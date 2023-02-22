Дуда і Санду зустрілись у Варшаві. Говорили про агресію РФ

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у Варшаві з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це повідомили у канцелярії польського лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Основною темою переговорів президентів стали питання безпеки.

Дуда зазначив, що Польща підтримує зусилля Молдови щодо приєднання до європейської та трансатлантичної спільноти.

Також лідери порушили питання агресії Росії.

Читайте: Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям