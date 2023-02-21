Суд заборонив "Партію регіонів"
Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність "Партії регіонів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив рух "Чесно"
"Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності "Партії регіонів" 21 лютого", - повідомив помічник судді Сергія Кузьмича.
Раніше Рух "Чесно" писав, що депутати на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини залишаються все ще з повноваженнями.
На цих територіях діє досі склад місцевих рад, обраний ще 2010 року на чергових місцевих виборах. Оскільки на окупованих територіях не проходили чергові вибори у 2015 та 2020 роках, то склад рад там відтоді не змінився, і ці депутати досі мають мандати.
Нагадаємо, у 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", Партію Шарія, партію "НАШІ", Комуністичну партію та інші.
Сьогодні в парламенті відбуваються дискусії щодо майбутнього представників заборонених партій у місцевих радах та у парламенті.
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Панове, що мають юридичну освіту, поясніть, будьте ласкаві: чи є таке рішення суду підставою для переслідування або/та позбавлення депутатського мандату?
Ви можете пояснити?
значит уже последний судья покинул эту рыгоанальную клоаку, вскочив, наверное, в новую, за другими более "гибкими" коллегами
А взагалі, ці "заборони" - нуль без палички.
Де зараз знаходяться і чим займаються майже всі колишні члени та членкині цих партій?
Відповідь вражаюча - там де й були. То що змінила така заборона?
1. Русский мир. Великая Россия, советский союз, настоящие профессионалы. Условно пророссийский консерватизм. На этом поле паслась ПР.
2. Украинский псевдонационализм. Тоже самое что первое, но с местечковым колоритом и больше сосредоточено на критике любого прогресса и воспевания шароварщины. Украина великая нация и все ей завидуют.
Любимая ниша Коломойского - в ней находились в свое время партия Яценюка, Свобода, Укроп, Ляшко и многие другие. Тот же Смешко или Гриценко - больше с военным колоритом. Сейчас Поворознюк.
3. Украинский социализм. Заинтересованность в социальных гарантиях и ненависть к богачам. Любимая ниша Юли Тимошенко, но эту риторику временами используют все, так как очень популярно среди народа.
4. Шарий продвигал идею новомодного среди молодежи русского либерализма. Идеи конформизма и превосходства России. Это достаточно новое направление, но вот поклонники Зеленского часто относятся к этой группе. Они еще не консерваторы, но весьма аморальны.
Есть местный адаптированный вариант - это Голос или там раньше другие были. Ниша Пинчука.
5. Украинский национал-либерализм. Эти идеи всегда были популярны и их представляли временами Народный Рух, Наша Украина или вот партия Порошенка сейчас.
Так что идеи реально есть.
Буквально три - консерватизм(пророссийскии или проукраинский), псевдолиберализм(тоже самое, партия Шария это было весьма новое явление, раньше у нас были свои на эту тему - вся вот эта модная молодежь она вот тут), национальный демократический либерализм(имеет стабильный запрос, но эту идеологию постоянно порочат все так как она раздражает остальных).
И все это сверху приправлено социализмом, который используют все.
1. Те кого устраивает то как есть. Это консерватизм. Они враги прогресса и развития. Украина лучшая в мире страна. Или был Советский Союз.
2. Те кто не против изменений, но разумных. Они готовы на компромисс с текущей реальностью, так как с их точки зрения воевать с ней нразумно и вообще глупое поведение. Это так называемые травоядные технократы и прочие бесполезные существа. Идеология нравится всем, кто считает себя очень продвинутым, но хочет устроиться в текущей реальности.
3. Те кто за изменение и прогресс, так как в Украине многое не идеально мягко говоря. Имеют запрос у людей, но нещадно критикуются всем остальным политическим спектром.
А що з її членами, ідеологами, їх не можна заборонити?
Саме в цьому і проблема. Ці покидьки перефарбовуються, і знову продовжують свою тяжку працю коло бюджетного корита.
Заливается слезами горькими Микила Азиров.
Янукович из Ростова вещает - АСТАНАВИТАСЬ!
Один Нестор что Шуфрич давно не битый притих.
Затаился паскудник с подельниками,
В унисон со слугами голосует, гнида поганая.
Це теж саме, що після комуняк, в Україні надавали назви лже партій соціалістів вітренчих мертвечуків та аж до ригоАналів!!!
Жодної кримінальної відповідальності за це, влада безсила…
Тому, спонукає Українців до Самосуду над членами таких партєєк зкацаплених!! Лавринович, литвин, льовочкині, шуфричі, бойки із своїми мацковськими калєгамі, поки так і не висять, догори ногами на стовпах!!!
наприклад ШУРМА Ростислав Ігорович. Заступник Керівника Офісу Президента України.
У 2010 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wm02815pid112=12pid102=29pf7691=29rej=0pt00_t001f01=800pxto=0.html був обраний депутатом Донецької обласної ради 6 скликання від https://www.chesno.org/party/1 "Партії регіонів" 76-м номером у списку як член партії.