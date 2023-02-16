Війна закінчиться переговорами, ні Росія, ні Україна не досягнуть своїх цілей, - генерал США Міллі
Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом. Імовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами. Цьогоріч Україні буде надзвичайно важко повністю визволити всі свої території.
Про це голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.
Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.
"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він виданню. - Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".
Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.
Будь ласка, зачекайте...
«Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, - сказав він виданню. - Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".Джерело:
Але він добре знає що нам вирішили надати і в який час для розгрому русні. Про це не свистять.
пане Мілі, не рівняйте дециметр української території до наівського дюйма
це абсолютно різні величини за своїю цінністю...
Зараз нам хоч і допомагають, але ми воюємо одні проти величезної країни з ядерною зброєю і людським резервом в декілька разів більшим за наш і ВПК одним з найкрупнішим в світі, де стоїть на конвеєрі виробництво всіх видів озброєння і промисловість точно більша ніж у німців в 40-х.
У нас говорять "ніяких переговорів" так, наче це у нас в 5 раз більше людей, величезний ВПК і ядерна зброя, так, наче росія терпить повний крах і катастрофу а ми уже тримаємо їх за горло.
Але ми і близько не в тій позиції. Марафони нам розказують про суцільні перемоги.
Тверезий погляд на ситуацію показує, що війна знаходиться в тупику і починає нагадувати Західний фронт Першої Світової. Жодна зі сторін не досягне в цій війні повністю всіх своїх цілей. Навіть танки з літаками нічого кардинально не змінять. У нас своїх літаків і танків (було) велика кількість. Питання: де вони? Якщо ми їх втратили на війні, тоді поясни, чим Ф-16 кращий за МіГ29 і що він може зробити проти росіянських систем ППО? А щодо танків - це взагалі зброя 20-го століття, якщо ти думаєш, що леопардами ми будем як у другу світову проривати фронти і брати ворога в котли, то мушу розчарувати. Як і хибні уявлення про те, що західний танк може сам роз*обувати ворогів пачками направо і наліво. Будь-який супер-леопард зупинить звичайний рів 2,5 метра і їжак зварений дядьою Васьою із металолому. Щоб здолати цього монстра, потрібно, щоб проти них прямо воював увесь блок НАТО зі стратегічними бомбардуваннями території РФ, заводів, інфраструктури. Що неможливо ввиду наявності у теї величезного арсеналу ЯО.
Висновки робіть самі.
Отныне Оркск - "Город Воинской Славы"
"бєссмєртний орк"
....
чур я!
мої торговельні марки
"Тем что мы можем дать рашу выгнать сложно"
Зброя, санкції... Прискорити падіння росії може і "чорний лебідь".
А скільки віддали рашці за газові борги, щоб вони пуляли тепер їми по нас. Країною керували і керують ті, хто її ненавидить(
Наливайте, бо вже їдять@vrill28
Хочу нагадати, що головним лобістом знищення радянських тактичних ракетних комплексів з дальністю в 300км які були в Україні виступали саме США.
Тоді в 2011 році режим Януковича за лобіюванням США знищив ці ракетні системи, які сьогодні могли б нам допомогти у війні з РФ.
1) щоб звільнити окуповані території пртрібен крах ворожої армії
2) США не має наміру зменшувати свої запаси.
Ну і як він уявляє досягнення п. 1 при виконанні п.2? І де лендліз загалом?
"I said, hell, I'll call you. But we're not going to attack you," Milley told the House Armed Services Committee about one of his conversations with Gen. Li Zuocheng of the People's Liberation Army.
Все що треба знати про Міллі.
І , хіба це не відкриє "ящик Пандори " , коли - по всьому світу почнеться силове захоплення територій авторитарними режимами які володіють ЯЗ .?? Вони побачать що наявність ЯЗ вирішує будь які проблеми , а НАТО і США при цьому - ховають голову в пісок , і почнуть шантажувати нею увесь світ . Не кажучи вже що всім хворим на голову диктаторам , будь що захочеться мати таку зброю в своєму арсеналі .
Ви там на Заході , хіба не розумієте , що - якщо ***** таке пробачити , дозволити анексію чужих територій , то далі , от Китай , наприклад , подивиться і скаже - ну якщо рашці дозволили захопити шматок України , то чому мені не можна - Тайвань ? А там далі почнеться - Кашмір , Північна Корея і т.д. і т.п.
Авиация буде через 3-4 місяця.Ага, а потім ще пів року наші пілоти будуть вчитися?Чому ще місяць назад, або вже зараз не відправити пілотів на навчання щоб коли прийшло время було вже все добре ?Те саме і зі важкою зброєю танки і інше.Ми знову втратили кілька місяців ,а якби це було вчасно ми вже б були з технікою.Час дуже важливий на той період ми не дали оркам розгорнутися і тільки тільки в них почалася мобілізація.А зараз це все лайно закріпилося ,стянуло купу техніки і людей і це все треба вибивати.Час який ми втратили ,час який в нас вкрали пустою балаканиною і дурною Європою.А це все життя наших бійців і населення.
Захід наче навмисно затягує цю війну.
і все піде,
до чого пусте базікання
Например - почему российская империя проиграла Первую мировую войну.