РФ не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва, - Салліван

РФ була попереджена про візит президента Байдена до Києва, але ніяких гарантій безпеки російська сторона не надавала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

"Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки. - ред.)", - зазначив він.

За словами Саллівана, Росію попердили тільки для того, щоб вони не були здивовані посиленням заходів безпеки, надали подробиці графіку Байдена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван назвав абсурдом звинувачення Путіна на адресу Заходу: Ніхто не нападає на Росію