Чехія вже передала Україні зброї на понад 2,3 мільярда євро

Збройні сили Чехії та чеські виробники зброї передали Україні військового обладнання на понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро)

Про це на запит агенції ČTK повідомив представник міністерства оборони Чехії Давид Яреш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Чехія передала Україні невикористане військове майно зі складів чеської армії на суму близько 4,8 мільярда чеських крон. Крім того, чеські виробники зброї відправили в Україну зброю на суму понад 50 мільярдів чеських крон", - йдеться в повідомленні.

Проте, яке саме озброєння та обсяг допомоги з міркувань безпеки й тактичних міркувань Чехія не розкриває. Але, за наявною інформацією, на додаток до боєприпасів і стрілецької зброї, вона відправила в Україну важку техніку, включаючи танки й бойові вертольоти.

Що стосується експорту зброї, то частину поставок Чехії оплатили країни-союзники: приміром, США й Нідерланди спільно оплатили ремонт 90 танків Т-72Б. Крім того, США і ЄС вже передали Празі кошти для модернізації армії як компенсацію за передану Києву зброю.

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Окрім надання зброї, Чехія прийняла на лікування десятки українських солдатів, допомагає з ремонтом військової техніки та навчанням військовослужбовців.

Крім того, міністерство оборони Чехії розглядає можливість підготовки або навчання молодших українських офіцерів та участі чеської військової поліції у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

"Дії Заходу мають бути єдиними та ефективними. Це означає, що наша колективна допомога Україні не тільки продовжиться, але ми прискоримо і збільшимо її, хай то постачання боєприпасів, запчастин або ремонт техніки", – прокоментувала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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