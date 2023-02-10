У Полтавській області працює ППО, - ОВА

У Полтавській області під час тривоги пролунали вибухи. Працює ППО.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки по Запоріжжю пошкоджено об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури, частина міста залишилася без світла й опалення. ФОТОрепортаж