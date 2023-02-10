В Полтавской области работает ПВО, - ОВА
В Полтавской области во время тревоги раздались взрывы. Работает ПВО.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях", - говорится в сообщении.
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+5 Валентина Саюн 3d182c14
показать весь комментарий10.02.2023 10:07
+3 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий10.02.2023 10:53
+2 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий10.02.2023 10:41
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Деякі мамкині конспірологи вже зовсім з глузду з'їхали . Щось вже про айпі мелють . пц !
То може нехай і Луніну рота заткнуть ,, чого це він розказує що на Полтавщині працює ППО . ??
Бо тут дехто мені вже зраду приписав . Ще й в списки "Миротворця" занесуть .