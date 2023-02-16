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Зеленський (22416)

Російський наступ вже розпочався, - Зеленський

зеленський

Прогнозований весняний наступ російських військ в Україні вже розпочався.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС.

"Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", - сказав президент. Він наголосив, що українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки не зможуть розпочати свій контрнаступ.

Зеленський повторив свої заклики до збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу. "Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія", – пояснив Зеленський.

Також читайте: Зеленський про ситуацію в Бахмуті: "Складно, тримаються"

Автор: 
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https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915

Хронологія подій, яка передувала злочинній здачі (зраді) півдня України

На мою думку, здача України почалася з Оману, де Зеленський і Єрмак 8 січня 2020 року таємно зустрічалися з посланцем від путіна секретарем Ради безпеки росії Патрушевим, на літаку якого вони повернулися в Київ.

Детально про це читайте у моїй статті

26 лютого 2020 року під час форуму Age of Crimea в Києві президент Зеленський пообіцяв побудувати повноцінний Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску «Чонгар» на адміністративному кордоні з анексованим росією Кримом.

Зеленський заявив: «Дуже важливо, як Україну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з, вибачте, працюючими вбиральнями. Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ».

«Окрім цього, держава спільно із компанією SOCAR до кінця року відкриє на «Чонгарі» великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти»,- наголосив Зеленський.



На адмінмежі з окупованим Кримом підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар» (Фото преслужби Херсонської ОДА).

7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (нині міністр оборони!) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ «Чаплинка» і «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом», - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.

Нарада відбулася за участю представників Міністерства реінтеграції, Міністерства інфраструктури, Херсонської ОДА, представництва президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».

«Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ «Чонгар» за участю ТОВ «Сокар Енерджі», - відмітили у міністерстві.

Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії «Сокар Енерджі», яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ «Чонгар».

Про це під час брифінгу 5 травня 2020 року на КПВВ «Чонгар» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (нині міністр оборони), міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик, а також представник "Сокар Енерджі Україна" Сергій Колеченко - повідомив Укрінформ.

Підписанти меморандуму і учасники міжвідомчої наради повинні бути допитані і дати свідчення, що їм відомо про розмінування сервісної зони КПВВ «Чонгар» і як вони збиралися облаштовувати її, якщо територія навколо «Чонгару» була замінована протитанковими мінами?

У Резнікова необхідно вияснити, яка його роль як віцепрем'єр-міністра у розмінуванні і хто віддав наказ на розмінування. Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Хто сприяв розмінуванню…

«Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли Андрій Єрмак та Ірина Верещук - про це свідчать документальні свідчення», - заявив відомий журналіст-міжнародник, який проживає у Брюсселі (Бельгія), Ростислав Демчук.

На своїй сторінці у Фейсбук у травні 2022 року він написав фактологічний пост щодо розмінування територій Херсонщини на адміністративному кордоні з Кримом, фактично, напередодні російського вторгнення (цитую):

«2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти.

10 грудня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».

«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - заявив Єрмак.



«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН - наголосив Єрмак і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів».

«23 листопада 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.

14 лютого 2022 року на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відрапортувала Ірина Верещук.

24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

Що ми маємо у сухому залишку? - http://demchuk/ ставить питання Демчук.

Хибно думати і писати, що розмінування на ділянках «Чонгар» і «Каланчак» відбулось навмисно і в акурат перед вторгненням російських військ на південь України.

У теорію прямої зради мені не дуже віриться. А от недалекоглядність і недбальство мають місце (явна злочинна недбалість з ознаками державної зради - Авт.). Адже, коли увесь світ у 2022 році почав гудіти про можливе широкомасштабне вторгнення, Єрмаку і Верещук (в першу чергу президенту Зеленському - Авт.) варто було згадати, що південні рубежі України повністю оголені», - наголосив журналіст.

«Варто нагадати, у грудні 2019 майже чотири години лідери «Нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування», - повідомив Ростислав Демчук.

