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Новини Агресія Росії проти України
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Чехія вже передала Україні зброї на понад 2,3 мільярда євро

чехія

Збройні сили Чехії та чеські виробники зброї передали Україні військового обладнання на понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро)

Про це на запит агенції ČTK повідомив представник міністерства оборони Чехії Давид Яреш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Чехія передала Україні невикористане військове майно зі складів чеської армії на суму близько 4,8 мільярда чеських крон. Крім того, чеські виробники зброї відправили в Україну зброю на суму понад 50 мільярдів чеських крон", - йдеться в повідомленні.

Проте, яке саме озброєння та обсяг допомоги з міркувань безпеки й тактичних міркувань Чехія не розкриває. Але, за наявною інформацією, на додаток до боєприпасів і стрілецької зброї, вона відправила в Україну важку техніку, включаючи танки й бойові вертольоти.

Що стосується експорту зброї, то частину поставок Чехії оплатили країни-союзники: приміром, США й Нідерланди спільно оплатили ремонт 90 танків Т-72Б. Крім того, США і ЄС вже передали Празі кошти для модернізації армії як компенсацію за передану Києву зброю.

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Окрім надання зброї, Чехія прийняла на лікування десятки українських солдатів, допомагає з ремонтом військової техніки та навчанням військовослужбовців.

Крім того, міністерство оборони Чехії розглядає можливість підготовки або навчання молодших українських офіцерів та участі чеської військової поліції у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

"Дії Заходу мають бути єдиними та ефективними. Це означає, що наша колективна допомога Україні не тільки продовжиться, але ми прискоримо і збільшимо її, хай то постачання боєприпасів, запчастин або ремонт техніки", – прокоментувала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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Автор: 

зброя (7470) допомога (8367) Україна (5917) Чехія (1615)


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Дякуємо, Чехіє. Щиро дякуємо.
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19.02.2023 11:00 Відповісти
И огромное спасибо за это. По открытой информации, Чехия поставила техники больше,чем,например,Франция. "Мелочи",вроде 30к пистолетов Vz.82, 5к пулеметов Vz.59 так вообще почти не упоминают.
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19.02.2023 11:01 Відповісти
Так, дуже добре б було, щоб Чехія почала навчати молодших офіцерів! Бо їх більше всього не вистачає зараз в армії. Бо з піджаків ,які проходили військову кафедру в цівільному вузі 20-30 років тому, без жодного військового досвіду- буває мало користі на передку, або навіть шкода. Молоді випускники віськових вишів теж не далеко втекли. Да і навіть таких катастрофічно не вистачає. А ще б було дуже непогано організувати навчання за стандартами НАТО товстопузів офіцерів капитанів -полковників, які сидять у штабах середної ланки. Навчити ії робити за стандартами НАТО висновки з невдалих боїв, і грамотний разбір недолугих приказів. Бо часто їх не цікавить людське життя і перемога вмінням, а тільки премії, медалі і " победа любой ценой", а ще і совкове мислення в тактиці і стратегії.

Толку, якщо зараз навчають тільки солдат у ЕС? Він такий приїзжає на фронт, весь навчаний за стандартами НАТО, а над ним командири, які віддають прикази: або старі совки-м'ясники, або незграби після військової кафедри. І користі стає небагато з його натовських вмінь.
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19.02.2023 11:48 Відповісти
В прошлом году прошло обучение 800 человек. На следующий месяц запланировано начать обучение еще 700. В том числе несколько десяток человек специфических воинских специальностей - химической и инженерной. В планах на этот год начать подготовку младших офицеров на базе чешского университета обороны.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ukrajina-armada-libava-vojensky-vycvik.A221222_122107_domaci_hovo
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19.02.2023 13:52 Відповісти
Спасибо Чехии большое. Нам надо намного больше подготовленных офицеров .Надеюсь, что и другие страны подключатся.
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19.02.2023 13:53 Відповісти
Дякуємо Чехії!
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19.02.2023 13:23 Відповісти
Thanks !!!
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19.02.2023 17:22 Відповісти
 
 