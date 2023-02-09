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Німеччина (7088) Зеленський (22389) Шольц Олаф (1075)

Зеленський про взаємини з Шольцом: Зараз ми повернулися у складну фазу

макрон,зеленський,шольц

Відносини України і Німеччини мають хвилеподібний характер. Тому Києву потрібно щоразу переконувати Берлін щодо військової допомоги для ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню Der Spiegel.

Зеленський зауважив, що відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни

"Наші відносини з Німеччиною мають, так би мовити, хвилеподібний характер, вони то піднімаються, то опускаються. Спочатку мені було дуже важко, темпераменти абсолютно різні. За своєю природою я швидка людина. Інші працюють повільніше, що також може бути пов'язано з їхньою бюрократією", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що відносини і розуміння Берліна та Києва дуже змінилися з початку війни. "Ми змінили наші відносини і наше розуміння. Ми отримали системи ППО "Ірис-Т", за що я дуже вдячний Німеччині. Вони врятували багато життів", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є позитивні рішення щодо винищувачів, - Зеленський

При цьому голова держави заявив, що йому доводиться чинити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб отримати військову допомогу.

"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Я знаю, що ти віддаєш нам усе, що в тебе є". І я не знаю, як, але йому дійсно вдавалося виробляти їх швидше. Це було позитивно. Тільки зараз ми повернулися у складну фазу з цими дебатами про німецькі танки, вони емоційні та складні. Мені доводиться чинити тиск на допомогу Україні і постійно переконувати його, що ця допомога потрібна не нам, а європейцям", – розповів Зеленський.

Також читайте: Rheinmetall та Київ домовляються про постачання найсучасніших танків Panther

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Топ коментарі
+42
Когда зеленский врет - это ладно, но когда он несет ахинею - это становится невыносимо.
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09.02.2023 20:38
+27
Чинить тиск на Шольца? Зєлєнскій? Німцям це "сподобається". Іноді краще щоки надувати, ніж нести, що попало.
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09.02.2023 20:54
+20
Гівноїд тупий, спершу обісрав з шашличками на день Побяки, чи шо там, а потім побіг - дайте грошей, ой, зброї, ой, дякую, ой, ви козли, прошу-перепрошу шо так мало, ой любі друзі, оооо, яяяя-яяя, а тепер рашка вроді якби ворог..., а, ееее, чо Леопардів так мало дали і дають(там просто натиснути кнопку на моніторі і екіпаж заліз "вавнутрь" і - паєхал), а потім - спасіба мсьє Шольц і герр Макрон і сянь-сюа - ... ну там вмісто Джонсона - Сунак, ось так.
і Єрмак ЦЕ подає як найсупер...(мля, та костюм вже би одягнула на ваС перша бледі ваша, містерюга през..)
А ше смішно з Буткевича - обісрав всіх німців, не вибачився, - це типу "журналіст"(!!!)
Антиколорадос неспроста на всіх наших журніків .... ну... "не поважає".
козли. майже всі.(ясно крім когор бо забанить__)))
да нє, ну це просто п...
Зеля признався шо людей не евакуювали бо "економіка" буде в ср.ці.
ну-ну і шо?
скільки крові на горлі у витязя почесного ....
теж таке собі "звання" вже.
(Зелі дали медальку почесного легіону, писало)
а я ше дивуюсь шо більшість у нас людей "вірять в боха"

