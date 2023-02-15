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Зеленський (22416) Бахмут (1557)

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: "Складно, тримаються"

бахмут,зсу

Президент Володимир Зеленський заявив, що найскладніша і найгарячіша на сьогодні ситуація на Бахмутському і Вугледарському напрямках, однак українські воїни тримаються і завдають максимальних втрат ворогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції.

"Найскладніше із усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також", - зазначив президент.

За словами Зеленського, загалом на сході України непросто, але не просто так Бахмут називають фортецею.

"На жаль, фортеця жива, жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні - знищують максимум ворога", - сказав він.

Глава держави додав, що перебуває на постійному зв'язку з усіма командувачами.

"Складно, тримаються", - додав президент.

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Топ коментарі
+23
щас привезуть рояль в окоп і я вжарю
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15.02.2023 16:18
+22
главне - шоб круглу дуру безуглу не вздумав туди послать.
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15.02.2023 16:15
+22
Тримаються але мародер зєлєнскій і мародер рєзніков зроблять все щоб їхні хазяї з кацапстані були задоволені.шоблу зєлєнского під суд.Там любого бери і сади за грати зі спокійною душею
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15.02.2023 16:23
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главне - шоб круглу дуру безуглу не вздумав туди послать.
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15.02.2023 16:15 Відповісти
Пусть безузглая поедет может контузию получит и мозги вернутся на орбиту.
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15.02.2023 16:20 Відповісти
та в неї мозги тіки в костях. й ті точно підсадили ))
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15.02.2023 16:28 Відповісти
шо там на австрійськіх фронтах? скількі коцабськіх танків підбито?
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15.02.2023 16:31 Відповісти
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15.02.2023 16:53 Відповісти
Чому не додав два датальони свободівців ?
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15.02.2023 21:25 Відповісти
А як там в мукачівському котлі? Відстрілюєтесь?
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15.02.2023 16:55 Відповісти
нема. мозгів нема. з мозгами і совістю в те партію неберуть
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15.02.2023 20:13 Відповісти
Від тебе тхне горілкою кацап смердючий! Бахмут- це місто, і назва його пишеться з великої літери, та і євреї, дивлюся, тобі у норку насцяли.....
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15.02.2023 16:49 Відповісти
не путай горілку з боярой брагой і водярой
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15.02.2023 20:19 Відповісти
не вони ведуть переговори з путіним в турціі. сидять в раді і міністерстві.. а прізивного віку.служать в віденській дівізіі..то нз слуг народу...не раз думаю а якого народу і нахера вони нам
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15.02.2023 20:17 Відповісти
пусть зеленский поеедет в Бахмут поддержит хлопцев видосики поснимает рейтинг поднимет он же еще не втiк
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15.02.2023 17:15 Відповісти
Ну ти же Верховний!!!!! Виріши проблему - слабо????
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15.02.2023 16:16 Відповісти
Краще не треба....
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15.02.2023 16:49 Відповісти
Він "ЗА" щоб СТЕРЛИСЬ як в Оленівці, як то попереднику в Дебальцевом.

____________________
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15.02.2023 18:08 Відповісти
таке дурне а так далеко забралась
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15.02.2023 20:21 Відповісти
щас привезуть рояль в окоп і я вжарю
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15.02.2023 16:18 Відповісти
неприємна обмовка, або журналістів, або Зеленського,
фортеця на щастя тримається, а не на жаль
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15.02.2023 16:21 Відповісти
можливо це не обмовка і йому дійсно жаль
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15.02.2023 16:26 Відповісти
збита тема по дідусю фрейду "на жаль, фортеця жива..."
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15.02.2023 16:39 Відповісти
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15.02.2023 16:57 Відповісти
Ні, не обмовка..він таке меле, все за дідусем Фрейдом..просто те, що в нтого реально на лумці пре після дози коксу..тягне його попіндіти, повідосити
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15.02.2023 18:23 Відповісти
Тримаються але мародер зєлєнскій і мародер рєзніков зроблять все щоб їхні хазяї з кацапстані були задоволені.шоблу зєлєнского під суд.Там любого бери і сади за грати зі спокійною душею
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15.02.2023 16:23 Відповісти
15.02.23 15:40

