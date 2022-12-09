УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Війна
36 650 159

Росію обманювали Мінськими угодами. Можливо, війну треба було починати раніше, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін розчарований заявою ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У листопаді колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових.

Путін заявив, що заява Меркель була для нього "неочікуваною" та "розчарувала" його.

"Я, відверто кажучи, не сподівався почути це від колишнього федерального канцлера. Я завжди виходив з того, що керівництво Федеративної республіки веде з нами себе щиро. Так, воно, звичайно, на боці України було, підтримувало Україну. Але мені все ж здавалося, що керівництво Федеративної республіки завжди щиро прагнуло врегулювати принципи, про які ми домовилися і яких було досягнуто, в тому числі в рамках Мінського процесу", - сказав російський диктатор.

За словами Путіна, висловлювання Меркель "говорить тільки про те, що ми всі правильно зробили з точки зору початку "спеціальної військової операції".

Також президент РФ заявив, що Україна нібито не збиралася виконувати Мінські угоди.

"Я сподівався, що інші учасники цього процесу були щирими з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали. Сенс полягав лише в тому, щоб накачати Україну зброєю та підготувати до бойових дій. Очевидно, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, й раніше все це (війну. - Ред.) треба було починати", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меркель каже, що під кінець свого терміну не мала впливу на Путіна

Автор: 

Меркель Ангела (1139) путін володимир (23773) росія (65010) мінські угоди (2231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+101
показати весь коментар
09.12.2022 17:09
+86
показати весь коментар
09.12.2022 17:27
+77
Якеж воно кончене...
показати весь коментар
09.12.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Данілову з зєлєбобіками муляли Мінські угоди,й кацапам ,-теж...
Просто співпало.
показати весь коментар
09.12.2022 18:16 Відповісти
Раніше, це тобі на свою маріонетку овоча б довелось напасти.
показати весь коментар
09.12.2022 18:17 Відповісти
Він на весну-літо 2014 натякає.
показати весь коментар
11.12.2022 00:24 Відповісти
От тільки чомусь на повномасштабне вторгнення ***** наважилося не тоді коли Порошенко вперто не хотів виконувати цей договорняк в інтерпретації росії, а саме коли Блазень пішов на поступки в Омані, підписав формулу Штанмайєра, "розвів" війська, розмінував Чонгар, ліквідував аеророзвідку та взагалі касував всю оборонну програму, перевівши оборонні придприємства на одноденний режим праці.... Можна перелічувати дуже довго....
показати весь коментар
09.12.2022 18:19 Відповісти
Зеля просто відчинив кацапам «двері» в Україну.
показати весь коментар
09.12.2022 19:29 Відповісти
Раньше нужно было сдохнуть *****.
показати весь коментар
09.12.2022 18:21 Відповісти
Клоун, согласно минскому меморандуму, ты должен был уважать наш суверинетет и территориальную целостность, а ты оказался ху#лом.
показати весь коментар
09.12.2022 18:27 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 18:29 Відповісти
Обманули дурачка на 4 кулачка (С) - путин
показати весь коментар
09.12.2022 18:29 Відповісти
В ***** думка працює лишень в одному напрямку - коли треба було починати війну.Те,що війну можна було не починати взагалі йому навіть в голову не приходить...І це означає одне,у нас,у України шансів уникнути війни не було.У нас був шанс краще до неї підготуватись...Але шо тепер...Але нічого,завжди виходили і тепер вийдемо...тільки сильнішими,кращими і згуртованішими...
показати весь коментар
09.12.2022 18:33 Відповісти
Запрос о введении войск путлера в Украину хмырь сделал в феврале 2014 года ещё Майдан не окончился,глава совета Пидирации Валентина Матвиенко получила его и 1 Марта 2014 года на заседании ДурДумы поставила на голосование..."За "было 188 ... против проголосовал только Илья Пономарев...
Пургамет долбанный..🦍Ютьюб все помнит....
Слава Україні, Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤💙💛🔱✊💪👍💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇺🇦🇮🇨🇦
показати весь коментар
09.12.2022 18:35 Відповісти
***** розвели, як останнього лошару.
показати весь коментар
09.12.2022 18:42 Відповісти
І рашистське куйло,як і завербована меркель створили разом план окупації України, який включав в себе-Відказ у 2008 році у вступі України в НАТО(цей відказ пролобіювала меркель).окупація українського Криму(плацдарм .війскова база для майбутній напад з Півдня на материкову Україну,створення ордло(по лініях,котрі намалював куйло і для нападу на Україну із Сходу і накачування Білорусії зброєю і війсками для захоплення Києва і нападу з Півночі.Розмінування Півдня України проплаченими зрадниками в "зеленій владі" .Про плани куйла окупувати України напевне знали крім Меркель , також Єрдоган і китайський ху-цін.Такий собі бліц-кріг куйло намалював.І весь час , з 2014 року цей прорашистський світовий злочинець і терорист готовив рашистську армію до окупаційної війни в Україні.
показати весь коментар
09.12.2022 18:49 Відповісти
Странное заявление...ведь текст "минского мира" (превращение Украины в белорусь) был написан самим путиным в самолёте - как жест доброй воли. А "игра" началась не летом 2014, а зимой - с Крыма. И тут, 22.02.22 - gambit, zungzwang nein - Zeitenwende... который ждали от путина. Не ждали? А что было написано про 24.02.22 - Кто то попал в ловушку..."фаусты" не видят "цветов".
показати весь коментар
09.12.2022 18:50 Відповісти
По факту тогда ситуация была критическая...а спасла ее президент Литвы Даля Грибаускайте,после того как принял присягу 8 июня 2014 года Петр Порошенко ,она немедленно позвонила в Киев...,это потом уже подключились Чехия Словакия Польша и Болгария,давая бесплатно аккумуляторы к советской технике и т.д.,медикаменты и прочие радиостанции

