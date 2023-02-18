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Министры стран G7 договорились о дальнейшей поддержке Украины, - Кулеба

кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министры стран "Большой семерки" во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, речь идет о ускорении поставок оружия и введении новых санкций против РФ.

"Я принял участие в министерской встрече G7 по приглашению главы японского МИД Йосимаса Хаяси. Мы сосредоточились на всем, что нужно для победы Украины в 2023 году. Будут быстрые поставки оружия и новые санкции", - написал Кулеба.

Министр также отмечает, что ни Украина, ни мир не устанут противодействовать агрессии Кремля.

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G7 (835) помощь (7812) Кулеба Дмитрий (2880)


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Україна понад усе
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18.02.2023 15:34 Ответить
кулеба- в нас на зупинці траліка собака насрала-- про це розкажи
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18.02.2023 15:38 Ответить
у міністрів своя війна, в опі своя...
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18.02.2023 15:38 Ответить
мо яку ставку зібрати
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18.02.2023 15:42 Ответить
"трошки папiзже"(с)
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18.02.2023 15:46 Ответить
Після поразки рашен-рейха у відповідь запросити міністра МЗС Японії на святковий обід в честь розчленування мордору. Там є питання не тільки по островах, а і по Сахаліну згідно умов санкт-петербургського договору 1875 року, зазвичай порушеного імперією зла.
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18.02.2023 16:34 Ответить
 
 