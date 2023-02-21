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Новини
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Суд заборонив "Партію регіонів"

пр

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії регіонів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив рух "Чесно"

"Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності "Партії регіонів" 21 лютого", - повідомив помічник судді Сергія Кузьмича.

Також читайте: ФСБ робила ставку на колишніх функціонерів "Партії регіонів", - Дехтяренко

Раніше Рух "Чесно" писав, що депутати на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини залишаються все ще з повноваженнями.

На цих територіях діє досі склад місцевих рад, обраний ще 2010 року на чергових місцевих виборах. Оскільки на окупованих територіях не проходили чергові вибори у 2015 та 2020 роках, то склад рад там відтоді не змінився, і ці депутати досі мають мандати.

Нагадаємо, у 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.

Сьогодні в парламенті  відбуваються дискусії щодо майбутнього представників заборонених партій у місцевих радах та у парламенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть трьох ексрегіоналів, які очолили окупаційний "орган влади" на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

заборона (1455) ПР (1043) суд (11701)


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Топ коментарі
+37
Так її і так вже нема майже рік, всі "риги" перефарбувалися і тепер в ЗЕленій коаліції.
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21.02.2023 16:14
+15
Саме тому потрібно заборонити партію "слуг народу".
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21.02.2023 16:19
+11
Ета ви патарапілісь
А взагалі, ці "заборони" - нуль без палички.
Де зараз знаходяться і чим займаються майже всі колишні члени та членкині цих партій?
Відповідь вражаюча - там де й були. То що змінила така заборона?
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21.02.2023 16:26
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Так її і так вже нема майже рік, всі "риги" перефарбувалися і тепер в ЗЕленій коаліції.
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21.02.2023 16:14 Відповісти
Саме тому потрібно заборонити партію "слуг народу".
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21.02.2023 16:19 Відповісти
Слизька тема,можна посковзнутись...Наскільки пам"ятаю,партія ригів утворилась з п"яти партій і "зелених" там не було...А от "Солідарність"(правда тоді ще не європейська,скорше промоскальська) була,і лідер її був і навіть нефігово себе почував в тому гнилуватому середовищі...
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21.02.2023 16:47 Відповісти
Как там Зеленскому работать на главном канале рыгов Интере и мочить Оранжевых ничего не мешало? А поклонникам его?
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21.02.2023 17:00 Відповісти
Методичка застаріла. Порох, який заснував цю партію в 1999 році, яка і назву тоді мала іншу і там не було ще того ж Яниковича, покинув її ще задовго до помаранчової революції, коли вона ще не була такою токсичної як потім, а от "завхоз" Єрьмак, Татаров та інша наволоч, яка зараз сидить в жОПі прямо була причетна до тої банди як мінімум до 2014-го року..
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21.02.2023 17:16 Відповісти
іди лікуйся
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21.02.2023 18:42 Відповісти
Який рік?! Її і так немає фактично з 2014 року!
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21.02.2023 20:40 Відповісти
Нє фсє голубие одінаково уважаєми!
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21.02.2023 16:14 Відповісти
Підараси і голубиє це різні вЄСЧі
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21.02.2023 16:21 Відповісти
Точно,нє всє голубиє ******** і нє всє ******** голубие...І в етом сіла і мощь рускава міра...
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21.02.2023 16:52 Відповісти
ви читаєте лише заголовки?
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21.02.2023 16:20 Відповісти
Не пройшло й 10 років! (всього 9)

