Російський наступ вже розпочався, - Зеленський
Прогнозований весняний наступ російських військ в Україні вже розпочався.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.
"Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", - сказав президент. Він наголосив, що українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки не зможуть розпочати свій контрнаступ.
Зеленський повторив свої заклики до збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу. "Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія", – пояснив Зеленський.
Також читайте: Зеленський про ситуацію в Бахмуті: "Складно, тримаються"
Автор: Володимир Янченко
Топ коментарі
+38 Mora Zfayfer
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915
Хронологія подій, яка передувала злочинній здачі (зраді) півдня України
На мою думку, здача України почалася з Оману, де Зеленський і Єрмак 8 січня 2020 року таємно зустрічалися з посланцем від путіна секретарем Ради безпеки росії Патрушевим, на літаку якого вони повернулися в Київ.
Детально про це читайте у моїй статті
26 лютого 2020 року під час форуму Age of Crimea в Києві президент Зеленський пообіцяв побудувати повноцінний Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску «Чонгар» на адміністративному кордоні з анексованим росією Кримом.
Зеленський заявив: «Дуже важливо, як Україну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з, вибачте, працюючими вбиральнями. Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ».
«Окрім цього, держава спільно із компанією SOCAR до кінця року відкриє на «Чонгарі» великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти»,- наголосив Зеленський.
На адмінмежі з окупованим Кримом підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар» (Фото преслужби Херсонської ОДА).
7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (нині міністр оборони!) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ «Чаплинка» і «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом», - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.
Нарада відбулася за участю представників Міністерства реінтеграції, Міністерства інфраструктури, Херсонської ОДА, представництва президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».
«Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ «Чонгар» за участю ТОВ «Сокар Енерджі», - відмітили у міністерстві.
Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії «Сокар Енерджі», яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ «Чонгар».
Про це під час брифінгу 5 травня 2020 року на КПВВ «Чонгар» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (нині міністр оборони), міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик, а також представник "Сокар Енерджі Україна" Сергій Колеченко - повідомив Укрінформ.
Підписанти меморандуму і учасники міжвідомчої наради повинні бути допитані і дати свідчення, що їм відомо про розмінування сервісної зони КПВВ «Чонгар» і як вони збиралися облаштовувати її, якщо територія навколо «Чонгару» була замінована протитанковими мінами?
У Резнікова необхідно вияснити, яка його роль як віцепрем'єр-міністра у розмінуванні і хто віддав наказ на розмінування. Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.
Хто сприяв розмінуванню…
«Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли Андрій Єрмак та Ірина Верещук - про це свідчать документальні свідчення», - заявив відомий журналіст-міжнародник, який проживає у Брюсселі (Бельгія), Ростислав Демчук.
На своїй сторінці у Фейсбук у травні 2022 року він написав фактологічний пост щодо розмінування територій Херсонщини на адміністративному кордоні з Кримом, фактично, напередодні російського вторгнення (цитую):
«2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти.
10 грудня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - заявив Єрмак.
«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН - наголосив Єрмак і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів».
«23 листопада 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 лютого 2022 року на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відрапортувала Ірина Верещук.
24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Що ми маємо у сухому залишку? - http://demchuk/ ставить питання Демчук.
Хибно думати і писати, що розмінування на ділянках «Чонгар» і «Каланчак» відбулось навмисно і в акурат перед вторгненням російських військ на південь України.
У теорію прямої зради мені не дуже віриться. А от недалекоглядність і недбальство мають місце (явна злочинна недбалість з ознаками державної зради - Авт.). Адже, коли увесь світ у 2022 році почав гудіти про можливе широкомасштабне вторгнення, Єрмаку і Верещук (в першу чергу президенту Зеленському - Авт.) варто було згадати, що південні рубежі України повністю оголені», - наголосив журналіст.
«Варто нагадати, у грудні 2019 майже чотири години лідери «Нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування», - повідомив Ростислав Демчук.
За моєю інформацією, на закритому засіданні «Нормандської четвірки», за ініціативи російської сторони обговорювалося «гуманітарне питання» щодо розмінування територій навколо пропускних пунктів «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» і мостів через перешийки з Кримом з метою забезпечення безпеки громадян обох сторін. Президент Зеленський погодився з пропозиціями путіна щодо розмінування.
Увага! Важлива офіційна інформація.
У першій половині червня 2021 року На одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомило https://www.facebook.com/watch/?v=2040696262748067 Командування об'єднаних сил ЗСУ.
«В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження»,- заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання «Південь» Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.
Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення «
Хронологія подій, яка передувала злочинній здачі (зраді) півдня України
На мою думку, здача України почалася з Оману, де Зеленський і Єрмак 8 січня 2020 року таємно зустрічалися з посланцем від путіна секретарем Ради безпеки росії Патрушевим, на літаку якого вони повернулися в Київ.
