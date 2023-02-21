У Білорусі запровадили смертну кару за держзраду

Парламент Білорусі ухвалив закон про смертну кару для чиновників за "державну зраду".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Білоруські депутати ухвалили закон про смертну кару для чиновників за держзраду.

Документ також пропонує встановити розмір штрафу за антидержавні злочини в межах від 500 до 50 000 базових величин", - йдеться в повідомленні.

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