дурак
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09.02.2023 20:48
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Бо сам він, як хвиля, без вектору пацан. Нагуляний.
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09.02.2023 20:35 Відповісти
"Складна фаза", бо з цим клоуном у світі вже ніхто розмовляти не хоче. Зеленська камарілья веде Україну до погибелі, здає ворогу і розкрадає все, що попадає під руку, при чому - фантастичними темпами розуміючи що приходить п-ць. У тому числі і багатомільярдна допомога США і Заходу. А натомість - нескінченні **********, монологи, відосіки і телефонні розмови... США уже прислали комісіяю і почали перевіряти цільове використання допомоги (У тому числі військової!), у Конгресі зареєстрований законопроект про припинення допомоги Україні. "Партнери" уже відкритим текстом заявляють про сумніви щодо подальшого надання допомоги такому режиму.
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10.02.2023 08:38 Відповісти
ліверноковбасний характер-так краще
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09.02.2023 20:35 Відповісти
Їжак птиця горда, не копнеш, не полетить.
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09.02.2023 21:13 Відповісти
Когда зеленский врет - это ладно, но когда он несет ахинею - это становится невыносимо.
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09.02.2023 20:38 Відповісти
Будьте ласкаві до ******, тільки но в штанцях на лямці до дорослих людей дістався без виховательки,от і спішить довести ,що вже на горшок какає,а не в штанці.
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09.02.2023 22:18 Відповісти
У Шольца настроение, как у беременной бабы.
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09.02.2023 20:42 Відповісти
А не траба було одному балаболу з формулою по всьому світу бігати.
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09.02.2023 21:48 Відповісти
В цьому віці - це назавжди..
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09.02.2023 23:46 Відповісти
Гівноїд тупий, спершу обісрав з шашличками на день Побяки, чи шо там, а потім побіг - дайте грошей, ой, зброї, ой, дякую, ой, ви козли, прошу-перепрошу шо так мало, ой любі друзі, оооо, яяяя-яяя, а тепер рашка вроді якби ворог..., а, ееее, чо Леопардів так мало дали і дають(там просто натиснути кнопку на моніторі і екіпаж заліз "вавнутрь" і - паєхал), а потім - спасіба мсьє Шольц і герр Макрон і сянь-сюа - ... ну там вмісто Джонсона - Сунак, ось так.
і Єрмак ЦЕ подає як найсупер...(мля, та костюм вже би одягнула на ваС перша бледі ваша, містерюга през..)
А ше смішно з Буткевича - обісрав всіх німців, не вибачився, - це типу "журналіст"(!!!)
Антиколорадос неспроста на всіх наших журніків .... ну... "не поважає".
козли. майже всі.(ясно крім когор бо забанить__)))
да нє, ну це просто п...
Зеля признався шо людей не евакуювали бо "економіка" буде в ср.ці.
ну-ну і шо?
скільки крові на горлі у витязя почесного ....
теж таке собі "звання" вже.
(Зелі дали медальку почесного легіону, писало)
а я ше дивуюсь шо більшість у нас людей "вірять в боха"

