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Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі

марк,міллі

Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом. Імовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами. Цьогоріч Україні буде надзвичайно важко повністю визволити всі свої території.

Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.

Читайте: Міллі: Західна техніка передається на фронт максимально безпечно

Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.

"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він виданню. - Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".

Також читайте: Новий наступ Росії на сході "більше бажаний Москвою, ніж реалістичний", - західні чиновники на CNN

Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.

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Топ коментарі
+19
Петиция о добавлении буквы "к" в название города Орск Оренбургской обл. набрала необходимое количество голосов.
Отныне Оркск - "Город Воинской Славы"
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16.02.2023 16:00
+18
То дайте всю зброю, яку просить Залужний. Решту зроблять ЗСУ.
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16.02.2023 15:57
+11
це той хєнєрал, який 24 лютого 2022 року сказав, що ***** захопить Київ через 72 години.
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16.02.2023 16:38
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сколько рублей уже дали?
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16.02.2023 15:56 Відповісти
Читати повністю не цікаво?

«Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він виданню. - Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".Джерело:
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16.02.2023 16:07 Відповісти
это рублевый генерал уже полгода путинскую шарманку крутит
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16.02.2023 16:34 Відповісти
це той хєнєрал, який 24 лютого 2022 року сказав, що ***** захопить Київ через 72 години.
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16.02.2023 16:38 Відповісти
Це той таки трампівський генерал "очевидність", який, нажаль "співпрацює" з нашим Генштабом!
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16.02.2023 18:14 Відповісти
Ні. Це анти - Трампівський хенерал, борцун із ''расизмом'' та '' зміною клімату''. Довбень конкретний.
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17.02.2023 02:49 Відповісти
Це не рубльовий генерал. Це професійні журналісти подають так заголовки, щоб у людей був або інфаркт, або блювота. Міллі ніде і ніколи не казав, що Україна не досягне своїх цілей. Він сказав, що буде важко!
Але він добре знає що нам вирішили надати і в який час для розгрому русні. Про це не свистять.
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17.02.2023 09:29 Відповісти
дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він

пане Мілі, не рівняйте дециметр української території до наівського дюйма
це абсолютно різні величини за своїю цінністю...
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16.02.2023 19:55 Відповісти
Звісно, 1дм = 3.94 дюйма
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16.02.2023 20:19 Відповісти
Кращий коментар. Вітаю!
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16.02.2023 16:11 Відповісти
Какой подлец насрал тебе в голову?
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16.02.2023 16:28 Відповісти
То дайте всю зброю, яку просить Залужний. Решту зроблять ЗСУ.
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16.02.2023 15:57 Відповісти
Можете мінусувати, але танчики з самольотами нічого не змінять і до краху рф не призведуть. проти маленької без'ядерної німеччини воювало півсвіту і ціною величезних втрат перемогли, довелося для цього зрівняти всі міста Німеччини з землею, проводити стратегічні бомбардування по всій території і розбомбити всі заводи.
Зараз нам хоч і допомагають, але ми воюємо одні проти величезної країни з ядерною зброєю і людським резервом в декілька разів більшим за наш і ВПК одним з найкрупнішим в світі, де стоїть на конвеєрі виробництво всіх видів озброєння і промисловість точно більша ніж у німців в 40-х.
У нас говорять "ніяких переговорів" так, наче це у нас в 5 раз більше людей, величезний ВПК і ядерна зброя, так, наче росія терпить повний крах і катастрофу а ми уже тримаємо їх за горло.
Але ми і близько не в тій позиції. Марафони нам розказують про суцільні перемоги.
Тверезий погляд на ситуацію показує, що війна знаходиться в тупику і починає нагадувати Західний фронт Першої Світової. Жодна зі сторін не досягне в цій війні повністю всіх своїх цілей. Навіть танки з літаками нічого кардинально не змінять. У нас своїх літаків і танків (було) велика кількість. Питання: де вони? Якщо ми їх втратили на війні, тоді поясни, чим Ф-16 кращий за МіГ29 і що він може зробити проти росіянських систем ППО? А щодо танків - це взагалі зброя 20-го століття, якщо ти думаєш, що леопардами ми будем як у другу світову проривати фронти і брати ворога в котли, то мушу розчарувати. Як і хибні уявлення про те, що західний танк може сам роз*обувати ворогів пачками направо і наліво. Будь-який супер-леопард зупинить звичайний рів 2,5 метра і їжак зварений дядьою Васьою із металолому. Щоб здолати цього монстра, потрібно, щоб проти них прямо воював увесь блок НАТО зі стратегічними бомбардуваннями території РФ, заводів, інфраструктури. Що неможливо ввиду наявності у теї величезного арсеналу ЯО.
Висновки робіть самі.
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16.02.2023 19:55 Відповісти
Петиция о добавлении буквы "к" в название города Орск Оренбургской обл. набрала необходимое количество голосов.
Отныне Оркск - "Город Воинской Славы"
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16.02.2023 16:00 Відповісти
димон медведев трохі змінився
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16.02.2023 16:04 Відповісти
Добухался
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16.02.2023 18:00 Відповісти
"оркі воєвалі"
"бєссмєртний орк"
....
чур я!
мої торговельні марки
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16.02.2023 19:57 Відповісти
Правильнее так

