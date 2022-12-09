Росію обманювали Мінськими угодами. Можливо, війну треба було починати раніше, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін розчарований заявою ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
У листопаді колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових.
Путін заявив, що заява Меркель була для нього "неочікуваною" та "розчарувала" його.
"Я, відверто кажучи, не сподівався почути це від колишнього федерального канцлера. Я завжди виходив з того, що керівництво Федеративної республіки веде з нами себе щиро. Так, воно, звичайно, на боці України було, підтримувало Україну. Але мені все ж здавалося, що керівництво Федеративної республіки завжди щиро прагнуло врегулювати принципи, про які ми домовилися і яких було досягнуто, в тому числі в рамках Мінського процесу", - сказав російський диктатор.
За словами Путіна, висловлювання Меркель "говорить тільки про те, що ми всі правильно зробили з точки зору початку "спеціальної військової операції".
Також президент РФ заявив, що Україна нібито не збиралася виконувати Мінські угоди.
"Я сподівався, що інші учасники цього процесу були щирими з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали. Сенс полягав лише в тому, щоб накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій. Очевидно, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, й раніше все це (війну. - Ред.) треба було починати", - додав Путін.
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Просто співпало.
Пургамет долбанный..🦍Ютьюб все помнит....
Слава Україні, Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱✊💪👍💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇨🇦
Потому что министры обороны времён Индюковича..Лебедев и Саламатин все продали и пропили....,типа готовили Украину к сдаче за три дня....
Шакалы позорные
РабZeя сама виновата что профукала Украину ещё на Майдане Ющенко...😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💯
В Україні на той час після Януковича та його міністрів оборони з російським громадянством армії взагалі не було.
А Порошенко дійсно обдурив Путіна та зупинив російський наступ.
Цікаво чим пані Меркель допомогла Україні в підготовці до війни , може дали обладнання для виготовлекння ЗРК як калібрі для РФ, може потрібно було визнавати агресію агресією ще в 2014 році, а не готувати агресію в Україні як внутрішній конфлікт потрібно було тільки вибори на Донбаси провести. Знову брешуть при чому обоє.
Але поганий Порох наїбав *****, виграв час та підготував ЗСУ.
А ЗЄ все просрав...
ага, точно...ми всi бачили , як воно талановито все наскладало в Оманi та Буковелi.
слышь, пуйло, курдуплык сраный, а что плохого в том, чтобы подготовится и начать возвращать свои земли, захваченные агрессором, т.е. твоей рашистской ордой?
Сцарёк, убогий, ты рассуждаешь, как ТП, а еще мачо всея паРаши из себя строишь.))
ежели дедушка, то где у него вторичные половые признаки мужские? ничего же нет, ни щетины, ни пиписьки мужской, а лишь пипетка для отвода отходов. возможно, это клитор))
Якби народ і армія не повстали, України не було б. Зеуррди з головним господарем, здавали країну з 2014 року.