Зеленський про ситуацію в Бахмуті: "Складно, тримаються"

Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша і найгарячіша на сьогодні ситуація на Бахмутському і Вугледарському напрямках, однак українські воїни тримаються і завдають максимальних втрат ворогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції.

"Найскладніше із усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також", - зазначив президент.

За словами Зеленського, загалом на сході України непросто, але не просто так Бахмут називають фортецею.

"На жаль, фортеця жива, жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні - знищують максимум ворога", - сказав він.

Глава держави додав, що перебуває на постійному зв'язку з усіма командувачами.

"Складно, тримаються", - додав президент.

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