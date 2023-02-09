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Російський ракетний бліцкриг провалився, - ГУР МО

ракети

Російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.

Про це зазначив у інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ракетний бліцкриг уже втратив свій сенс, тому що українська енергосистема вистояла попри величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося..., український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням і генераторами, тому ми вистоїмо. Ми бачимо, що весна скоро. Тому ракетний бліцкриг провалився", - сказав він.

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Водночас Юсов зазначив, що Росія і далі продовжуватиме теракти, "тому що інших методів у них не так багато залишається".

"Інша справа, що кількість високоточного ракетного озброєння у них стрімко зменшується, і можливостей поповнювати з цеху на фронт у належних кількостях у них немає. Тому ми зараз не бачимо частих обстрілів. Змінюється кількість, інтенсивність і перерви між обстрілами. Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою", - повідомив представник ГУР.

За словами розвідника, українці мають не лише збивати російські ракети, але і знищувати їхні пускові установки.

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Топ коментарі
+22
Те, що ми не зламалися не їх заслуга, а те, що півкраїни ************ ... Клістрони вилучені на спомин йдуть, завалена схема їх постачання, провалене Держоборонзамовлення та ще багато чого іншого. Хай би вже мовчали, агітатори хренові.
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09.02.2023 17:16
+7
не розвідка базар то будений трендить тепер цей поц виліз
а люди гинуть від ракет
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09.02.2023 17:06
+4
І не кажіть! Скоро будемо рік святкувати заяві ексПерда.
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09.02.2023 17:58
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не розвідка базар то будений трендить тепер цей поц виліз
а люди гинуть від ракет
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09.02.2023 17:06 Відповісти
Та тут екпердів та політолохів хоч греблю гати))
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09.02.2023 17:40 Відповісти
Та просто бісять такі чмоні: вісім років вже йде війна, а воно тільки зараз помітило, що "а люди гинуть".
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09.02.2023 18:35 Відповісти
Где, б*я, склад этих С-300 ?
Кто-то знает ? Руки чешутся....
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09.02.2023 17:16 Відповісти
Те, що ми не зламалися не їх заслуга, а те, що півкраїни ************ ... Клістрони вилучені на спомин йдуть, завалена схема їх постачання, провалене Держоборонзамовлення та ще багато чого іншого. Хай би вже мовчали, агітатори хренові.
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09.02.2023 17:16 Відповісти
Слава великому разведчику гогилашвили !!! Это наш зеленожопый Штирлиц !!!! УРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.02.2023 17:47 Відповісти
Кращє такий, ніж як у вас, москалів, лошара-костюков)
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09.02.2023 18:41 Відповісти
Ще не кінець.Москалі вже добре побили Україну,а в них то все цілесеньке.
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09.02.2023 17:53 Відповісти
Кому добре, що ти верзеш?
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09.02.2023 18:27 Відповісти
Rosiya vje prograla, bo shlyah nasyllya yakyi ibrav Putin - ce vje progrash
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09.02.2023 17:55 Відповісти
Москалі ще мають і точки-у на зберігані і можливо ще взагалі є десь в них комплекс Скад.Обстрілювати ще мають чим.
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09.02.2023 17:55 Відповісти
Точки-У вони давно вже розконсервували, ось тільки використовувати їх вже не виходить і більше не вийде із-за Хімарсів.
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09.02.2023 18:30 Відповісти
І чого це не вийде? З білгородської області с-300 обстрілюють,значить і точки-у можуть звідти стріляти.
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09.02.2023 18:59 Відповісти
Звійсно можуть. Але тільки по Харькову і кожний такий постріл буде їм коштувати пускової установки.
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09.02.2023 19:10 Відповісти
Також і по Сумах,Чернігову і тд.Та й немає різниці куди воно прилетить,там всюди наші люди.В них усіляких застарілих припасів багато.Тому і склади нищити потрібно.на самій москальщини.
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09.02.2023 19:14 Відповісти
Склади постійного зберігання, як і центри прийняття рішень та військові заводи, зазвичай заглублені настільки, що знищити їх можливо тільки декількома ядерними ударами в одне місце поспіль. Саме тому, москалі майже не намагаються чіпати ні юмз, ні мотор січ, ні львівський бронетанковий.

