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Новости Война
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Россию обманывали Минскими соглашениями. Возможно, войну нужно было начинать раньше, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин разочарован заявлением эксканцлера Германии Ангелы Меркель, что подписанные Минские соглашения дали Украине время для подготовки к войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В ноябре бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных.

Путин заявил, что заявление Меркель было для него "неожиданным" и "разочаровало" его.

Я, откровенно говоря, не надеялся услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил из того, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, на стороне Украины было, поддерживало Украину. Но мне все же казалось, что руководство Федеративной республики всегда искренне стремилось урегулировать принципы, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе в рамках Минского процесса", - сказал российский диктатор.

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По словам Путина, высказывания Меркель "говорят только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала "специальной военной операции".

Также президент РФ заявил, что Украина вроде бы не собиралась выполнять Минские соглашения.

"Я надеялся, что другие участники этого процесса были искренними с нами. Оказывается, они тоже нас обманывали. Смысл состоял только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Очевидно, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это (войну. - Ред.) нужно было начинать", - добавил Путин.

Автор: 

Меркель Ангела (2125) путин владимир (31231) россия (95441) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+101
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09.12.2022 17:09
+86
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09.12.2022 17:27
+77
Якеж воно кончене...
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09.12.2022 17:07
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Данілову з зєлєбобіками муляли Мінські угоди,й кацапам ,-теж...
Просто співпало.
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09.12.2022 18:16 Ответить
Раніше, це тобі на свою маріонетку овоча б довелось напасти.
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09.12.2022 18:17 Ответить
Він на весну-літо 2014 натякає.
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11.12.2022 00:24 Ответить
От тільки чомусь на повномасштабне вторгнення ***** наважилося не тоді коли Порошенко вперто не хотів виконувати цей договорняк в інтерпретації росії, а саме коли Блазень пішов на поступки в Омані, підписав формулу Штанмайєра, "розвів" війська, розмінував Чонгар, ліквідував аеророзвідку та взагалі касував всю оборонну програму, перевівши оборонні придприємства на одноденний режим праці.... Можна перелічувати дуже довго....
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09.12.2022 18:19 Ответить
Зеля просто відчинив кацапам «двері» в Україну.
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09.12.2022 19:29 Ответить
Раньше нужно было сдохнуть *****.
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09.12.2022 18:21 Ответить
Клоун, согласно минскому меморандуму, ты должен был уважать наш суверинетет и территориальную целостность, а ты оказался ху#лом.
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09.12.2022 18:27 Ответить
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09.12.2022 18:29 Ответить
Обманули дурачка на 4 кулачка (С) - путин
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09.12.2022 18:29 Ответить
В ***** думка працює лишень в одному напрямку - коли треба було починати війну.Те,що війну можна було не починати взагалі йому навіть в голову не приходить...І це означає одне,у нас,у України шансів уникнути війни не було.У нас був шанс краще до неї підготуватись...Але шо тепер...Але нічого,завжди виходили і тепер вийдемо...тільки сильнішими,кращими і згуртованішими...
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09.12.2022 18:33 Ответить
Запрос о введении войск путлера в Украину хмырь сделал в феврале 2014 года ещё Майдан не окончился,глава совета Пидирации Валентина Матвиенко получила его и 1 Марта 2014 года на заседании ДурДумы поставила на голосование..."За "было 188 ... против проголосовал только Илья Пономарев...
Пургамет долбанный..🦍Ютьюб все помнит....
Слава Україні, Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱✊💪👍💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇨🇦
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09.12.2022 18:35 Ответить
***** розвели, як останнього лошару.
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09.12.2022 18:42 Ответить
І рашистське куйло,як і завербована меркель створили разом план окупації України, який включав в себе-Відказ у 2008 році у вступі України в НАТО(цей відказ пролобіювала меркель).окупація українського Криму(плацдарм .війскова база для майбутній напад з Півдня на материкову Україну,створення ордло(по лініях,котрі намалював куйло і для нападу на Україну із Сходу і накачування Білорусії зброєю і війсками для захоплення Києва і нападу з Півночі.Розмінування Півдня України проплаченими зрадниками в "зеленій владі" .Про плани куйла окупувати України напевне знали крім Меркель , також Єрдоган і китайський ху-цін.Такий собі бліц-кріг куйло намалював.І весь час , з 2014 року цей прорашистський світовий злочинець і терорист готовив рашистську армію до окупаційної війни в Україні.
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09.12.2022 18:49 Ответить
Странное заявление...ведь текст "минского мира" (превращение Украины в белорусь) был написан самим путиным в самолёте - как жест доброй воли. А "игра" началась не летом 2014, а зимой - с Крыма. И тут, 22.02.22 - gambit, zungzwang nein - Zeitenwende... который ждали от путина. Не ждали? А что было написано про 24.02.22 - Кто то попал в ловушку..."фаусты" не видят "цветов".
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09.12.2022 18:50 Ответить
По факту тогда ситуация была критическая...а спасла ее президент Литвы Даля Грибаускайте,после того как принял присягу 8 июня 2014 года Петр Порошенко ,она немедленно позвонила в Киев...,это потом уже подключились Чехия Словакия Польша и Болгария,давая бесплатно аккумуляторы к советской технике и т.д.,медикаменты и прочие радиостанции

