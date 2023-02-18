У судах розглядається 134 "справи Майдану", - Офіс генпрокурора
У судах наразі знаходяться загалом 134 справи щодо подій, які стосуються періоду Майдану.
Про це під час телемарафону поінформував керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі у судах 134 провадження (періоду Майдану – ред.) знаходиться, відносно 254 осіб. Водночас вироків, починаючи з 2014 року, трохи більш як 50. Лише 50 осіб засуджені у справах Майдану. І близько 40 осіб були звільнені від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності", - сказав він.
Представник Офісу генпрокурора уточнив, що якщо говорити про справи цієї категорії, що стосуються вбивств і замахів на вбивства, то там строки давності не закінчуються, їх там немає. За його словами, за ці злочини передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.
"Так само цієї проблеми (закінчення строків давності у цій категорії справ – ред.) немає по тих топпосадовцях, які переховуються від суду і слідства, щодо яких застосовується спецпроцедура – тобто, щодо них не застосовується звільнення від кримінальної відповідальності. Але ця проблема є актуальною для певних тяжких злочинів. Тобто, у нас у кінці цього року закінчуються строки давності по частині справ, і в лютому наступного року – ще по частині справ", - заявив Донський.
Як приклад справ, у яких можуть закінчитися строки давності, чиновник назвав справи, що стосуються подій 30 листопада та 1 грудня.
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Але до сих пір таких законів нема.
В результаті, через півроку люди бачать що не за тих проголосували, а вимушені чекати чергових 5 років свого життя і своєї країни. Абсурдна ситуація.
Ще один рік і всі справи поховають за тим строком давності...?