дурак
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09.02.2023 20:48 Відповісти
Доповню
- Містер Буткевич на стрімі висрав - ""****** німці""
хоча жирний му..жик міг би вібкрити список шо вони передали, затримати дихання, попробувати(спробувати) прочитати - ..... та задихнутись нах..й.
бо там списочок такий шо заросла свиня мала б вибачитись, тупа вона тварина, вибачте. Антиколорадос наших "жруналістів" неспроста ненавидить. Бо є за що.
козли(окрім Бутусова звісно - мужній, активний, якісний, правдивий)
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09.02.2023 21:14 Відповісти
... А якщо додати, що наприкінці весни - початку літа він неодноразово тролив захисників української мови, причому так, що шарії зі скабєєвими позаздрили б рівню ненависті, то що казати - освіта в гімназії імені московіта пушкіна напевне дарма не проходить. І тоді ж він після спілкування з історикинею наталі старченко, несамовитою фанаткою перебування України у складі Речі Посполитої, гучно висунув ідею про ... о'бєднання України з Польщею в одну державу. Що було б насправді втратою незалежності власне нашої, української держави.
Такі от кадри є серед блогерів, Ви праві...
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10.02.2023 07:25 Відповісти
а. ок.
так от мудрість з писанини іудейської(ясно шо вкрадена з інших джерел) правильно каже шо - не роби кумира.
смішно як було з Гадею Хавченко - корова хамила "суддям", а після звільнення(хоча тут варто взагалі писати - "звільнення") заледве протиснулась в літак = уууу, терпкиня-мучинеса
так як її "адвоката"(там не міг бути не конторський) тягають зараз по ефірах наші "журналісти". я думаю шо з русні, з відомих, то тільки Невзоров(та і то - висрав шо типу Захід плохой і капає чуть-чуть допомоги - ну і далі по стандарту говорив)
і Бабченко. може й хороші рускі. просто всіх інших якщо були, ну там Новодворська - їх "ушлІ", або просто сидять і чекають повістки якщо мужлан, або Лади кал-ини, якщо баба ггг.
ну якось так
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10.02.2023 09:50 Відповісти
Праві, кумири то занадто...
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10.02.2023 21:47 Відповісти
зе-писдуй с визитом в Гондурас,ждёмс,турнЭ,мировое..
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09.02.2023 20:48 Відповісти
Або зброя, або Willkommen in DDR.
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09.02.2023 20:49 Відповісти
Чинить тиск на Шольца? Зєлєнскій? Німцям це "сподобається". Іноді краще щоки надувати, ніж нести, що попало.
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09.02.2023 20:54 Відповісти
Та так,в Європі він уже багатьох просто дратує,але вони державні мужі просто зберігають лице.
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09.02.2023 23:08 Відповісти
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09.02.2023 20:55 Відповісти
До імбіцилів, на посадах замміністрів МЗС, з країни неляканих зЕбілоїдів.
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10.02.2023 12:55 Відповісти
Кто ************ ,то известно. И он там не один в ЕС,чего только цыган немытый стоит. Но не надо забывать,кто под Киев за один час запустил свиносок ,сдал Юг на пару с ***** верещук. А сейчас нет обороны в Ривненской и Волынской областях ,- дубль два от квартала 95.
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09.02.2023 20:56 Відповісти
"Я сказав канцлеру: "Олафе, послухай, у нас бракує ракет. Я знаю, що у вас самих більше нічого немає, у нас є розвідувальна служба. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\

мужики... це просто тупо стаття. знову і знову.
це тупо Зеля як і *****, при знятті імунітету = урка, просто по тому шо він сам не раз висрав.
це тупо блін(шо воно казало шо "не нападуть бо у нас розвідка")
це тупо ще раз - 20 років, бо більше у нас нема, як у Байдена(там можна присісти і на 170 років(картинка з "Суддя Дредд"))
блін, поржали, уй..бки?
як ржеться, нормально?
особливо певно, вибачаюсь за нормальних, у Харкові? харашо пасмєялісь то?
який жах, чо Байден не надішле ф-22 шоб небо закрили від балістичних Хрінів?
сволочі(русня)
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09.02.2023 20:57 Відповісти
Там інше цікаво -якщо у зелених розвідувальна служба яка все про німців знає,то чого ж на Україну напали зненацька?
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09.02.2023 22:22 Відповісти
та який там х зненацька. ви подивись на пику Зелі шо про шашлики говорила на день ПоСраму
ну це просто... ага! а може просто у нас президент клінічний ідіот, як і його колега в бункері - а чо, реально не перевіряють ж не тільки спецслужби, а навіть лікарі - хто блін йде в презіки. он Трамп - нічо, ..... хоча там типу всьо, перевірили... ну ладно, залишимо ці домисли різним ..... О - а ви знаєш шо 9.11 взірвали НЛО?
(читав до речі якогось... от забув, тіпа совковий ... ну як Швець - досить реально розказує шо типу там досить.... хоча - незрозуміло чому третій будинок впав від пожежі) ну ок, нам то шо?
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09.02.2023 22:42 Відповісти
Маю не увазі -"зненацька"-що люди в паніці з самого рання тікали та бігали панікуючи по всій країні.
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10.02.2023 12:52 Відповісти
а я тобі про що?
Зеля заспокоїла, а потім така: (ой, ну напали, Бідонпамагіііііі!!!11)
шо ти взагалі говориш?
я сказав шо Зеля заспокоїла, бо не буде зненацька...., ну і от ти бігав, як пишеш... видно шо голосував не за Манштейна
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16.02.2023 12:11 Відповісти
Ні,навіть заходити не потрібно.Тому-ні.
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09.02.2023 21:10 Відповісти
Ця промова увійде у підручники зеленої дипломатії - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM

