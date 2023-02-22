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Новини
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Новий наступ Росії розпочався з лютого і має 4-5 напрямків, - ГУР

скібіцький

Активізація окупаційних військ розпочалася ще на початку лютого

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Головного управління розвідки, про це представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив у коментарі агенції "Associated Press":

Він зазначив, що Путін хоче зберегти режим, своє життя, свою владу і владу тих людей, які його оточують.

Після виходу з Херсону росіяни зробили перегрупування, яке забрало 2 місяці.

Скібіцький зауважив, що реальні наступальні дії з боку РФ почалися з початку лютого і існує мінімум 4-5 напрямків, де почалися активні бойові дії.

Також читайте: Наразі загрози наступу з Півночі точно немає, - Веніславський

"Очікувати можна всього, що завгодно — і ракетних ударів, і інших провокаційних дій, проте українські сили оборони до цього готові. І  дуже багато залежатиме від того, як пройдуть наступні місяці", - наголосив Скібіцький.

За словами представника ГУР МО України, зараз основними цілями Росії є Куп'янськ Харківської області, Лиман, Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар Донецької області. Скібіцький зазначив, що незважаючи на напружені бої на цих ділянках фронту, успіхи Росії незначні і свідчать про виснаженість її сил.

Читайте: Новий наступ Росії на сході "більше бажаний Москвою, ніж реалістичний", - західні чиновники на CNN

Автор: 

розвідка (3867) росія (65394) Скібіцький Вадим (293) наступ (230)


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Топ коментарі
+4
Якщо чуваки відрощують бороду, одягають окуляри, військову форму, не голяться, щось незрозуміле белькочуть так, що не відрізниш: де шмигаль, яценюк, резніков чи ще якийсь поц, то такі вони і є.
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22.02.2023 12:42
+3
Без Яценюка ніяк...?
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22.02.2023 12:59
+2
Если это разведданные гогилашвили, то я им верю! Это наш скромный херой- Штирлиц !
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22.02.2023 12:59
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Якщо чуваки відрощують бороду, одягають окуляри, військову форму, не голяться, щось незрозуміле белькочуть так, що не відрізниш: де шмигаль, яценюк, резніков чи ще якийсь поц, то такі вони і є.
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22.02.2023 12:42 Відповісти
Без Яценюка ніяк...?
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22.02.2023 12:59 Відповісти
А ти сам воюєш? Чи антисиміта корчить десь у теплому крісельці від єврея у формі ЗСУ?
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22.02.2023 13:28 Відповісти
Рєзніков знову недавно казав, що наступу не буде, бо він не бачить угруповань....це якийсь сюр.....
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22.02.2023 12:43 Відповісти
Наступу колонами ,як рік тому більше вже ніколи не буде. Вони розуміють, що ми ці колони порубаємо на шматки, це для них наразі самогубство. В найближчі місяці це точно колон не буде. Зараз наступ- це збільшення російських військ на напрямках і посилення бойових дій біля Бахмуту, Вугледару, Мар'їнки і т.д. Вони сподіваються десь прорвати фронт.
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22.02.2023 12:48 Відповісти
та ладно а угледар)))это же кацапье,они вон танчики на самоубийство возле кременой кинули в лес!!!без поддержки пехоты,....танки и лес.....неисправимые дебилы.
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22.02.2023 12:51 Відповісти
Это не колонны под угледаром, это детский лепет. Колонны были под Киевом, колонна длиной 40 км, 1500 единиц боевой техники, это колонна. Такого наступления у них не будет уже.
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22.02.2023 17:50 Відповісти
Если это разведданные гогилашвили, то я им верю! Это наш скромный херой- Штирлиц !
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22.02.2023 12:59 Відповісти
А що робить наша розвідка в рашистському телеграмі?
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22.02.2023 13:09 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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22.02.2023 16:57 Відповісти
 
 