Байден звернувся до громадян РФ: США не збираються атакувати Росію
Президент США Джо Байден під час свого виступу у Варшаві звернувся до росіян і запевнив, що США не мають наміру атакувати або руйнувати РФ. За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію.
Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це - трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну.
Якщо РФ зупинить напад і вийде з України - війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться - це буде кінець України. Я впевнений, що Україна може постояти за себе", - сказав Байден.
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А хто тоді всі під'їзди обісцяв на московщині? Хто корупцію розвів? Хто не дає встати з колін?
на ісконно-фіноугорському
Спецоперация по освобождению рацеян это и не атака.
Знаем, плавали. В 90-е насмотрелись уже как этот "народ" подкармливали и из дерьма вытаскивали.
Нет в россии отдельно правителей и отдельно народа. Они одно целое и убрать одно без другого не получится.
А оставишь все, как есть, то есть убрать путина и снова помогать "обманутому народу", так через 20 лет из болота выползет новое кровавое недоразумение, скажем Чмутин, и опять этот народ будет надрываться в людоедском экстазе ненависти к миру - "Можем повторить!"
Кто говорит, что 30-30 метров, а кто говорит что все 50 метров отдаляли путина от первого ряда
"Если вам не нравится Сталин и его репрессии, то просто проголосуйте за другого кандидата".
Кацапам уже все давно объяснили и объяснили хорошо, грамотно используя манипуляции. Их точку зрения уже не изменишь, это уже не люди, а сектанты, кстати и в США хватает сектантов, ну и никто не может быстро изменить их мнение, нужны месяцы лечения и то возможны рецидивы.
Миллионы российских граждан действительно есть, но ваще-то население оркостана 110-120 млн человек. Число населения до 10 млн (а иначе он бы сказал про десятки миллионов) не является значимым. Большинство полностью за войну и именно такой миропорядок и хочет создать, когда они живут в империи, которая нападает на другие страны и захватывает их территории. Так будет до тех пор, пока в холодильнике не станет пусто или пока к ним не прилетит ракета. Проще всего разорить кацапский режим, который существует на считанные виды дохода, очень уязвимые к диверсиям.
наша доба нью-рейганізму тільки починається
https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/700-*/7/ca/336f3be1-52791f826d56e2e3d59c961102c47ca7.webp?v=4187_1
Це не маэ сенсу. Рашисти хочуть вырити у свытову змову і будуть вірити. Тварюк лише берцем у морду можна навести на якуст нову ідею. Ніякі інші способи не спрацьовують.