Потому что министры обороны времён Индюковича..Лебедев и Саламатин все продали и пропили....,типа готовили Украину к сдаче за три дня....
Шакалы позорные
показати весь коментар
09.12.2022 18:58 Відповісти
"Честно говоря" из уст муйла...
показати весь коментар
09.12.2022 18:59 Відповісти
Ненавижу Наталью Витренко очень давно...но однажды она сказала такое..
РабZeя сама виновата что профукала Украину ещё на Майдане Ющенко...😝
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💯
показати весь коментар
09.12.2022 19:12 Відповісти
не пачкай Майдан этих куском говна по фамилии ющенко.
показати весь коментар
09.12.2022 19:24 Відповісти
На обиженных воду возят и ***** ложат.
показати весь коментар
09.12.2022 19:23 Відповісти
А чим тоді думав коли за три дні захотів захопити Київ?.
показати весь коментар
09.12.2022 19:24 Відповісти
Раніше тре було цього чорта лисого прикінчити, то як файно було б
показати весь коментар
09.12.2022 19:25 Відповісти
Меркель бреше, росія не була готова до загарбницьких війни, і весь цей час вона використала для підготовки нападу, ця війна показала як жалюгідно виглядає російська армія,яка мала вісім років посиленої підготовки, важко навіть уявити який вигляд мала їхня армія на час підписання міських умов.
показати весь коментар
09.12.2022 19:32 Відповісти
А как наша армия выглядела тогда?
показати весь коментар
09.12.2022 19:41 Відповісти
Може й жалюгідна, але все ж армія у Росії на час підписання Мінських угод була.
В Україні на той час після Януковича та його міністрів оборони з російським громадянством армії взагалі не було.
А Порошенко дійсно обдурив Путіна та зупинив російський наступ.
показати весь коментар
09.12.2022 21:23 Відповісти
Очередной театр ***** и продажной швабки -- они не верили что ЗСУ и Народ Украины окажет жесткое сопротивление и как результат Победу которой мы добьемся без вариантов Только это главное -- остальное следствие .
показати весь коментар
09.12.2022 19:32 Відповісти
після Революції гідності країна була розколота, армія і силовики не знали хто легітимна влада, міністр оборони, СБУ, генпрокурор, НБУ і т.д. були або агентами рф або зрадниками. На Донбасі сильні проросійські настрої. Дуже важке становище, це чудо, що рф не вдарила по Києву і не зробила із нас Білорусь
показати весь коментар
09.12.2022 21:04 Відповісти
Кто тебе мешает создать свой сайт и не удалять там коменты, в которых тебя же х...сосят?
показати весь коментар
09.12.2022 19:46 Відповісти
Російський диктатор Володимир Путін розчарований заявою ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що підписані Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією. Джерело:

Цікаво чим пані Меркель допомогла Україні в підготовці до війни , може дали обладнання для виготовлекння ЗРК як калібрі для РФ, може потрібно було визнавати агресію агресією ще в 2014 році, а не готувати агресію в Україні як внутрішній конфлікт потрібно було тільки вибори на Донбаси провести. Знову брешуть при чому обоє.
показати весь коментар
09.12.2022 19:39 Відповісти
Меркель буде допомагати )(уйлу до скону. Очевидно, що німецький народ, неодноразово обравши КГБешницю собі в канцлери, показав що не такі вони там сильно розумні.
показати весь коментар
09.12.2022 19:41 Відповісти
Просто тупа тіктокерська більшість, яка колись ржала із "сеньор голодомор" і тд.. просто не в змозі зрозуміти хитру дип. стратегію Пороха яка і ***** (мірового гєопалітіка)нагнула (яке тепер вічно обіжене чмо включило) і дала нам час відродити армію.. Простіше ж орать Рошен! Баріга і "войну можна було закончіть ще тоді".
показати весь коментар
09.12.2022 20:56 Відповісти
Треба було ага. Причому тоді реально ***** була б Україні. Тупо нічим було захищатися і допомоги чекати було марно.

