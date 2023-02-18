У судах розглядається 134 "справи Майдану", - Офіс генпрокурора

У судах наразі знаходяться загалом 134 справи щодо подій, які стосуються періоду Майдану.

Про це під час телемарафону поінформував керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у судах 134 провадження (періоду Майдану – ред.) знаходиться, відносно 254 осіб. Водночас вироків, починаючи з 2014 року, трохи більш як 50. Лише 50 осіб засуджені у справах Майдану. І близько 40 осіб були звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності", - сказав він.

Представник Офісу генпрокурора уточнив, що якщо говорити про справи цієї категорії, що стосуються вбивств і замахів на вбивства, то там строки давності не закінчуються, їх там немає. За його словами, за ці злочини передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лютого наступного року спливають терміни розслідування у 60 справах Майдану, - прокурор Донський

"Так само цієї проблеми (закінчення строків давності у цій категорії справ – ред.) немає по тих топпосадовцях, які переховуються від суду і слідства, щодо яких застосовується спецпроцедура – тобто, щодо них не застосовується звільнення від кримінальної відповідальності. Але ця проблема є актуальною для певних тяжких злочинів. Тобто, у нас у кінці цього року закінчуються строки давності по частині справ, і в лютому наступного року – ще по частині справ", - заявив Донський.

Як приклад справ, у яких можуть закінчитися строки давності, чиновник назвав справи, що стосуються подій 30 листопада та 1 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справи Майдану": Колишнього беркутівця засуджено до 8 років позбавлення волі