Влада Румунії призупиняє діяльність Російського центру культури і науки

Влада Румунії ухвалила рішення призупинити роботу Російського центру культури і науки в Бухаресті.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє румунське Міністерство закордонних справ.

Посла РФ запросили до МЗС і повідомили про рішення румунської влади призупинити діяльність центру.

На думку румунської влади, "Центр навмисно негативно впливав на румунську громадську думку і значно відхилився від цілей зміцнення культурних зв'язків між Румунією і Росією".

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"Призупинення діяльності центру має відбутися не пізніше за 20 серпня 2023 року, до цього часу необхідно завершити всі адміністративні процедури, пов'язані з цим заходом", - наголошується в комюніке.

Російський центр культури і науки в Бухаресті створений на підставі Угоди між урядами Румунії та Росії про відкриття та умови діяльності Румунського інституту культури в Москві та Російського центру науки і культури в Бухаресті. Цю угоду було підписано в Москві 9 липня 2013 року.