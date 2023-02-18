УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11948 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
4 432 11

Росія у війні в Україні продовжує використовувати китайські дрони, - The Wall Street Journal

китай,дрон

Попри санкції, запроваджені країнами Заходу у прагненні припинити допомогу Росії, експорт китайських безпілотників триває.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з митними документами, комерційні безпілотники для передової армії РФ постачають російські дистриб’ютори. Вони отримують апарати, зокрема, виробництва китайської компанії Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI), що базується в Шеньчжені.

The Wall Street Journal отримало російські митні записи, а також переглянуло десятки відео та фотографій, на яких російські війська використовують безпілотники DJI в Україні. Серед іншого зафіксовано, що продавець зброї в російському Оренбурзі Костянтин Кузнєцов, сказав, що дрони DJI зазвичай купують у країні Перської затоки за 500 тисяч рублів (приблизно 6800 доларів), що набагато вище за ринкові ціни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай виступає за мирні переговори між Україною та РФ, - Ван Ї

Деякі дрони та їх частини доставлялися через Європейський союз вже після 24 лютого 2022 року. У вересні влада Нідерландів заарештувала голландсько-російський власник Woerd-Tech BV Дмитра Кудрявцева. За даними правоохоронців, він поставляв до Росії безпілотники. Дані торгівлі показують, що Woerd-Tech відправила до Росії товари на суму щонайменше 270 тисяч доларів, включаючи запчастини для дронів DJI. Відбувалося це після того, як США та інші країни запровадили контроль і санкції.

Видання зауважує, що на використання російським ПВК "Вагнер" безпілотників DJI вказував головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

DJI призупинила ведення бізнесу в Росії та Україні та закликає не використовувати цивільні безпілотники на полі бою, однак зауважує, що не може контролювати магазини, які торгують їх технікою.

Пентагон стурбований тим, що ці дрони допомагають не лише Росії на полі бою, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

Також читайте: До Луганська прибула команда інструкторів з Ірану для навчання військових РФ застосуванню "шахедів", - Генштаб

"Оскільки DJI і Китай спостерігають за використанням безпілотників у бойовому середовищі, вони просто збирають дані", - сказав виданню високопоставлений чиновник служби безпеки США. Китайці можуть бачити тактику, техніку та слідкувати за тим, як дрони реагують на засоби радіоелектронної боротьби.

Джерело видання не має сумнівів, що китайська компанія передає інформацію своєму уряду.

Автор: 

безпілотник (4195) Китай (4618) росія (65316) санкції (11865) ЗМІ (1361) дрони (4743)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
один мавик за день может приносить кацапам прямо в окоп до полусотни "свадебных" Ф-1.
показати весь коментар
18.02.2023 20:23
+4
Україна теж продовжує використовувати китайські дрони
показати весь коментар
18.02.2023 20:11
+2
З братським китаєм, який виступає за терріторіальну цілістність але одночастно і за переговори з військовими злочинцями і террористами, не соскучишся.
показати весь коментар
18.02.2023 20:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна теж продовжує використовувати китайські дрони
показати весь коментар
18.02.2023 20:11 Відповісти
Так летающие самовары у ник не получились однако.
показати весь коментар
18.02.2023 20:11 Відповісти
Ланцеты у них, к сожалению, получились.
показати весь коментар
18.02.2023 20:21 Відповісти
З братським китаєм, який виступає за терріторіальну цілістність але одночастно і за переговори з військовими злочинцями і террористами, не соскучишся.
показати весь коментар
18.02.2023 20:17 Відповісти
Це кому, коммунімттсний Китай, «братський «?!!!

Ні один комуністичний режим не е «близьким « до України.

Украіна вже далеко по переду.
І ніякій Кітай та параша її не зупинять.
показати весь коментар
19.02.2023 03:03 Відповісти
один мавик за день может приносить кацапам прямо в окоп до полусотни "свадебных" Ф-1.
показати весь коментар
18.02.2023 20:23 Відповісти
Безпілотники це майбутнє.... уявіть якщо на Тавань Китай запустить зразу 10 тисяч дронів https://www.youtube.com/watch?v=OGG9wCiTHac https://www.youtube.com/watch?v=OGG9wCiTHac

і тайванці їх не зможуть заглушити.... всі критичні обєкти будуть зразу знищені....
показати весь коментар
18.02.2023 20:58 Відповісти
вже давно......
ще з 24,02,2022 року розпочата третя світова війна але всі дружно твердять що ***** відстоює рашиський мір а Україна бореться за свою незалежність
правда тут в тому що народ України бореться за своє.
все!!!!!
остальне, третя світова, за наш людський рахунок...
показати весь коментар
18.02.2023 21:46 Відповісти
Китай получил в собственность Сибирь в обмен на поддержку анексии Крима и агрессии против Украины.
Это конченые мрази, лицемеры и ублюдки.
Только враги Украини могут поддерживать дипломатические отношения с комунистическим режимом, запрещенным в Украине.
показати весь коментар
18.02.2023 22:17 Відповісти
 
 