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09.02.2023 21:03 Відповісти
Цензор, є для вас новина. Європейські змі пишуть, що 145-метрова яхта ахметова вже майже завершена. https://www.autoevolution.com/news/steel-billionaires-mysterious-record-breaking-megayacht-is-almost-finished-209979.html https://www.autoevolution.com/news/steel-billionaires-mysterious-record-breaking-megayacht-is-almost-finished-209979.html# кому війна і горе, а кому понти

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09.02.2023 21:06 Відповісти
Ахметов уходит в плаванье)
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09.02.2023 22:16 Відповісти
"Лидер фракции партии "Левые" в Бундестаге Амира Мохамед Али говорит, что планы федерального правительства по перевооружению ошибочны. Это запускает спираль эскалации.

Левая Партия всегда выступала за то, чтобы не осуждать Россию по всем направлениям. «Но на данный момент никто из нас не понимает, что происходит,- говорит Мохамед Али.
Санкции оправданы, перевооружение нет

Мохамед Али по-прежнему отказывается от поставок оружия в Украину. Страна имеет право на самооборону. Если вы доставите оружие в зону кризиса, вы не можете знать, в чьи руки оно попадет, предупреждает лидер парламентской группы. Кроме того, поставки оружия спровоцировали спираль эскалации. Вместо этого нужно попытаться использовать дипломатические каналы. Санкции против России также оправданы.

Левые также считают неправильными планы правительства Германии по перевооружению, подчеркивает Мохамед Али. Страны НАТО уже во много раз лучше оснащены, чем Россия, но это не остановило Путина от нападения на Украину. «Дальнейшие поставки оружия и здесь не приведут ни к какому сдерживанию», - считает левый политик. История учит, что перевооружение не ведет к миру."

https://www.inforadio.de/dossier/2022/ukraine-krise/interviews/amira-mohamed-ali-linke-ukraine-krieg-aufruestung-deutschland-bu.html
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09.02.2023 21:12 Відповісти
Немцы уже давно не хозяева у себя дома. Всё решают Мухаммеда, коммунисты и хуьло
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09.02.2023 21:15 Відповісти
да нёужёли?
ну хотя бы нё тупыё животныё руснявыё - хоть это плюсик.
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09.02.2023 21:21 Відповісти
Не гони. Немцев в Германии куда как по более чем в других странах их титульных наций. Размывание титульного населения наблюдается везде, где уровень жизни выше среднего по миру - это магнит притягивающий эмигрантов. Но это же было всегда и во все времена, просто раньше никто не обращал на это внимания, а приезжие через пару поколений полностью вливались в титульную нацию и не мозолили глаза. Украина тут тоже не исключение - какой процент нынешних украинцев имеет хотя бы 3/4 крови потомков Руси или Запорожских казаков. Думаю таких и 10% не наберется, а у остальных 90% будет масса примесей со всей Евразии, особенно из россии и Польши, но они украинцы потому что главное это политическая нация, а не генетика. Мухаммеды в ЕС со временем тоже растворятся без следа и станут немцами и французами.
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10.02.2023 01:34 Відповісти
Не растворятся.
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10.02.2023 01:57 Відповісти
Это вопрос времени, а те кто будет упорствовать, то со временем сами поймут, что им комфортнее жить в более близкой им по культуре стране и свалят сами.
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10.02.2023 02:03 Відповісти
Я тоже думаю так же, я - француз - Ильмахир-Бек Издуль-Паша, думаю шо Франция это слишком муссолинизм-отеисм - страна, надо не дать строить авианосец третий милитаристам - зачем? Ясно что Судан не нападет, а деньги надо пустить на развитие слимаков на побережье Тортузы.
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09.02.2023 21:20 Відповісти
француз - Ильмахир-Бек ******* Паша - очень смешно
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09.02.2023 21:44 Відповісти
ну да, каюсь, иногда смешные кликухи, как Антиколорадос, но он Блогер, придумыаю.
а че, по теме, уже сваливае. те? ну и пусть вас заглупит грусть, Толстоевского читай(я вроде ни строчки не читал, чему и рад) а рашка пусть развалится - нехай.
Слава Хорватии!
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09.02.2023 21:48 Відповісти
Ця баба без зупинки голосує за путіна і вважає рф мирною країною. На мій погляд вона зрадник Германії
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09.02.2023 22:28 Відповісти
Левые - партия ближайшая к СПДГ Шольца по идеологии
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09.02.2023 22:33 Відповісти
Крім ідеології потрібен ще й розум.якби оборонні структури Германії зараз дорівнювали Китаю,то можна гратися з путіним у дружбу і всяке інше,маючи на увазі що дружити китайці будуть Путіна у анальний отвір
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10.02.2023 12:55 Відповісти
Какой разум у левых- красных? Социалисты всегда дружат с социально близкими
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10.02.2023 21:20 Відповісти
Не дожив Адік до такого...а то б ще раз вмер

