Росіяни через санкції масово пересідають на вживані авто, - Reuters

Торік витрати росіян на нові автомобілі скоротилися більш ніж удвічі. Виробництво падає, ціни зростають, а покупці беруть дешевші та вживані авто.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Витрати на нові автомобілі в РФ минулого року впали на 52% до 1,5 трильйона рублів (20,4 млрд доларів), а кількість проданих нових автомобілів скоротилася на 58,8%.

Виробництво автомобілів також впало до найнижчого рівня з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, оскільки західні автовиробники зупинили виробництво і продали заводи.

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Майже 75% всіх проданих в РФ минулого року автомобілів були вживаними. У 2021 році цей показник становив 55%.

"Структура ринку нових автомобілів істотно змінилася. На ньому залишилися бюджетні "Лади" і китайські автомобілі вартістю від 2 мільйонів рублів, тоді як преміум-бренди майже повністю пішли", - цитує агентство слова генерального директора "Автостату" Сергія Удалова.

Чеський автовиробник Skoda Auto, підрозділ Volkswagen, заявив, що поставки в Росію впали на 80% у 2022 році.

Volkswagen закрив свої російські заводи і припинив імпорт, але ще не погодився на продаж, як деякі його конкуренти.

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Французька Renault продала свою мажоритарну частку в російському "АвтоВАЗі" російській державі всього за один рубль, але з шестирічним опціоном на її викуп. Той самий державний покупець придбав активи Nissan за один євро.

Минулого року різко зріс імпорт вживаних автомобілів, причому найбільше - з Японії. Японія обмежила експорт дорогих автомобілів до Росії, але вживані автомобілі, що імпортуються приватними особами, не підпадають під обмеження.

Втеча західних виробників дозволила китайським брендам поглинути частку ринку. Так, деталі двигуна від китайської компанії JAC використовуються для відродження "Москвича" радянських часів.

Аналітики ринку очікують, що цього року продажі нових автомобілів зростуть до 800 тис з 687 370 у 2022 році, але все одно будуть значно нижчими за понад 1,6 мільйона, проданих у 2021 році.