Потому что министры обороны времён Индюковича..Лебедев и Саламатин все продали и пропили....,типа готовили Украину к сдаче за три дня....
Шакалы позорные
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09.12.2022 18:58 Ответить
"Честно говоря" из уст муйла...
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09.12.2022 18:59 Ответить
Ненавижу Наталью Витренко очень давно...но однажды она сказала такое..
РабZeя сама виновата что профукала Украину ещё на Майдане Ющенко...😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💯
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09.12.2022 19:12 Ответить
не пачкай Майдан этих куском говна по фамилии ющенко.
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09.12.2022 19:24 Ответить
На обиженных воду возят и ***** ложат.
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09.12.2022 19:23 Ответить
А чим тоді думав коли за три дні захотів захопити Київ?.
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09.12.2022 19:24 Ответить
Раніше тре було цього чорта лисого прикінчити, то як файно було б
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09.12.2022 19:25 Ответить
Меркель бреше, росія не була готова до загарбницьких війни, і весь цей час вона використала для підготовки нападу, ця війна показала як жалюгідно виглядає російська армія,яка мала вісім років посиленої підготовки, важко навіть уявити який вигляд мала їхня армія на час підписання міських умов.
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09.12.2022 19:32 Ответить
А как наша армия выглядела тогда?
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09.12.2022 19:41 Ответить
Може й жалюгідна, але все ж армія у Росії на час підписання Мінських угод була.
В Україні на той час після Януковича та його міністрів оборони з російським громадянством армії взагалі не було.
А Порошенко дійсно обдурив Путіна та зупинив російський наступ.
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09.12.2022 21:23 Ответить
Очередной театр ***** и продажной швабки -- они не верили что ЗСУ и Народ Украины окажет жесткое сопротивление и как результат Победу которой мы добьемся без вариантов Только это главное -- остальное следствие .
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09.12.2022 19:32 Ответить
після Революції гідності країна була розколота, армія і силовики не знали хто легітимна влада, міністр оборони, СБУ, генпрокурор, НБУ і т.д. були або агентами рф або зрадниками. На Донбасі сильні проросійські настрої. Дуже важке становище, це чудо, що рф не вдарила по Києву і не зробила із нас Білорусь
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09.12.2022 21:04 Ответить
Кто тебе мешает создать свой сайт и не удалять там коменты, в которых тебя же х...сосят?
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09.12.2022 19:46 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін розчарований заявою ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією. Джерело:

Цікаво чим пані Меркель допомогла Україні в підготовці до війни , може дали обладнання для виготовлекння ЗРК як калібрі для РФ, може потрібно було визнавати агресію агресією ще в 2014 році, а не готувати агресію в Україні як внутрішній конфлікт потрібно було тільки вибори на Донбаси провести. Знову брешуть при чому обоє.
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09.12.2022 19:39 Ответить
Меркель буде допомагати )(уйлу до скону. Очевидно, що німецький народ, неодноразово обравши КГБешницю собі в канцлери, показав що не такі вони там сильно розумні.
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09.12.2022 19:41 Ответить
Просто тупа тіктокерська більшість, яка колись ржала із "сеньор голодомор" і тд.. просто не в змозі зрозуміти хитру дип. стратегію Пороха яка і ***** (мірового гєопалітіка)нагнула (яке тепер вічно обіжене чмо включило) і дала нам час відродити армію.. Простіше ж орать Рошен! Баріга і "войну можна було закончіть ще тоді".
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09.12.2022 20:56 Ответить
Треба було ага. Причому тоді реально ***** була б Україні. Тупо нічим було захищатися і допомоги чекати було марно.