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15.02.2023 16:26 Відповісти
А єрмаку з татаровим та сівохами з патіхамувлєс, підвезти в Бахмут на своїх авто необхідне для мінометів Захисникам України, лячно чи діарея заважає!!
Такі вони в ОПУ учасники баєвих БЗДІй….», усе, як і у лютому 2022 року…
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15.02.2023 16:26 Відповісти
Мабудь , діарея.... Хронічна!
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15.02.2023 16:33 Відповісти
Краще б він з папірця читав! Бо таке наговорив що мізки закипають!
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15.02.2023 16:32 Відповісти
Чи суфлера в ухо по-модньому.
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15.02.2023 17:02 Відповісти
В ньго відеосуфлер)))
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15.02.2023 18:25 Відповісти
попередні кометрі "зе поцріота" були предвісниками того, що "зе підготовлює свідомість українського народу до здачі
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15.02.2023 16:33 Відповісти
Якщо Бахмут здадуть за рішенням генштабу з огляду на скорочення втрат, для відходу на нові підготовлені рубежі і т.д., тобто якщо це буде усвідомлене рішення військового керівництва, то не бачу нічого поганого в цьому. Ну захопить ***** шматок місячного пейзажу, поклавши туди тисячі кацапів. Як показала практика, при контрнаступі ЗСУ звільняють набагато більші території.
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15.02.2023 16:47 Відповісти
"На жаль, фортеця жива......."
3.14здець повний!
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15.02.2023 16:36 Відповісти
там далі є ще тексе...
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15.02.2023 16:56 Відповісти
Татаров дЕрмак и Гетьманцев тоже держатся...и их куратор полковник ФСБ Сивкович тоже...,не говоря о Ведмедчуке,типа агент старого КГБ Соколовский...😁
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15.02.2023 16:38 Відповісти
ты все проспал Сивкович вроде того - уже копыта откинул как "новичек" уже давно
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15.02.2023 17:19 Відповісти
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15.02.2023 16:39 Відповісти
Колись вагнерівці заб'ють кувалдами Скабеєву.
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15.02.2023 16:54 Відповісти
у прямому ефірі
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15.02.2023 16:57 Відповісти
"По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы Центр" (с) В.Высоцкий

Подохнуть падли..
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15.02.2023 18:28 Відповісти
Зараз Безуглу в штаб на підсилення відправлять...
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15.02.2023 16:41 Відповісти
там где хотят здать там и безумную посылают
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15.02.2023 16:56 Відповісти
взагалі то правільно читаеться безумна..
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15.02.2023 20:26 Відповісти
взагалі то правільно читаеться гнида ермаковская
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15.02.2023 20:39 Відповісти
Бахмут держится ,пока твоя шобла скупает недвижимость за бесценок
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15.02.2023 16:50 Відповісти
"На жаль, фортеця жива" по Фрейду...
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15.02.2023 17:01 Відповісти
Українську не розумієте, тому всі фріки? А розмовляти мовою окупанта це як?
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15.02.2023 18:29 Відповісти
кто вам сказал, что "не понимаю"? я разговариваю на языке, которому меня мама научила - она наверное тоже "окупант"? и мой сын, который сейчас в армии по вашей логике 100% "окупант"??
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15.02.2023 20:11 Відповісти
а на тій стороні всі на язику розмовляють..і ти знаеш мову но не хочеш на ній розмовляти може ти не ту сторону вибрав лапоть
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15.02.2023 20:31 Відповісти
Хто тут ще позорисько
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15.02.2023 21:09 Відповісти
Погано вчила. Бо виходить так - все розумію, а сказати неможу..заціпило? Чи щелепа рускоговорящая?
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15.02.2023 21:08 Відповісти
да простит меня админ, буду краток - иди в дупу и долго не возвращайся!
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15.02.2023 22:28 Відповісти
Оу..то українською не можеш, бо клішні перебиті, чи відсутність мізків заважають?
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15.02.2023 22:43 Відповісти
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15.02.2023 22:47 Відповісти
Радість яка!! Паралізувало й мову відібрало?
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15.02.2023 23:19 Відповісти
"На жаль, фортеця жива"
"Така дороговартісна ця війна"
Ну, ось і загальні цінності сцаря Леоніда Абрамовіча.
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15.02.2023 17:10 Відповісти
Зеля, певно ще там ? Боневтік ?
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15.02.2023 17:32 Відповісти
Це -СКАНДАЛ! Іноді краще мовчати...
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15.02.2023 17:44 Відповісти
Знову говорив, будучи вгашеним?
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15.02.2023 18:12 Відповісти
Зерно на кокс міняє, походу
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15.02.2023 18:31 Відповісти
зеленський - то обдолбаний аморал...
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15.02.2023 19:56 Відповісти
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15.02.2023 20:54 Відповісти
Складно- погибают.!
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15.02.2023 20:58 Відповісти
Те, що наші бійці- найкращі у світі- жодного сумніву. Та самовідданість з якою вони відстоюють нашу незалежність - притаманна лише народу з незламною волею, любов'ю до України, та вірою у перемогу.
На превеликий жаль не усі розуміють що саме від їх дій, та успіхів на фронті- залежить майбутнє як Європи, так і усього світу.....
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15.02.2023 23:30 Відповісти
 
 