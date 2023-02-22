Нардеп від ОПЗЖ Волошин написав заяву про складання мандата, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата нардепа забороненої ОПЗЖ Олега Волошина уже надійшла в Раду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. Відповідно до Конституції України", - написав Стефанчук.

Спікер ВР додав, що із розглядом заяви український парламент затягувати не буде.

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Нагадаємо, 10 лютого Волошину було висунуто звинувачення у порушенні ч. 1 ст. 111 ККУ ("Державна зрада") за сприяння підривній діяльності проти України на користь РФ.

За даними ДБР, нардепу також повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.