Суд заборонив "Партію регіонів"

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії регіонів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив рух "Чесно"

"Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності "Партії регіонів" 21 лютого", - повідомив помічник судді Сергія Кузьмича.

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Раніше Рух "Чесно" писав, що депутати на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини залишаються все ще з повноваженнями.

На цих територіях діє досі склад місцевих рад, обраний ще 2010 року на чергових місцевих виборах. Оскільки на окупованих територіях не проходили чергові вибори у 2015 та 2020 роках, то склад рад там відтоді не змінився, і ці депутати досі мають мандати.

Нагадаємо, у 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.

Сьогодні в парламенті відбуваються дискусії щодо майбутнього представників заборонених партій у місцевих радах та у парламенті.

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