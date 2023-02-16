Россия созывает Совбез ООН по поводу годовщины Минских соглашений

В пятницу, 17 февраля, Совет Безопасности ООН соберется по запросу России для обсуждения годовщины Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В секретариате Совбеза сообщили, что от ООН на заседании будет докладывать заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Как отмечают в дипломатических кругах, Россия намерена воспользоваться трибуной СБ ООН для озвучивания лживых нарративов о якобы несоблюдении Украиной Минских соглашений, пытаясь таким образом оправдать свою агрессию против нашей страны.

Заседание начнется в 10:00 (17:00 по Киеву).

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На следующей неделе в ООН состоится ряд мероприятий разного уровня, приуроченных к годовщине российского вторжения в Украину.