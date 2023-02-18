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Міністри країн G7 домовилися про подальшу підтримку України, - Кулеба

кулеба

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністри країн "Великої сімки" під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти РФ.

"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі постачання зброї та нові санкції", - написав Кулеба.

Міністр також наголошує, що ні Україна, ні світ не стомляться протидіяти агресії Кремля.

Також читайте: США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії на 24 лютого, - Нуланд

Автор: 

G-7 G7 (1034) допомога (8367) Кулеба Дмитро (3604)


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Україна понад усе
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18.02.2023 15:34 Відповісти
кулеба- в нас на зупинці траліка собака насрала-- про це розкажи
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18.02.2023 15:38 Відповісти
у міністрів своя війна, в опі своя...
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18.02.2023 15:38 Відповісти
мо яку ставку зібрати
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18.02.2023 15:42 Відповісти
"трошки папiзже"(с)
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18.02.2023 15:46 Відповісти
Після поразки рашен-рейха у відповідь запросити міністра МЗС Японії на святковий обід в честь розчленування мордору. Там є питання не тільки по островах, а і по Сахаліну згідно умов санкт-петербургського договору 1875 року, зазвичай порушеного імперією зла.
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18.02.2023 16:34 Відповісти
 
 