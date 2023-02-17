В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

В усіх областях України знову оголосили повітряну тривогу. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 15:40.

Моніторингові групи зазначають, що з території Білорусі вилетів російський винищувач МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

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Відбій тривоги оголосили о 16.07.