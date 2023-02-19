Глави МЗС країн "G7" оголосили про посилення санкцій проти РФ
На тлі повномасштабної війни в Україні очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що міністри у Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки, домовилася продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.
Окрім того, вони також закличуть треті країни припинити надавати допомогу РФ, інакше ті зіткнуться з "великими витратами".
Країни "Групи семи" також розкритикували ядерні погрози російської влади.
"Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків", – заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи".
Члени "Групи семи" підтвердили й свою "непохитну солідарність" з Україною та засудили триваючі російські напади на українських цивільних та об’єкти інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль