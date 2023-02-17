Россияне из-за санкций массово пересаживаются на подержанные авто, - Reuters

В прошлом году расходы россиян на новые автомобили сократились более чем вдвое. Производство падает, цены растут, а покупатели берут более дешевые и подержанные авто.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Расходы на новые автомобили в РФ в прошлом году упали на 52% до 1,5 триллиона рублей (20,4 млрд долларов), а количество проданных новых автомобилей сократилось на 58,8%.

Производство автомобилей также упало до самого низкого уровня со времен распада Советского Союза в 1991 году, поскольку западные автопроизводители приостановили производство и продали заводы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд забрал в собственность Украины имущество российского олигарха Дерипаски, - СБУ

Почти 75% всех проданных в РФ в прошлом году автомобилей были подержанными. В 2021 году этот показатель составил 55%.

"Структура рынка новых автомобилей существенно изменилась. На нем остались бюджетные "Лады" и китайские автомобили стоимостью от 2 миллионов рублей, тогда как премиум-бренды почти полностью ушли", – цитирует агентство слова генерального директора "Автостата" Сергея Удалова.

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, подразделение Volkswagen, заявил, что поставки в Россию упали на 80% в 2022 году.

Volkswagen закрыл свои российские заводы и прекратил импорт, но еще не согласился на продажу как некоторые его конкуренты.

Также читайте: США обсуждают с Евросоюзом и G7 дальнейшую судьбу замороженных активов России, - Нуланд

Французская Renault продала свою мажоритарную долю в российском АвтоВАЗе российскому государству всего за один рубль, но с шестилетним опционом на ее выкуп. Этот же государственный покупатель приобрел активы Nissan за один евро.

В прошлом году резко возрос импорт подержанных автомобилей, причем больше всего – из Японии. Япония ограничила экспорт дорогих автомобилей в Россию, но подержанные автомобили, импортируемые частными лицами, не подпадают под ограничения.

Бегство западных производителей позволило китайским брендам поглотить долю рынка. Да, детали двигателя от китайской компании JAC используются для возрождения "Москвича" советских времен.

Аналитики рынка ожидают, что в этом году продажи новых автомобилей возрастут до 800 тыс. с 687 370 в 2022 году, но все равно будут значительно ниже более 1,6 миллиона, проданных в 2021 году.