"Тем что мы можем дать рашу выгнать сложно"
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16.02.2023 16:00 Відповісти
"Генерал Міллі: Щоб повністю визволити територію України у 2023-му, потрібен крах армії рф"- так чому б США не продовжувати допомагати Україні оформити остаточний крах армії рф? Ми якраз працюємо разом в цьому напрямку.
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16.02.2023 16:01 Відповісти
Щоб стався крах рашен військ, потрібна зброя, зброя і ще раз зброя + вчитись звичайно.
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16.02.2023 16:03 Відповісти
Звільнення окупованих територій повністю залежить від поставок зброї. Графік цих поставок та номенклатура (що саме) не дають ніяких підстав для того щоб звільнити територію України до кінця наступного року. Цей рік буде присвячено обезкровленню ********** і масовому знищенню мобіків з найменшими втратами ЗСУ. ... ********* за площею в 28 разів більший за Україну і їх тили з кладовищами дале-е-ко від москви...
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16.02.2023 16:05 Відповісти
Пане генерал, це вид для себе завдання ставите ,чи цінні поради даєте. Якщо перше то ми за.
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16.02.2023 16:10 Відповісти
Російська армія була на межі краху в кінці минулого року. Знаю тому що в Донецьку вже почалась паніка і маріонеткове керівництво готувалось до втечі. Не знаю що там відбулось чи американці попросили не добивати, чи наші не продумали але російська армія дивом врятувалась. Зараз вони трохи покращили становище, але ймовірність краху також дуже велика. Нічого ж особливо не змінилось. Нагнали м'яса більше та й усе.
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16.02.2023 16:11 Відповісти
Ти особисто інспектував кацапські війська на предмет ,, на грані краху,, Чи просто язиком потріпати??
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16.02.2023 16:20 Відповісти
Звичайно.
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16.02.2023 16:36 Відповісти
питання стоїть розвалити кацапію а не перемогти до літа чи до осені. Тому війна буде йти дуже довго і на виснаження. Нам всього дають по крихтам і це чудово просліджується. Навіть відтіснити до меж лютого 2022р нічого не дасть бо війна продовжиться. Лише повний розпад імерії, власне мабудь для цього все і почалось. Час покаже що це так
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16.02.2023 16:50 Відповісти
Вам би в експерти. Такий талант гине!
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16.02.2023 18:55 Відповісти
Цей давав москалям 96 годин на захоплення Києва, я пам'ятаю
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16.02.2023 16:13 Відповісти
72 години.
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16.02.2023 16:37 Відповісти
ну, так як до оборони ніхто не готувався і судячи із того, якими темпами росіяни захоплювали наші території, особливо на півдні, практично без супротиву, то не дивно, що звучали подібні прогнози.
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16.02.2023 19:34 Відповісти
Минулорічний переможний наступ ЗСУ був зупинений тим, що нам не дали вчасно бронетехніки. Затримка коштувала зупиненню наступу та закріпленням кацапів на обороні
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16.02.2023 16:15 Відповісти
спам, - рекомендую як репост ))
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16.02.2023 16:19 Відповісти
А США хіба проти?
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16.02.2023 16:19 Відповісти
Це початок зради.
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16.02.2023 16:24 Відповісти
Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, читаємо поміж рядків"""адже ми США,ЄС і НАТО не будемо надавати Україні ті види озброєнь за допомогою котрих, збройним силам України було би це зробити набагато легше і ціною набагато менших людських втрат...
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16.02.2023 16:25 Відповісти
Зелень бабки в асфальт закатала. Вам и так спасибо. Хотите краха рыфы? Дайте F-16 и АПАЧИ
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16.02.2023 16:30 Відповісти
Зброї, зброї, зброї! І менше слухати данілових-арестовичів. Ситуація дуже складна.
Зброя, санкції... Прискорити падіння росії може і "чорний лебідь".
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16.02.2023 16:33 Відповісти
І тоді навіщо ви всі ці роки роззброювали Україну, щоб тепер з крапельниці вичавлювати допомогу? Скільки до кучманоїда приїздило сенаторів дивитись на знищення літаків і ракет за нікчемні меморандуми.
А скільки віддали рашці за газові борги, щоб вони пуляли тепер їми по нас. Країною керували і керують ті, хто її ненавидить(

