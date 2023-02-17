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Росіяни обстріляли Сумщину: зафіксовано влучання 2 ракет С-300 та понад 120 "прильотів"

сумщина

17 лютого на Сумську область з території РФ було випущено 3 ракети. Також протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Есманьської, Юнаківської, Хотінської, Краснопільської, Білопільської, Глухівської, Зноб-Новгородської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сумської ОВА.

Як зазначається, одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу "С-300" влучили по смт Краснопілля. Унаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади.

Як зазначають в ОВА, було зафіксовано понад 120 прильотів, зокрема:

- Есманьська громада: з 8.35 був обстріл території ймовірно з артилерії − 7 прильотів. Після 13 години також росіяни скинули 2 міни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про 10-тисячне угруповування ворога на кордоні Сумщини не відповідає дійсності, - ОВА

- Юнаківська громада: з 09.25 з території рф ворог бив з мінометів − 10 прильотів, а з 10.30 − ще 6 прильотів. Крім того, об 11.34 був артобстріл − 5 прильотів.

- Хотінська громада: 28 мін протягом дня кинули росіяни на територію громади.

- Краснопільська громада: з 10.00 орієнтовно з міномету обстріляно одне із сіл громади – 12 прильотів. З 10.35 був обстріл іншого села − 3 прильоти з міномету. О 13.32 з території рф був артобстріл по селищу Краснопілля. Зафіксовано 1 приліт в район залізничного вокзалу та 1 приліт в район житлових масивів (огороди місцевих мешканців). Інформація про постраждалих та руйнування уточняється.

- Білопільська громада: з 11.15 був обстріл з міномету – 9 прильотів.

- Глухівська громада: об 11.45 з території (рф) здійснено обстріл (попередньо з РСЗВ) − 30 прильотів.

- Зноб-Новгородська громада: з 11.55 з території рф здійснено артилерійський обстріл − 8 прильотів.

Також читайте: Сили ППО знищили повітряну ціль у Сумській області, - ОВА

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28613) Сумська область (3709)


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17.02.2023 22:19 Відповісти
не по кому. Они прямо от ********* сельмага прямо из кузова за 30 секунд выпустили под-десятка мин, и уехали. Приедут завтра. Будут херачить от ******** церкви Рождества Христова.
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17.02.2023 22:35 Відповісти
Не спрацювала жодна асфальтна катапульта.
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17.02.2023 22:25 Відповісти
Все "стоїмо та соромимось"?
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18.02.2023 00:21 Відповісти
 
 