Германія по своєму деградувала... Аж соромно за них
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09.02.2023 22:43 Відповісти
Зеленський заявив, що чинить тиск на Шольца, задля військової допомоги. Хай ніколи і нікому, ні у якому страшному сні, не насницця, чим Зеленський цей тиск чинить!
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09.02.2023 21:16 Відповісти
Нехай Зеля пошле болгарську послицю до Німеччини. І все стане клас.
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09.02.2023 21:16 Відповісти
Они там в европах медленно соображают потому что у них мозги заплыли жиром и их ещё не бомбят.
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09.02.2023 21:18 Відповісти
Для того, щоб їх не бомбили, вони створили НАТО.
А розумники, які «добре і швидко розуміють», в цей час, проводили курс на зближення з парашею, нищили свою армію, давали кацапам будувати військові бази на власній території, передавали їм літаки та крилаті ракети.
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10.02.2023 13:03 Відповісти
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09.02.2023 21:19 Відповісти
Хай подфартить !
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09.02.2023 21:22 Відповісти
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09.02.2023 21:26 Відповісти
украЇнці, не вживайте слово "фартовий"...

Fart most often refers to the act of expelling intestinal gas through the anus
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09.02.2023 21:53 Відповісти
Ага. Прикольно
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09.02.2023 22:26 Відповісти
Пук?
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09.02.2023 23:10 Відповісти
Гордость берёт за наши спецслужбы,они знают сколько у немцев ракет.
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09.02.2023 21:28 Відповісти
Mossad knows it likely.
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10.02.2023 01:19 Відповісти
Обдовбишем був, обдовбишем залишився!
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09.02.2023 21:29 Відповісти
Боже, у нас війна, а куча придурків гидять президента! Те,що зміг зробити цей хлопець, в рази більше за попередніх. Дякуючи йому світ став стіною за Україну.
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09.02.2023 21:29 Відповісти
Який він президент ?
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09.02.2023 21:41 Відповісти
Президент воюючої країни
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09.02.2023 21:55 Відповісти
Не придурків. Цей хлопець 2,5 роки готував Україну під здачу кацапам в лютому-березні 2022 року, а нам брехав про шашлики в травні - це всі чули і бачили! Може ви не чули і не бачили? Мали рік смертей і руйнації. Нехай тепер витягує країну з петлі, якщо сам хоче вижити, незважаючи на дєрмаків.
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09.02.2023 21:57 Відповісти
ты дурак??помогают украине и украинцам!а это зелепутало оермаченное и гроша не стоит!и ничё он не сделал равно как и никто и ничего ему не даёт(он сам ворует)
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09.02.2023 21:59 Відповісти
Світ підпирає Україну,аби вона не впала,поки люто б'ється за життя і за життя ЕС.а зелений зробив все на початку війни щоб Україна впала.чи спроба сепаратних переговорів весною забулася,що Борис був змушений приїхати і дати під сраку Боневтіку?
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09.02.2023 22:33 Відповісти
Хворе??
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09.02.2023 23:51 Відповісти
Що саме зміг зробити цей хлопець?
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10.02.2023 05:34 Відповісти
Десять років Лівим партійцям з ФРН було замало порішати з убивцею московським щодо звільнення України, так, як і 30 років вирішали балачками окупацію армянами території Азербайджану!!!
30 років!!!
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09.02.2023 21:29 Відповісти
Да двинув би цьому Шольцу під дих пару раз як ти вмієш, і все.
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09.02.2023 21:42 Відповісти