Наливайте, бо вже їдять@vrill28
Хочу нагадати, що головним лобістом знищення радянських тактичних ракетних комплексів з дальністю в 300км які були в Україні виступали саме США.
Тоді в 2011 році режим Януковича за лобіюванням США знищив ці ракетні системи, які сьогодні могли б нам допомогти у війні з РФ.
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16.02.2023 16:36 Відповісти
выбирать президентов нужно головой, а не жопой и всё будет нормально. Но...
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16.02.2023 17:21 Відповісти
Доктор сказал "крах, значит крах.
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16.02.2023 17:17 Відповісти
Крах ерефії буде. Зброю дайте. Ні? Тоді звичайні пи#дуни.
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16.02.2023 17:17 Відповісти
Согласен генерал. Но для этого нужны ракеты АТАКМС от 100 штук в месяц и ракеты GLSDB от 200 штук в месяц и всё будет сделано в лучшем виде.
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16.02.2023 17:20 Відповісти
Я вірю в ЗСУ, але все ж таке потрібне руйнування рашки зсередини. Інакше війна буде тривати роками. І для цього навіть не завжди зброя потрібна, а лише політична воля та економічний тиск Заходу.
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16.02.2023 17:55 Відповісти
Так все залежить від поставок вашої зброї. Дасте ф16, абрамси і атакамс - тоді побачите, чи важко буде ЗСУ вигнати кацапів. А голими руками так - надзвичайно важко.
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16.02.2023 18:02 Відповісти
Дід в маразмі
1) щоб звільнити окуповані території пртрібен крах ворожої армії
2) США не має наміру зменшувати свої запаси.
Ну і як він уявляє досягнення п. 1 при виконанні п.2? І де лендліз загалом?
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16.02.2023 18:34 Відповісти
Ще один бздун-миротворець
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16.02.2023 19:10 Відповісти
Трампист
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16.02.2023 19:10 Відповісти
Ні. Це анти - Трампівський хенерал, борцун із ''расизмом'' та '' зміною клімату''. Довбень конкретний.
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17.02.2023 02:47 Відповісти
Єдине що влаштовує Україну, Европу та Світ в цілому, це повернення окупованих територій, вступ до ЕС і НАТО, тоді у ********** не буде навіть у думках виразу - можем павтаріть.
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16.02.2023 19:16 Відповісти
"Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі" - українці досягнуть своїх цілей - це повернення міжнародно визнаних кордонів України, амбіціі росії тут нікого не цікавлять
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16.02.2023 19:20 Відповісти
Цей Міллі - не істина в останній інстанції і не весь Пентагон в одній особі. На шляху до перемоги ми ще почуємо сотні різних заяв від американських генералів та політиків вищого рівня, які будуть суперечити одній одній, буде ще не одна "зрада" в лапках, і не виключено, що хтось на самісінькій американській верхівці виявиться навіть кремлівським кротом, але перемога, саме військова перемога неодмінно буде, щоб там не відбулося, бо до неї йде весь український народ і за цим народом стоїть весь цивілізований світ. Сьогодні кажуть, що війна завершиться за столом переговорів, завтра вже будуть казати, що треба гнати ворога аж до Москви, а післязавтра і за Урал
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16.02.2023 19:22 Відповісти
Во многом он прав. Касапы задачу минимум выполнили. Они ставили ее на момент 14го года и не с такими потерями, но.. выполнили. Свою "новороссию" они таки создали. Сухопутный коридор в Крым, канал с водой, АЭС, азовское побережье. Мы наверное тоже. Пока еще Украина существует, хот по большей части. Дальше очередная заморозка войны, которая идет уже 9 лет и будет длиться возможно еще столько же. Касапам нужно будет время на реформу армии и на перевооружение. Лет 5-6 им на это точно понадобиться. Дальше попрут опять с более выгодных позиций и с учетом своих ошибок. Скорее всего к тому времени бульбашия уже перестанет существовать даже де юре и они попрут с севера по всему периметру уже не стесняясь, отрезая от запада. Увы но каждый следующий виток этой войны будет более кровавый чем предыдущий. Это то что будет с вероятностью в 90% в ближайшее десятилетие. Как будет действовать запад и мы. Я не знаю, но что-то мне подсказывает что как обычно.( Так что перспективы что-то не очень. Одна надежда что казлостан сам завалиться и на это есть определенные шансы, даже неплохие. Но от нас это зависеть уже не будет.
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16.02.2023 19:23 Відповісти
Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley admitted Wednesday that he would give his Chinese counterpart a heads up if the US launched an attack against Beijing, during a http://%E2%80%8Bhttps//nypost.com/2021/09/29/gen-milley-to-testify-for-second-day-on-afghan-withdrawal/ second day of grilling on Capitol Hill that touched on his two reported calls to the Chinese general.

