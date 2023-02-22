Путін необачно погрожує ядерною зброєю задля політичної вигоди, - спікер Сунака
Російський диктатор Володимир Путін ставить під загрозу глобальну безпеку задля політичної вигоди.
Про це заявив речник британського прем’єра Ріші Сунака, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
За його словами, Британія сподівається, що Путін перегляне своє рішення про зупинення участі Росії у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, назвавши такий крок необачним.
Він зазначив, що контроль над озброєннями є життєво важливим для глобальної безпеки.
"Це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди", - наголосив представник британського прем'єра.
Нагадаємо, напередодні Путін заявив, що Росія "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї.
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Особиста вигода, особиста безпека для цієї закомплексованої людини пріоритет №1.
Любить він себе, любить ніжною та гарячою любовью, як не любив у житті нікого і ніколи
Він весь світ спалить вщент якщо це забезпечить йому ще кілька років безмежної влади.
Простий приклад - Байден прилетів до країни, яка воює та погуляв вулицями її столиці, розмовляв із людьми. Наступного дня путін виступав у столиці своєї країни, яка не воює (спецоперація не війна), виступав у залі перед публікою, яку десять разів перевірили на будь-які можливі підозри, від тероризму до вірусів, проте його трибуна стояла на відстані 50 метрів. від першого ряду. Він би і на більшу відстань відсунувся від усіх, але тоді його довелося б показувати на екранах