За моєю інформацією, на закритому засіданні «Нормандської четвірки», за ініціативи російської сторони обговорювалося «гуманітарне питання» щодо розмінування територій навколо пропускних пунктів «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» і мостів через перешийки з Кримом з метою забезпечення безпеки громадян обох сторін. Президент Зеленський погодився з пропозиціями путіна щодо розмінування.

Увага! Важлива офіційна інформація.

У першій половині червня 2021 року На одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомило https://www.facebook.com/watch/?v=2040696262748067 Командування об'єднаних сил ЗСУ.

«В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження»,- заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання «Південь» Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.

Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення «
показати весь коментар
16.02.2023 21:03
+21
Бомби їх асфальтом, та яйцями по 17...
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16.02.2023 21:04
+15
проснувся??? а ми вже 3 дні як знаемо.. ти данілова розпитапй -він там все ссср розвалює
показати весь коментар
16.02.2023 21:04
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https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915

Хронологія подій, яка передувала злочинній здачі (зраді) півдня України

На мою думку, здача України почалася з Оману, де Зеленський і Єрмак 8 січня 2020 року таємно зустрічалися з посланцем від путіна секретарем Ради безпеки росії Патрушевим, на літаку якого вони повернулися в Київ.

Детально про це читайте у моїй статті

26 лютого 2020 року під час форуму Age of Crimea в Києві президент Зеленський пообіцяв побудувати повноцінний Центр надання адміністративних послуг на пункті пропуску «Чонгар» на адміністративному кордоні з анексованим росією Кримом.

Зеленський заявив: «Дуже важливо, як Україну бачать кримчани. Це має бути освітлена, безпечна, комфортна країна з, вибачте, працюючими вбиральнями. Саме тому ми таку увагу приділяли облаштуванню комфортних КПВВ».

«Окрім цього, держава спільно із компанією SOCAR до кінця року відкриє на «Чонгарі» великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші важливі об'єкти»,- наголосив Зеленський.



На адмінмежі з окупованим Кримом підписали меморандум про будівництво хабу на КПВВ «Чонгар» (Фото преслужби Херсонської ОДА).

7 квітня 2020 року у рамках міжвідомчої наради під головуванням віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова (нині міністр оборони!) було обговорено поточний стан облаштування сервісних зон КПВВ «Чаплинка» і «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим російською федерацією Кримом», - йдеться у повідомленні https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3019450-na-congari-pobuduut-hab-*********-memorandum.html Укрінформу.

Нарада відбулася за участю представників Міністерства реінтеграції, Міністерства інфраструктури, Херсонської ОДА, представництва президента України в АРК, АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Сокар Енерджі».

«Велику увагу було приділено саме пошуку ефективної фінансово-правової моделі створення сервісного хабу на КПВВ «Чонгар» за участю ТОВ «Сокар Енерджі», - відмітили у міністерстві.

Втім, як повідомляють у Мінреінтеграції, низка формальних обставин призвела до фактичної зупинки проєкту 4 місяці тому. Так, було ускладнено залучення до облаштування КПВВ партнера у вигляді компанії «Сокар Енерджі», яка у рамках програми соціальної відповідальності була готова інвестувати у розбудову пілотного сервісного хабу на КПВВ «Чонгар».

Про це під час брифінгу 5 травня 2020 року на КПВВ «Чонгар» заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Меморандум підписали віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (нині міністр оборони), міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, в.о. голови правління Укрзалізниця Іван Юрик, а також представник "Сокар Енерджі Україна" Сергій Колеченко - повідомив Укрінформ.

Підписанти меморандуму і учасники міжвідомчої наради повинні бути допитані і дати свідчення, що їм відомо про розмінування сервісної зони КПВВ «Чонгар» і як вони збиралися облаштовувати її, якщо територія навколо «Чонгару» була замінована протитанковими мінами?

