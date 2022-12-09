Россию обманывали Минскими соглашениями. Возможно, войну нужно было начинать раньше, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин разочарован заявлением эксканцлера Германии Ангелы Меркель, что подписанные Минские соглашения дали Украине время для подготовки к войне с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В ноябре бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных.

Путин заявил, что заявление Меркель было для него "неожиданным" и "разочаровало" его.

Я, откровенно говоря, не надеялся услышать это от бывшего федерального канцлера. Я всегда исходил из того, что руководство Федеративной республики ведет с нами себя искренне. Да, оно, конечно, на стороне Украины было, поддерживало Украину. Но мне все же казалось, что руководство Федеративной республики всегда искренне стремилось урегулировать принципы, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе в рамках Минского процесса", - сказал российский диктатор.

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По словам Путина, высказывания Меркель "говорят только о том, что мы все правильно сделали с точки зрения начала "специальной военной операции".

Также президент РФ заявил, что Украина вроде бы не собиралась выполнять Минские соглашения.

"Я надеялся, что другие участники этого процесса были искренними с нами. Оказывается, они тоже нас обманывали. Смысл состоял только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Очевидно, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может, и раньше все это (войну. - Ред.) нужно было начинать", - добавил Путин.