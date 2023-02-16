УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11646 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 169 43
росія (63574) Радбез ООН (839) мінські угоди (2227)

Росія скликає Радбез ООН з приводу річниці Мінських угод

небензя

У п’ятницю, 17 лютого, Рада Безпеки ООН збереться на запит Росії для обговорення річниці Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу повідомили, що від ООН на засіданні доповідатиме заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Як зазначають у дипломатичних колах, Росія має намір скористатися трибуною РБ ООН для озвучення брехливих наративів про нібито недотримання Україною Мінських угод, намагаючись таким чином виправдати свою агресію проти нашої країни.

Засідання розпочнеться о 10:00 (17:00 за київським часом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію обманювали Мінськими угодами. Можливо, війну треба було починати раніше, - Путін

Наступного тижня в ООН відбудеться низка заходів різного рівня, приурочених до річниці російського вторгнення в Україну.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
16.02.2023 22:57
+17
Членоголовая небензя снова будет про боевых комаров мычать?
показати весь коментар
16.02.2023 22:26
+16
показати весь коментар
16.02.2023 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Членоголовая небензя снова будет про боевых комаров мычать?
показати весь коментар
16.02.2023 22:26 Відповісти
Скоріш за все про нєбрітого наркомана в зєльоной футболкє, нє виполняєщего бєзальтарнатівниє договорьонності
показати весь коментар
16.02.2023 22:33 Відповісти
почему вокруг клоуна одни враги Украины ?
показати весь коментар
16.02.2023 22:28 Відповісти
а что за черт?
показати весь коментар
16.02.2023 22:32 Відповісти
его спичрайтер(все что клоун гундосит -это его тексты)
показати весь коментар
16.02.2023 22:33 Відповісти
надо сказать что спичрайтер у Зели не зря ест свой хлеб...а откуда инфа что єтот черт таковим является?
показати весь коментар
16.02.2023 22:35 Відповісти
У Зєлі декілька спічрайтерів, щонайсменше 5. Більшість з них пишуть класні тексти. Видно колосальну різницю, коли Зє читає написаний спічрайтером текст чи коли намагається сказати щось розумне сам (в цьому випадку в'януть вуха).
показати весь коментар
16.02.2023 23:59 Відповісти
як погода в Магадані?
показати весь коментар
16.02.2023 22:36 Відповісти
да на самом деле как кацапы там у вас погода?
показати весь коментар
16.02.2023 22:42 Відповісти
Литвин в ті часи був журналістом на ЛБ. Можна було не робити дурнуваті колажі, а просто дати посилання на цю цитату. Нє?
показати весь коментар
16.02.2023 22:38 Відповісти
а что это меняет ?еще один кацап в окружении клоуна
показати весь коментар
16.02.2023 22:44 Відповісти
Мєняєт мєняєт Бо якщо нема посилання, а є лише нафаташоплєна картінка, то є підозра, що це брехня
показати весь коментар
16.02.2023 22:47 Відповісти
ну ты и поц
показати весь коментар
16.02.2023 22:48 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 22:57 Відповісти
легко гуглится что спичрайтер Зели Юрий Костюк, сценарист "квартала"
показати весь коментар
16.02.2023 22:38 Відповісти
Та хоч чорт лисий! Навіщо оббріхувати цього хлопця Литвина?
показати весь коментар
16.02.2023 22:44 Відповісти
Текст обращения украинского президента к парламентам "пишет непосредственно Литвин, но довольно часто к этой работе подключается Андрей Сибига, заместитель Ермака, который курирует в ОП внешнеполитический блок".Составлением фактуры и деталями занимается группа авторов, среди них Дмитрий Литвин, Юрий Костюк и Андрей Сибига.
показати весь коментар
16.02.2023 22:47 Відповісти
Так кацапи тими ''угодами'' зад *уйла витерли!
показати весь коментар
16.02.2023 22:30 Відповісти
Всем приличным странам пора начать игнорировать рашу в СБ ООН
показати весь коментар
16.02.2023 22:30 Відповісти
Nebenzja lisij ****
показати весь коментар
16.02.2023 23:55 Відповісти
ПНХ кацапорогие, опять пустая трата времени на ваши *лятские фантазии
показати весь коментар
16.02.2023 22:31 Відповісти
Шапіто голомозого п*дора...
показати весь коментар
16.02.2023 22:31 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 22:35 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 22:36 Відповісти
Про популізм це був комплімент. Робити термінові зміни до бюджету через півтора місяці після його прийняття називається по іншому. А тим паче на суму, щоб виклянчити яку в МВФ, хтось втричі піднімав тарифи
показати весь коментар
16.02.2023 22:43 Відповісти
попу-лизм это чем занимается зэ-бот-однодневка вроде тебя


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:05.12.2022
показати весь коментар
16.02.2023 22:51 Відповісти
Ох й аргумент.
показати весь коментар
17.02.2023 07:20 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 22:38 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2023 22:40 Відповісти
Стрелки на карте не соответствуют реальным направлениям ударов
показати весь коментар
17.02.2023 00:53 Відповісти
Так один из авторов этих "соглашений" Сурков уже заявил что их специально подготовили так что бы не выполнять.
показати весь коментар
16.02.2023 22:40 Відповісти
https://site.ua/alexander.kovalenko/yavlenie-surkova-narodu-ili-pro-perepolox-v-krysinom-************-i71wj93 Явление Суркова народу или про переполох в крысином гнездилище
показати весь коментар
16.02.2023 22:52 Відповісти
*************** московия иди *****..............................
показати весь коментар
16.02.2023 22:56 Відповісти
Цікаво, а що б було, якщо б ніхто на це засідання окрім російського представника не прийшов
показати весь коментар
16.02.2023 22:56 Відповісти
Кацапи не виконали жодного пункта "мінських" протоколів, але хоче зробити винною Україну. Прийшло чмо в чужий дім і почало тут вбивати і роздавати команди і все нищити, та ще й тебе хоче за це засудити.
показати весь коментар
16.02.2023 23:07 Відповісти
Россия созывает Совбез ООН по поводу годовщины Минских соглашений Источник: ... РАША ХОЧЕТ ОТМЕТИТЬ ,,ГОДОВЩИНУ,, СО СВОИМ БОЯРЫШНИКОМ ПРИЕДУТ
показати весь коментар
16.02.2023 23:09 Відповісти
Московія всралась, а винна Україна. Які угоди, коли путін визнав незалежність ордло?
показати весь коментар
16.02.2023 23:35 Відповісти
росія скоро скликатиме засідання ООН, ця лиса жаба виходитиме - накладатиме там купу на стіл, а всі присутні будуть казати "ні!" "миж заборонили таке робити!" якщо на сьогодні все то зберемось знов наступного разу
показати весь коментар
16.02.2023 23:53 Відповісти
Лысого орка надо сечь розгами.
показати весь коментар
17.02.2023 04:19 Відповісти
Сколько денег можно сэкономить, если этого небензю просто пиз#ить на входе в СБ ООН.
показати весь коментар
17.02.2023 07:22 Відповісти
Вчорашня заява суркова,про те що Кремль і не збирався їх виконувати,буде якраз в нагоді.
показати весь коментар
17.02.2023 08:34 Відповісти
 
 