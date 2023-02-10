У Полтавській області працює ППО, - ОВА
У Полтавській області під час тривоги пролунали вибухи. Працює ППО.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар10.02.2023 10:07
+3 Maksim Perepelitca
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+2 Maksim Perepelitca
показати весь коментар10.02.2023 10:41
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Деякі мамкині конспірологи вже зовсім з глузду з'їхали . Щось вже про айпі мелють . пц !
То може нехай і Луніну рота заткнуть ,, чого це він розказує що на Полтавщині працює ППО . ??
Бо тут дехто мені вже зраду приписав . Ще й в списки "Миротворця" занесуть .