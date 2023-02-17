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Новини Санкції проти Росії
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Росіяни через санкції масово пересідають на вживані авто, - Reuters

авто,ридван,развалюха

Торік витрати росіян на нові автомобілі скоротилися більш ніж удвічі. Виробництво падає, ціни зростають, а покупці беруть дешевші та вживані авто.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Витрати на нові автомобілі в РФ минулого року впали на 52% до 1,5 трильйона рублів (20,4 млрд доларів), а кількість проданих нових автомобілів скоротилася на 58,8%.

Виробництво автомобілів також впало до найнижчого рівня з часів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, оскільки західні автовиробники зупинили виробництво і продали заводи.

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Майже 75% всіх проданих в РФ минулого року автомобілів були вживаними. У 2021 році цей показник становив 55%.

"Структура ринку нових автомобілів істотно змінилася. На ньому залишилися бюджетні "Лади" і китайські автомобілі вартістю від 2 мільйонів рублів, тоді як преміум-бренди майже повністю пішли", - цитує агентство слова генерального директора "Автостату" Сергія Удалова.

Чеський автовиробник Skoda Auto, підрозділ Volkswagen, заявив, що поставки в Росію впали на 80% у 2022 році.

Volkswagen закрив свої російські заводи і припинив імпорт, але ще не погодився на продаж, як деякі його конкуренти.

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Французька Renault продала свою мажоритарну частку в російському "АвтоВАЗі" російській державі всього за один рубль, але з шестирічним опціоном на її викуп. Той самий державний покупець придбав активи Nissan за один євро.

Минулого року різко зріс імпорт вживаних автомобілів, причому найбільше - з Японії. Японія обмежила експорт дорогих автомобілів до Росії, але вживані автомобілі, що імпортуються приватними особами, не підпадають під обмеження.

Втеча західних виробників дозволила китайським брендам поглинути частку ринку. Так, деталі двигуна від китайської компанії JAC використовуються для відродження "Москвича" радянських часів.

Аналітики ринку очікують, що цього року продажі нових автомобілів зростуть до 800 тис з 687 370 у 2022 році, але все одно будуть значно нижчими за понад 1,6 мільйона, проданих у 2021 році.

Автор: 

авто (6180) росія (65316) санкції (11865)


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Топ коментарі
+9
Куба, як ілюстрація майбутнього кислобздійні.
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17.02.2023 13:34
+6
Як що і далі так піде, то скоро москалі пересядуть на підводи, на ішаків, появляться рикші
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17.02.2023 13:34
+6
Хм.. Я теж все життя на подержаних авто їжжу. Спочатку грошей не було на нову, а потім хоча й міг купити так грошей жалко, а як уявлю по яких дорогах моє нове авто буде їздити то сходу бажання пропадає нове купувати
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17.02.2023 13:37
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Куба, як ілюстрація майбутнього кислобздійні.
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17.02.2023 13:34 Відповісти
Нє-нє-нє.
Майбутнє кацапів - викупати у Куби багато разів вживане авто.
І тільки так.
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17.02.2023 13:38 Відповісти
Це все одно що сказати - я через бідність їм лише червону ікру,а не трюфель...
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17.02.2023 14:01 Відповісти
Як що і далі так піде, то скоро москалі пересядуть на підводи, на ішаків, появляться рикші
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17.02.2023 13:34 Відповісти
Рікши то добре
Бо в регіонах, де концентрувалось автовиробництво міжнародних концервнів якось раптово з'явилися мільйони безробітних, які працювали на конвейері і на іншу працю не здатні. В армію на 3 місяці йти боятся, бо вже всі усвідомлюють, що то кінечний термін існування мобіка в Україні. Лишається тільки гужовий ізвоз. Дешево та скрЄпно
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17.02.2023 13:45 Відповісти
На соняшнику боком вони б іздили .
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17.02.2023 13:34 Відповісти
Разворачивай, приехали.
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17.02.2023 13:35 Відповісти
Хм.. Я теж все життя на подержаних авто їжжу. Спочатку грошей не було на нову, а потім хоча й міг купити так грошей жалко, а як уявлю по яких дорогах моє нове авто буде їздити то сходу бажання пропадає нове купувати
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17.02.2023 13:37 Відповісти
Чайнабляхи
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17.02.2023 13:38 Відповісти
от коли вони масово пересядуть на вживані велосипеди, тоді це буде новина....
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17.02.2023 13:39 Відповісти
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17.02.2023 13:39 Відповісти
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17.02.2023 13:40 Відповісти
8 лет дамбили бимбас!
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17.02.2023 13:47 Відповісти
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17.02.2023 13:41 Відповісти
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17.02.2023 13:43 Відповісти
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17.02.2023 13:44 Відповісти
Ех прокачусь за дєрєвню.
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17.02.2023 13:42 Відповісти
401 й я и такой еще застал. был у деда.
до сих пор помню его неповторимые впечатления и запахи , детства. и выезды на рыбалку.
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17.02.2023 15:27 Відповісти
...а также: постоянный расход масла, бесконечную регулировку ходовой, практически отсутствие отопления, ну и прочие перегревы двигателя. Я к чему - что было, то было, что теперь
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17.02.2023 17:44 Відповісти
Після того, як минулого року "Рено" залишив своє виробництво у Москві, мер Собянін пообіцяв відродити "Москвич".
І слова свого дотримався. "Москвич" сходить із конвеєра. Нехай і з 80% іноземних складових, але сходить.
Але виникла проблема іншого роду.
За 600-х вироблених "Москвичах" на сьогодні продали аж 6(шість!!!).
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17.02.2023 13:44 Відповісти
Це нагадує старий анекдот по "смєну бєлья в концлагєрє"...Коли перший барак міняється з другим...і так далі...
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17.02.2023 14:04 Відповісти
Адна на фсєх, ми за ценой нє пастаім!
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17.02.2023 14:12 Відповісти
Мне казалось больше из-за липового курса. У них там цены... москвич 3 по цене Теслы. В любом случае хорошо
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17.02.2023 14:30 Відповісти
Пригадую картину "Бурлаки на Волге". Скоро хтось напише картину маслом "Рикши на Арбате". Кубинський автопром буде рулити в оркостані..
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17.02.2023 14:43 Відповісти
Та й взагалі навіщо їм авто якщо на 3/4 території мокшандії немає доріг. Сам кремлівський вурдалак так сказав.
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17.02.2023 14:45 Відповісти
Сильно не радіємо. По сусідству Китай, який завалить їх новими авто. Вже до речі завалює.
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17.02.2023 15:24 Відповісти
нещодавно в Черкасах на перехресті майже по траекторії фаш хреста найновіші тачки фв. така то все муйня що там. що тут?
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02.05.2023 21:08 Відповісти
 
 