​"I said, hell, I'll call you. But we're not going to attack you," Milley told the House Armed Services Committee about one of his conversations with Gen. Li Zuocheng of the People's Liberation Army.

Все що треба знати про Міллі.
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16.02.2023 19:27 Відповісти
Переговори про ЩО ??? Про те що русня забирає 4 наші області і Крим , які за всіма міжнародними законами належать Україні і більш нікому .? Так це буде - силовий захват територій ,, це хіба не порушення принципів демократичного світу . ?? Хіба не плювок йому прямо в лице ?
І , хіба це не відкриє "ящик Пандори " , коли - по всьому світу почнеться силове захоплення територій авторитарними режимами які володіють ЯЗ .?? Вони побачать що наявність ЯЗ вирішує будь які проблеми , а НАТО і США при цьому - ховають голову в пісок , і почнуть шантажувати нею увесь світ . Не кажучи вже що всім хворим на голову диктаторам , будь що захочеться мати таку зброю в своєму арсеналі .
Ви там на Заході , хіба не розумієте , що - якщо ***** таке пробачити , дозволити анексію чужих територій , то далі , от Китай , наприклад , подивиться і скаже - ну якщо рашці дозволили захопити шматок України , то чому мені не можна - Тайвань ? А там далі почнеться - Кашмір , Північна Корея і т.д. і т.п.
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16.02.2023 19:33 Відповісти
Чим довше захід телиться і включає дурня с бла бла бла тим довше війна.Питання одне поставки збролї ! Все ! Якби на період визволення Херсону в нас було достаньо зброї те що зараз тільки тільки надходить ми вже давно б були в Криму.Але захід і далі займається відверто. хнею.Ці купа Рамштайній вже хрін знає який по рахунку.Граються сидять за столами коли кровь л'ється рікою,Кожен день це життя наших бійців.

Авиация буде через 3-4 місяця.Ага, а потім ще пів року наші пілоти будуть вчитися?Чому ще місяць назад, або вже зараз не відправити пілотів на навчання щоб коли прийшло время було вже все добре ?Те саме і зі важкою зброєю танки і інше.Ми знову втратили кілька місяців ,а якби це було вчасно ми вже б були з технікою.Час дуже важливий на той період ми не дали оркам розгорнутися і тільки тільки в них почалася мобілізація.А зараз це все лайно закріпилося ,стянуло купу техніки і людей і це все треба вибивати.Час який ми втратили ,час який в нас вкрали пустою балаканиною і дурною Європою.А це все життя наших бійців і населення.

Захід наче навмисно затягує цю війну.
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16.02.2023 19:52 Відповісти
О каких ещё переговорах идёт речь.
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16.02.2023 20:21 Відповісти
то дайте нормальні ракети і літаки,
і все піде,
до чого пусте базікання
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16.02.2023 20:26 Відповісти
ЗРАДАААААА!!!!!!
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16.02.2023 21:10 Відповісти
Генерал Міллі абсолютно не знает историю.
Например - почему российская империя проиграла Первую мировую войну.
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16.02.2023 21:40 Відповісти
Сцикливий щур
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17.02.2023 02:40 Відповісти
Це анти - Трампівський лівак - хенерал, борцун із ''расизмом'' та '' зміною клімату''. Передбачун падіння Київа за 3 доби. Довбень конкретний.
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17.02.2023 02:50 Відповісти
ТАК ЩО БУДЕ ПІСЛЯ КРАХУ ВІЙСЬКА РФ !?)
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17.02.2023 03:16 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЕС, АНГЛИЯ И США ПОЛНОСТЬЮ ВЫСЕЛИЛИ РОССИЯН С ГРЕЦИИ И КИПРА !!!
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17.02.2023 04:13 Відповісти
Через 10 років стане дуже, дуже легко.
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17.02.2023 09:30 Відповісти
 
 