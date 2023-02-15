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Військова допомога Україні не суперечить пошуку миру дипломатичним шляхом, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав не припиняти постачання зброї Україні та вести переговори про мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо зосередитися на європейських зусиллях досягнення миру і координувати роботу, яку проводять країни-члени, і все більше і більше надавати допомоги якнайшвидше... Ця військова допомога не суперечить пошуку миру дипломатичним шляхом… Це може проходити паралельно. Я не розумію тих, хто каже, що для того, щоб вести переговори, ми повинні припинити надавати військову допомогу Україні. Навпаки, і те, і інше треба робити разом. Це не дебати про голубів і яструбів", - пояснив він.

За словам Борреля, треба не лише продовжувати надавати допомогу, але й посилювати її, адже час має вирішальне значення і "час наразі вимірюється втраченими життями".

Також читайте: "Путін уже програв енергетичну битву, так само як він програє війну", - Боррель

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так і є !!! добрий кацап - дохлий кацап !!!
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15.02.2023 15:47 Відповісти
rus - ni, peace - da
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15.02.2023 15:49 Відповісти
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15.02.2023 15:53 Відповісти
Гарна картинка

Тільки на малюнку треба замінити пістолет: там німецький пістолет Люгер, а американські гангстери зазвичай використовували Colt 45 калібру.
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15.02.2023 19:34 Відповісти
!Абсолютно! Я навіть скажу більше - сприяє!
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15.02.2023 17:01 Відповісти
Правильно! Адже хтось повинен буде підписувати акт капітуляції Росії.

Дипломатам роботи - непочатий край: Репарації, відновлення України, покарання військових злочинців...
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15.02.2023 19:28 Відповісти
 
 