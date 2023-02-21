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Новини
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Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки

румунія

Влада Румунії ухвалила рішення призупинити роботу Російського центру культури і науки в Бухаресті.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє румунське Міністерство закордонних справ.

Посла РФ запросили до МЗС і повідомили про рішення румунської влади призупинити діяльність центру.

На думку румунської влади, "Центр навмисно негативно впливав на румунську громадську думку і значно відхилився від цілей зміцнення культурних зв'язків між Румунією і Росією".

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"Призупинення діяльності центру має відбутися не пізніше за 20 серпня 2023 року, до цього часу необхідно завершити всі адміністративні процедури, пов'язані з цим заходом", - наголошується в комюніке.

Російський центр культури і науки в Бухаресті створений на підставі Угоди між урядами Румунії та Росії про відкриття та умови діяльності Румунського інституту культури в Москві та Російського центру науки і культури в Бухаресті. Цю угоду було підписано в Москві 9 липня 2013 року.

Автор: 

культура (434) пропаганда (2812) росія (65394) Румунія (1171) русский мир (458)


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Топ коментарі
+15
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21.02.2023 16:05
+9
Женіть козломордих шпигунів, всі ці "культурні центри" - філія ФСБ!
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21.02.2023 16:05
+8
Румунія серед країн, які не афішують допомогу, але надають її не мало.
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21.02.2023 16:25
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Женіть козломордих шпигунів, всі ці "культурні центри" - філія ФСБ!
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21.02.2023 16:05 Відповісти
Вираз "російський центр науки і культури" з літературного погляду є оксюмороном або катахрезою, тобто поєднанням непоєднуваних понять "кацапія" і "наука" та/або "культура"
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21.02.2023 16:30 Відповісти
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21.02.2023 16:05 Відповісти
Всяка дружба з кацапами, як кажуть на кацапській, чрєвата пасльєдствіямі...
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21.02.2023 16:10 Відповісти
Румуни щось почали підозрювать...
Цікаво: а от якби ті ракети, що "не пролітали над територією Румунії" раптом (завсім випадково) "не впали б на території Румунії", то що б було? Те, що й в Польщі? Чи може вже щось інше?
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21.02.2023 16:12 Відповісти
Румунія серед країн, які не афішують допомогу, але надають її не мало.
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21.02.2023 16:25 Відповісти
"Руссафобия!!!!!"
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21.02.2023 16:26 Відповісти
Кацапський ''центр культури і науки'' . Це що жарт рівня 95кварталу?
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21.02.2023 16:34 Відповісти
теперь румыны будут без культуры и науки. Тяжело им придётся...
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21.02.2023 16:42 Відповісти
Они нам в Латвию в 1940 такую культуру принесли что мама не горюй.
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21.02.2023 17:42 Відповісти
Одна культура мата чего стоит. До сих пор избавиться не можем)
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21.02.2023 18:07 Відповісти
Це чисто санітарна акція! Ординських гнид треба просто знищувати!
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21.02.2023 17:24 Відповісти
А ЕС остались только одни ********** ****** - Венгрия.
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21.02.2023 17:27 Відповісти
Похоже да. Даже Сербия гребёт от Мордора подальше.
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21.02.2023 17:45 Відповісти
- Центр ..... уклонился от целей укрепления культурных связей между Румынией и Россией

Они же старались превратить Румынию в очередную губернию Мордора. А их не так поняли
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21.02.2023 17:44 Відповісти
Румыны всегда русофобами были, даже при коммунисте чаушеску
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21.02.2023 18:08 Відповісти
Як писав Маркс, "Русофоби всіх країн, єднаймось"!
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21.02.2023 19:51 Відповісти
Ета русофобія
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21.02.2023 17:49 Відповісти
причому румуно-бандерiвська.
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21.02.2023 21:59 Відповісти
красавчики,
всім потрібно пояснювати що все кацапське несе тільки зло і ненависть,

попи благословляють вбивства, що це за віра взагалі?
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21.02.2023 20:51 Відповісти
 
 