Байден звернувся до громадян РФ: США не збираються атакувати Росію

Президент США Джо Байден під час свого виступу у Варшаві звернувся до росіян і запевнив, що США не мають наміру атакувати або руйнувати РФ. За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію.

Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це - трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну.

Якщо РФ зупинить напад і вийде з України - війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться - це буде кінець України. Я впевнений, що Україна може постояти за себе", - сказав Байден.

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