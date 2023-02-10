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обшук (1950) СБУ (12497) ДБР (3293) Котвицький (7)

СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього нардепа Котвіцького, - ЗМІ

ігор,котвіцький

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата 8 скликання Ігоря Котвіцького.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.

Ігор Котвіцький - народний депутат Верховної Ради восьмого скликання від "Народного фронту".

Дивіться: Розслідуються дії митників, які дозволили дружині екснардепа Котвіцького вивезти з України без декларування понад $28 млн у валізах, - СБУ. ВIДЕО

ЗМІ називають його бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

Також читайте: СБУ та ДБР проводять обшуки по всій вертикалі митниці: Викрито тіньові схеми - до 10 мільярдів збитків на місяць. ФОТОрепортаж

У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

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Топ коментарі
+9
я не розумію... рік тому вивезла, ніхто не зупиняв на кордоні..., цілий рік теж якось з цим мирились, а тут бац - аааа, так це ж, напевне, був злочин...
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10.02.2023 14:39
+6
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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10.02.2023 14:33
+5
Авакови, ю.тимошенки, лєщенки, найоми, агрохімії, обдоистовичі...
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10.02.2023 14:54
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5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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10.02.2023 14:33 Відповісти
Авакови, ю.тимошенки, лєщенки, найоми, агрохімії, обдоистовичі...
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10.02.2023 14:54 Відповісти
і ярмак
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10.02.2023 15:23 Відповісти
два мішки бабла... через нашу границю??? не вірю!!!
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10.02.2023 14:34 Відповісти
Viden,Які два мішки,1міліон більше 10кг,а тут 28міліонів$,да 1міліон 300тис €,ти приставляеш скільки це,а воно бидло ще краде,бо **** не як не нажереться,такім треба довічне давать,а все нажите не посильною працею забирать.
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10.02.2023 14:44 Відповісти
а ти бачив які ті мішки?! ось то-то...
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10.02.2023 14:48 Відповісти
Арсеныч, держись. Кажется, за тобой идут.
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10.02.2023 14:35 Відповісти
Вони вже були у Арсена
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10.02.2023 14:37 Відповісти
а теперь опять придут, и в этот раз не уверен за целостность и чистоту ковров
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10.02.2023 14:38 Відповісти
Про які ви коври кажете, кого вони цікавлять ?
Знову Авікову прийдеться обілетити кого треба і все 🤷🏻‍♂️
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10.02.2023 15:00 Відповісти
я не розумію... рік тому вивезла, ніхто не зупиняв на кордоні..., цілий рік теж якось з цим мирились, а тут бац - аааа, так це ж, напевне, був злочин...
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10.02.2023 14:39 Відповісти
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10.02.2023 14:46 Відповісти
Рік тому на кордоні стояли люди Авакова, не знав?
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10.02.2023 14:55 Відповісти
А сьогодні стоять люди дєрмака , які теж хочуть добре їсти
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10.02.2023 15:01 Відповісти
Правильно, для цього треба сісти на потоки і переділити награбоване.
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10.02.2023 15:02 Відповісти
їх там тоді потусовали трошки для остраху
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10.02.2023 17:37 Відповісти
не рий яму дрогому... даремно авакян проти пороха працював,ой даремно
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10.02.2023 15:08 Відповісти
ДБР та СБУ - зелені 🤡🤡🤡
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10.02.2023 16:45 Відповісти
Як оперативно практично через рік після декількох вояжів настеньки зі свитою через кордон... напевно за один раз не змогли переправити "скарби"..... молодці...
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10.02.2023 16:50 Відповісти
 
 