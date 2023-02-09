Зеленський про взаємини з Шольцом: Зараз ми повернулися у складну фазу
Відносини України і Німеччини мають хвилеподібний характер. Тому Києву потрібно щоразу переконувати Берлін щодо військової допомоги для ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню Der Spiegel.
Зеленський зауважив, що відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни
"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією", – заявив президент.
Зеленський наголосив, що відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни. "Ми змінили наші відносини і наше розуміння. Ми отримали системи ППО "Ірис-Т", за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів", – додав він.
При цьому голова держави заявив, що йому доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб отримати військову допомогу.
"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", – розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
і Єрмак ЦЕ подає як найсупер...(мля, та костюм вже би одягнула на ваС перша бледі ваша, містерюга през..)
А ше смішно з Буткевича - обісрав всіх німців, не вибачився, - це типу "журналіст"(!!!)
Антиколорадос неспроста на всіх наших журніків .... ну... "не поважає".
козли. майже всі.(ясно крім когор бо забанить__)))
да нє, ну це просто п...
Зеля признався шо людей не евакуювали бо "економіка" буде в ср.ці.
ну-ну і шо?
скільки крові на горлі у витязя почесного ....
теж таке собі "звання" вже.
(Зелі дали медальку почесного легіону, писало)
а я ше дивуюсь шо більшість у нас людей "вірять в боха"
дурак
- Містер Буткевич на стрімі висрав - ""****** німці""
хоча жирний му..жик міг би вібкрити список шо вони передали, затримати дихання, попробувати(спробувати) прочитати - ..... та задихнутись нах..й.
бо там списочок такий шо заросла свиня мала б вибачитись, тупа вона тварина, вибачте. Антиколорадос наших "жруналістів" неспроста ненавидить. Бо є за що.
козли(окрім Бутусова звісно - мужній, активний, якісний, правдивий)
Такі от кадри є серед блогерів, Ви праві...
так от мудрість з писанини іудейської(ясно шо вкрадена з інших джерел) правильно каже шо - не роби кумира.
смішно як було з Гадею Хавченко - корова хамила "суддям", а після звільнення(хоча тут варто взагалі писати - "звільнення") заледве протиснулась в літак = уууу, терпкиня-мучинеса
так як її "адвоката"(там не міг бути не конторський) тягають зараз по ефірах наші "журналісти". я думаю шо з русні, з відомих, то тільки Невзоров(та і то - висрав шо типу Захід плохой і капає чуть-чуть допомоги - ну і далі по стандарту говорив)
і Бабченко. може й хороші рускі. просто всіх інших якщо були, ну там Новодворська - їх "ушлІ", або просто сидять і чекають повістки якщо мужлан, або Лади кал-ини, якщо баба ггг.
ну якось так
мужики... це просто тупо стаття. знову і знову.
це тупо Зеля як і *****, при знятті імунітету = урка, просто по тому шо він сам не раз висрав.
це тупо блін(шо воно казало шо "не нападуть бо у нас розвідка")
це тупо ще раз - 20 років, бо більше у нас нема, як у Байдена(там можна присісти і на 170 років(картинка з "Суддя Дредд"))
блін, поржали, уй..бки?
як ржеться, нормально?
особливо певно, вибачаюсь за нормальних, у Харкові? харашо пасмєялісь то?
який жах, чо Байден не надішле ф-22 шоб небо закрили від балістичних Хрінів?
сволочі(русня)
ну це просто... ага! а може просто у нас президент клінічний ідіот, як і його колега в бункері - а чо, реально не перевіряють ж не тільки спецслужби, а навіть лікарі - хто блін йде в презіки. он Трамп - нічо, ..... хоча там типу всьо, перевірили... ну ладно, залишимо ці домисли різним ..... О - а ви знаєш шо 9.11 взірвали НЛО?
(читав до речі якогось... от забув, тіпа совковий ... ну як Швець - досить реально розказує шо типу там досить.... хоча - незрозуміло чому третій будинок впав від пожежі) ну ок, нам то шо?
Зеля заспокоїла, а потім така: (ой, ну напали, Бідонпамагіііііі!!!11)
шо ти взагалі говориш?
я сказав шо Зеля заспокоїла, бо не буде зненацька...., ну і от ти бігав, як пишеш... видно шо голосував не за Манштейна
Левая Партия всегда выступала за то, чтобы не осуждать Россию по всем направлениям. «Но на данный момент никто из нас не понимает, что происходит,- говорит Мохамед Али.
Санкции оправданы, перевооружение нет
Мохамед Али по-прежнему отказывается от поставок оружия в Украину. Страна имеет право на самооборону. Если вы доставите оружие в зону кризиса, вы не можете знать, в чьи руки оно попадет, предупреждает лидер парламентской группы. Кроме того, поставки оружия спровоцировали спираль эскалации. Вместо этого нужно попытаться использовать дипломатические каналы. Санкции против России также оправданы.
Левые также считают неправильными планы правительства Германии по перевооружению, подчеркивает Мохамед Али. Страны НАТО уже во много раз лучше оснащены, чем Россия, но это не остановило Путина от нападения на Украину. «Дальнейшие поставки оружия и здесь не приведут ни к какому сдерживанию», - считает левый политик. История учит, что перевооружение не ведет к миру."
https://www.inforadio.de/dossier/2022/ukraine-krise/interviews/amira-mohamed-ali-linke-ukraine-krieg-aufruestung-deutschland-bu.html
ну хотя бы нё тупыё животныё руснявыё - хоть это плюсик.
а че, по теме, уже сваливае. те? ну и пусть вас заглупит грусть, Толстоевского читай(я вроде ни строчки не читал, чему и рад) а рашка пусть развалится - нехай.
Слава Хорватии!
Германія по своєму деградувала... Аж соромно за них
А розумники, які «добре і швидко розуміють», в цей час, проводили курс на зближення з парашею, нищили свою армію, давали кацапам будувати військові бази на власній території, передавали їм літаки та крилаті ракети.
Fart most often refers to the act of expelling intestinal gas through the anus
30 років!!!
Fast as Windhunde, hard as Kruppstahl,
and another I have forgotten,
was one of his slogans.
There are not only similarities with Hüttler
and Putin,
but also with Schlingelski:
Hitler fastly abolished Parliament,
and so apparently did Schlingelski,
forcing new general elections.
And the Ukraine before the 2019 general elections could be considered the turbulent Weimar Republic.
Якби не героїзм українців, на якому паразитує Зеленський, то у Британії його б зустріли не з захопленням, а з запитаннями, оскільки саме він придбав собі квартир у Лондоні за відмиті через офшори гроші Приватбанку, які він розікрав разом із коломойшей 😠
Тепер воно корче із себе уїбатільного політика і хоче і Европейцям зіграти ******** на роялі.
"Як посратися з союзниками та втратити їх підтримку?"
Законодавчо заборонити ВАЗеленському відкривати рота. Тільки читання перевірених, редагованих текстів, і не більше.
Хай, краще відосіки до наріТу, чим цей вселенський сором.