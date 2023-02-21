У Білорусі запровадили смертну кару за держзраду
Парламент Білорусі ухвалив закон про смертну кару для чиновників за "державну зраду".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Білоруські депутати ухвалили закон про смертну кару для чиновників за держзраду.
Документ також пропонує встановити розмір штрафу за антидержавні злочини в межах від 500 до 50 000 базових величин", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Серьога Харківський
показати весь коментар21.02.2023 13:49
+22 Pavlik Morozov #432325
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+18 Яр Холодний
показати весь коментар21.02.2023 13:55
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А що, хіба ще є держава?
Пока вы терпилы будете наклонятся, вас будут нагибать
И чтоб Тихоновская откуда-то из-за бугра крикнула" у нас Майдана не будет, у нас свой путь" 0
все віддав х!йлу - то йому і смертна кара
якщо подивитися на нас то у нас бардак, суди виносять рішення щоб відпускати під домашній арешт тих, хто співпрацював з ворогом.