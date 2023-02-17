Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нових санкцій проти РФ

Петро Порошенко, який перебуває на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомив, що привіз пропозиції щодо нового санкційного пакету проти РФ, які презентував під час численних двосторонніх зустрічей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У мене відбулися короткі зустрічі з учасниками конференції, починаючи від президента Макрона і закінчуючи президентом Нііністьо. З Єврокомісарами, які сьогодні формують наш прогрес по статусу кандидата, і з міністрами закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. Чому це так важливо? Тому що вже наступного тижня відбудеться Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу. І мені принципово важливо було донести позицію щодо окремого санкційного списку проти російської федерації", – сказав Порошенко.

"Це не просто десятий пакет санкцій – а це стратегія санкційного тиску на Росію, яка разом з постачанням зброї є ключовим елементом примушення Путіна вивести свої війська і вступити в переговори про закінчення війни на українських умовах", – наголосив політик.

"Для нас головним ефектом санкцій є, скільки Росія втратить у 2023 році імпортної виручки", – пояснив п’ятий Президент.

"Тому пріоритетом є санкції проти постачання російського скрапленого газу з Ямальського родовища, обмеження транспортування включно з переліком криголамного класу газовозів. Спільні узгоджені рішення можуть зрізати російський експорт майже на 60 мільярдів доларів", – вважає Порошенко.

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"Ми донесли позицію щодо ускладнення росіянам експорту нафти – крім обмеження ціни та позицій по обсягам. Якщо перекрити російським танкерам Суецький канал і вони будуть ходити навколо Африки – це буде означати, що вони вдвічі менше нафти продадуть Індії і Китаю", – зазначив Порошенко.

"Третя позиція – збільшити кількість заморожених російських золотовалютних резервів. Ми маємо на меті, щоб вони закінчилися вже в третьому кварталі поточного року, і імпортозалежна російська економіка опинилася без можливості фінансування війни, без можливості фінансування вбивства українців", – наголосив лідер "ЄС".

"Ретельно розроблена програма була презентована мною на Мюнхенській безпековій конференції, передана в якості "Non paper" великій кількості міністрів закордонних справ Євросоюзу. Ми дуже розраховуємо на те, що і Європарламент, і Єврокомісія дослухаються до наших аргументів", – повідомив Порошенко.