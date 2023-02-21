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У Маріуполі пролунала серія вибухів, - міськрада

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі ввечері 21 лютого пролунала серія вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на тeлеграм Маріупольської міськради.

Пролунало щонайменше 11 вибухів. Частина з них, мабуть, ворожа протиповітряна оборона.

Відомо про два влучення – в районі АС-2 у Центральному районі та зупинки Стан-3000 у Кальміуському районі. Ймовірно, влучення були в місцях скупчення ворожої сили.

Також повідомляють про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах. Наразі інформація перевіряється.

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Автор: 

вибух (4487) Маріуполь (3236)


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Топ коментарі
+22

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22.02.2023 00:01
+18
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22.02.2023 00:20
+12
Для мене, я к маріупольця, це дуже гарні новини. Вбийте їх всіх і знищіть все що вони там набудували!
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22.02.2023 05:03
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Кадирівці пішли до пекла 😠
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22.02.2023 00:00 Відповісти

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22.02.2023 00:01 Відповісти
конечно не обойдется - химарсом грудь насквозь...
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22.02.2023 02:36 Відповісти
Himars meniu pomeniali,teper drugoje na 150 kilometrov raketi posli
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22.02.2023 00:04 Відповісти
Не впевнений що у нас ще є на 150км ракети для хаймарів.
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22.02.2023 00:06 Відповісти
Kak vidim jest,
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22.02.2023 00:07 Відповісти
do Vugledaru 80 km
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22.02.2023 00:13 Відповісти
не стоит ожидать, что в новостях будут сообщать, когда и сколько приехало ХМ404 для наших хаймарсов.
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22.02.2023 02:44 Відповісти
kazaly sho GLSDB bedut' cherez piv roku...
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22.02.2023 00:10 Відповісти
казать можно что угодно,а по факту совсем другое
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22.02.2023 00:14 Відповісти
При СРСР жив? Що таке - "П"ятирічка за 4 роки!" - чув?Тут - те саме!
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22.02.2023 03:57 Відповісти
Ви думали дідусь з порожніми руками приїжджав? )
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22.02.2023 00:18 Відповісти
Ja dumaju sto oni ciut ranse pribyli.Kak dve idiot paketPoset sto bolse bylo vyboxov PVO rabotala,no sbit bombu ne tak uz prosto.Eto kak bomba ona padajet
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22.02.2023 00:29 Відповісти
Можливо і раніше. Якщо якийсь політик їде в Україну, то техніка яку він везе, прибуває раніше ( правда не завжди). Тут потрібен сам факт щоб до приїзду гостя наші воїни вже повинні були вміти користуватися цією зброєю. А щодо GLSDB, то це доволі таки цікава іграшка) Дуже кортить побачити відео як ця бомба робить з орків хороших русскіх.
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22.02.2023 00:57 Відповісти
GLSDB може ще й не отримали, але Bloomberg повідомляє з посиланням на представника галузі в рамках пакету військової допомоги, оголошеного 21 грудня США передали Україні не просто авіабомби JDAM, а модифікацію з збільшеною дальністю польоту до 72 км при скиданні з висоти 14 км JDAM-ER (Розширений діапазон)

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22.02.2023 02:57 Відповісти
З карти, яку вище в своєму повідомленні опублікував пан ВеликаяИсландия, відстань від неокупованої точки України до Маріуполя - 80 км. Гадаю якби це були ракети JDAM-ER, то нашим літакам довелося б підлітати до зон ураження ПВО на окупованих територіях. Та і авіації багатенько треба було б щоб стільки смаколиків оркам доставити. Що б там не було, але головне щоб побільше лаптєй розлетілося )
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22.02.2023 03:11 Відповісти
если поцепит пару штук на Су-27, то думаю, он сможнт забраться на 180 эшелон, и сбросить их на подлёте к линии фронта (при условии что там кацапские С-300 "хармами" уже проредили). С такой высоты долетят легко.
Но думаю, по кацапам в Мариуполе херачат ХМ404 с позиций километров за 30-40 от линии фронта.
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22.02.2023 03:23 Відповісти
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22.02.2023 00:20 Відповісти
til'ky to ne zovsim rakety, a planuuchi bomby
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22.02.2023 00:25 Відповісти
Боже... яка краса.
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22.02.2023 00:28 Відповісти
насколько я понимаю, за границей дальнобойности хаймарсов тут только Мариуполь
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22.02.2023 09:26 Відповісти
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22.02.2023 00:22 Відповісти
а мы как ждем!
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22.02.2023 00:28 Відповісти
Декотрі специ та аналітики кажуть, що контрнаступ буде не на Мелітополь, а на Донецьк. Він дуже близько і з важкою технікою та достатньою кількістю арти можна прорвати оборону... Український прапор над Донецьком розірве усю пропаганду та може розпочати внутрішній розвал рашки.
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22.02.2023 08:51 Відповісти
Навряд, glsdb тільки почали виготовляти.
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22.02.2023 08:11 Відповісти
Для мене, я к маріупольця, це дуже гарні новини. Вбийте їх всіх і знищіть все що вони там набудували!
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22.02.2023 05:03 Відповісти
 
 