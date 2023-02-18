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Новини
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США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами, витративши на це 2 млрд доларів

zumwalt

ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов’язаний установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Про це повідомили в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідно до контракту Lockheed Martin встановить систему гіперзвукового озброєння CPS на американські есмінці класу ZUMWALT.

Оборонний підрядник також надасть самі ракети, пускові установки, системи управління озброєнням та підтримку інтеграції платформи до структури збройних сил.

Також читайте: Перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині

Нові гіперзвукові ракети розробки Lockheed Martin здатні запускатися з надводних кораблів та підводних човнів з можливістю завдання високоточного удару на швидкості понад 7 тисяч кілометрів на годину.

Автор: 

корабель (1613) Пентагон (1430) ракети (4028) США (22979) флот (331)


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Топ коментарі
+4
вот удивительно в США и асфальт с дорогами и ракетами есть )
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18.02.2023 10:19
+2
Тему асфальту не розкрито.
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18.02.2023 09:54
+2
об этом у элмурида писали еще года два назад. Подняв тему с гиперзвуковым оружием, кацапы посеяли ветер. Амеры быстро найдут ответ, и неслабый. И вот она - буря.
Это не воевать с трансформаторами и ТЭЦ.
Там наклепают этих ракет столько, что вполне смогут нанести по "2- й армии мира" обезоруживающий удар с разных направлений, без применения стратегических ядерных ракет
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18.02.2023 10:12
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Тему асфальту не розкрито.
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18.02.2023 09:54 Відповісти
Наші ракети закатані в асфальт.
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18.02.2023 09:57 Відповісти
об этом у элмурида писали еще года два назад. Подняв тему с гиперзвуковым оружием, кацапы посеяли ветер. Амеры быстро найдут ответ, и неслабый. И вот она - буря.
Это не воевать с трансформаторами и ТЭЦ.
Там наклепают этих ракет столько, что вполне смогут нанести по "2- й армии мира" обезоруживающий удар с разных направлений, без применения стратегических ядерных ракет
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18.02.2023 10:12 Відповісти
они уже там, это сигнал
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18.02.2023 10:13 Відповісти
вот удивительно в США и асфальт с дорогами и ракетами есть )
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18.02.2023 10:19 Відповісти
У них слугу народа не показували!
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18.02.2023 12:57 Відповісти
Це капZдец Мавзолейному вермахту...💀💀👽👽🦍👺👹 Встав с КАЛен споткнулись о HIMARS and NASAMS 💀👽
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18.02.2023 10:20 Відповісти
В Германии британский чувак работавший на ФСБ путлерской бандв осужден на 13 лет тюрьмы .. самое интересное что чувак работал в посольстве Британии в ФРГ...
Мавзолейное бабло воняет на весь Мир...тьфуууу🦍👺👹обезьяна...
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18.02.2023 10:25 Відповісти
Да, вчера запись суда слушал...
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18.02.2023 11:52 Відповісти
https://youtu.be/SlAPO5GpKDg .. страны НАТО подарили Украине 12 годовых бюджетов...
Дмитрий Снегирев далi Каже таке...
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18.02.2023 10:48 Відповісти
Нехай тепер вирахують з немитої за кожен снаряд, кожну гармату, кожну ракету і, навіть, кожен патрон, які ми були вимушені витратити на неї, через її агресію. Амортизацію озброєння теж слід врахувати. Це буде справедливо.
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18.02.2023 11:24 Відповісти
Декілька днів назад один під.орососійська лушньохримосома біосміттьева скотина писала - розривалася, що у США на відміну від каца.пстана з кинджалом немає Г/З зброї, а тут тобі на!!! 🤣
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18.02.2023 12:54 Відповісти
1,9 км за секунду
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18.02.2023 15:17 Відповісти
 
 