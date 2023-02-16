РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13699 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 169 43
россия (93003) Совбез ООН (1093) минские соглашения (3225)

Россия созывает Совбез ООН по поводу годовщины Минских соглашений

небензя

В пятницу, 17 февраля, Совет Безопасности ООН соберется по запросу России для обсуждения годовщины Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В секретариате Совбеза сообщили, что от ООН на заседании будет докладывать заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Как отмечают в дипломатических кругах, Россия намерена воспользоваться трибуной СБ ООН для озвучивания лживых нарративов о якобы несоблюдении Украиной Минских соглашений, пытаясь таким образом оправдать свою агрессию против нашей страны.

Заседание начнется в 10:00 (17:00 по Киеву).

Читайте также: Россию обманывали Минскими соглашениями. Возможно, войну нужно было начинать раньше, - Путин

На следующей неделе в ООН состоится ряд мероприятий разного уровня, приуроченных к годовщине российского вторжения в Украину.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
16.02.2023 22:57
+17
Членоголовая небензя снова будет про боевых комаров мычать?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:26
+16
показать весь комментарий
16.02.2023 22:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Членоголовая небензя снова будет про боевых комаров мычать?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:26 Ответить
Скоріш за все про нєбрітого наркомана в зєльоной футболкє, нє виполняєщего бєзальтарнатівниє договорьонності
показать весь комментарий
16.02.2023 22:33 Ответить
почему вокруг клоуна одни враги Украины ?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:28 Ответить
а что за черт?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:32 Ответить
его спичрайтер(все что клоун гундосит -это его тексты)
показать весь комментарий
16.02.2023 22:33 Ответить
надо сказать что спичрайтер у Зели не зря ест свой хлеб...а откуда инфа что єтот черт таковим является?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:35 Ответить
У Зєлі декілька спічрайтерів, щонайсменше 5. Більшість з них пишуть класні тексти. Видно колосальну різницю, коли Зє читає написаний спічрайтером текст чи коли намагається сказати щось розумне сам (в цьому випадку в'януть вуха).
показать весь комментарий
16.02.2023 23:59 Ответить
як погода в Магадані?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:36 Ответить
да на самом деле как кацапы там у вас погода?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:42 Ответить
Литвин в ті часи був журналістом на ЛБ. Можна було не робити дурнуваті колажі, а просто дати посилання на цю цитату. Нє?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:38 Ответить
а что это меняет ?еще один кацап в окружении клоуна
показать весь комментарий
16.02.2023 22:44 Ответить
Мєняєт мєняєт Бо якщо нема посилання, а є лише нафаташоплєна картінка, то є підозра, що це брехня
показать весь комментарий
16.02.2023 22:47 Ответить
ну ты и поц
показать весь комментарий
16.02.2023 22:48 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 22:57 Ответить
легко гуглится что спичрайтер Зели Юрий Костюк, сценарист "квартала"
показать весь комментарий
16.02.2023 22:38 Ответить
Та хоч чорт лисий! Навіщо оббріхувати цього хлопця Литвина?
показать весь комментарий
16.02.2023 22:44 Ответить
Текст обращения украинского президента к парламентам "пишет непосредственно Литвин, но довольно часто к этой работе подключается Андрей Сибига, заместитель Ермака, который курирует в ОП внешнеполитический блок".Составлением фактуры и деталями занимается группа авторов, среди них Дмитрий Литвин, Юрий Костюк и Андрей Сибига.
показать весь комментарий
16.02.2023 22:47 Ответить
Так кацапи тими ''угодами'' зад *уйла витерли!
показать весь комментарий
16.02.2023 22:30 Ответить
Всем приличным странам пора начать игнорировать рашу в СБ ООН
показать весь комментарий
16.02.2023 22:30 Ответить
Nebenzja lisij ****
показать весь комментарий
16.02.2023 23:55 Ответить
ПНХ кацапорогие, опять пустая трата времени на ваши *лятские фантазии
показать весь комментарий
16.02.2023 22:31 Ответить
Шапіто голомозого п*дора...
показать весь комментарий
16.02.2023 22:31 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 22:35 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 22:36 Ответить
Про популізм це був комплімент. Робити термінові зміни до бюджету через півтора місяці після його прийняття називається по іншому. А тим паче на суму, щоб виклянчити яку в МВФ, хтось втричі піднімав тарифи
показать весь комментарий
16.02.2023 22:43 Ответить
попу-лизм это чем занимается зэ-бот-однодневка вроде тебя


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:05.12.2022
показать весь комментарий
16.02.2023 22:51 Ответить
Ох й аргумент.
показать весь комментарий
17.02.2023 07:20 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 22:38 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 22:40 Ответить
Стрелки на карте не соответствуют реальным направлениям ударов
показать весь комментарий
17.02.2023 00:53 Ответить
Так один из авторов этих "соглашений" Сурков уже заявил что их специально подготовили так что бы не выполнять.
показать весь комментарий
16.02.2023 22:40 Ответить
https://site.ua/alexander.kovalenko/yavlenie-surkova-narodu-ili-pro-perepolox-v-krysinom-************-i71wj93 Явление Суркова народу или про переполох в крысином гнездилище
показать весь комментарий
16.02.2023 22:52 Ответить
*************** московия иди *****..............................
показать весь комментарий
16.02.2023 22:56 Ответить
Цікаво, а що б було, якщо б ніхто на це засідання окрім російського представника не прийшов
показать весь комментарий
16.02.2023 22:56 Ответить
Кацапи не виконали жодного пункта "мінських" протоколів, але хоче зробити винною Україну. Прийшло чмо в чужий дім і почало тут вбивати і роздавати команди і все нищити, та ще й тебе хоче за це засудити.
показать весь комментарий
16.02.2023 23:07 Ответить
Россия созывает Совбез ООН по поводу годовщины Минских соглашений Источник: ... РАША ХОЧЕТ ОТМЕТИТЬ ,,ГОДОВЩИНУ,, СО СВОИМ БОЯРЫШНИКОМ ПРИЕДУТ
показать весь комментарий
16.02.2023 23:09 Ответить
Московія всралась, а винна Україна. Які угоди, коли путін визнав незалежність ордло?
показать весь комментарий
16.02.2023 23:35 Ответить
росія скоро скликатиме засідання ООН, ця лиса жаба виходитиме - накладатиме там купу на стіл, а всі присутні будуть казати "ні!" "миж заборонили таке робити!" якщо на сьогодні все то зберемось знов наступного разу
показать весь комментарий
16.02.2023 23:53 Ответить
Лысого орка надо сечь розгами.
показать весь комментарий
17.02.2023 04:19 Ответить
Сколько денег можно сэкономить, если этого небензю просто пиз#ить на входе в СБ ООН.
показать весь комментарий
17.02.2023 07:22 Ответить
Вчорашня заява суркова,про те що Кремль і не збирався їх виконувати,буде якраз в нагоді.
показать весь комментарий
17.02.2023 08:34 Ответить
 
 