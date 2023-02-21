Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки
Влада Румунії ухвалила рішення призупинити роботу Російського центру культури і науки в Бухаресті.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє румунське Міністерство закордонних справ.
Посла РФ запросили до МЗС і повідомили про рішення румунської влади призупинити діяльність центру.
На думку румунської влади, "Центр навмисно негативно впливав на румунську громадську думку і значно відхилився від цілей зміцнення культурних зв'язків між Румунією і Росією".
"Призупинення діяльності центру має відбутися не пізніше за 20 серпня 2023 року, до цього часу необхідно завершити всі адміністративні процедури, пов'язані з цим заходом", - наголошується в комюніке.
Російський центр культури і науки в Бухаресті створений на підставі Угоди між урядами Румунії та Росії про відкриття та умови діяльності Румунського інституту культури в Москві та Російського центру науки і культури в Бухаресті. Цю угоду було підписано в Москві 9 липня 2013 року.
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Цікаво: а от якби ті ракети, що "не пролітали над територією Румунії" раптом (завсім випадково) "не впали б на території Румунії", то що б було? Те, що й в Польщі? Чи може вже щось інше?
Они же старались превратить Румынию в очередную губернию Мордора. А их не так поняли
всім потрібно пояснювати що все кацапське несе тільки зло і ненависть,
попи благословляють вбивства, що це за віра взагалі?