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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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У судах розглядається 134 "справи Майдану", - Офіс генпрокурора

олексій,донський

У судах наразі знаходяться загалом 134 справи щодо подій, які стосуються періоду Майдану.

Про це під час телемарафону поінформував керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у судах 134 провадження (періоду Майдану – ред.) знаходиться, відносно 254 осіб. Водночас вироків, починаючи з 2014 року, трохи більш як 50. Лише 50 осіб засуджені у справах Майдану. І близько 40 осіб були звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності", - сказав він.

Представник Офісу генпрокурора уточнив, що якщо говорити про справи цієї категорії, що стосуються вбивств і замахів на вбивства, то там строки давності не закінчуються, їх там немає. За його словами, за ці злочини передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лютого наступного року спливають терміни розслідування у 60 справах Майдану, - прокурор Донський

"Так само цієї проблеми (закінчення строків давності у цій категорії справ – ред.) немає по тих топпосадовцях, які переховуються від суду і слідства, щодо яких застосовується спецпроцедура – тобто, щодо них не застосовується звільнення від кримінальної відповідальності. Але ця проблема є актуальною для певних тяжких злочинів. Тобто, у нас у кінці цього року закінчуються строки давності по частині справ, і в лютому наступного року – ще по частині справ", - заявив Донський.

Як приклад справ, у яких можуть закінчитися строки давності, чиновник назвав справи, що стосуються подій 30 листопада та 1 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справи Майдану": Колишнього беркутівця засуджено до 8 років позбавлення волі

Автор: 

злочини проти Майдану (309) Донський Олексій (28)


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Топ коментарі
+3
татаров в оп, які справи
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18.02.2023 23:56
+3
Якщо б були прийняті закони, які б дозволяли виборцям відозву того кого вони вибрали (партії, депутати, президенти), то не потрібні б були майдани. І ті хто загинули на майдані були б живі.
Але до сих пір таких законів нема.
В результаті, через півроку люди бачать що не за тих проголосували, а вимушені чекати чергових 5 років свого життя і своєї країни. Абсурдна ситуація.
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19.02.2023 00:06
+3
"І близько 40 осіб були звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності"

Ще один рік і всі справи поховають за тим строком давності...?
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19.02.2023 00:14
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татаров в оп, які справи
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18.02.2023 23:56 Відповісти
Якщо б були прийняті закони, які б дозволяли виборцям відозву того кого вони вибрали (партії, депутати, президенти), то не потрібні б були майдани. І ті хто загинули на майдані були б живі.
Але до сих пір таких законів нема.
В результаті, через півроку люди бачать що не за тих проголосували, а вимушені чекати чергових 5 років свого життя і своєї країни. Абсурдна ситуація.
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19.02.2023 00:06 Відповісти
"І близько 40 осіб були звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності"

Ще один рік і всі справи поховають за тим строком давності...?
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19.02.2023 00:14 Відповісти
************ прокурори все просрали
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19.02.2023 03:55 Відповісти
Впевнений, що більшість бід в державі саме від таких бидловатих і агресивних шарікових, як ти, що не взмозі навіть відрізнити суд від прокуратури, але при цьому вважають своїм обов'язком вставляти свої безграмотні, гівняні п'ять копійок з будь-якого питання.
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19.02.2023 14:06 Відповісти
ти взагалі пень трухлявий помовч коли люди пишуть
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22.02.2023 13:23 Відповісти
Це знущання.
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19.02.2023 04:31 Відповісти
То вже ні про що , як по гарячих слідах, протягом року-двох не розкрили, то вже не розкриють. Зараз це все клоунада, схожа на справу Гонгадзе
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19.02.2023 07:50 Відповісти
Лише 50 осіб засуджені у справах Майдану. І близько 40 осіб були звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності", ось і весь результат роботи антимайданівця татарова, бо засуджені це основа справ, які закінчено ще при "баризі" і направлено в суд. А при фальсифікаторі татарові, справи просто лежать без доказів, або закриваються. Що ж Вова скаже на стадіоні? А так брехав, а так брехав!
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19.02.2023 07:59 Відповісти
Ну і що шо вона розглядається ? Зі зрадниками в Ген.прокуратурі, в судах, та в МВС це не приведе до результату !
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19.02.2023 11:58 Відповісти
 
 