Росіяни стягнули в Україну 97% своєї армії, - Воллес
Росія задіяла 97% своєї армії з метою "пробити" оборону України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
За його словами, наступальна стратегія РФ передбачала максимальну концентрацію зусиль з метою "пробити" оборону України.
Водночас, додав Воллес, "ми просто бачили спробу просування".
"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії - всієї російської армії - перебувають в Україні", - додав міністр оборони.
Топ коментарі
+20 MrStepanovM
показати весь коментар15.02.2023 11:54
+17 Грицько Добрий
показати весь коментар15.02.2023 11:59
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.02.2023 11:59
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одне не зрозумів - прикордонники, північний та східний флот, усякі частини пво, інший непотріб - це 3 %?
У Молдови армія по суті відсутня як така.
Японія, хоч і заявляє свої права на південні Курильські острови, не буде вирішувати це питання військовим шляхом. Бо потому шо атомна зброя.
Аби тільки не ці смердючі англосакси з укронациками зайшли!
щоб не боявся що х!йло нападе