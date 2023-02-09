Проблем з роботою Starlink не спостерігається, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію, що SpaceX нібито обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами. Стверджує, що проблем з роботою терміналів "Старлінк" в Україні наразі не спостерігається.
Про це розповів Федоров у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Дійсно, декілька місяців тому були зміни в функціонуванні geofencing. Зараз в Україні не спостерігається проблем з роботою терміналів "Старлінк". Сьогодні ми отримали перші кілька тисяч "Старлінків" в рамках нової партії з 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини", - заявив Федоров.
При цьому Федоров назвав Ілона Маска "одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" і зазначив, що "Старлінки" допомагають рятувати тисячі життів, підтримуєть роботу енергетичної інфраструктури, дають змогу лікарям проводити складні операції і забезпечують інтернетом "пункти незламності".
"Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємося на подальшу стабільну роботу "Старлінків" в Україні", - додав Федоров.
Раніше президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія SpaceX вжила заходів, щоб військовослужбовці ЗСУ не могли використовувати супутниковий інтернет Starlink для управління безпілотниками.
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"одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги" - долбаное брехло! прокацапский Маск получил всё до копеечки за свои старлинки! Сам же пишет "10 тисяч терміналів від уряду Німеччини"
"Вклад компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більше, ніж 100 мільйонів доларів" - вы поняли? за ихними оценками! Сели зелёной шоблой и подбили скоко бабок вложил лично Маск долбаные клоуны
А дела этого гандона-аутиста Маска как раз в огромный минус Украине! Разблокировка трампа и его шоблы в Тивтере, и постоянные закидоны "услышать *****" и кацапов, а то будет ядерное бо-бо!
Расходы у вас ****** не отобьються, нуну! Если бы была опция - пропустить орду коридором к тебе в Германию - Украине надо было бы ей обязательно воспользоваться!
И дальше бы вы там отбивали свои инвестиции под ****** и кацапами следующие лет 100!
Оплачено или нет мы наверняка не знаем, но учитывая, что США не диктатура и у исполнительной власти есть оппозиция с большинством в нижней палате парламента с правом на расследования, то могу предположить, что оплата государством частной компании многомиллионных услуг для Украины без привлечения к тендеру их конкурентов вызвала бы такой вой, что мы бы тут и за океаном услышали бы. Потому не думаю, что вы правы, тем более многие более информированные, чем мы с вами, люди говорят об обратном.
Насчет покрытия расходов и коридора для орков через Украину в Германию, то во-первых это не возможно, во-вторых каким боком тут Маск, он вроде в Германии не живет и помогает не потому, что иначе бы его съели русские. Прекращайте нести чушь! Каким бы Маск не был странным, но он не сделал ничего плохого Украине и совершенно определенно помог и в гуманитарной области и в военной, даже если публично от этого открещивается. Помните в начале 2022 русским удалось заблокировать на передке Старлинк РЭБом и Маск с командой быстро нашли решение и выпустили новую прошивку для терминалов. Вы реально думаете, что Маск не знал зачем эти антенны на передке нужны и почему важно быстро решить проблему? Но публично он будет все отрицать, типа мы украинцам запретили военное использование, а они все равно сами используют, а мы отследить никак не можем. Когда кто-то реально не хочет использование его товаров военного и двойного назначения, то полностью запрещает поставку или реэкспорт, как та же Швейцария.
Надо просто быть благодарными и смотреть на дела!
Но ты и дальше продолжай нести херню за нижнюю палату парламента.
Коридор для орков в Германию нужен, чтобы они лично тебя, Тёма, ******* и высушили.
И ты бы тогда был им благодарен по гроб твоей жизни (очень скорый)
ему оплатили все его терминалы сполна! из бюджета США и ЕС! просто этому гандону постояно мало! он столько бабла торчит кацапам видимо шопипец!