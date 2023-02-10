СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього нардепа Котвіцького, - ЗМІ
Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата 8 скликання Ігоря Котвіцького.
Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.
Ігор Котвіцький - народний депутат Верховної Ради восьмого скликання від "Народного фронту".
ЗМІ називають його бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.
У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.
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шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
Знову Авікову прийдеться обілетити кого треба і все 🤷🏻♂️