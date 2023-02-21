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РФ не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва, - Салліван

байден,епіфаній

РФ була попереджена про візит президента Байдена до Києва, але ніяких гарантій безпеки російська сторона не надавала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

"Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки. - ред.)", - зазначив він.

За словами Саллівана, Росію попердили тільки для того, щоб вони не були здивовані посиленням заходів безпеки, надали подробиці графіку Байдена.

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Автор: 

Байден Джо (2889) візит (1593) росія (65394) США (23065) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+18
Гарантии дало наличии ЯО и 11 авианосных группировок.
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21.02.2023 15:39
+17
просто рашку предупредили,что не дай бог...и она от страха,сидела тихо....и даже когда Байден уехал,то сама же посбивала свои ракеты прямо над Белгородом...
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21.02.2023 15:37
+12
Ну звичайно. Ні те що ***** подзвонили і сказали волосина впаде жить вашій шоблі останеться три секунди
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21.02.2023 15:36
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И не нужно. Лучшая гарантия - ЯО прямиком в бубен *****. Даже если этот бубен глубоко в бункере запрятан.
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21.02.2023 15:36 Відповісти
Мовчали в тряпочку.
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21.02.2023 15:45 Відповісти
А если бы РФ-ия обстреляла ракетами Киев, в том числе баллистическими - и если бы Байден немного пострадал - то для РФ-ии настал бы полный писец, штаты бы этого России не простили, не стали бы с ней цаткатся и показали бы на ней всю мощь американского оружия, мало бы её не показалось, и война бы сразу закончилась..
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21.02.2023 20:44 Відповісти
Ну звичайно. Ні те що ***** подзвонили і сказали волосина впаде жить вашій шоблі останеться три секунди
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21.02.2023 15:36 Відповісти
просто рашку предупредили,что не дай бог...и она от страха,сидела тихо....и даже когда Байден уехал,то сама же посбивала свои ракеты прямо над Белгородом...
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21.02.2023 15:37 Відповісти
"то сама же посбивала свои ракеты прямо над Белгородом "
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21.02.2023 15:40 Відповісти
Это было вчера, поздно вечером. Два залпа по две с-300. Все после залпа сразу на взлете упали. И раньше такое случалось. Здесь с 12-16 этажей ночью видно почти идеально. Блогеры в сети с хорошей оптикой и снимки и видео выкладывают. А вот в Купянск одна ракета зашла.
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21.02.2023 16:07 Відповісти
они всеравно живут в своем маня мирке,оторваны от реальности и єто хорошо для нас)
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21.02.2023 15:37 Відповісти
Гарантии дало наличии ЯО и 11 авианосных группировок.
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21.02.2023 15:39 Відповісти
"Російські гарантії" - вже смішно...)))
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21.02.2023 15:40 Відповісти
У кацапсин только хйло гарантировано срет в чемодан
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21.02.2023 15:58 Відповісти
А тут один кацап з американськім прапорцем так пірʼя розпушував...
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21.02.2023 15:40 Відповісти
а ви знаєте чому сонце сходить? і Дніпро тече?
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21.02.2023 15:40 Відповісти
А Україні Росія давала гарантії безпеки
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21.02.2023 15:41 Відповісти
Про що і мова. 😁 Кацапів поставили перед іактом, що бос босів здійснює променад по київських вулицях, а тому дворова шелупонь має сидвти тихо. Хоча у шелупоні був таки вибір - спробувати бикувати. Як бачимо, бикувати ніхто не ризикнув. Чому? 😉😁
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21.02.2023 15:41 Відповісти
Ну, бикувати воно-то побикували піднявши літак для повітряної тривоги
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21.02.2023 15:52 Відповісти
Нашугали очень сильно, так что и гарантии не потребовались)
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21.02.2023 15:44 Відповісти
В Мурманске начали демонтаж флагмана Северного флота путлера подлоДки "Дмитрий Донской" и еще 2 подлодок такого же класса...денех неть...,Антон Силуанов сообщил ,дефіцит бюджета больше 2 триллионов ржублей..це кажуть дефолт...👽🦍
АналоГовнет короче...
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21.02.2023 15:44 Відповісти
Тому донскому уже 45 лет Пропахнул кацапами до степени что сами кацапы там внутри не может задержатся. Время в последний путь.
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21.02.2023 15:50 Відповісти
- Ало, завтра президент Байден їде в Київ.
Все зроміли?
- Да
- Допобачення.
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21.02.2023 15:45 Відповісти
.

*********, как всегда, надували щеки и, как всегда, обосралися от натуги.))
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21.02.2023 15:45 Відповісти
А интересно Если бы вдруг? То бы что?
Я уверен у Штатов были на этот случай предусмотрены действия. А вот какие? Неужто Я.О?
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21.02.2023 15:47 Відповісти
А нащо ЯО, якщо вони конвенційним високоточним укатати можуть легко?
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21.02.2023 15:55 Відповісти
Уважаю Байдена, но Украину люблю больше, поэтому даже немножко жалею что они не решились
Кто не понял просто шутка
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21.02.2023 16:00 Відповісти
.

гарантии они давали )))

обещали обосраться, но не сильно ? )
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21.02.2023 15:47 Відповісти
очередное раша ипсо опровергнуто мы так и думали
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21.02.2023 16:03 Відповісти
хватило-бы одного залпа томагавков, чтобы уничтожить каганат до каменного века
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21.02.2023 16:07 Відповісти
Гарантії від таких ізгоїв як рфія можуть знадобитись лише ще більшим ізгоям, або тим хто вважає їх адекватною країною.
В обох варіантах не співпало
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21.02.2023 16:11 Відповісти
Коли дрібний ******* показує копу дулю у власній кишені, навряд чи коп це помітить а тим паче застосує табельну зброю. 😊 Два серйозних літачки в повітрі і десяток ЗРК на зчхідному кордоні України і були цією зброєю.
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21.02.2023 16:44 Відповісти
Ця крива коняка ще вчора казала протилежне
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21.02.2023 16:51 Відповісти
Предупреждение о визите это уже запрос на гарантии. Желание объяснить что никаких гарантий не было уже говорит о том что гарантии были.
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21.02.2023 17:13 Відповісти
Попередження про візіт це для того щоб москалі не всрались від кількості американських літаків на кордонах, а у вас виходить що коли ***** преться в Крим це він випрошує гарантії США
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21.02.2023 17:34 Відповісти
А чого це американців хвилює всратість москалів?
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21.02.2023 17:38 Відповісти
інтересно получається - московити дають гарантії амерам які звозяь танки бредлі гармати снаряда, тиснуть на німців щоб і вони давали, скуповують по світу радянську зброю, платять за ремонт техніки ЗСУ в європі і роблять ще мільйон речей щоб Україна перемогла росію на полі бою, а ви їм за це значить гарантії...
правильно правильно
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21.02.2023 18:05 Відповісти
 
 