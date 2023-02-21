У Маріуполі пролунала серія вибухів, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунала серія вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на тeлеграм Маріупольської міськради.
Пролунало щонайменше 11 вибухів. Частина з них, мабуть, ворожа протиповітряна оборона.
Відомо про два влучення – в районі АС-2 у Центральному районі та зупинки Стан-3000 у Кальміуському районі. Ймовірно, влучення були в місцях скупчення ворожої сили.
Також повідомляють про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах. Наразі інформація перевіряється.
Топ коментарі
+22 Великая Исландия #550909
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+18 Павло ШОвте
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+12 Тульман Шупельпельц #551506
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Но думаю, по кацапам в Мариуполе херачат ХМ404 с позиций километров за 30-40 от линии фронта.