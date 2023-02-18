Міністри країн G7 домовилися про подальшу підтримку України, - Кулеба

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністри країн "Великої сімки" під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти РФ.

"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі постачання зброї та нові санкції", - написав Кулеба.

Міністр також наголошує, що ні Україна, ні світ не стомляться протидіяти агресії Кремля.

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