Вони роблять майже те саме. Вони вибивають зброю, роблять з ні, так.
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09.02.2023 21:53 Відповісти
Хто вони? Ця купка зелених дебілів?
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09.02.2023 21:58 Відповісти
Yeah, sometimes better to be the best, and never the looser. But you see, the Jews are the loosers, and we never find the way to avoid it, as is the theirs destiny, we can look on it only.
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09.02.2023 21:45 Відповісти
Вова з Кривого рога поїхав, а Кривий ріг з Вови, ні куди не поїхав))
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09.02.2023 22:10 Відповісти
Так отож, все ще граються в дєрьмократію, коли дійде діло до прогнозованого результату, буде маса бажаючих сказати "це не я", і жодного, хто сказав би "це ми". У перемоги багато батьків, поразка завжди сирота.
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10.02.2023 00:46 Відповісти
Боже, яке воно того.
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09.02.2023 22:27 Відповісти
Різні не темпераменти, а те що в нормальних країнах корупції нема на відміну від України
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09.02.2023 22:48 Відповісти
Там замість корупції достатньо тормозів , паперу, і бюрократії …щоб це перебити треба реально провести велику роботу..
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10.02.2023 00:24 Відповісти
Если он сказал что танки нужны не нам а вам европейцам)) то Шольц подумал, если вам не нужны а нужны нам то мы их себе и оставим))
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10.02.2023 00:02 Відповісти
Похвально Зеленському , Европа реально тормозить чи то від зажиточності чи від страху…Тому реально треба боротися за кожний снаряд, гаубицю чи танк … , не говорячи про літак..
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10.02.2023 00:21 Відповісти
Паяц знову отсєбятіну видав. Двох слів докупи не може скласти. Швидка людина🤣🤣🤣
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10.02.2023 00:46 Відповісти
Нє, ну, хвилеподібний характер - це вже заявка на поставку підводних човнів, щонайменше.
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10.02.2023 00:54 Відповісти
Hüttler was also a "fast" Naphta-lie asphalt deer.

Fast as Windhunde, hard as Kruppstahl,
and another I have forgotten,
was one of his slogans.

There are not only similarities with Hüttler
and Putin,
but also with Schlingelski:

Hitler fastly abolished Parliament,
and so apparently did Schlingelski,
forcing new general elections.

And the Ukraine before the 2019 general elections could be considered the turbulent Weimar Republic.
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10.02.2023 01:27 Відповісти
зачем его только из ОПного дома выпустили?
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10.02.2023 05:55 Відповісти
А що, Байден дав танки чи літаки? Тоді чому Зеленський не критикує Байдена?
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10.02.2023 08:31 Відповісти
Криголам:
Якби не героїзм українців, на якому паразитує Зеленський, то у Британії його б зустріли не з захопленням, а з запитаннями, оскільки саме він придбав собі квартир у Лондоні за відмиті через офшори гроші Приватбанку, які він розікрав разом із коломойшей 😠
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10.02.2023 08:32 Відповісти
Перед війною ЗЕїбень обісрав усі Наші налагоджені відносини ,між Европою та Америкою , таку ціль йому ставили росіяни.
Тепер воно корче із себе уїбатільного політика і хоче і Европейцям зіграти ******** на роялі.
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10.02.2023 08:43 Відповісти
Нова книжка найвелчніВшивого літера.
"Як посратися з союзниками та втратити їх підтримку?"

Законодавчо заборонити ВАЗеленському відкривати рота. Тільки читання перевірених, редагованих текстів, і не більше.
Хай, краще відосіки до наріТу, чим цей вселенський сором.
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10.02.2023 13:01 Відповісти
 
 