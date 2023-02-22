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Нардеп від ОПЗЖ Волошин написав заяву про складання мандата, - Стефанчук

волошин

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата нардепа забороненої ОПЗЖ Олега Волошина уже надійшла в Раду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. Відповідно до Конституції України", - написав Стефанчук.

Спікер ВР додав, що із розглядом заяви український парламент затягувати не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепів ОПЗЖ Пономарьова, Королевську, Солода та Волошина достроково позбавлять мандатів, - ЗМІ

Нагадаємо, 10 лютого Волошину було висунуто звинувачення у порушенні ч. 1 ст. 111 ККУ ("Державна зрада") за сприяння підривній діяльності проти України на користь РФ.

За даними ДБР, нардепу також повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.

Автор: 

заява (220) мандат (148) Стефанчук Руслан (760) Волошин Олег ОПЗЖ (38)


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Топ коментарі
+9
Цей ватний пітор повинен бути публічно повішеним.
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22.02.2023 12:14
+2
а жирна свиня стіфанчюк не могла звільнити волошина, який рік не з'являвся на роботі і був за межами України? а якби волошин не написав заяву, він би і далі "працював"?
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22.02.2023 12:32
+2
Може, спочатку шуфрича? Вже місяців з дев'ять як не не3,14жжений.
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22.02.2023 12:56
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Цей ватний пітор повинен бути публічно повішеним.
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22.02.2023 12:14 Відповісти
Може, спочатку шуфрича? Вже місяців з дев'ять як не не3,14жжений.
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22.02.2023 12:56 Відповісти
Лёлик зеленеет.
Солнышко блестит...
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22.02.2023 12:19 Відповісти
Ловят? Когда словят, на кол посадить. И никаких явок с повинной.
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22.02.2023 12:23 Відповісти
Йому сухарі треба сушити!
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22.02.2023 12:24 Відповісти
Странно, а чего это нардепы от ОПЗЖ так повально кинулись слагать полномочия ? Отказываться от статуса и иммунитета (хоть и ограниченного) . . . Едва ли у них совесть проснулась - видать им сделали предложение, от которого "невозможно отказаться".
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22.02.2023 12:32 Відповісти
Мабуть, з-за "дострокового позбавлення" ********* якісь привілеї, а через "складання мандата" ці привілеї залишаються.
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22.02.2023 15:05 Відповісти
а жирна свиня стіфанчюк не могла звільнити волошина, який рік не з'являвся на роботі і був за межами України? а якби волошин не написав заяву, він би і далі "працював"?
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22.02.2023 12:32 Відповісти
Так цей піТор вроді ж вже раз писав?
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22.02.2023 12:32 Відповісти
Ефективніше було б, якщо би його помножити на 0.
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22.02.2023 12:33 Відповісти
некоторые нардепы от ОПЖЗ оказались порядочнее большей части "слуг народа".
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22.02.2023 12:38 Відповісти
"зе слуги" при владі,ватникам і зрадником,як своїм найкращим друзям, купляють білети для виїзду з України ,при тому організовують для них пропускний режим на границі України.
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22.02.2023 12:49 Відповісти
У жирної тварюки стефанчука не виникало питань цілий рік (!), чому королевська, волошин, льовочкіни та інші виродки мають депутатство і отримують зарплати не знаходячись в Україні? Чи зелені кондоми і опзж - це одне злочинне угруповання?
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22.02.2023 13:26 Відповісти
Невже сам заніс? Телепортація з Монако і Відня, де він шариться з початку війни, пройшла успішно.
Королевська теж отримала підозру вже після вибуття закордон. Скоро почнете посмертно підозри висувати, дуже зручно буде. Імітатори бурхливої діяльності.
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22.02.2023 13:53 Відповісти
Жаба. По цвету и по жизни. Грищенковский говнолиз.
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22.02.2023 15:20 Відповісти
 
 