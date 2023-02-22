Путін необачно погрожує ядерною зброєю задля політичної вигоди, - спікер Сунака

Російський диктатор Володимир Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.

Про це заявив речник британського прем’єра Ріші Сунака, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

За його словами, Британія сподівається, що Путін перегляне своє рішення про зупинення участі Росії у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, назвавши такий крок необачним.

Читайте: МЗС про ядерний шантаж Путіна: Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству

Він зазначив, що контроль над озброєннями є життєво важливим для глобальної безпеки.

"Це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", - наголосив представник британського прем'єра.

Також читайте: Росія має виконати зобов’язання щодо ядерної угоди та дозволити інспекцію арсеналів, - Євросоюз

Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що Росія "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.