Глави МЗС країн "G7" оголосили про посилення санкцій проти РФ

На тлі повномасштабної війни в Україні очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що міністри у Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки, домовилася продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.

Окрім того, вони також закличуть треті країни припинити надавати допомогу РФ, інакше ті зіткнуться з "великими витратами".

Країни "Групи семи" також розкритикували ядерні погрози російської влади.

"Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків", – заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи".

Члени "Групи семи" підтвердили й свою "непохитну солідарність" з Україною та засудили триваючі російські напади на українських цивільних та об’єкти інфраструктури.

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