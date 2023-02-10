Росія приречена, в України буде ще більше зброї та підтримки, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від союзників ще більше підтримки та зброї.
Про це він повідомив у Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"Російські терористи сьогодні знову обстріляли українські міста. Але їм нас не зламати. Росія приречена. Буде ще більше перемовин, більше зброї, більше підтримки, більше результатів", - наголосив міністр.
Кулеба зазначив, що за 48 годин Зеленський та його команда відвідали Велику Британію, Францію, Бельгію та Польщу.
"Президент провів перемовини з усіма лідерами країн ЄС (!), мав аудієнції з двома монархами, відвідав наших військових на тренуванні. Перевірте мене, але підозрюю, що в книгу рекордів світової дипломатії ця подія увійде як найбільш насичене дипломатичне турне глави держави, здійснене лише за 48 годин", - додав глава МЗС.
"По-перше, свобода буде озброєна найсучаснішою зброєю. По-друге, Росія заплатить повну ціну за свої злочини. Трибунал, репарації, притягнення злочнців до відповідальності. По-третє, Україна зміцнює Європу та захищає її зі зброєю в руках. А тому посяде своє місце серед європейських народів свободи — не лише де-факто, але і де-юре", - підсумував Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Всі гроші, які можна було б списати з російських рахунків за межами рф , вже давно списано.
Але не факт, що всі їх передадуть Україні враховуючи корумпованість нинішньої влади та схильність її до "дерибаніа".
Даватимуть невеликими порціями (траншами) на відновлення та підтримку економіки, щоб не завалилась остаточно.
Можливо, ці кошти спрямують на побудову нових збройних заводів для України
кулеба, ти коли вже серйозними справами за фахом займешся?
Также, глава украинского МИД отметил, что власть не планирует проводить эвакуацию крупных городов.
"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов", - сказал Кулеба.
То який план а чи план б спрацював у нього в Маріуполі??
І чи були хоч якісь висновки із цього? Смішне питання..
Війна.
Кулєба! Навіть мілйон луків з мільярдом стріл до кожного не ефективні проти автомата чи кулемета.
А так, як працює дєрьмаковська шобла, то і луки зі стрілами скоро будуть під питанням...
Согласно документу, из замороженных 258 миллиардов долларов известно местонахождение не более 36,4 миллиардов.
В Евросоюзе не знают, где российские арестованные активы, а на Банковой уже их потенциально "освоили". Да и многие наши граждане так же эти деньги уже видели в фонде по восстановлению Украины. И это прекрасно иллюстрирует поговорку, что шкуру неубитого медведя делить не стоит. Но такие мелочи мало интересуют тех, кто живёт информацией из телемарафона. Я уже сотни раз объяснял, что получение этих денег без согласия РФ - это долгий и непростой процесс, который требует выписанной правовой конструкции. Но конструкции нет. А теперь к этому добавилась и необходимость поиска этих активов. Надо быть реалистами. Во всем.https://t.me/BerezaJuice/27597
«Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення »історичні території«. Це наш обов'язок і так і буде», - додав пан данілов.
Про це він розповів у інтерв'ю азербайджанському виданню "Report". Цей войовничий популіст хоча б одну політичну мапу України бачив, починаючи з 1928-го року та раннішні? А Кубань буде самотужки визволяти? Популізм не гірше за бабинйулін...