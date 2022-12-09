Росію обманювали Мінськими угодами. Можливо, війну треба було починати раніше, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін розчарований заявою ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У листопаді колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових.

Путін заявив, що заява Меркель була для нього "неочікуваною" та "розчарувала" його.

"Я, відверто кажучи, не сподівався почути це від колишнього федерального канцлера. Я завжди виходив з того, що керівництво Федеративної республіки веде з нами себе щиро. Так, воно, звичайно, на боці України було, підтримувало Україну. Але мені все ж здавалося, що керівництво Федеративної республіки завжди щиро прагнуло врегулювати принципи, про які ми домовилися і яких було досягнуто, в тому числі в рамках Мінського процесу", - сказав російський диктатор.

За словами Путіна, висловлювання Меркель "говорить тільки про те, що ми всі правильно зробили з точки зору початку "спеціальної військової операції".

Також президент РФ заявив, що Україна нібито не збиралася виконувати Мінські угоди.

"Я сподівався, що інші учасники цього процесу були щирими з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали. Сенс полягав лише в тому, щоб накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій. Очевидно, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, й раніше все це (війну. - Ред.) треба було починати", - додав Путін.

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