Але поганий Порох наїбав *****, виграв час та підготував ЗСУ.

А ЗЄ все просрав...
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09.12.2022 20:11 Ответить
Ос цим треба нагодувати всіх наших двбйобів яким мінські угоди були не такі...
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09.12.2022 20:26 Ответить
Нарешті, старий дибілоїд зрозумів, що Порох з Медведчуком водили його за ніс.
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09.12.2022 20:26 Ответить
ПашОл *****!
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09.12.2022 20:38 Ответить
А тепер пора вішатися, кацапи. Можливо треба було починати раніше.
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09.12.2022 20:39 Ответить
Вова сам понял, что всё проиеббал.
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09.12.2022 21:06 Ответить
Коли ж це чмо ***** вже здохне?
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09.12.2022 21:17 Ответить
да ***** тебя кинули все потому что ты *****))
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09.12.2022 21:26 Ответить
скотина проклята недороблена,його тільки шамани ще на цьому світі тримають
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09.12.2022 21:41 Ответить
А ось шо казав і думав про ці угоди геній політики та діпломатії - "Ми весь час говоримо, що давайте йти по "Мінську". Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники ніби за. Питання в тому, як це зробити. Цей документ - Мінські угоди - не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції", - сказав Зеленський.
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09.12.2022 22:08 Ответить
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09.12.2022 23:31 Ответить
.

ага, точно...ми всi бачили , як воно талановито все наскладало в Оманi та Буковелi.
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10.12.2022 06:37 Ответить
Горбатого могила исправит.
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09.12.2022 23:58 Ответить
Тобто,не сунути своє брудне рило в Україну для ***** був взагалі не варіант? Й@бнуте🤦
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10.12.2022 00:10 Ответить
Ну а ми звісно ж сподівалися що росія буде щирою з Україною після підписання Будапештського меморандуму але виявилося що росія і не збиралася виконувати безпекові гарантії прописані у меморандумі, вона просто отримала час озброїтися і підготуватися до загарбницької війни проти України.І взагалі росія не збирається виконувати умови Міжнародного права Женевської конвенції ,резолюції ООН та інші умови цивілізованого світу
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10.12.2022 02:04 Ответить
Я особисто не пригадую щоб у Мінських угодах було прописано право росії на війну з Україною
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10.12.2022 02:38 Ответить
Смысл состоял только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям...

слышь, пуйло, курдуплык сраный, а что плохого в том, чтобы подготовится и начать возвращать свои земли, захваченные агрессором, т.е. твоей рашистской ордой?

Сцарёк, убогий, ты рассуждаешь, как ТП, а еще мачо всея паРаши из себя строишь.))
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10.12.2022 06:46 Ответить
говорили что дедушка .... а не бабушка 😂
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10.12.2022 08:10 Ответить
да давно уже плешивая бабушка пыня с отвислыми сиськами.

ежели дедушка, то где у него вторичные половые признаки мужские? ничего же нет, ни щетины, ни пиписьки мужской, а лишь пипетка для отвода отходов. возможно, это клитор))

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10.12.2022 10:49 Ответить
Украину обманьівали союзньім соглашением все 350 лет, а где вьі бьіли 350 лет, а Батурин, а 350 лет?
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10.12.2022 09:01 Ответить
Ни о чем
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10.12.2022 09:22 Ответить
Бреше курва кремлівська, російській федерації потрібен був час на підготовку до війни в Україні, якби почали раніше результат був би ще гірший.
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10.12.2022 09:31 Ответить
Вони чекали гарні нові дороги.
Якби народ і армія не повстали, України не було б. Зеуррди з головним господарем, здавали країну з 2014 року.
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10.12.2022 14:53 Ответить
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