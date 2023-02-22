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Новини Війна
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У Маріуполі зафіксовано "приліт" по БК окупантів, - мерія

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі вражено БК окупантів в районі морського порту.

Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту. Гарні новини продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Нічні вибухи у Маріуполі: Знищено склад БК окупантів та місце базування рашистів

Автор: 

Маріуполь (3236) склад (183)


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Топ коментарі
+20
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Боже бережи Америку !!!
У кацапських пабліках підгорає ...





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22.02.2023 11:43
+16
Маріуполь - це Україна. Здохни російська мерзота
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22.02.2023 11:41
+15
новые контейнеры подъехали со средствами для размягчения логистики кацапов. Теперь новости про бавовну пойдут потоком.
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22.02.2023 11:43
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будинок культури окупантів Навіщо з великої літири?
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22.02.2023 11:39 Відповісти
"БК" - не "будинок культури" а "боєкомплект" Так безтолкові "писарчуки" називають склади ***********
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22.02.2023 13:41 Відповісти
То я збиткуюся. Спочатку було ж написано БК Окупантів.
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22.02.2023 14:58 Відповісти
Нехай звикають !
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22.02.2023 11:39 Відповісти
Маріуполь - це Україна. Здохни російська мерзота
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22.02.2023 11:41 Відповісти
новые контейнеры подъехали со средствами для размягчения логистики кацапов. Теперь новости про бавовну пойдут потоком.
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22.02.2023 11:43 Відповісти
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Боже бережи Америку !!!
У кацапських пабліках підгорає ...





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22.02.2023 11:43 Відповісти
Ну шо, *****, нє ждалі Ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 11:46 Відповісти
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22.02.2023 11:51 Відповісти
8 лєт данбілі Бамбас і вот снова.
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22.02.2023 11:53 Відповісти
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22.02.2023 11:55 Відповісти
Какдиркіни вівцейоби зараз там, мабуть, бігають, як всраті, валізки пакують.
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22.02.2023 12:07 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/952 Сергей Ауслендер

Посмотрел расстояние от, например, Курахово до Мариуполя, где сегодня ночью сильно громыхало. 138 км по прямой. «Хаймарсами», точнее GMLRSами, не дотянешься. А вот https://www.youtube.com/watch?v=TOkjBvyUZTs GLSDB - в самый раз.
Я уж тыщу раз писал - Запад дает оружие, просто городит завесу из всякого рода заявлений, что «нет в наличии», «дадим в 2024 году», «промышленность не справляется» и все такое. А на самом деле - то всплывут вертолеты, о которых не объявляли, то эшелон с «Абрамсами» вдруг в Польше заметят, то вот в Мариуполь прилетело.
И если эти самые GLSDB уже действительно у ВСУ, то российское наступление можно заканчивать. Склады боеприпасов ближе 150 км не простоят и двух дней. А при такой логистике наступать невозможно.
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22.02.2023 12:13 Відповісти
Вагнеровцы выкладывают фото и видео гор трупов, публикуют заявки на снабжение необходимыми боеприпасами и лютуют, что даже и близко нет самого необходимого. Это радует. Теперь проблемы армии эрэфии видны невооруженным глазом. А за нами Америка. Военный потенциал ее и рашки несопоставим. Америка никогда не подписывала ленд-лиз странам, в победе которых она не уверена.
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22.02.2023 12:34 Відповісти
не нявкай пусте, а читай новини, це були ER GMLRS, з дальністю 150км.
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22.02.2023 12:35 Відповісти
Захід? Та ні, то хлопці в шахті відкопали
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22.02.2023 13:04 Відповісти
 
 