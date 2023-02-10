Росія приречена, в України буде ще більше зброї та підтримки, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме від союзників ще більше підтримки та зброї.

Про це він повідомив у Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Російські терористи сьогодні знову обстріляли українські міста. Але їм нас не зламати. Росія приречена. Буде ще більше перемовин, більше зброї, більше підтримки, більше результатів", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що за 48 годин Зеленський та його команда відвідали Велику Британію, Францію, Бельгію та Польщу.

"Президент провів перемовини з усіма лідерами країн ЄС (!), мав аудієнції з двома монархами, відвідав наших військових на тренуванні. Перевірте мене, але підозрюю, що в книгу рекордів світової дипломатії ця подія увійде як найбільш насичене дипломатичне турне глави держави, здійснене лише за 48 годин", - додав глава МЗС.

"По-перше, свобода буде озброєна найсучаснішою зброєю. По-друге, Росія заплатить повну ціну за свої злочини. Трибунал, репарації, притягнення злочнців до відповідальності. По-третє, Україна зміцнює Європу та захищає її зі зброєю в руках. А тому посяде своє місце серед європейських народів свободи — не лише де-факто, але і де-юре", - підсумував Кулеба.

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