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В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

карта

В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 15:40. 

Моніторингові групи зазначають, що з території Білорусі вилетів російський винищувач МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також читайте: Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу, - глава МЗС Коен

Відбій тривоги оголосили о 16.07.

Автор: 

літак (2908) повітряна тривога (921)


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17.02.2023 16:13 Відповісти
приезды гостей в Киев давно совпадают с "тревогами",......это такое шоу для приезжих на вокзале,....пресс подходам,.....прогулками делегаций по центру? Погружение в атмосферу войны? Только не кидайтесь какахами плииз!
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17.02.2023 16:21 Відповісти
Падлюки росіянські, дресирують нас!
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17.02.2023 17:48 Відповісти
все повертається, в россії теж будуть повітряні тривоги незабаром
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17.02.2023 21:42 Відповісти
 
 