Нардеп від ОПЗЖ Волошин написав заяву про складання мандата, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата нардепа забороненої ОПЗЖ Олега Волошина уже надійшла в Раду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук
"Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. Відповідно до Конституції України", - написав Стефанчук.
Спікер ВР додав, що із розглядом заяви український парламент затягувати не буде.
Нагадаємо, 10 лютого Волошину було висунуто звинувачення у порушенні ч. 1 ст. 111 ККУ ("Державна зрада") за сприяння підривній діяльності проти України на користь РФ.
За даними ДБР, нардепу також повідомлено про підозру у нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року.
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Солнышко блестит...
Королевська теж отримала підозру вже після вибуття закордон. Скоро почнете посмертно підозри висувати, дуже зручно буде. Імітатори бурхливої діяльності.