У Резнікова необхідно вияснити, яка його роль як віцепрем'єр-міністра у розмінуванні і хто віддав наказ на розмінування. Не знати цього він просто не міг в силу займаної посади і як відповідальний за облаштування сервісної зони КПВВ «Чонгар» на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Хто сприяв розмінуванню…

«Розмінуванню території Херсонщини на межі з Кримом сприяли Андрій Єрмак та Ірина Верещук - про це свідчать документальні свідчення», - заявив відомий журналіст-міжнародник, який проживає у Брюсселі (Бельгія), Ростислав Демчук.

На своїй сторінці у Фейсбук у травні 2022 року він написав фактологічний пост щодо розмінування територій Херсонщини на адміністративному кордоні з Кримом, фактично, напередодні російського вторгнення (цитую):

«2020 року Володимир Зеленський анонсував плани по Чонгару: «Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зону відпочинку та інші дуже важливі об'єкти.

10 грудня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки».

«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території, ніж було домовлено», - заявив Єрмак.



«Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН - наголосив Єрмак і додав: «Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів».

«23 листопада 2021 року віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить автобусні шатли на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак»: від пункту пропуску до адміністративної межі.

14 лютого 2022 року на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі. На тиждень раніше ніж обіцяли, відрапортувала Ірина Верещук.

24 лютого 2022 року через КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» на територію України увійшли війська РФ, які захопили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

Що ми маємо у сухому залишку? - http://demchuk/ ставить питання Демчук.

Хибно думати і писати, що розмінування на ділянках «Чонгар» і «Каланчак» відбулось навмисно і в акурат перед вторгненням російських військ на південь України.

У теорію прямої зради мені не дуже віриться. А от недалекоглядність і недбальство мають місце (явна злочинна недбалість з ознаками державної зради - Авт.). Адже, коли увесь світ у 2022 році почав гудіти про можливе широкомасштабне вторгнення, Єрмаку і Верещук (в першу чергу президенту Зеленському - Авт.) варто було згадати, що південні рубежі України повністю оголені», - наголосив журналіст.

«Варто нагадати, у грудні 2019 майже чотири години лідери «Нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування», - повідомив Ростислав Демчук.

За моєю інформацією, на закритому засіданні «Нормандської четвірки», за ініціативи російської сторони обговорювалося «гуманітарне питання» щодо розмінування територій навколо пропускних пунктів «Чонгар», «Каланчак» і «Чаплинка» і мостів через перешийки з Кримом з метою забезпечення безпеки громадян обох сторін. Президент Зеленський погодився з пропозиціями путіна щодо розмінування.

Увага! Важлива офіційна інформація.

У першій половині червня 2021 року На одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Криму, інженерно-саперні підрозділи зі складу об'єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень. Про це повідомило https://www.facebook.com/watch/?v=2040696262748067 Командування об'єднаних сил ЗСУ.

«В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження»,- заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За моєю конфіденційною інформацією, під видом навчань сапери розмінували території в районі пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Розмінування проводили інженерно-саперні підрозділи оперативного тактичного Угруповання «Південь» Збройних Сил України та Державної служби з надзвичайних ситуацій з розмінування територій.

Зауважу, сапери ДСНС займаються виключно розмінуванням мін, бомб та інших небезпечних вибухових пристроїв. Встановлення «
показати весь коментар
16.02.2023 21:03 Відповісти
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915 ht



"ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ" ЗЕЛЕНСЬКОГО: "ВАГНЕРГЕЙТ" ТА "ТОКСИЧНІ" КОЛОМОЙСЬКИЙ І ЄРМАК

Із 31 серпня по 3 вересня президент країни Володимир Зеленський перебував у США з робочим візитом.

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/169915
https://censor.net/ru/blogs/3287519/domashn_zavdannya_zelenskogo_vagnergeyit_ta_toksichn_kolomoyiskiyi_rmak
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16.02.2023 21:17 Відповісти
"на літаку якого вони повернулися в Київ."

