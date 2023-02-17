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Новини Санкції проти Росії
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Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нових санкцій проти РФ

порошенко

Петро Порошенко, який перебуває на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомив, що привіз пропозиції щодо нового санкційного пакету проти РФ, які презентував під час численних двосторонніх зустрічей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У мене відбулися короткі зустрічі з учасниками конференції, починаючи від президента Макрона і закінчуючи президентом Нііністьо. З Єврокомісарами, які сьогодні формують наш прогрес по статусу кандидата, і з міністрами закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. Чому це так важливо? Тому що вже наступного тижня відбудеться Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу. І мені принципово важливо було донести позицію щодо окремого санкційного списку проти російської федерації", – сказав Порошенко.

"Це не просто десятий пакет санкцій – а це стратегія санкційного тиску на Росію, яка разом з постачанням зброї є ключовим елементом примушення Путіна вивести свої війська і вступити в переговори про закінчення війни на українських умовах", – наголосив політик.

"Для нас головним ефектом санкцій є, скільки Росія втратить у 2023 році імпортної виручки", – пояснив п’ятий Президент.

"Тому пріоритетом є санкції проти постачання російського скрапленого газу з Ямальського родовища, обмеження транспортування включно з переліком криголамного класу газовозів. Спільні узгоджені рішення можуть зрізати російський експорт майже на 60 мільярдів доларів", – вважає Порошенко.

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"Ми донесли позицію щодо ускладнення росіянам експорту нафти – крім обмеження ціни та позицій по обсягам. Якщо перекрити російським танкерам Суецький канал і вони будуть ходити навколо Африки – це буде означати, що вони вдвічі менше нафти продадуть Індії і Китаю", – зазначив Порошенко.

"Третя позиція – збільшити кількість заморожених російських золотовалютних резервів. Ми маємо на меті, щоб вони закінчилися вже в третьому кварталі поточного року, і імпортозалежна російська економіка опинилася без можливості фінансування війни, без можливості фінансування вбивства українців", – наголосив лідер "ЄС".

"Ретельно розроблена програма була презентована мною на Мюнхенській безпековій конференції, передана в якості "Non paper" великій кількості міністрів закордонних справ Євросоюзу. Ми дуже розраховуємо на те, що і Європарламент, і Єврокомісія дослухаються до наших аргументів", – повідомив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) санкції (11865) Європейська Солідарність (1082)


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Топ коментарі
+47
Порох - розум і сила. Слава Пороху, Слава ЗСУ!
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17.02.2023 21:33
+37
від Пороха зелених корчить як чортів від сіри і вже немає різниці, що він каже чи робить - це паталогія невиліковна.
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17.02.2023 21:38
+35
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17.02.2023 21:42
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Это настоящий президент,такого можно и на пожизненно выбирать,его это не испортит.
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17.02.2023 22:49 Відповісти
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17.02.2023 23:30 Відповісти
А Зєля йому акомпонував на піаніно
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17.02.2023 23:45 Відповісти
чого раніше не презентував на мінських угодах
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17.02.2023 23:55 Відповісти
ти навчись думку формулювати, чмоня шашлично-хєрмацька. тобі клоун про примирення сказав, а ти його дискредитуєш
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18.02.2023 00:05 Відповісти
бачиш в заголовку Порошенко - гарантовано набіг ***********
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18.02.2023 00:04 Відповісти
точно, хєрмацьки тваринки хочуть з клоуна зробити царя
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18.02.2023 01:37 Відповісти
П"ятий президент, розумний справжній політик, дипломат, українець.
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18.02.2023 04:09 Відповісти
Так!
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18.02.2023 05:55 Відповісти
До Європи їздила освідчена, шановна і грамотна людина. Їздив в костюмі, не піарився на військокому однострої, хоча депутутів із його фпвуції багато на фронті і він там буває через день, доставляючи зброю і амуніцію. Людина знає про що говорити і які процеси проходять в Європі і робить все, щоб була користь Україні, її захисту. А інший, який відпустив борідку, ніби з окопу, хрипленьким голоском читає папірці підготовлені спітчерами, дуже піклується щоб проукраїнські канали не запраціювали в медіапростор, щоб нахто не образив Беню і турбується про накопичування коштів в партію "слуг", не вийшло на яйцях, будуть на м'ясі. Бо не буде у депутатів товстих конвертів - розбіжуться, хто геть, а хто до "бариги", бо попереду залишилося пів року. Кожного дня накачувати насєлєніє 73%, що у всьому винна Європа і США, що дають нам мало зброї.
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18.02.2023 07:22 Відповісти
А я ламаю голову,чому Макрон такий актуальний з виступами. Бо Порошенко несе реальні пропозиції, це не Зеленського-ви такі сякі,але дайте.
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18.02.2023 08:07 Відповісти
Интересно)))) На эту конференцию от Беларуси приглашена Тихановская, от оркостана - Ходарковский, от Украины - сами видите))) И что бы это значило?
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18.02.2023 09:53 Відповісти
Ото зелебобів плющит у коментарях!))) все зелопухам порох заважає жити!
Жеріть асфальт, убогі!
Як там кінець епохи бідності і брехні? Зробили вас разом?!
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18.02.2023 10:01 Відповісти
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