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Італія (1514) ППО (2917) Франція (2900) Джорджа Мелоні (105)

Про відправку Україні систем ППО SAMP-T буде оголошено найближчими днями, - Мелоні

мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердили передачу України систем протиповітряної оборони SAMP-T разом із Францією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Абсолютно так, ми вже деякий час беремо участь у спільному роботі з Парижем у дуже важливому для України питанні. Я думаю, що ми просуваємося швидко і в найближчими днями ми зможемо оголосити про це остаточно", - сказала прем'єр Італії.

Щодо відправки літаків до Києва, Мелоні зазначила, що Італія "готова виконувати свою роль на 360 градусів". При цьому вона не захотіла давати додаткові коментарі.

Мелоні абсолютно не згодна з тим, що військова допомога від партнерів веде до ескалації війни Росії проти України.

Також читайте: Щоб досягти миру, треба дати Україні можливість для самозахисту, - прем’єр-міністр Італії Мелоні

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Мелони - умничка!!
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10.02.2023 17:42
+3
Пані Мелоні, щиро дякуємо за допомогу.
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10.02.2023 17:36
+2
Чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, боротися за батьківщину готові 11%, - опитування

бу-га-га
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10.02.2023 17:09
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Чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, боротися за батьківщину готові 11%, - опитування

бу-га-га
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10.02.2023 17:09 Відповісти
мабуть ці 11 прихильники AFD
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10.02.2023 17:23 Відповісти
11% от общей численности жителей - это половина людей мобресурса. В разных странах, в зависимости от средней продолжительности жизни ( СПЖ ), мобресурс составляет от 20 до 25 прцентов общего населения. В Германии высокая СПЖ, ну и много эмигрантов, для которых Германия - кормушка, а не родина.
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10.02.2023 17:27 Відповісти
ти розумними словами не прикривай цю німчуру - нехай готуються до октоберфеста в норільску
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10.02.2023 17:29 Відповісти
Больше не буду, от те хрест.
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10.02.2023 17:52 Відповісти
Кагда нібудь точна шо нібудь якось... але ми всі!!! Ібо, ібо....
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10.02.2023 17:12 Відповісти
Давайте, дуже чекаємо!
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10.02.2023 17:13 Відповісти
https://youtu.be/Pz9YDxMU6Ko ...

Франція каже що дасть Украінї свої винищувачі Міраж 2000...💪✊
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10.02.2023 17:25 Відповісти
Макрон за повышение конфронтации?
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10.02.2023 17:33 Відповісти
это же ютуб сенатор...
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10.02.2023 18:27 Відповісти
Пані Мелоні, щиро дякуємо за допомогу.
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10.02.2023 17:36 Відповісти
Мелони - умничка!!
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10.02.2023 17:42 Відповісти
Молодец, что не пошла в шоубизнес.
Она демонстрирует реальный класс.
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10.02.2023 19:05 Відповісти
Дякуємо, Італіє!
Дякуємо, пані Прем'єр-міністр!
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10.02.2023 19:06 Відповісти
Обещать не значит жениться
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10.02.2023 19:08 Відповісти
 
 