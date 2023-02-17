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Начальником Чернігівської ВМА призначено екскомандира 93 бригади Брижинського

брижинський

Президент Володимир Зеленський призначив  Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити БРИЖИНСЬКОГО Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Брижинський народився на Чернігівщині, має звання полковника Збройних Сил України.

З березня 2019 року до 2022 року був командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський утворив військову адміністрацію у Чернігові

У вересні 2022 року був призначений начальником відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

У грудні минулого року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка було на рік усунуто з посади за корупційні порушення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) призначення (2289) Чернігів (788) Атрошенко Владислав (92)


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от тепер хай спитає сбу прокуратуру та мвс,

де вони були коли рф пішла в наступ
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17.02.2023 15:31 Відповісти
Передавали списки патріотів Портнову
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17.02.2023 15:49 Відповісти
не запитає
Якщо б міг - його би не призначили....
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17.02.2023 17:01 Відповісти
за які корупційні порушення?
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17.02.2023 15:35 Відповісти
 
 