Є різниця не "куди прилетить", а "звідки будуть запускати". На білгородському напрямку набагато менше російської арміі і тому фактично неможливо підвезти на позицію та раскласти непомітно та швидко цю повільну установку. Поки з неї зроблять пуск, не те, що люди вже давно по бомбосховищам сидитимуть, а є щє чималий шанс взагалі знищити цю пускову до запуску.
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09.02.2023 19:22 Відповісти
Нам знищили склади без ядерних бомб.На москальщині багато чого важливого є,навіть в радіусі 300 км.А з білгородської області не раз стріляли з с-300.І не тільки з них.Та якщо ракета в дім прилітає,то вмирає багато людей.
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09.02.2023 19:31 Відповісти
Нам знищували не склади, а звалену в купу простонеба амуніцію неподалік біля фронту. Мова йшла про Точку-У, а не про С-400, з якої кацапи обстрілюють північ. Точка-У стріляє на таку ж відстань, як Хімарс, тільки менш влучно і набагато довше розгортається на позицію. Тому, якщо у цьому конфликті вони і будуть щє використані, то тільки під масованим прикриттям реб/рер/про, а воно є масованим тільки біля нулів.

Одразу скажу, я в курсі, що і біля нулів живуть люди, але війна йде вже не перший рік і що "якщо ракета в дім прилітає,то вмирає багато людей" зрозуміло було щє рік тому.
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09.02.2023 20:02 Відповісти
Точка у стріляє на 120 км.Хімарси це дуже хороша зброя,але цих комплексів в нас мало і потрібні ще до них балістичні ракети.

Я до того веду,що так продовжуватися довго не може.Не може Україна довго на собі ракетні удари витримувати.
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09.02.2023 20:35 Відповісти
А якби в них були Скади, то вони б не клянчили у Ірана Зольфагари тв Фатєхі.
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09.02.2023 19:14 Відповісти
Ну не факт.Може вони спочатку їх знімуть з консервації,підготують,а тоді зможуть стріляти.А просять в Ірану,щоб додаткові ракети були.Та й іранські.то кращі і точніші.А може в них і скадів немає.
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09.02.2023 19:17 Відповісти
Були б скади - були використані в масовій ракетній кампаніі, яка тривала майже рік. Точки У були.
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09.02.2023 19:25 Відповісти
Ракетна кампанія ще триває.Вони ще будуть обстрілювати.Може скадів і не має.
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09.02.2023 19:33 Відповісти
Триває, але, вочевидь, у порівнянні із її інтенсивністю минулої весни та осені, можна сказати, що вже закінчується потихеньку.
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09.02.2023 20:03 Відповісти
Ну так скільки вони біди вже понаробляли.От прилетить одна застаріла ракета в багатоповерхівку і десятки загиблих є.
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09.02.2023 20:30 Відповісти
Тому не нехтуйте тривогою, спускайтесь у бомбосховища!
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09.02.2023 20:33 Відповісти
В мене приватний дім.А бомбосховища не у всіх домах є.
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09.02.2023 20:36 Відповісти
І не кажіть! Скоро будемо рік святкувати заяві ексПерда.
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09.02.2023 17:58 Відповісти
Так прифрронтові міста закривайте асфальтом, я ж думаю, що лідер нації не помилявся, коли замість ракет всі гроші вбухкав в асфальт? І де тоді були і розвідки ГУР і СБУ і контррозвідки і прокурори і ДБР і НАБУ і військові..., що не могли підказати, що асфальт не спасе? Чи всі разом оплодували асфальту, а сьогодні стали такі грамотні?
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09.02.2023 20:35 Відповісти
 
 