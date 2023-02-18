Министры стран G7 договорились о дальнейшей поддержке Украины, - Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министры стран "Большой семерки" во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, речь идет о ускорении поставок оружия и введении новых санкций против РФ.

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции", - написал Кулеба.

Министр также отмечает, что ни Украина, ни мир не устанут противодействовать агрессии Кремля.

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