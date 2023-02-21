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Новини
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У Білорусі запровадили смертну кару за держзраду

лукашенко

Парламент Білорусі ухвалив закон про смертну кару для чиновників за "державну зраду".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Білоруські депутати ухвалили закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

Документ також пропонує встановити розмір штрафу за антидержавні злочини в межах від 500 до 50 000 базових величин", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Білорусі планують запровадити смертну кару для чиновників і військових за "державну зраду"

Автор: 

Білорусь (7941) смертна кара (59) чиновник (803) державна зрада (1692)


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Топ коментарі
+35
Усатая ***** которая себя президентом назвала ,первая по этой статье и пойдёт
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21.02.2023 13:49
+22
Вітаємо білорусів, - бігайте далі у білих шкарпетках та з букетиками і надувними кульками, вас лука почне, як жабів через дупу компресором надувати, тєрпіли ***, так даунам і треба ,- ржунімагу 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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21.02.2023 13:56
+18
Робеспьєр теж гільйотину пропагував А потім сам з нею "обвінчався" Лука не знає про його долю?
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21.02.2023 13:55
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Усатая ***** которая себя президентом назвала ,первая по этой статье и пойдёт
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21.02.2023 13:49 Відповісти
и кто ж его посодит он же памятник
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21.02.2023 14:07 Відповісти
Якось пi..й
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21.02.2023 13:51 Відповісти
Робеспьєр теж гільйотину пропагував А потім сам з нею "обвінчався" Лука не знає про його долю?
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21.02.2023 13:55 Відповісти
також ті хто розпочав "червоний терор" в роки громадянської війни були безславно розстріляні в 30-і роки минулого століття, як і головний кат Берія згодом...
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21.02.2023 14:58 Відповісти
це значить, що всі оті наші довбойоби, які кричать "расстрєлять по законам воєнного врємєні" без суду і слідства - нарешті переїдуть на Білорусь?
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21.02.2023 13:56 Відповісти
Вітаємо білорусів, - бігайте далі у білих шкарпетках та з букетиками і надувними кульками, вас лука почне, як жабів через дупу компресором надувати, тєрпіли ***, так даунам і треба ,- ржунімагу 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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21.02.2023 13:56 Відповісти
Правильно сделали. И начать её нужно с Луки, который слил Беларусь Ху#лу.
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21.02.2023 13:56 Відповісти
Держзрада...
А що, хіба ще є держава?
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21.02.2023 13:58 Відповісти
Григорич - клиент намбер ван. Но кто знает, может ему и понравится.
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21.02.2023 13:59 Відповісти
Крикнеш "лука-вор"и рострел?
Пока вы терпилы будете наклонятся, вас будут нагибать
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21.02.2023 14:00 Відповісти
час грохнути бульбофюрера!!
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21.02.2023 14:02 Відповісти
Скоро живі в Білорусі будуть заздрити мертвим...
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21.02.2023 14:04 Відповісти
Пора опять шарики фонарики тащить.
И чтоб Тихоновская откуда-то из-за бугра крикнула" у нас Майдана не будет, у нас свой путь" 0
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21.02.2023 14:05 Відповісти
"У нас свой путь!" В лукашенківський концтабір?
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21.02.2023 14:11 Відповісти
НКВД возвращается, совок в расцвете
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21.02.2023 14:08 Відповісти
Это подготовка к мобилизации. Щас перехватают всех, кто ещё шевелится в кустах, парочку пристрелят для примера "за измену", а остальных молчаливых овец просто на убой. Классическая кацапская тактика.
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21.02.2023 14:09 Відповісти
Якось пох на біля-росів
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21.02.2023 14:11 Відповісти
Зате в Україні за держзраду можуть штраф виписати і пальчиком пригрозити. Ватанів випускають аж бігом під заставу.
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21.02.2023 14:25 Відповісти
Мда, нам никак нельзя уставать от войны....с маньяками.
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21.02.2023 14:41 Відповісти
Все гаразд - прийняв закон під себе.
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21.02.2023 15:57 Відповісти
Так вам і треба. Сиділи «мы мирные люди, мы мирные люди», хавайте тепер) Тепер кожного під ту статтю загнати не проблема, ви довбні картопляні аж гидко.
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21.02.2023 16:22 Відповісти
Белокацапам нравится жить на зоне. Что ж это их судьба.
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21.02.2023 19:50 Відповісти
то ж лукашенко сам давно вже держзрадник,
все віддав х!йлу - то йому і смертна кара
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21.02.2023 21:05 Відповісти
зло боїться не покарання а його невідворотности.

якщо подивитися на нас то у нас бардак, суди виносять рішення щоб відпускати під домашній арешт тих, хто співпрацював з ворогом.
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21.02.2023 21:50 Відповісти
 
 