Детально про це читайте у моїй статті
26 лютого 2020 року під час форуму Age of Crimea в Києві президент Зеленський пообіцяв побудувати повноцінний Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску «Чонгар» на адміністративному кордоні з анексованим росією Кримом.
Зеленський заявив: «Дуже важливо, як Україну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з, вибачте, працюючими вбиральнями. Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ».
«Окрім цього, держава спільно із компанією SOCAR до кінця року відкриє на «Чонгарі» великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти»,- наголосив Зеленський.
На адмінмежі з окупованим Кримом підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар» (Фото преслужби Херсонської ОДА).
7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (нині міністр оборони!) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ «Чаплинка» і «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом», - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.
Нарада відбулася за участю представників Міністерства реінтеграції, Міністерства інфраструктури, Херсонської ОДА, представництва президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».
«Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ «Чонгар» за участю ТОВ «Сокар Енерджі», - відмітили у міністерстві.
Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії «Сокар Енерджі», яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ «Чонгар».
Про це під час брифінгу 5 травня 2020 року на КПВВ «Чонгар» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (нині міністр оборони), міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик, а також представник "Сокар Енерджі Україна" Сергій Колеченко - повідомив Укрінформ.
Підписанти меморандуму і учасники міжвідомчої наради повинні бути допитані і дати свідчення, що їм відомо про розмінування сервісної зони КПВВ «Чонгар» і як вони збиралися облаштовувати її, якщо територія навколо «Чонгару» була замінована протитанковими мінами?
У Резнікова необхідно вияснити, яка його роль як віцепрем'єр-міністра у розмінуванні і хто віддав наказ на розмінування. Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.
Хто сприяв розмінуванню…
«Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли Андрій Єрмак та Ірина Верещук - про це свідчать документальні свідчення», - заявив відомий журналіст-міжнародник, який проживає у Брюсселі (Бельгія), Ростислав Демчук.
На своїй сторінці у Фейсбук у травні 2022 року він написав фактологічний пост щодо розмінування територій Херсонщини на адміністративному кордоні з Кримом, фактично, напередодні російського вторгнення (цитую):
«2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти.
10 грудня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - заявив Єрмак.
«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН - наголосив Єрмак і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів».
«23 листопада 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 лютого 2022 року на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відрапортувала Ірина Верещук.
24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Що ми маємо у сухому залишку? - http://demchuk/ ставить питання Демчук.
Хибно думати і писати, що розмінування на ділянках «Чонгар» і «Каланчак» відбулось навмисно і в акурат перед вторгненням російських військ на південь України.
У теорію прямої зради мені не дуже віриться. А от недалекоглядність і недбальство мають місце (явна злочинна недбалість з ознаками державної зради - Авт.). Адже, коли увесь світ у 2022 році почав гудіти про можливе широкомасштабне вторгнення, Єрмаку і Верещук (в першу чергу президенту Зеленському - Авт.) варто було згадати, що південні рубежі України повністю оголені», - наголосив журналіст.
«Варто нагадати, у грудні 2019 майже чотири години лідери «Нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування», - повідомив Ростислав Демчук.
За моєю інформацією, на закритому засіданні «Нормандської четвірки», за ініціативи російської сторони обговорювалося «гуманітарне питання» щодо розмінування територій навколо пропускних пунктів «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» і мостів через перешийки з Кримом з метою забезпечення безпеки громадян обох сторін. Президент Зеленський погодився з пропозиціями путіна щодо розмінування.
Увага! Важлива офіційна інформація.
У першій половині червня 2021 року На одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомило https://www.facebook.com/watch/?v=2040696262748067 Командування об'єднаних сил ЗСУ.
«В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження»,- заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання «Південь» Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.
Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення «
показати весь коментар16.02.2023 21:03
+21 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
Бомби їх асфальтом, та яйцями по 17...
показати весь коментар16.02.2023 21:04
+15 Alex Sav 8157c114
проснувся??? а ми вже 3 дні як знаемо.. ти данілова розпитапй -він там все ссср розвалює
показати весь коментар16.02.2023 21:04
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Хронологія подій, яка передувала злочинній здачі (зраді) півдня України
На мою думку, здача України почалася з Оману, де Зеленський і Єрмак 8 січня 2020 року таємно зустрічалися з посланцем від путіна секретарем Ради безпеки росії Патрушевим, на літаку якого вони повернулися в Київ.
Детально про це читайте у моїй статті
26 лютого 2020 року під час форуму Age of Crimea в Києві президент Зеленський пообіцяв побудувати повноцінний Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску «Чонгар» на адміністративному кордоні з анексованим росією Кримом.
Зеленський заявив: «Дуже важливо, як Україну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з, вибачте, працюючими вбиральнями. Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ».
«Окрім цього, держава спільно із компанією SOCAR до кінця року відкриє на «Чонгарі» великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти»,- наголосив Зеленський.