Панове, що мають юридичну освіту, поясніть, будьте ласкаві: чи є таке рішення суду підставою для переслідування або/та позбавлення депутатського мандату?
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21.02.2023 16:16 Відповісти
прочитайте новину від початку і до кінця!
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21.02.2023 16:22 Відповісти
Прочитав ще раз, але питання лишилось. Якщо ви маєте на увазі останній абзац новини, то він теж не відповідає (як на мене) на моє питання. Тому й питаю.
Ви можете пояснити?
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21.02.2023 16:45 Відповісти
А чому так "швидко"? Треба було ще пару років пововтузитися
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21.02.2023 16:16 Відповісти
пояснення у тексті новини
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21.02.2023 16:21 Відповісти
А коли зільоних "запрєтят" ?
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21.02.2023 16:17 Відповісти
Це не на часі.... А рыги и зелені будут в одной клетке на суде и на одной параше в колонии.
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21.02.2023 16:21 Відповісти
Нуніху*собі
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21.02.2023 16:19 Відповісти
Ну всё, теперь точно заживём.
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21.02.2023 16:24 Відповісти
Да ладно!
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21.02.2023 16:25 Відповісти
..ну, типа, вроде, хорошо..
значит уже последний судья покинул эту рыгоанальную клоаку, вскочив, наверное, в новую, за другими более "гибкими" коллегами
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21.02.2023 16:26 Відповісти
Ета ви патарапілісь
А взагалі, ці "заборони" - нуль без палички.
Де зараз знаходяться і чим займаються майже всі колишні члени та членкині цих партій?
Відповідь вражаюча - там де й були. То що змінила така заборона?
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21.02.2023 16:26 Відповісти
Потрібно не забороняти одну партію, а забороняти ідеологію в цілому, ці ж п#дари назвуть партію по іншому і знов будуть пропагувати руський мир... потрібно щоб будь які партії зі схожою ідеологією не могли у нас існувати апріорі!!!
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21.02.2023 16:27 Відповісти
В Украине есть разные идеологии.
1. Русский мир. Великая Россия, советский союз, настоящие профессионалы. Условно пророссийский консерватизм. На этом поле паслась ПР.
2. Украинский псевдонационализм. Тоже самое что первое, но с местечковым колоритом и больше сосредоточено на критике любого прогресса и воспевания шароварщины. Украина великая нация и все ей завидуют.
Любимая ниша Коломойского - в ней находились в свое время партия Яценюка, Свобода, Укроп, Ляшко и многие другие. Тот же Смешко или Гриценко - больше с военным колоритом. Сейчас Поворознюк.
3. Украинский социализм. Заинтересованность в социальных гарантиях и ненависть к богачам. Любимая ниша Юли Тимошенко, но эту риторику временами используют все, так как очень популярно среди народа.
4. Шарий продвигал идею новомодного среди молодежи русского либерализма. Идеи конформизма и превосходства России. Это достаточно новое направление, но вот поклонники Зеленского часто относятся к этой группе. Они еще не консерваторы, но весьма аморальны.
Есть местный адаптированный вариант - это Голос или там раньше другие были. Ниша Пинчука.
5. Украинский национал-либерализм. Эти идеи всегда были популярны и их представляли временами Народный Рух, Наша Украина или вот партия Порошенка сейчас.

Так что идеи реально есть.
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21.02.2023 16:42 Відповісти
Я сначала выписал три направления, но потом детализировал.
Буквально три - консерватизм(пророссийскии или проукраинский), псевдолиберализм(тоже самое, партия Шария это было весьма новое явление, раньше у нас были свои на эту тему - вся вот эта модная молодежь она вот тут), национальный демократический либерализм(имеет стабильный запрос, но эту идеологию постоянно порочат все так как она раздражает остальных).

