Начальником Черниговской ВГА назначен экс-командир 93 бригады Брижинский

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Брижинского начальником Черниговской городской военной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить БРИЖИНСКОГО Дмитрия Владимировича начальником Черниговской городской военной администрации Черниговского района Черниговской области", – говорится в сообщении.

Напомним, Брижинский родился в Черниговской области, имеет звание полковника Вооруженных Сил Украины.

С марта 2019 года по 2022 год был командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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В сентябре 2022 г. был назначен начальником отдела оперативного управления штаба командования Сухопутных войск.

В декабре прошлого года городской голова Чернигова Владислав Атрошенко был на год отстранен от должности за коррупционные нарушения.