США обладнають есмінці гіперзвуковими ракетами, витративши на це 2 млрд доларів

ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов’язаний установкою на есмінці гіперзвукової зброї.

Про це повідомили в Пентагоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідно до контракту Lockheed Martin встановить систему гіперзвукового озброєння CPS на американські есмінці класу ZUMWALT.

Оборонний підрядник також надасть самі ракети, пускові установки, системи управління озброєнням та підтримку інтеграції платформи до структури збройних сил.

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Нові гіперзвукові ракети розробки Lockheed Martin здатні запускатися з надводних кораблів та підводних човнів з можливістю завдання високоточного удару на швидкості понад 7 тисяч кілометрів на годину.