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Про відправку Україні систем ППО SAMP-T буде оголошено найближчими днями, - Мелоні
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердили передачу України систем протиповітряної оборони SAMP-T разом із Францією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
"Абсолютно так, ми вже деякий час беремо участь у спільному роботі з Парижем у дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко і в найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно", - сказала прем'єр Італії.
Щодо відправки літаків до Києва, Мелоні зазначила, що Італія "готова виконувати свою роль на 360 градусів". При цьому вона не захотіла давати додаткові коментарі.
Мелоні абсолютно не згодна з тим, що військова допомога від партнерів веде до ескалації війни Росії проти України.
Топ коментарі
+5 Olga A 6130c05e
показати весь коментар10.02.2023 17:42
+3 Олександр Петров e41a1d01
показати весь коментар10.02.2023 17:36
+2 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар10.02.2023 17:09
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бу-га-га
Франція каже що дасть Украінї свої винищувачі Міраж 2000...💪✊
Она демонстрирует реальный класс.
Дякуємо, пані Прем'єр-міністр!