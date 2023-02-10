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ППО (2917) Полтавщина (1002) Лунін (73)

У Полтавській області працює ППО, - ОВА

ппо

У Полтавській області під час тривоги пролунали вибухи. Працює ППО.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+5
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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10.02.2023 10:07
+3
Так я ж нічого такого й не сказав . Навіть своїх координат не назвав . Сказав лише те що - в нас поки що тиша . Це що , військова таємниця . ??
Деякі мамкині конспірологи вже зовсім з глузду з'їхали . Щось вже про айпі мелють . пц !
То може нехай і Луніну рота заткнуть ,, чого це він розказує що на Полтавщині працює ППО . ??
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10.02.2023 10:53
+2
Бачу ти вже приклався ..
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10.02.2023 10:41
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Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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10.02.2023 10:07 Відповісти
Так так, пекло ваш дім, Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.02.2023 10:10 Відповісти
Поки що навкруги тиша . Хоча ППО тут знаходиться майже поряд , біля мене .
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10.02.2023 10:21 Відповісти
А деревини дебелої поруч немає?Якщо ні, то до найближчої стіни підійди і ***** лобом декілька разів. Дякую.
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10.02.2023 10:35 Відповісти
Бачу ти вже приклався ..
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10.02.2023 10:41 Відповісти
Нахера таке писати! По ip вираховується приблизна адреса, а за нею і місцезнаходження нашого ППО. Саме завдяки ним у тебе тиша.
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10.02.2023 10:27 Відповісти
Гадаєш що кацапня не знає що поряд з містом Кременчук , знаходиться ППО . ??
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10.02.2023 10:43 Відповісти
...Максиме, я теж з Кременчука, з Молодіжного, але давай помовчимо...
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10.02.2023 10:47 Відповісти
Так я ж нічого такого й не сказав . Навіть своїх координат не назвав . Сказав лише те що - в нас поки що тиша . Це що , військова таємниця . ??
Деякі мамкині конспірологи вже зовсім з глузду з'їхали . Щось вже про айпі мелють . пц !
То може нехай і Луніну рота заткнуть ,, чого це він розказує що на Полтавщині працює ППО . ??
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10.02.2023 10:53 Відповісти
Я не про те...нічого ти не сказав, правда...тут же повно таких, що зачепи і понеслась жара в хату
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10.02.2023 11:15 Відповісти
В нас збивали.Близько до вас.Десь 6-7 вибухів було.
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10.02.2023 11:04 Відповісти
Це добре що позбивали . Але все - більше нічого не казатиму .
Бо тут дехто мені вже зраду приписав . Ще й в списки "Миротворця" занесуть .
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10.02.2023 11:09 Відповісти
Найбільше мені від цього харківського тупаря Луніна "подобається" :"Спускайтеся в укриття,не нехтуйте небезпекою".Які "укриття"?За майже рік війни в Полтаві не збудовано жодного-деякі підмарафечені підвали не рахуються,бо це не укриття.В нових спальних районах їх нема взагалі,ЖОДНОГО.А що воно чудило на початку війни-заборонило знаходитись на березі річки,БО ТАМ МОЖУТЬ СТОЯТИ РОЗТЯЖКИ,мабуть карасі-диверсанти наставили.Заборонило продаж алкоголю,ВЗАГАЛІ.Потім дозволило з 12 до 18.Стоїть поперед мене у СІЛЬПО на Леваді мужик,наклав повий візок закуски та алкоголю,11-00,а касир відмовляється пробивати,мовляв рано ще.І тут він починає репетувати:" Что вы полтавские галушки творите,у нас в Харькове(виявився біженцем) на окраине города идут бои и алкоголем торгуют,а у меня у жены день рождения и гости приехали" ну і далі про Полтаву.А я йому :"так це ж твій харківський чортило в Полтаві керує,так він покинув і свій возик і дременув на вихід.
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10.02.2023 11:17 Відповісти
 
 