Військова допомога Україні не суперечить пошуку миру дипломатичним шляхом, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав не припиняти постачання зброї Україні та вести переговори про мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо зосередитися на європейських зусиллях досягнення миру і координувати роботу, яку проводять країни-члени, і все більше і більше надавати допомоги якнайшвидше... Ця військова допомога не суперечить пошуку миру дипломатичним шляхом… Це може проходити паралельно. Я не розумію тих, хто каже, що для того, щоб вести переговори, ми повинні припинити надавати військову допомогу Україні. Навпаки, і те, і інше треба робити разом. Це не дебати про голубів і яструбів", - пояснив він.

За словам Борреля, треба не лише продовжувати надавати допомогу, але й посилювати її, адже час має вирішальне значення і "час наразі вимірюється втраченими життями".

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