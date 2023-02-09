Російський ракетний бліцкриг провалився, - ГУР МО
Російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.
Про це зазначив у інтерв’ю в ефірі телемарафону "Єдині новини" представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ракетний бліцкриг уже втратив свій сенс, тому що українська енергосистема вистояла попри величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося..., український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням і генераторами, тому ми вистоїмо. Ми бачимо, що весна скоро. Тому ракетний бліцкриг провалився", - сказав він.
Водночас Юсов зазначив, що Росія і далі продовжуватиме теракти, "тому що інших методів у них не так багато залишається".
"Інша справа, що кількість високоточного ракетного озброєння у них стрімко зменшується, і можливостей поповнювати з цеху на фронт у належних кількостях у них немає. Тому ми зараз не бачимо частих обстрілів. Змінюється кількість, інтенсивність і перерви між обстрілами. Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою", - повідомив представник ГУР.
За словами розвідника, українці мають не лише збивати російські ракети, але і знищувати їхні пускові установки.
Будь ласка, зачекайте...
а люди гинуть від ракет
Кто-то знает ? Руки чешутся....
Є різниця не "куди прилетить", а "звідки будуть запускати". На білгородському напрямку набагато менше російської арміі і тому фактично неможливо підвезти на позицію та раскласти непомітно та швидко цю повільну установку. Поки з неї зроблять пуск, не те, що люди вже давно по бомбосховищам сидитимуть, а є щє чималий шанс взагалі знищити цю пускову до запуску.
Одразу скажу, я в курсі, що і біля нулів живуть люди, але війна йде вже не перший рік і що "якщо ракета в дім прилітає,то вмирає багато людей" зрозуміло було щє рік тому.
Я до того веду,що так продовжуватися довго не може.Не може Україна довго на собі ракетні удари витримувати.