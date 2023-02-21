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Новини Війна
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Байден звернувся до громадян РФ: США не збираються атакувати Росію

байден

Президент США Джо Байден під час свого виступу у Варшаві звернувся до росіян і запевнив, що США не мають наміру атакувати або руйнувати РФ. За його словами, США та Європа ніколи не загрожували Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я хотів би звернутися до громадян Росії. США не хочуть руйнувати Росію, вони не збираються атакувати Росію.

Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами. Вони ніколи не були ворогами. Це - трагедія. Президент Путін обрав війну і те, як довго війна триватиме, це його вибір. Він може зупинити війну.

Якщо РФ зупинить напад і вийде з України - війна закінчиться. Якщо Україна зупиниться - це буде кінець України. Я впевнений, що Україна може постояти за себе", - сказав Байден.

Також дивіться: Звернення Байдена у Варшаві. ПОВНЕ ВIДЕО

Автор: 

Байден Джо (2889) росія (65394) США (23065)


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Топ коментарі
+35
Пока по дарагим расисянам не начнут прилетать ракеты, прямо по городам и объектам критической инфраструктуры, для них война так и останется шоу в телевизоре и мониторе. Болтовня здесь бесполезна
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21.02.2023 19:27
+16
Миллионы россиян может и хотят жить в мире. А вот десятки миллионов хотят войны
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21.02.2023 19:29
+16
Нихрена Байден не понял в ЗРД(загадочной русской душе), если опять идет по стопам своего предшественника Дж. Буша-старшего и противопоставляет плохих русских правителей и в общем то хороший русский народ.
Знаем, плавали. В 90-е насмотрелись уже как этот "народ" подкармливали и из дерьма вытаскивали.
Нет в россии отдельно правителей и отдельно народа. Они одно целое и убрать одно без другого не получится.
А оставишь все, как есть, то есть убрать путина и снова помогать "обманутому народу", так через 20 лет из болота выползет новое кровавое недоразумение, скажем Чмутин, и опять этот народ будет надрываться в людоедском экстазе ненависти к миру - "Можем повторить!"
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21.02.2023 19:43
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Пока по дарагим расисянам не начнут прилетать ракеты, прямо по городам и объектам критической инфраструктуры, для них война так и останется шоу в телевизоре и мониторе. Болтовня здесь бесполезна
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21.02.2023 19:27 Відповісти
вы что такие наивные думали что джо на голубом глазу выйдет и скажет "что мы завтра если что трайденты и минитмены с 10 к томагавков запустим))))
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21.02.2023 19:32 Відповісти
Звісно цього дуже хотілося. Проте все буде більш банально. ********* рухне так само як і за тридцять з невеликим до нього сраний совок. Це буде феєрично і, особисто я сподіваюся, дуже криваво у плані громадянської війни в кацапії. Головне щоб цього разу замість ніжок Буша у дев'яностих, зараз був кацапам *** Байдена!
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21.02.2023 19:37 Відповісти
Миллионы россиян может и хотят жить в мире. А вот десятки миллионов хотят войны
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21.02.2023 19:29 Відповісти
Байден звернувся до громадян РФ: США не збираються атакувати Росію

