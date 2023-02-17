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Новости Санкции против России
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Россияне из-за санкций массово пересаживаются на подержанные авто, - Reuters

авто,ридван,развалюха

В прошлом году расходы россиян на новые автомобили сократились более чем вдвое. Производство падает, цены растут, а покупатели берут более дешевые и подержанные авто.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Расходы на новые автомобили в РФ в прошлом году упали на 52% до 1,5 триллиона рублей (20,4 млрд долларов), а количество проданных новых автомобилей сократилось на 58,8%.

Производство автомобилей также упало до самого низкого уровня со времен распада Советского Союза в 1991 году, поскольку западные автопроизводители приостановили производство и продали заводы.

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Почти 75% всех проданных в РФ в прошлом году автомобилей были подержанными. В 2021 году этот показатель составил 55%.

"Структура рынка новых автомобилей существенно изменилась. На нем остались бюджетные "Лады" и китайские автомобили стоимостью от 2 миллионов рублей, тогда как премиум-бренды почти полностью ушли", – цитирует агентство слова генерального директора "Автостата" Сергея Удалова.

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, подразделение Volkswagen, заявил, что поставки в Россию упали на 80% в 2022 году.

Volkswagen закрыл свои российские заводы и прекратил импорт, но еще не согласился на продажу как некоторые его конкуренты.

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Французская Renault продала свою мажоритарную долю в российском АвтоВАЗе российскому государству всего за один рубль, но с шестилетним опционом на ее выкуп. Этот же государственный покупатель приобрел активы Nissan за один евро.

В прошлом году резко возрос импорт подержанных автомобилей, причем больше всего – из Японии. Япония ограничила экспорт дорогих автомобилей в Россию, но подержанные автомобили, импортируемые частными лицами, не подпадают под ограничения.

Бегство западных производителей позволило китайским брендам поглотить долю рынка. Да, детали двигателя от китайской компании JAC используются для возрождения "Москвича" советских времен.

Аналитики рынка ожидают, что в этом году продажи новых автомобилей возрастут до 800 тыс. с 687 370 в 2022 году, но все равно будут значительно ниже более 1,6 миллиона, проданных в 2021 году.
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Топ комментарии
+9
Куба, як ілюстрація майбутнього кислобздійні.
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17.02.2023 13:34
+6
Як що і далі так піде, то скоро москалі пересядуть на підводи, на ішаків, появляться рикші
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17.02.2023 13:34
+6
Хм.. Я теж все життя на подержаних авто їжжу. Спочатку грошей не було на нову, а потім хоча й міг купити так грошей жалко, а як уявлю по яких дорогах моє нове авто буде їздити то сходу бажання пропадає нове купувати
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17.02.2023 13:37
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Куба, як ілюстрація майбутнього кислобздійні.
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17.02.2023 13:34 Ответить
Нє-нє-нє.
Майбутнє кацапів - викупати у Куби багато разів вживане авто.
І тільки так.
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17.02.2023 13:38 Ответить
Це все одно що сказати - я через бідність їм лише червону ікру,а не трюфель...
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17.02.2023 14:01 Ответить
Як що і далі так піде, то скоро москалі пересядуть на підводи, на ішаків, появляться рикші
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17.02.2023 13:34 Ответить
Рікши то добре
Бо в регіонах, де концентрувалось автовиробництво міжнародних концервнів якось раптово з'явилися мільйони безробітних, які працювали на конвейері і на іншу працю не здатні. В армію на 3 місяці йти боятся, бо вже всі усвідомлюють, що то кінечний термін існування мобіка в Україні. Лишається тільки гужовий ізвоз. Дешево та скрЄпно
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17.02.2023 13:45 Ответить
На соняшнику боком вони б іздили .
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17.02.2023 13:34 Ответить
Разворачивай, приехали.
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17.02.2023 13:35 Ответить
Хм.. Я теж все життя на подержаних авто їжжу. Спочатку грошей не було на нову, а потім хоча й міг купити так грошей жалко, а як уявлю по яких дорогах моє нове авто буде їздити то сходу бажання пропадає нове купувати
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17.02.2023 13:37 Ответить
Чайнабляхи
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17.02.2023 13:38 Ответить
от коли вони масово пересядуть на вживані велосипеди, тоді це буде новина....
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17.02.2023 13:39 Ответить
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17.02.2023 13:39 Ответить
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17.02.2023 13:40 Ответить
8 лет дамбили бимбас!
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17.02.2023 13:47 Ответить
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17.02.2023 13:41 Ответить
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17.02.2023 13:43 Ответить
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17.02.2023 13:44 Ответить
Ех прокачусь за дєрєвню.
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17.02.2023 13:42 Ответить
401 й я и такой еще застал. был у деда.
до сих пор помню его неповторимые впечатления и запахи , детства. и выезды на рыбалку.
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17.02.2023 15:27 Ответить
...а также: постоянный расход масла, бесконечную регулировку ходовой, практически отсутствие отопления, ну и прочие перегревы двигателя. Я к чему - что было, то было, что теперь
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17.02.2023 17:44 Ответить
Після того, як минулого року "Рено" залишив своє виробництво у Москві, мер Собянін пообіцяв відродити "Москвич".
І слова свого дотримався. "Москвич" сходить із конвеєра. Нехай і з 80% іноземних складових, але сходить.
Але виникла проблема іншого роду.
За 600-х вироблених "Москвичах" на сьогодні продали аж 6(шість!!!).
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17.02.2023 13:44 Ответить
Це нагадує старий анекдот по "смєну бєлья в концлагєрє"...Коли перший барак міняється з другим...і так далі...
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17.02.2023 14:04 Ответить
Адна на фсєх, ми за ценой нє пастаім!
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17.02.2023 14:12 Ответить
Мне казалось больше из-за липового курса. У них там цены... москвич 3 по цене Теслы. В любом случае хорошо
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17.02.2023 14:30 Ответить
Пригадую картину "Бурлаки на Волге". Скоро хтось напише картину маслом "Рикши на Арбате". Кубинський автопром буде рулити в оркостані..
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17.02.2023 14:43 Ответить
Та й взагалі навіщо їм авто якщо на 3/4 території мокшандії немає доріг. Сам кремлівський вурдалак так сказав.
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17.02.2023 14:45 Ответить
Сильно не радіємо. По сусідству Китай, який завалить їх новими авто. Вже до речі завалює.
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17.02.2023 15:24 Ответить
нещодавно в Черкасах на перехресті майже по траекторії фаш хреста найновіші тачки фв. така то все муйня що там. що тут?
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02.05.2023 21:08 Ответить
 
 