І тут на самому початку у вас лажа, бо Зеля повертався з Оману не на "літаку Патрушева", а а чартері, який міг забронювати будь-хто і цей чартер до Оману був на всіх континентах земної кулі, крім Антарктиди.
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16.02.2023 21:57 Відповісти
Ага, точно
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17.02.2023 00:18 Відповісти
Ну да , дык никто не отрицает , шо синхронно его почему-то в это же время " забронировал" и патрушев.
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17.02.2023 07:21 Відповісти
Не синхронно. А предыдущая бронь была из РФ в Оман. А до того - из Нидерландов в РФ, а до того - из Америки в Нидерланды (уже не помню, куда и откуда тот самолет летал, тк смотрел 3 года назад это - и из 10 последних рейсов он был в РФ только 1 раз).
Так что вполне логично, что для Зели, из-за срочного вылета зафрактовали первый попавшийся самолет, который был в аэропорту Омана.
Это не отменяет вопросов по поводу того, что Зеля делал в Омане, но формулировка "самолет патрушева"- очевидно, фейковая.
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17.02.2023 13:19 Відповісти
Молодец Ермак, делает свое дело руками недоумка. А на что надеется то чудо? На то, что Израиль своих не выдает? А если смыться не получится? Ведь нашелся Кривонос, который не допустил посадку кацапских самолетов, так может, найдется и тот, кто не допустит вылет? А Ермак будет в норме, что ему? Скрепки на месте, полы чистые - он свои обязанности выполнял добросовестно, а то что сдавалась страна, так под документами ведь не его подпись.
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17.02.2023 08:16 Відповісти
Ну і що далі? Що хто зробив?) Ніхто і нічого...Який сенс? Це як перднути а може після пердіння зміниться Україна
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17.02.2023 10:41 Відповісти
проснувся??? а ми вже 3 дні як знаемо.. ти данілова розпитапй -він там все ссср розвалює
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16.02.2023 21:04 Відповісти
Т.Купер про це ще тиждень тому написав.
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16.02.2023 22:10 Відповісти
Бомби їх асфальтом, та яйцями по 17...
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16.02.2023 21:04 Відповісти
ну прям буденов... про це вже пару тижнів всі знають Господь нас збережи....
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16.02.2023 21:04 Відповісти
Він повернувся з Оману в Москву, а потім вже в Киів. А той літак на якому він мав повернутися збили в Ірані російські війскові радники задля демонстрації сили.
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16.02.2023 21:08 Відповісти
Невже Президент збирався летіти у пасажирському літаку? Звісно, він хоче бути ближче до народу, але є протокол та рівень безпеки.
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16.02.2023 21:58 Відповісти
В нього більше наполеонівська гординя))
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17.02.2023 10:59 Відповісти
Наполеон мав певні здобутки, перш ніж все втратив і опинився у засланні. А ось у цього "наполеончика" нічого, окрім пихи, немає.
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17.02.2023 11:03 Відповісти
Здобутки є..коли підрахуємо вкрадене ним, здригнемось
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17.02.2023 11:51 Відповісти
Блін! Де воно було ці дні?
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16.02.2023 21:10 Відповісти
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16.02.2023 21:13 Відповісти
Я шото пропустил или великий верховный перестал видосики клепать? А шо такое? Спичрайтер заболел, муку не прислали или очередной отпуск в Буковели с консультацией у папы Бени?
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16.02.2023 21:13 Відповісти
Зелені гундосики, зазвичай, ближче до ночі - замість вечірньої казочки.
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16.02.2023 21:17 Відповісти
точно - перестав

Тут одне з двох - або він зрозумів, що достатне узурпував владу і вже не потрібно кривляться перед малоросьнею