И все это сверху приправлено социализмом, который используют все.
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21.02.2023 16:47 Відповісти
Если описать без политических понятий, то будет так.
1. Те кого устраивает то как есть. Это консерватизм. Они враги прогресса и развития. Украина лучшая в мире страна. Или был Советский Союз.
2. Те кто не против изменений, но разумных. Они готовы на компромисс с текущей реальностью, так как с их точки зрения воевать с ней нразумно и вообще глупое поведение. Это так называемые травоядные технократы и прочие бесполезные существа. Идеология нравится всем, кто считает себя очень продвинутым, но хочет устроиться в текущей реальности.
3. Те кто за изменение и прогресс, так как в Украине многое не идеально мягко говоря. Имеют запрос у людей, но нещадно критикуются всем остальным политическим спектром.
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21.02.2023 16:55 Відповісти
У нас есть теперь Слуги Народа и Арестович.
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21.02.2023 16:29 Відповісти
Вчасно, нічого не скажеш. Вони і самі давно розбіглись, с хто не розбігся, той перейменувалася. Тепер саме час перейменованих забороняти.
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21.02.2023 16:30 Відповісти
Не может бить!
А що з її членами, ідеологами, їх не можна заборонити?
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21.02.2023 16:34 Відповісти
Вони ж "свої", як можна?
Саме в цьому і проблема. Ці покидьки перефарбовуються, і знову продовжують свою тяжку працю коло бюджетного корита.
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21.02.2023 16:46 Відповісти
краще пізно, ніж ніколи....
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21.02.2023 16:38 Відповісти
Где то там в Параше Рабинович плачет.
Заливается слезами горькими Микила Азиров.
Янукович из Ростова вещает - АСТАНАВИТАСЬ!
Один Нестор что Шуфрич давно не битый притих.
Затаился паскудник с подельниками,
В унисон со слугами голосует, гнида поганая.
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21.02.2023 16:40 Відповісти
Так , взагаліто тим ''недогризкам пр'' мандат видавася на чотири роки. На якій підставі вони ще депутати? І чому не відкриті провадженя за перевищення повноважень , узурпацію влади на місцях, та антидержавна діяльність????
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21.02.2023 16:46 Відповісти
Треба на тільки партії забороняти, а й членам партії забороняти обіймати державні посади 10 років.
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21.02.2023 16:50 Відповісти
буду банальним-не пройшло і 5 років.
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21.02.2023 16:50 Відповісти
Потужно!
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21.02.2023 16:53 Відповісти
А як з їх висерами, опозажопним та заМайбахи з іншими перевертнями, суть одна і та ж, гадити антиУкраїнським, московським лайном та їх наративами в Україні!!!
Це теж саме, що після комуняк, в Україні надавали назви лже партій соціалістів вітренчих мертвечуків та аж до ригоАналів!!!
Жодної кримінальної відповідальності за це, влада безсила…
Тому, спонукає Українців до Самосуду над членами таких партєєк зкацаплених!! Лавринович, литвин, льовочкині, шуфричі, бойки із своїми мацковськими калєгамі, поки так і не висять, догори ногами на стовпах!!!
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21.02.2023 16:53 Відповісти
Суд заборонив "Партію регіонів" Йой, як швидко! Аби портки не порвалися з такою швидкістю...
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21.02.2023 17:06 Відповісти
Это ж как эту партию нужно было любить, чтоб с 2014 не запретить)
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21.02.2023 17:10 Відповісти
Их вешать надо,как и попов с болотного мацковского патриархата и их поклонников - это они наводят ракетные удары по нашим городам.
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21.02.2023 17:16 Відповісти
Назву заборонили, а людей хто був в цій партії, вони ж перейшли в іншу фракцію і ні до чого? Шуфрич, риг ще той, а й далі депутат.
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21.02.2023 18:00 Відповісти
красавы!!что тут скажешь!!ведь и десятка лет не прошло как с задачей справились!!
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21.02.2023 18:16 Відповісти
чтобы пиариться надо запретить то ,что давно здохло и забыто
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21.02.2023 19:10 Відповісти
нихера как быстро.....................................................
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21.02.2023 19:18 Відповісти
то шо, їх вже можна пиз....и?

наприклад ШУРМА Ростислав Ігорович. Заступник Керівника Офісу Президента України.

У 2010 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wm02815pid112=12pid102=29pf7691=29rej=0pt00_t001f01=800pxto=0.html був обраний депутатом Донецької обласної ради 6 скликання від https://www.chesno.org/party/1 "Партії регіонів" 76-м номером у списку як член партії.
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21.02.2023 19:34 Відповісти
Комедь и позор очередная! Компартию запретили в 16 г, обжаловать это запретили в июне 22 г! Теперь рыгов, которых нет, но зажопниками стали и прочие конспирологии. Ставлю соточку зелени, что обжаловать отменят в 2028 г.
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21.02.2023 20:41 Відповісти
 
 