РФ не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва, - Салліван
РФ була попереджена про візит президента Байдена до Києва, але ніяких гарантій безпеки російська сторона не надавала.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.
"Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки. - ред.)", - зазначив він.
За словами Саллівана, Росію попердили тільки для того, щоб вони не були здивовані посиленням заходів безпеки, надали подробиці графіку Байдена.
Топ коментарі
+18 Alex_Dimitrov
показати весь коментар21.02.2023 15:39
+17 Юрій Володимирович Пєзов
показати весь коментар21.02.2023 15:37
+12 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар21.02.2023 15:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АналоГовнет короче...
Все зроміли?
- Да
- Допобачення.
*********, как всегда, надували щеки и, как всегда, обосралися от натуги.))
Я уверен у Штатов были на этот случай предусмотрены действия. А вот какие? Неужто Я.О?
Кто не понял просто шутка
гарантии они давали )))
обещали обосраться, но не сильно ? )
В обох варіантах не співпало
правильно правильно