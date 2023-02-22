У Маріуполі зафіксовано "приліт" по БК окупантів, - мерія
У тимчасово окупованому Маріуполі вражено БК окупантів в районі морського порту.
Про це повідомила мерія, передає Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту. Гарні новини продовжуються", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 vuiko dobrui
показати весь коментар22.02.2023 11:43
+16 Slava Investor
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+15 Urs
показати весь коментар22.02.2023 11:43
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У кацапських пабліках підгорає ...
Посмотрел расстояние от, например, Курахово до Мариуполя, где сегодня ночью сильно громыхало. 138 км по прямой. «Хаймарсами», точнее GMLRSами, не дотянешься. А вот https://www.youtube.com/watch?v=TOkjBvyUZTs GLSDB - в самый раз.
Я уж тыщу раз писал - Запад дает оружие, просто городит завесу из всякого рода заявлений, что «нет в наличии», «дадим в 2024 году», «промышленность не справляется» и все такое. А на самом деле - то всплывут вертолеты, о которых не объявляли, то эшелон с «Абрамсами» вдруг в Польше заметят, то вот в Мариуполь прилетело.
И если эти самые GLSDB уже действительно у ВСУ, то российское наступление можно заканчивать. Склады боеприпасов ближе 150 км не простоят и двух дней. А при такой логистике наступать невозможно.