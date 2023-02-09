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SpaceX (272) Федоров Михайло (848) Starlink (225)

Проблем з роботою Starlink не спостерігається, - Федоров

федоров,михайло

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів "Старлінк" в Україні наразі не спостерігається.

Про це розповів Федоров у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів "Старлінк". Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч "Старлінків" в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини", - заявив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": SpaceX обмежила доступ українським дронам до мережі Starlink

При цьому Федоров назвав Ілона Маска "одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" і зазначив, що "Старлінки" допомагають рятувати тисячі життів, підтримуєть роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують інтернетом "пункти незламності".

"Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу "Старлінків" в Україні", - додав Федоров.

Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія SpaceX вжила заходів, щоб військовослужбовці ЗСУ не могли використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління безпілотниками.

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Топ коментарі
+4
Шо баба просто так ляпнула?
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09.02.2023 20:32
+4
Навіщо таке коментувати,жах
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09.02.2023 20:36
+4
Ну і нафіг це казати? Сказав SpaceX що обмежили доступ дронів до системи, то нехай так і думають (а можливо вони і спеціально так сказали, щоби їм ніхто не закидав, що допомагають війні). А от тепер то дійсно змушені будуть обмежити доступ. Боже, чому цей нарід такий дебільний?
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10.02.2023 04:14
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Шо баба просто так ляпнула?
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09.02.2023 20:32 Відповісти
Технічно кажучи, для маска всі старлінки зсу виглядають однаково. Які там для чого використовуються, він тупо не може дізнатися із-за шифрування.
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09.02.2023 20:38 Відповісти
він може тупо обмежити швидкість за локацією, наприклад!
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09.02.2023 21:36 Відповісти
Установленную прямо на дрон антенну можно определить по скорости и области перемещения - если по морю или над сушей, но быстрее автомобиля и над землей, то антенна установлена на дроне. Старлинк может примерно определять свои координаты и высоту над уровнем моря методом триангуляции, хоть и не так точно, как GPS, а значит могут засекать описанные сценарии и блокировать антенны. Что касается сценариев ретрансляции управляющих команд и видеопотока, для смещения операторов дронов вглубь страны, то тут даже теоретически не возможно ничего определить, т.к. это соответствует сценарию стриминга и онлайн-игр, да и все зашифровано. Короче, 99% применений Старлинка работают и будут работать, а пострадают похоже только морские дроны.
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10.02.2023 01:04 Відповісти
На скільки я розумію заборона на використання старлинк в дронах виникла після того, як були атаковані кораблі. Старлінк ставився прям на беспілотник і через інтернет керувався.
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09.02.2023 20:39 Відповісти
Навіщо таке коментувати,жах
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09.02.2023 20:36 Відповісти
Ну в опі напевно проблем нема ніяких, єдиний гамнофона показує без перебоїв.
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09.02.2023 20:36 Відповісти
а ти шо на війні був..
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09.02.2023 20:58 Відповісти
Аби не було так, що вони їх вимкнуть в найвідповідальнійший момент кацапського наступу. Наші хлопці повинні мати окрім мавіків професійні військові дрони з захищеним незалежним зв'язком.
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09.02.2023 21:01 Відповісти
Не слід викладати відео полювання дронів на чмобіків, ми від нього кейфуємо, але є "гуманісти" серед хазяїв "старлінка".
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09.02.2023 21:33 Відповісти
Гвинн Шотвелл заявила, что она рашистская подстилка.
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09.02.2023 22:24 Відповісти
Діма, в тебе дзеркало є?
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10.02.2023 04:18 Відповісти
Набутылочник укрнаиномовный, ты шо то раздухарился!
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11.02.2023 01:37 Відповісти
Федоров интернет-жулик и ******! Ему военные докладывают - есть перебои в работе или нет, ага!

"одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" - долбаное брехло! прокацапский Маск получил всё до копеечки за свои старлинки! Сам же пишет "10 тисяч терміналів від уряду Німеччини"

"Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів" - вы поняли? за ихними оценками! Сели зелёной шоблой и подбили скоко бабок вложил лично Маск долбаные клоуны
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09.02.2023 22:41 Відповісти
Не будь не благодарным, как кацапы после ВМВ. Маск конечно странный тип и ****** всякую фигню, но дела его пока только в плюс для Украины. Смотри не на слова, а на дела! Что касается Старлинков, то лишь часть из них, меньшая часть, куплена и с ежемесячной оплатой, а большая часть подарена и ничего не стоит в месяц! Ну и для быстрого разворачивания инфраструктуры, для такого гигантского трафика и для территории которую раньше не рассматривали как потенциального клиента, понадобились огромные инвестиции специально для Украины. Поясню - нынешний вариант Старлинка это как зеркало на НОО преломляющее сигнал от антенны до наземной инфраструктуры, т.е. сигнал пока не передается в космосе от спутника к спутнику, а сразу отразившись "приземляется" немного подальше. На сколько далеко это "немного" надо разбираться, но речь идет о сотнях километров, а значит нужна мощная наземная инфраструктура если не в самой Украине, то у ее западных соседей, вот тут то и вылазят все основные расходы, которые с окончанием войны не отобьются, т.к. мощности станут избыточными.
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10.02.2023 01:18 Відповісти
Еще раз тебе долбодятлу рассказываю - ВСЁ ОПЛАЧЕНО ДО КОПЕЙКИ! Госдепом США и Евросоюзом!

