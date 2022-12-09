Россию обманывали Минскими соглашениями. Возможно, войну нужно было начинать раньше, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин разочарован заявлением эксканцлера Германии Ангелы Меркель, что подписанные Минские соглашения дали Украине время для подготовки к войне с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В ноябре бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных.
Путин заявил, что заявление Меркель было для него "неожиданным" и "разочаровало" его.
Я, откровенно говоря, не надеялся услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил из того, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, на стороне Украины было, поддерживало Украину. Но мне все же казалось, что руководство Федеративной республики всегда искренне стремилось урегулировать принципы, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе в рамках Минского процесса", - сказал российский диктатор.
По словам Путина, высказывания Меркель "говорят только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала "специальной военной операции".
Также президент РФ заявил, что Украина вроде бы не собиралась выполнять Минские соглашения.
"Я надеялся, что другие участники этого процесса были искренними с нами. Оказывается, они тоже нас обманывали. Смысл состоял только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Очевидно, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это (войну. - Ред.) нужно было начинать", - добавил Путин.
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Просто співпало.
Пургамет долбанный..🦍Ютьюб все помнит....
Слава Україні, Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱✊💪👍💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇨🇦
Потому что министры обороны времён Индюковича..Лебедев и Саламатин все продали и пропили....,типа готовили Украину к сдаче за три дня....
Шакалы позорные
РабZeя сама виновата что профукала Украину ещё на Майдане Ющенко...😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💯
В Україні на той час після Януковича та його міністрів оборони з російським громадянством армії взагалі не було.
А Порошенко дійсно обдурив Путіна та зупинив російський наступ.
Цікаво чим пані Меркель допомогла Україні в підготовці до війни , може дали обладнання для виготовлекння ЗРК як калібрі для РФ, може потрібно було визнавати агресію агресією ще в 2014 році, а не готувати агресію в Україні як внутрішній конфлікт потрібно було тільки вибори на Донбаси провести. Знову брешуть при чому обоє.
Але поганий Порох наїбав *****, виграв час та підготував ЗСУ.
А ЗЄ все просрав...
ага, точно...ми всi бачили , як воно талановито все наскладало в Оманi та Буковелi.
слышь, пуйло, курдуплык сраный, а что плохого в том, чтобы подготовится и начать возвращать свои земли, захваченные агрессором, т.е. твоей рашистской ордой?
Сцарёк, убогий, ты рассуждаешь, как ТП, а еще мачо всея паРаши из себя строишь.))
ежели дедушка, то где у него вторичные половые признаки мужские? ничего же нет, ни щетины, ни пиписьки мужской, а лишь пипетка для отвода отходов. возможно, это клитор))
Якби народ і армія не повстали, України не було б. Зеуррди з головним господарем, здавали країну з 2014 року.