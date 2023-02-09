Проблем з роботою Starlink не спостерігається, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів "Старлінк" в Україні наразі не спостерігається.

Про це розповів Федоров у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів "Старлінк". Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч "Старлінків" в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини", - заявив Федоров.

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При цьому Федоров назвав Ілона Маска "одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" і зазначив, що "Старлінки" допомагають рятувати тисячі життів, підтримуєть роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують інтернетом "пункти незламності".

"Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу "Старлінків" в Україні", - додав Федоров.

Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія SpaceX вжила заходів, щоб військовослужбовці ЗСУ не могли використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління безпілотниками.