У Маріуполі пролунала серія вибухів, - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунала серія вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на тeлеграм Маріупольської міськради.

Пролунало щонайменше 11 вибухів. Частина з них, мабуть, ворожа протиповітряна оборона.

Відомо про два влучення – в районі АС-2 у Центральному районі та зупинки Стан-3000 у Кальміуському районі. Ймовірно, влучення були в місцях скупчення ворожої сили.

Також повідомляють про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах. Наразі інформація перевіряється.

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