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Росіяни стягнули в Україну 97% своєї армії, - Воллес

окупанти

Росія задіяла 97% своєї армії з метою "пробити" оборону України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

За його словами, наступальна стратегія РФ передбачала максимальну концентрацію зусиль з метою "пробити" оборону України.

Водночас, додав Воллес, "ми просто бачили спробу просування".

"Це обійшлося величезною ціною для російської армії. Зараз ми оцінюємо, що 97% російської армії - всієї російської армії - перебувають в Україні", - додав міністр оборони.

Також дивіться: Знищення ворожої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" поблизу Вугледару. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+20
скажіть Японцям
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15.02.2023 11:54
+17
Куди Молдова, Китай та Японія дивляться?! Пора звільняти свої території...
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15.02.2023 11:59
+16
саме так-вони хотіли української землі,вони всі на ній і подохнуть...
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15.02.2023 11:59
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15.02.2023 11:54 Відповісти
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15.02.2023 11:55 Відповісти
rus - ni, peace - da
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15.02.2023 11:55 Відповісти
там они и останутся ... в черноземах Украины
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15.02.2023 11:56 Відповісти
саме так-вони хотіли української землі,вони всі на ній і подохнуть...
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15.02.2023 11:59 Відповісти
Амінь!
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15.02.2023 12:00 Відповісти
а ще куча всяких омонів догниває по чернігівщині.
одне не зрозумів - прикордонники, північний та східний флот, усякі частини пво, інший непотріб - це 3 %?
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15.02.2023 11:58 Відповісти
думаю він мав на увазі сухопутні війська
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15.02.2023 12:04 Відповісти
тоді це реально
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15.02.2023 12:08 Відповісти
та ні... подивіться Золкіна там кожен другий матрос або кок з різних флотів, і т.д. і т.п. за льотчиків - вони дуже рідко "виживають"))) єдине кого у нього не бачив це РВСН РФ
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16.02.2023 09:17 Відповісти
Куди Молдова, Китай та Японія дивляться?! Пора звільняти свої території...
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15.02.2023 11:59 Відповісти
А ще Фінляндія, Грузія, Німеччина, Латвія, Естонія - прийде ще час.
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15.02.2023 12:06 Відповісти
Ichkeria, Buryatia, Tuva, Tatarstan etc
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15.02.2023 12:10 Відповісти
На жаль, окрім Чечні, на території РФ у жодного народу ніколи не було сильного національного руху за відокремлення. Ідеальний історичний момент був у всіх під час розпаду СССР. Але максимум, на що виявились спроможні деякі республіки РСФСР - це якісь "декларації" про якийсь "суверенітет", але в складі Росії.
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15.02.2023 15:11 Відповісти
эти сидят обосравшись и из-под стола наблюдают , когда все закончится они повылязят и начнут один перед другим кричать что они оказывали очень большую и главенствующую помощь Украине , особенно хрузины.
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15.02.2023 13:22 Відповісти
та який Китай. Китайози стали на сторону **********, допомагають їм технологіями, активізували діяльність проти США, готують вторгнення на Тайвань.
У Молдови армія по суті відсутня як така.
Японія, хоч і заявляє свої права на південні Курильські острови, не буде вирішувати це питання військовим шляхом. Бо потому шо атомна зброя.
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15.02.2023 15:01 Відповісти
сс*т
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15.02.2023 22:58 Відповісти
Для китаю відкрите поле... Японія, Фінляндія, Німеччина можуть забирати своє, вкрадене москвою після 2 Світової.
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15.02.2023 12:09 Відповісти
Китайці через рік дійдуть до Урала не зустрівши жодного озброєного росіянина.Скоро виробники промислових мясорубок будуть давати їм назву UKRAINE.
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15.02.2023 12:12 Відповісти
"русскій с кітайцем - братья на вєк!" - тому доїдуть до уралу за тижні або дні, з обнімашками і феєрверками та за кілька років вирішать усі наявні проблеми московії.

Аби тільки не ці смердючі англосакси з укронациками зайшли!
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15.02.2023 12:31 Відповісти
Совєцька пропаганда ЛГБТ. Родітєль 1 і родітєль 2.

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15.02.2023 13:01 Відповісти
Росія стягнула все, що має, і так і не змогли прорвати нашу оборону. І ця армія день за днем зходить нанівець. Тож це добра новина, бо ті 3%, що залишись вже ніяк не змінять хід війни.
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15.02.2023 12:26 Відповісти
97%? Я профан, але щось це із теми фан дер Лаєн - 100 000 українських офіцерів загинули
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15.02.2023 12:53 Відповісти
Слава ЗСУ...Героям -воїнам слава
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15.02.2023 12:57 Відповісти
Нещодавно присутність кацапів оцінювали у 300 000. Якщо не помиляюсь, армія рф має чисельність десь близько мільйона. Щось не в'яжеться.
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15.02.2023 12:59 Відповісти
никогда такого не біло , и вот опять , руские в турции при разборах завлов начали мородерить .

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15.02.2023 13:00 Відповісти
хай би шольцу це сказав,
щоб не боявся що х!йло нападе
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15.02.2023 20:00 Відповісти
ТАК НАСТУПАЙТЕ НА РФ !!!
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16.02.2023 05:17 Відповісти
СРОЧНАЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!!
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16.02.2023 07:47 Відповісти
 
 