- або провели опитування, яке показало, що йому вже мало хто вірить і вечірні казки не мають сенсу
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16.02.2023 21:19 Відповісти
накаркал...(((
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16.02.2023 22:23 Відповісти
... плівку зажувало
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17.02.2023 07:40 Відповісти
Проспалося?
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16.02.2023 21:14 Відповісти
Це тіпа він того по ходу
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16.02.2023 21:18 Відповісти
Клоун відкрив Гамерику.
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16.02.2023 21:27 Відповісти
Нужно бросить в контратаку асфальтоукладчики,катки и пьяных автодоровцев с лопатами-это принесет нам перемогу...так Вова??
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16.02.2023 21:55 Відповісти
Пахнет отсебятиной...
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16.02.2023 21:58 Відповісти
24 лютого 2022, коли хтось спав, та мріяв про шашлички на майскіє.
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16.02.2023 22:03 Відповісти
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16.02.2023 22:06 Відповісти
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16.02.2023 22:07 Відповісти
Ще давно мені написав Червоненко, що ми і вибачимося і заплатимо за голокост. І от------читаю у одного письменника, що брав інтерв'ю у гравця на піаніно----------'' Його обрання, можливо, стане своєрідним колективним покаянням України за Махна та Степана Бандеру?''-----------------ми вибачилися. А тепер платимо життями українців.
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17.02.2023 06:25 Відповісти
самое время записываться в батальон "Юзик"!
https://twitter.com/i/status/1625948437110788138
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16.02.2023 22:20 Відповісти
Проснулося. Та й не дивно, шо 4-жды уклонист в 14-ом давал концерты в луган.онии, занавесил на то, шо кацапы начали наступ.
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16.02.2023 22:28 Відповісти
А счастливая рожа на фото на фоне кремля в мае 14-го?
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17.02.2023 08:21 Відповісти
"Когда уже были погибшие украинские военные, конфликт шел второй месяц, говорят, что в тот же день, как убили Рыбака, "95 квартал" умудрился дать концерт в Горловке. То есть они не считают это личным конфликтом. Им еще нужно будет пройти нелегкий путь, чтобы осознать конфликт с так называемыми "ДНР","ЛНР" как свой собственный", - говорил Арестович.

В день выступления Квартала похитили депутата горсовета Владимира Рыбака, а спустя несколько дней нашли его тело под Славянском, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 рассказывала его вдова Елена Рыбак в 2019 году. Рыбак пытался снять "флаг" террористов "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
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16.02.2023 22:33 Відповісти
Вова, посмотри на это фото.

https://focus.ua/static/storage/thumbs/x600/3/5a/b0c91c87-b7e14fe98bbea2662753c421cecbe5a3.jpg?v=7898_1
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16.02.2023 22:34 Відповісти
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17.02.2023 00:05 Відповісти
Так цей на Безлєра навіть не схожий. Фейк?
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17.02.2023 09:59 Відповісти
Оосбисто бєзлєра знаєте, ваш знайомий ?
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17.02.2023 17:06 Відповісти
Гугл знає
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17.02.2023 18:18 Відповісти
Назва вашого ніка явно не Google
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17.02.2023 21:28 Відповісти
То хто ж це на фото?
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17.02.2023 22:05 Відповісти
Ваш друг бєзлєр, вбивця Українців.
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17.02.2023 22:07 Відповісти
Брехня. Може це ваш друг?
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17.02.2023 22:44 Відповісти
Російський наступ розпочавсмя у 2014 році. В той час коли українці боронили свою країну, хтось проводив спочатку гастролі на московії, відкосивши від призову, і "відштовхуав наші кордони" та давав концерти в окупованій Горлівці, шатав владу і хто ж це був?
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16.02.2023 23:12 Відповісти
Зелена гнида зєлєнскій 🤡 з черговим гундосиком
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16.02.2023 23:58 Відповісти
Російський наступ вже розпочався, - Зеленський Джерело:
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17.02.2023 00:03 Відповісти
Что-то закончилось и Зеля проснулся.
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17.02.2023 00:09 Відповісти
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17.02.2023 01:44 Відповісти
той дідусь не так часто говорить щось путнє...але цього разу вточку
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17.02.2023 09:33 Відповісти
это тот, который из бывших кгбшников, вливающий в уши тёпленькое и живущий в США? пздц эксперта слушаете гнилого
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17.02.2023 10:04 Відповісти
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17.02.2023 01:47 Відповісти
Та й не повилазило ж йому.
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17.02.2023 07:25 Відповісти
"Та й не повилазило ж йому." А його виборцям?
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17.02.2023 08:23 Відповісти
зєлєнскій 🤡 це ширінька єрмака, обидва завербовані кацапами
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17.02.2023 08:42 Відповісти
 
 