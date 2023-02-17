В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)
В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 15:40.
Моніторингові групи зазначають, що з території Білорусі вилетів російський винищувач МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Відбій тривоги оголосили о 16.07.
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Владимир #467749
показати весь коментар17.02.2023 16:13 Відповісти Мені подобається 1
2093306
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ПравдаЛюбка
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Серж Иванович
показати весь коментар17.02.2023 21:42 Відповісти Мені подобається 0
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