Новий наступ Росії розпочався з лютого і має 4-5 напрямків, - ГУР

Активізація окупаційних військ розпочалася ще на початку лютого

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Головного управління розвідки, про це представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив у коментарі агенції "Associated Press":

Він зазначив, що Путін хоче зберегти режим, своє життя, свою владу і владу тих людей, які його оточують.

Після виходу з Херсону росіяни зробили перегрупування, яке забрало 2 місяці.

Скібіцький зауважив, що реальні наступальні дії з боку РФ почалися з початку лютого і існує мінімум 4-5 напрямків, де почалися активні бойові дії.

Також читайте: Наразі загрози наступу з Півночі точно немає, - Веніславський

"Очікувати можна всього, що завгодно — і ракетних ударів, і інших провокаційних дій, проте українські сили оборони до цього готові. І дуже багато залежатиме від того, як пройдуть наступні місяці", - наголосив Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області. Скібіцький зазначив, що незважаючи на напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи Росії незначні і свідчать про виснаженість її сил.

Читайте: Новий наступ Росії на сході "більше бажаний Москвою, ніж реалістичний", - західні чиновники на CNN