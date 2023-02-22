Новий наступ Росії розпочався з лютого і має 4-5 напрямків, - ГУР
Активізація окупаційних військ розпочалася ще на початку лютого
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Головного управління розвідки, про це представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив у коментарі агенції "Associated Press":
Він зазначив, що Путін хоче зберегти режим, своє життя, свою владу і владу тих людей, які його оточують.
Після виходу з Херсону росіяни зробили перегрупування, яке забрало 2 місяці.
Скібіцький зауважив, що реальні наступальні дії з боку РФ почалися з початку лютого і існує мінімум 4-5 напрямків, де почалися активні бойові дії.
"Очікувати можна всього, що завгодно — і ракетних ударів, і інших провокаційних дій, проте українські сили оборони до цього готові. І дуже багато залежатиме від того, як пройдуть наступні місяці", - наголосив Скібіцький.
За словами представника ГУР МО України, зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області. Скібіцький зазначив, що незважаючи на напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи Росії незначні і свідчать про виснаженість її сил.
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