А дела этого гандона-аутиста Маска как раз в огромный минус Украине! Разблокировка трампа и его шоблы в Тивтере, и постоянные закидоны "услышать *****" и кацапов, а то будет ядерное бо-бо!

Расходы у вас ****** не отобьються, нуну! Если бы была опция - пропустить орду коридором к тебе в Германию - Украине надо было бы ей обязательно воспользоваться!

И дальше бы вы там отбивали свои инвестиции под ****** и кацапами следующие лет 100!
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10.02.2023 20:10 Відповісти
Надеюсь вам не 12-15 лет, потому как взрослому человеку не стоит хамить - просто выставляете себе недалеким.

Оплачено или нет мы наверняка не знаем, но учитывая, что США не диктатура и у исполнительной власти есть оппозиция с большинством в нижней палате парламента с правом на расследования, то могу предположить, что оплата государством частной компании многомиллионных услуг для Украины без привлечения к тендеру их конкурентов вызвала бы такой вой, что мы бы тут и за океаном услышали бы. Потому не думаю, что вы правы, тем более многие более информированные, чем мы с вами, люди говорят об обратном.

Насчет покрытия расходов и коридора для орков через Украину в Германию, то во-первых это не возможно, во-вторых каким боком тут Маск, он вроде в Германии не живет и помогает не потому, что иначе бы его съели русские. Прекращайте нести чушь! Каким бы Маск не был странным, но он не сделал ничего плохого Украине и совершенно определенно помог и в гуманитарной области и в военной, даже если публично от этого открещивается. Помните в начале 2022 русским удалось заблокировать на передке Старлинк РЭБом и Маск с командой быстро нашли решение и выпустили новую прошивку для терминалов. Вы реально думаете, что Маск не знал зачем эти антенны на передке нужны и почему важно быстро решить проблему? Но публично он будет все отрицать, типа мы украинцам запретили военное использование, а они все равно сами используют, а мы отследить никак не можем. Когда кто-то реально не хочет использование его товаров военного и двойного назначения, то полностью запрещает поставку или реэкспорт, как та же Швейцария.

Надо просто быть благодарными и смотреть на дела!
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11.02.2023 22:22 Відповісти
Уже Госдеп официально заявил, что вызвал на разговор и вставил ****** Маску!
Но ты и дальше продолжай нести херню за нижнюю палату парламента.
Коридор для орков в Германию нужен, чтобы они лично тебя, Тёма, ******* и высушили.
И ты бы тогда был им благодарен по гроб твоей жизни (очень скорый)
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21.02.2023 01:00 Відповісти
Ты просто недалекий малолетка и не более.
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22.02.2023 00:08 Відповісти
Як же не наблюдається? А падають під Каклугою наші безпілотники, не долітаючи до руських військових баз пару кілометрів.
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09.02.2023 22:44 Відповісти
****** - находка для шпиона
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09.02.2023 23:08 Відповісти
Нє, це ще нічого в контексті див ******** української дипломатії у твіттері. Дійсно, нащо укладати з ним контракт, давати йому почесну грамоту, коли він по факту врятував безкоштовно всю систему зв"язку, коли нічого іншого не було. Треба його паслааать падальше. А що замість старлінку нині закупила Україна, щоб подбати про зв"язок? Бо про 4 ярда "на яйцях" ми чули, про 65 млн на кумасю з кварталу та її нове шоу - чули, про "на дарогі" у бюджеті бачали, і про марафон знаємо, а де закупівля засобів зв"язку, чи це теж із серії "свадебниє дрони"?
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10.02.2023 02:20 Відповісти
"коли він по факту врятував безкоштовно всю систему зв"язку" - та где ж "безкоштовно"?!
ему оплатили все его терминалы сполна! из бюджета США и ЕС! просто этому гандону постояно мало! он столько бабла торчит кацапам видимо шопипец!
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10.02.2023 20:12 Відповісти
Ну і нафіг це казати? Сказав SpaceX що обмежили доступ дронів до системи, то нехай так і думають (а можливо вони і спеціально так сказали, щоби їм ніхто не закидав, що допомагають війні). А от тепер то дійсно змушені будуть обмежити доступ. Боже, чому цей нарід такий дебільний?
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10.02.2023 04:14 Відповісти
 
 