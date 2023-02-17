РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6960 посетителей онлайн
Новости
5 976 5
Зеленский (19064) назначение (2144) Чернигов (864) Атрошенко (78)

Начальником Черниговской ВГА назначен экс-командир 93 бригады Брижинский

брижинський

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить БРИЖИНСКОГО Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области", – говорится в сообщении.

Напомним, Брижинский родился в Черниговской области, имеет звание полковника Вооруженных Сил Украины.

С марта 2019 года по 2022 год был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Читайте: Кабмин назначил Павлюка первым замминистра обороны

В сентябре 2022 г. был назначен начальником отдела оперативного управления штаба командования Сухопутных войск.

В декабре прошлого года городской голова Чернигова Владислав Атрошенко был на год отстранен от должности за коррупционные нарушения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
от тепер хай спитає сбу прокуратуру та мвс,

де вони були коли рф пішла в наступ
показать весь комментарий
17.02.2023 15:31 Ответить
Передавали списки патріотів Портнову
показать весь комментарий
17.02.2023 15:49 Ответить
не запитає
Якщо б міг - його би не призначили....
показать весь комментарий
17.02.2023 17:01 Ответить
за які корупційні порушення?
показать весь комментарий
17.02.2023 15:35 Ответить
 
 