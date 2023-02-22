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Путін необачно погрожує ядерною зброєю задля політичної вигоди, - спікер Сунака

путін

Російський диктатор Володимир Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.

Про це заявив речник британського прем’єра Ріші Сунака, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

За його словами, Британія сподівається, що Путін перегляне своє рішення про зупинення участі Росії у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, назвавши такий крок необачним.

Читайте: МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству

Він зазначив, що контроль над озброєннями є життєво важливим для глобальної безпеки.

"Це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", - наголосив представник британського прем'єра.

Також читайте: Росія має виконати зобов’язання щодо ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів, - Євросоюз

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що Росія "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

Автор: 

Велика Британія (5610) путін володимир (23881) росія (65394) ядерна зброя (1157) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+7
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22.02.2023 10:16
+6
Яка політична вигода? ***** на це давно плюнуло. Для нього це питання виживання.
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22.02.2023 10:15
+3
О-о-о...
Особиста вигода, особиста безпека для цієї закомплексованої людини пріоритет №1.
Любить він себе, любить ніжною та гарячою любовью, як не любив у житті нікого і ніколи
Він весь світ спалить вщент якщо це забезпечить йому ще кілька років безмежної влади.
Простий приклад - Байден прилетів до країни, яка воює та погуляв вулицями її столиці, розмовляв із людьми. Наступного дня путін виступав у столиці своєї країни, яка не воює (спецоперація не війна), виступав у залі перед публікою, яку десять разів перевірили на будь-які можливі підозри, від тероризму до вірусів, проте його трибуна стояла на відстані 50 метрів. від першого ряду. Він би і на більшу відстань відсунувся від усіх, але тоді його довелося б показувати на екранах
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22.02.2023 10:20
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Яка політична вигода? ***** на це давно плюнуло. Для нього це питання виживання.
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22.02.2023 10:15 Відповісти
кацапи хотіли йожика голою сракою налякати - та вчора під час випробувань вибухнула друга ступінь ракети Сармат
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22.02.2023 11:06 Відповісти
Надеюсь мы не узнаем никогда, но чет мне кажется, что сраша выходит из договора, чтоб никто не знал, что у нее ничего нет.
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22.02.2023 10:16 Відповісти
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22.02.2023 10:16 Відповісти
О-о-о...
Особиста вигода, особиста безпека для цієї закомплексованої людини пріоритет №1.
Любить він себе, любить ніжною та гарячою любовью, як не любив у житті нікого і ніколи
Він весь світ спалить вщент якщо це забезпечить йому ще кілька років безмежної влади.
Простий приклад - Байден прилетів до країни, яка воює та погуляв вулицями її столиці, розмовляв із людьми. Наступного дня путін виступав у столиці своєї країни, яка не воює (спецоперація не війна), виступав у залі перед публікою, яку десять разів перевірили на будь-які можливі підозри, від тероризму до вірусів, проте його трибуна стояла на відстані 50 метрів. від першого ряду. Він би і на більшу відстань відсунувся від усіх, але тоді його довелося б показувати на екранах
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22.02.2023 10:20 Відповісти
Понты типа АналоГовнеты.. от мавзолейного ПОНТЫгона это совсем не Пентагон...
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22.02.2023 10:21 Відповісти
Запад может демонстративно передать Украине ЯО, или разместить каким либо образом и на этом угрозы со стороны Уйлостана прекратятся. Наступит паритет.
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22.02.2023 10:21 Відповісти
Та иому хоч кілки на голові теши -- до рук не иде . Тільки гарно дубасити і сильнии пресинг .
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22.02.2023 10:23 Відповісти
Ядреное оружие мавзолея давно продано в США за ножки Буша..а срок годности Плутониевых бонб истёк через 10 лет после их зарядки .это что Шампанское...долго лежащее в холодильнике...может взорваться на территории хозяина...
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22.02.2023 10:24 Відповісти
Кстати..в Костромской области есть база где хранились ж/д поезда с тактическим ядерным оружием...,там их несколько составов..сейчас они просто металлолом для рукожопых аналоГовнетов...
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22.02.2023 10:32 Відповісти
Какой позор,для не до империи не может справиться на поле боя так грозит ядерным оружием,вы жалкие где ваше величие
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22.02.2023 10:35 Відповісти
Только что, с 10,29---10,31 прилетело по харькову--- скорее по звуку с-300! 4 штуки! Такой вот металлолом и прочая болтовня про то сколько там осталось.
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22.02.2023 10:46 Відповісти
С-300 не ядерный металлолом.
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22.02.2023 11:03 Відповісти
Угрозы от Путина называются в бандитских кругах - закошмарить лоха, а если лох на угрозы не ведется, в дело вступают боевики. Так подчиняется объект нападения и становится назиданием другим, кто не хочет бандитской "опеки". Так устроеноа страна. Роль боевиков могут выполнять часные наемные отморозки, одними из которые сейчас называются ЧВК, так и государственные силовые структуры. По сути дела, на росии давно нет государства, а есть ОПГ и структуры имитирующие государственные, но управляются паханатом. Вся история отжима Крым, Донбаса, а потом остальной части Украины, это сплошное криминальное преступление и к войне, та которая описана в Женевской конвенции не имеет никакого отношения. Поэтому Путин, как верховный пахан, ни на какие уступки в интерес лохам никогда не пойдет, т.к. это не вписывается в бандитские понятия. Остается у мира только один выход, это унистожение боевой части ОПГ
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22.02.2023 10:50 Відповісти
Так була раніше, але в цей раз цей бандюк настільки знахабнів, що вирішив кошмарити вже начальника відділу поліції, а це вже не лох і тепер його бандюків вже чекатиме поліцейській спецназ.
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22.02.2023 11:21 Відповісти
Щоб відбити бажання погрожувати, за кожною такою погрозою повинна слідом іти болюча санкція. І коли Ху#йло чітко зрозуміє причинно-наслідковий зв'язок між його словами та контретними діями у відповідь, то воно десять раз подумає перед тим, як щось тявкати у наступний раз.
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22.02.2023 11:16 Відповісти
Ещё санкций оркам а Украине оружия. Что бы не было ни какой политической выгоды.
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22.02.2023 16:06 Відповісти
 
 