Міністри країн G7 домовилися про подальшу підтримку України, - Кулеба
Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міністри країн "Великої сімки" під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, йдеться про пришвидшення постачання зброї та введення нових санкцій проти РФ.
"Я взяв участь у міністерській зустрічі G7 на запрошення голови японського МЗС Йосімаса Хаясі. Ми зосередилися на всьому, що потрібно для перемоги України у 2023 році. Будуть швидкі постачання зброї та нові санкції", - написав Кулеба.
Міністр також наголошує, що ні Україна, ні світ не стомляться протидіяти агресії Кремля.
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Валентина Саюн #551086
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Alex Sav #513490
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discovery
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