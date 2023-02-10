В Полтавской области работает ПВО, - ОВА

В Полтавской области во время тревоги раздались взрывы. Работает ПВО.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях", - говорится в сообщении.

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