А хто тоді всі під'їзди обісцяв на московщині? Хто корупцію розвів? Хто не дає встати з колін?
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21.02.2023 19:29 Відповісти
Джо нажаль так і не зрозумів що вся рабсєя це колективний путлєр...
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21.02.2023 19:30 Відповісти
Нормальному человеку это тяжело понять. Это способны полностью осознать только те страны и народы, кто побывал под гнетом орды.
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21.02.2023 19:32 Відповісти
Та все він розуміє. Всі можливості повинні бути використані, всі (не тільки москалі) повинні розуміти хто нагресор.
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21.02.2023 19:40 Відповісти
хотят ли руские войни---однозначно ТАК...війна уже іде
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21.02.2023 19:32 Відповісти
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21.02.2023 19:32 Відповісти
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21.02.2023 19:32 Відповісти
тобто, путін, "menj baszd meg magad"
на ісконно-фіноугорському
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21.02.2023 19:38 Відповісти
Байден не зрозумів, що для кацапів величчя саме і виявляється в тому, скільки вони сусідських земель вкрали, скільки людей замучили ради цього, скільком сусідам зруйнували счасливе життя. Оцим вони гордяться.. мир їм не потрібен. бо вони в мирному житті програють даже Африці
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21.02.2023 19:38 Відповісти
Так и Срацея не собиралась атаковать Украину до последней минуты.
Спецоперация по освобождению рацеян это и не атака.
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21.02.2023 19:39 Відповісти
та толку, звертатися не звертатися, там вже всі промиті . Коли перед фактом - повного розгрому, будуть поставлені сили рф, то тоді можна шось зверататися. Ті всі балачки, сиутацію на фронті не міняють, а без тяжкої техніки, яку зараз так скудно передають говрити про якусь перемогу і закінчення конфлікту нема смислу. І судячи з того, як починують "мобілізувати" населення, мораль армії явно не така, як потрібно.
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21.02.2023 19:41 Відповісти
Нихрена Байден не понял в ЗРД(загадочной русской душе), если опять идет по стопам своего предшественника Дж. Буша-старшего и противопоставляет плохих русских правителей и в общем то хороший русский народ.
Знаем, плавали. В 90-е насмотрелись уже как этот "народ" подкармливали и из дерьма вытаскивали.
Нет в россии отдельно правителей и отдельно народа. Они одно целое и убрать одно без другого не получится.
А оставишь все, как есть, то есть убрать путина и снова помогать "обманутому народу", так через 20 лет из болота выползет новое кровавое недоразумение, скажем Чмутин, и опять этот народ будет надрываться в людоедском экстазе ненависти к миру - "Можем повторить!"
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21.02.2023 19:43 Відповісти
Я думаю, что он все понимает. Это - не более чем ритуальная фраза. И вряд ли кто-то будет помогать россии после ее поражения
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22.02.2023 08:43 Відповісти
Расєянє такі звернення сприймають виключно за слабкість, тільки силою простому московиту, можна вказати його місце на цій Землі.
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21.02.2023 19:51 Відповісти
навіть не уявляю, скільки десятків мільонів фіг скрутилося перед екранами на болотах після цієї промови... биття головою об стіну принесе менших збитків, ніж намагання там комусь щось пояснити...
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21.02.2023 19:51 Відповісти
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21.02.2023 19:53 Відповісти
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21.02.2023 19:54 Відповісти
Шутки шутками, но сегодняшняя его речь побила все рекорды отдаленности оратора от зала.
Кто говорит, что 30-30 метров, а кто говорит что все 50 метров отдаляли путина от первого ряда

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21.02.2023 19:59 Відповісти
Какое-то ощущение с 37-ым годом.

"Если вам не нравится Сталин и его репрессии, то просто проголосуйте за другого кандидата".

Кацапам уже все давно объяснили и объяснили хорошо, грамотно используя манипуляции. Их точку зрения уже не изменишь, это уже не люди, а сектанты, кстати и в США хватает сектантов, ну и никто не может быстро изменить их мнение, нужны месяцы лечения и то возможны рецидивы.

Миллионы российских граждан действительно есть, но ваще-то население оркостана 110-120 млн человек. Число населения до 10 млн (а иначе он бы сказал про десятки миллионов) не является значимым. Большинство полностью за войну и именно такой миропорядок и хочет создать, когда они живут в империи, которая нападает на другие страны и захватывает их территории. Так будет до тех пор, пока в холодильнике не станет пусто или пока к ним не прилетит ракета. Проще всего разорить кацапский режим, который существует на считанные виды дохода, очень уязвимые к диверсиям.
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21.02.2023 19:55 Відповісти
У нас разные цели с США. Эпоха Рейгана закончилась.
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21.02.2023 19:58 Відповісти
у кого "у нас" ? у трампістів-путіністів ?

наша доба нью-рейганізму тільки починається
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21.02.2023 20:34 Відповісти
Ага, вмикаєш такий телевізор на росії, а там транслюють звернення Байдена. А потім Зеленського.
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21.02.2023 20:06 Відповісти
А жаль.
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21.02.2023 20:07 Відповісти
декiлька тижнiв до вторгнення. воно вже все пiдготувало...

https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/700-*/7/ca/336f3be1-52791f826d56e2e3d59c961102c47ca7.webp?v=4187_1
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21.02.2023 20:16 Відповісти
Шо тут скажеш на таку мову -- один день радієш - другии день в ахуі -- даваите зброю .
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21.02.2023 20:17 Відповісти
"США не собираются атаковать Россию", але прийдеться, а то цей трипер розповзеться до Ламаншу!!!
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21.02.2023 20:35 Відповісти
ваш трипер вылечит ЗСУ...
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21.02.2023 21:13 Відповісти
А навыщо?

Це не маэ сенсу. Рашисти хочуть вырити у свытову змову і будуть вірити. Тварюк лише берцем у морду можна навести на якуст нову ідею. Ніякі інші способи не спрацьовують.
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21.02.2023 20:40 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, знову винен лише *****, а усруський народ хороший, інколи вони хочуть перетворити всю планету на пустелю але взагалом кроликі пухнасті, капець . Байден справді не розуміє яким біосміттям являються кацапи, чи йому так зручно?
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21.02.2023 22:44 Відповісти
 
 