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Новини Війна
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У Чорному морі немає кораблів з "Калібрами", - ОК "Південь"

флот,море,чорне

Наразі у Чорному морі відсутні ракетоносії російських окупаційних військ. Погода у морі штормова.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське радіо.

"Наразі у морі ситуація залишається стабільною, ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано", - сказала Гуменюк.

Водночас вона нагадала, що окупанти у короткі терміни можуть вивести такі кораблі у море.

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"Але я завжди нагадую, що для виходу на бойовий курс достатньо 2-3 години, і це може статися будь-коли. Ворожі кораблі перебувають у пунктах базування і споряджаються. Наразі погода штормова, вона не дуже сприяє перебуванню корабельного угруповання у відкритому морі, але не критична до того, щоб вони там не з’явилися. Тому зважати на цю загрозу треба і розуміти, що вони можуть бути дуже швидко використані теж необхідно".

Автор: 

корабель (1613) ракети (4031) Чорне море (1674) Гуменюк Наталія (804)


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Коли вже ми матемо ракети,які дістануть каЦапські лоханки у кожній точці акваторії Чорного моря.
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22.02.2023 10:44 Відповісти
Что там у кацапов за лоханки которые шторм не держит?
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22.02.2023 11:01 Відповісти
И шо? Какая разница откуда они стреляют калибрами..... Не понял смысл статьи вообще.
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22.02.2023 16:43 Відповісти
 
 