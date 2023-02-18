Росія у війні в Україні продовжує використовувати китайські дрони, - The Wall Street Journal

Попри санкції, запроваджені країнами Заходу у прагненні припинити допомогу Росії, експорт китайських безпілотників триває.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з митними документами, комерційні безпілотники для передової армії РФ постачають російські дистриб’ютори. Вони отримують апарати, зокрема, виробництва китайської компанії Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI), що базується в Шеньчжені.

The Wall Street Journal отримало російські митні записи, а також переглянуло десятки відео та фотографій, на яких російські війська використовують безпілотники DJI в Україні. Серед іншого зафіксовано, що продавець зброї в російському Оренбурзі Костянтин Кузнєцов, сказав, що дрони DJI зазвичай купують у країні Перської затоки за 500 тисяч рублів (приблизно 6800 доларів), що набагато вище за ринкові ціни.

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Деякі дрони та їх частини доставлялися через Європейський союз вже після 24 лютого 2022 року. У вересні влада Нідерландів заарештувала голландсько-російський власник Woerd-Tech BV Дмитра Кудрявцева. За даними правоохоронців, він поставляв до Росії безпілотники. Дані торгівлі показують, що Woerd-Tech відправила до Росії товари на суму щонайменше 270 тисяч доларів, включаючи запчастини для дронів DJI. Відбувалося це після того, як США та інші країни запровадили контроль і санкції.

Видання зауважує, що на використання російським ПВК "Вагнер" безпілотників DJI вказував головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

DJI призупинила ведення бізнесу в Росії та Україні та закликає не використовувати цивільні безпілотники на полі бою, однак зауважує, що не може контролювати магазини, які торгують їх технікою.

Пентагон стурбований тим, що ці дрони допомагають не лише Росії на полі бою, але й дозволяють Китаю збирати важливі розвідувальні дані з поля бою, які можуть підвищити готовність Пекіна до війни.

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"Оскільки DJI і Китай спостерігають за використанням безпілотників у бойовому середовищі, вони просто збирають дані", - сказав виданню високопоставлений чиновник служби безпеки США. Китайці можуть бачити тактику, техніку та слідкувати за тим, як дрони реагують на засоби радіоелектронної боротьби.

Джерело видання не має сумнівів, що китайська компанія передає інформацію своєму уряду.