На адмінмежі з окупованим Кримом підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар» (Фото преслужби Херсонської ОДА).
7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (нині міністр оборони!) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ «Чаплинка» і «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом», - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.
Нарада відбулася за участю представників Міністерства реінтеграції, Міністерства інфраструктури, Херсонської ОДА, представництва президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».
«Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ «Чонгар» за участю ТОВ «Сокар Енерджі», - відмітили у міністерстві.
Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії «Сокар Енерджі», яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ «Чонгар».
Про це під час брифінгу 5 травня 2020 року на КПВВ «Чонгар» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (нині міністр оборони), міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик, а також представник "Сокар Енерджі Україна" Сергій Колеченко - повідомив Укрінформ.
Підписанти меморандуму і учасники міжвідомчої наради повинні бути допитані і дати свідчення, що їм відомо про розмінування сервісної зони КПВВ «Чонгар» і як вони збиралися облаштовувати її, якщо територія навколо «Чонгару» була замінована протитанковими мінами?
У Резнікова необхідно вияснити, яка його роль як віцепрем'єр-міністра у розмінуванні і хто віддав наказ на розмінування. Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.
Хто сприяв розмінуванню…
«Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли Андрій Єрмак та Ірина Верещук - про це свідчать документальні свідчення», - заявив відомий журналіст-міжнародник, який проживає у Брюсселі (Бельгія), Ростислав Демчук.
На своїй сторінці у Фейсбук у травні 2022 року він написав фактологічний пост щодо розмінування територій Херсонщини на адміністративному кордоні з Кримом, фактично, напередодні російського вторгнення (цитую):
«2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти.
10 грудня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - заявив Єрмак.
«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН - наголосив Єрмак і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів».
«23 листопада 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.
14 лютого 2022 року на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відрапортувала Ірина Верещук.
24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Що ми маємо у сухому залишку? - http://demchuk/ ставить питання Демчук.
Хибно думати і писати, що розмінування на ділянках «Чонгар» і «Каланчак» відбулось навмисно і в акурат перед вторгненням російських військ на південь України.
У теорію прямої зради мені не дуже віриться. А от недалекоглядність і недбальство мають місце (явна злочинна недбалість з ознаками державної зради - Авт.). Адже, коли увесь світ у 2022 році почав гудіти про можливе широкомасштабне вторгнення, Єрмаку і Верещук (в першу чергу президенту Зеленському - Авт.) варто було згадати, що південні рубежі України повністю оголені», - наголосив журналіст.
«Варто нагадати, у грудні 2019 майже чотири години лідери «Нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування», - повідомив Ростислав Демчук.
За моєю інформацією, на закритому засіданні «Нормандської четвірки», за ініціативи російської сторони обговорювалося «гуманітарне питання» щодо розмінування територій навколо пропускних пунктів «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» і мостів через перешийки з Кримом з метою забезпечення безпеки громадян обох сторін. Президент Зеленський погодився з пропозиціями путіна щодо розмінування.
Увага! Важлива офіційна інформація.
У першій половині червня 2021 року На одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомило https://www.facebook.com/watch/?v=2040696262748067 Командування об'єднаних сил ЗСУ.
«В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження»,- заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання «Південь» Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.
Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення «
"ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ" ЗЕЛЕНСЬКОГО: "ВАГНЕРГЕЙТ" ТА "ТОКСИЧНІ" КОЛОМОЙСЬКИЙ І ЄРМАК
Із 31 серпня по 3 вересня президент країни Володимир Зеленський перебував у США з робочим візитом.
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915
https://censor.net/ru/blogs/3287519/domashn_zavdannya_zelenskogo_vagnergeyit_ta_toksichn_kolomoyiskiyi_rmak
І тут на самому початку у вас лажа, бо Зеля повертався з Оману не на "літаку Патрушева", а а чартері, який міг забронювати будь-хто і цей чартер до Оману був на всіх континентах земної кулі, крім Антарктиди.
Так что вполне логично, что для Зели, из-за срочного вылета зафрактовали первый попавшийся самолет, который был в аэропорту Омана.
Это не отменяет вопросов по поводу того, что Зеля делал в Омане, но формулировка "самолет патрушева"- очевидно, фейковая.
Тут одне з двох - або він зрозумів, що достатне узурпував владу і вже не потрібно кривляться перед малоросьнею
- або провели опитування, яке показало, що йому вже мало хто вірить і вечірні казки не мають сенсу
https://twitter.com/i/status/1625948437110788138
В день выступления Квартала похитили депутата горсовета Владимира Рыбака, а спустя несколько дней нашли его тело под Славянском, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 рассказывала его вдова Елена Рыбак в 2019 году. Рыбак пытался снять "флаг" террористов "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
https://focus.ua/static/storage/thumbs/x600/3/5a/b0c91c87-b7e14fe98bbea2662753c421cecbe5a3.jpg?v=7898_1