Зеленський у Брюсселі передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння, - Spiegel
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.
Про це в п’ятницю агенції DPA розповів високопоставлений чиновник ЄС, інформацію підтверджує видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами співрозмовника DPA, запити України були пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС – це мало на меті посилити тиск на окремі держави, щоб вони надали більше допомоги для протистояння російській агресії.
"Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити", – прокоментував європейський чиновник.
На запитання, звідки Україна отримала інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, співрозмовник DPA відповів: "Вони поінформовані, у них є контакти". За його словами, з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти Росії.
Натомість джерела DPA в уряді Німеччини заявили в п'ятницю, що німецька делегація не отримувала списку бажаної зброї від Зеленського. Натомість його отримання підтвердили канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністерка Естонії Кая Калласю
Цілком можливо, припускає агенція, що канцлер Олаф Шольц, а також президент Франції Емманюель Макрон не отримали список, оскільки вони вже раніше провели переговори із Зеленським у Парижі.
Будь ласка, зачекайте...
крадівництва"?
"Кропива": як завжди - все на волонтерах
https://www.youtube.com/watch?v=Psm_3Dbko-o
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
По оценкам «Института изучения войны» и других экспертов - точность украинцев уникальна и «почти не имеет рациональных объяснений». Херовые какие-то эксперты, если верят во внерациональное. Точность украинской артиллерии, которую описывают российские военные и наемники (из тех, кто остался жив), имеет как раз весьма рациональные объяснения. Ну, мы все помним приснопамятную переправу через Северский Донец, которую ВСУ раздолбали с невероятной точностью.
Прежде всего - это система управления огнем «Крапива». Написанная буквально на коленке гражданскими программистами, она произвела революцию в боевом применении артиллерии и стала прорывом, который изменил рисунок войны.
Как это работает? Раньше координаты цели передавали по рации. Артиллеристы считали полчаса, вычисляя данные для стрельбы. Теперь разведка и другие подразделения, у кого есть такой софт, вносят в приложение координаты цели, их получает ближайшая батарея, которая немедленно открывает огонь - данные получает уже готовые.
Данные не поступают на какой-то сервер, чтобы храниться там в больших объемах и создавать риск взлома. На каждом планшете хранится ровно то, что нужно его пользователю. Если планшет попадет к противнику, то он не сможет получить данные в полном объеме.
Среди прочего, в приложении есть навигатор, точная карта с рельефом местности, расположение противника (которое регулярно обновляется) и связь с командными пунктами и соседними подразделениями.
Так что не надо все это списывать на чудеса господни. Это мозги, плюс технологии, плюс высочайшая мотивация. Россияне даже близко ничего подобного создать не смогли. Такое имеется в армиях других стран, но с куда более сложным функционалом и созданное специально для армии. Здесь же усилиями волонтеров удалось создать программное обеспечение за три копейки, но с поразительными результатами.
Но! Все это по-прежнему поддерживается волонтерами и на деньги, ими собранные. Государство эту систему не приняло на вооружение. И это странно.
Берете Prozorro. Накрываете медным тазом. Отставляете в сторону. Со временем выкидываете в помойку.
Затем берете два куска Свинарчуков с кровью барыги. Отбиваете вертолётными лопастями в прямом эфире. Приправляете клинстронами.
Обильно посыпаете семидесятитрехпроцентной сумішшю пересічних громадян.
Добавляете пятьдесят одну щепотку уголовных дел на Порошенко.
Заливаете бурштиновим растровом сына Байдена. На этом этапе генпрокурор должен уже быть стопроцентно вашим человеком.
Теперь можно и приступить к закупке яиц по сто пятьсот за дюжину и скумбрии по восемь.
Перетираете в мелкую крошку Коболева и генерала Марченко.
На медленном огне томите НАБУ.
Добавляете жменю серлеща. Желательно от производителя «1+1»
Сливаете в кастрюлю-прокладку за тысячу гривень. Даёте отстояться.
Назначаете шеф-поваром Бородатую Бабушку, намазываете мову на хлеб, берёте полвареника и идёте пить с ней кофе. Из Термоса. На стадион.
Пока пьете, будинок Гонтаревой на освещённой улице должен сгореть до красных углей и покрыться легким налетом пепла.
Ждете, когда жар в недорогеньких СМИ достигнет максимума.
Приступаете к готовке.
Бинго!
Превосходный бигус с привкусом расследований и слитого в эфир бульона готов.
На гарнир Коля Котлета и Шустер под маринадом.
На десерт «Гордон в шоколаде». Липецкой фабрики.
Подавать небритым в футболке цвета хаки под запись видосика бархатным баритоном.
Включаете телевизор и потребляете за обе щеки под Голобородько.
Должно хватить на два-три тижнi. Максимум.
Ночной дожор сегодня таков.
Хуже-то не будет.
Хоть пожрём.
*****.
Дед.
От Квартала предложений не поступало? (улыбается)