Але поганий Порох наїбав *****, виграв час та підготував ЗСУ.

А ЗЄ все просрав...
показати весь коментар
09.12.2022 20:11 Відповісти
Ос цим треба нагодувати всіх наших двбйобів яким мінські угоди були не такі...
показати весь коментар
09.12.2022 20:26 Відповісти
Нарешті, старий дибілоїд зрозумів, що Порох з Медведчуком водили його за ніс.
показати весь коментар
09.12.2022 20:26 Відповісти
ПашОл *****!
показати весь коментар
09.12.2022 20:38 Відповісти
А тепер пора вішатися, кацапи. Можливо треба було починати раніше.
показати весь коментар
09.12.2022 20:39 Відповісти
Вова сам понял, что всё проиеббал.
показати весь коментар
09.12.2022 21:06 Відповісти
Коли ж це чмо ***** вже здохне?
показати весь коментар
09.12.2022 21:17 Відповісти
да ***** тебя кинули все потому что ты *****))
показати весь коментар
09.12.2022 21:26 Відповісти
скотина проклята недороблена,його тільки шамани ще на цьому світі тримають
показати весь коментар
09.12.2022 21:41 Відповісти
А ось шо казав і думав про ці угоди геній політики та діпломатії - "Ми весь час говоримо, що давайте йти по "Мінську". Але він про деокупацію Донбасу. Він не вирішує всіх наших питань. Він взагалі говорить про те, що ось Донбас окупований і нам треба його реінтегрувати в Україну. І всі учасники ніби за. Питання в тому, як це зробити. Цей документ - Мінські угоди - не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції", - сказав Зеленський.
показати весь коментар
09.12.2022 22:08 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 23:31 Відповісти
.

ага, точно...ми всi бачили , як воно талановито все наскладало в Оманi та Буковелi.
показати весь коментар
10.12.2022 06:37 Відповісти
Горбатого могила исправит.
показати весь коментар
09.12.2022 23:58 Відповісти
Тобто,не сунути своє брудне рило в Україну для ***** був взагалі не варіант? Й@бнуте🤦
показати весь коментар
10.12.2022 00:10 Відповісти
Ну а ми звісно ж сподівалися що росія буде щирою з Україною після підписання Будапештського меморандуму але виявилося що росія і не збиралася виконувати безпекові гарантії прописані у меморандумі, вона просто отримала час озброїтися і підготуватися до загарбницької війни проти України.І взагалі росія не збирається виконувати умови Міжнародного права Женевської конвенції ,резолюції ООН та інші умови цивілізованого світу
показати весь коментар
10.12.2022 02:04 Відповісти
Я особисто не пригадую щоб у Мінських угодах було прописано право росії на війну з Україною
показати весь коментар
10.12.2022 02:38 Відповісти
Смысл состоял только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям...

слышь, пуйло, курдуплык сраный, а что плохого в том, чтобы подготовится и начать возвращать свои земли, захваченные агрессором, т.е. твоей рашистской ордой?

Сцарёк, убогий, ты рассуждаешь, как ТП, а еще мачо всея паРаши из себя строишь.))
показати весь коментар
10.12.2022 06:46 Відповісти
говорили что дедушка .... а не бабушка 😂
показати весь коментар
10.12.2022 08:10 Відповісти
да давно уже плешивая бабушка пыня с отвислыми сиськами.

ежели дедушка, то где у него вторичные половые признаки мужские? ничего же нет, ни щетины, ни пиписьки мужской, а лишь пипетка для отвода отходов. возможно, это клитор))

показати весь коментар
10.12.2022 10:49 Відповісти
Украину обманьівали союзньім соглашением все 350 лет, а где вьі бьіли 350 лет, а Батурин, а 350 лет?
показати весь коментар
10.12.2022 09:01 Відповісти
Ни о чем
показати весь коментар
10.12.2022 09:22 Відповісти
Бреше курва кремлівська, російській федерації потрібен був час на підготовку до війни в Україні, якби почали раніше результат був би ще гірший.
показати весь коментар
10.12.2022 09:31 Відповісти
Вони чекали гарні нові дороги.
Якби народ і армія не повстали, України не було б. Зеуррди з головним господарем, здавали країну з 2014 року.
показати весь коментар
10.12.2022 14:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 