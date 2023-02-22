У Маріуполі зафіксовано "приліт" по БК окупантів, - мерія

У тимчасово окупованому Маріуполі вражено БК окупантів в районі морського порту.

Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту. Гарні новини продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Нічні вибухи у Маріуполі: Знищено склад БК окупантів та місце базування рашистів