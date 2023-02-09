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У Запоріжжі лунають вибухи: ОВА закликає перебувати в укриттях

ппо

У Запоріжжі під час повітряної тривоги повідомляють про звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У Запоріжжі мешканці повідомляють про звуки вибухів", - зазначає видання.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Водночас Запорізька ОВА закликає громадян перебувати у безпечних місцях.

"Ворог вчергове намагається атакувати. Прохання не розповсюджувати фото-, відео-матеріали. Не допомагайте ворожим та диверсійних силам орієнтуватися на наших рідних просторах", - додали в обласній адміністрації.

Також читайте: У Дніпрі 8 лютого під час повітряної тривоги пролунав вибух

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09.02.2023 13:38 Відповісти
7 февраля 2010 года на выборах президента Украины победил Янукович.
За товарища проголосовало 12 с половиной миллионов украинских граждан.
Да конечно ОРДЛО + Крым + бегство в РФ в половину сократили это количество, но остальные 6 миллионов никуда не делись.
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09.02.2023 16:48 Відповісти
А де у Запоріжжі безпечні місця? Гадаю тільки на цвинтері! У нашоі недовлади вони є це точно!
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09.02.2023 18:27 Відповісти
 
 