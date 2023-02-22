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Новини
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Дуда і Санду зустрілись у Варшаві. Говорили про агресію РФ

дуда,санду

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у Варшаві з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це повідомили у канцелярії польського лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Основною темою переговорів президентів стали питання безпеки.

Дуда зазначив, що Польща підтримує зусилля Молдови щодо приєднання до європейської та трансатлантичної спільноти.

Також лідери порушили питання агресії Росії.

Читайте: Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям

Автор: 

Молдова (2076) Польща (8535) Дуда Анджей (777) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+6
Красиве і добре фото.
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22.02.2023 12:58
+5
Хіба це обійми? ось це обіймаються ******* сердця
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22.02.2023 12:59
+5
Ой шось Дуда дивиться на Санду не зовсім як на колєгу...
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22.02.2023 13:11
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Красиве і добре фото.
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22.02.2023 12:58 Відповісти
Хіба це обійми? ось це обіймаються ******* сердця
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22.02.2023 12:59 Відповісти
Ой шось Дуда дивиться на Санду не зовсім як на колєгу...
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22.02.2023 13:11 Відповісти
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22.02.2023 13:21 Відповісти
Хрупкая женщина. Рядом с ней любой мужчина начинает себя чувствовать рыцарем - защитником)))
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22.02.2023 13:25 Відповісти
Ви коли вже кацапів з своєї території почнете виганяти?
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22.02.2023 13:38 Відповісти
Граблями и сапой?) Вроде как работает Санду над преобразованием армии. Но тяжко после воронина-дадона
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22.02.2023 13:52 Відповісти
Так наш же Резников казав шо нехай Молдова попросить Україну допомогти...
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22.02.2023 13:59 Відповісти
Ну Резникову чего не распорядиться военными ресурсами. Думаю сперва у Залужного спросить надо, что у него в приоритете)
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22.02.2023 14:15 Відповісти
Взагалі то спочатку людям треба аеропорт в Кишиневі блокувати, щоб кацапи не літали і не шарились туди сюди. За вас ніхто цього робити не буде.
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22.02.2023 14:26 Відповісти
А есть сведения, что наши ухом подушку давят? Сербов с черногорцами не пропустили, контроль усилен, рейсы на дружественные рэфии страны сокращены до полного минимума
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22.02.2023 14:29 Відповісти
Хорошо, а до повномасштабной войні в Україні як кацапи ротацію в придністров'ї робили? Як туди кацапи потрапляли? Через Україну це неможливо було.
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22.02.2023 14:37 Відповісти
Мне вот чисто по-человечески интересно, откуда вообще идут эти разговоры про ротацию какую-то? Вы реально думаете, что там ротация ведётся? В том контингенте все местные, получившие гражданство РФ. И украинское заодно. Они живут там, они оттуда родом. Амуниции там с советских времён столько, что на небольшую войну хватит.
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22.02.2023 14:45 Відповісти
Ну допустим, мяса можно местного набрать. А как же с офицерским составом? Кто руководит там всем этим? И еще, какая там амуниция? 35 лет прошло! Она сотлела уже давно. Ну пусть там железо сохранилось и то! Его же обслуживать нужно, так сказать полный цикл ГСМ, аккумуляторы, запчасти и т.д. Как оно туда попадает?!
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22.02.2023 14:51 Відповісти
Местные. Лично одного знаю. Вояка с Ленинградской области откуда то. 35 лет назад женился на местной. Получил гражданство Молдовы. После развала сэра получил гражданство пмр и украины. Так и жил в тирасполе, входил в контингент. Работал на постоянной основе. Офицер. Сейчас вышел в отставку, получает от рэфии военную пенсию. И ныне живёт в тирасполе
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22.02.2023 14:55 Відповісти
Так я ж про що і говорю. Це ви одного знаєте, а за 35 років там таких тисячі! Якщо не десятки тисяч. Вже б давно попідривали їхні склади ***********. Увас же немає спільного кордону з кацапами.
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22.02.2023 15:00 Відповісти
Без обид. Вы много в Крыму взорвали с 2014 до 2022? Наверное все же это не так просто. А склады боеприпасов в колбасне в случае детонации на 100 км в диаметре разрушат под ноль все населенные пункты. И молдавские и украинские
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22.02.2023 15:06 Відповісти
Шо ти порівнюєш *уй з пальцем?
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22.02.2023 15:12 Відповісти
А чо так? У вас просто оттяпали кусок территории в виде Крыма, и кусок территории под предлогом самоопределения. У нас оттяпали под предлогом самоопределения. В чем разница?
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22.02.2023 15:14 Відповісти
А різниця в тому шо ми воюємо за свою землю, а ви ні. Зрозумів?
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22.02.2023 15:26 Відповісти
Та припиніть вже на сусідів агресивно наїзжати, це зовсім не по-європейськи.
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22.02.2023 15:34 Відповісти
Це не сусід, це троляка
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22.02.2023 15:37 Відповісти
У вашого опонента профіль від 2014 року, у вас - від 2023. Так що, цей аргумент не на вашу користь.
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22.02.2023 15:58 Відповісти
Пойму обязательно, как только ты мне пару вещей об'яснишь. О позиции Украины в 1991 году, когда мы сражались, когда у нас люди гибли. Помогали ли украинцы молдованам или может наоборот, сражались на стороне приднестровцев и обеспечивали рэфии военный коридор? Принимали ли беженцев? Так что дружок не читай мне лекций, ок. Воюет он клавиатурой
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22.02.2023 16:27 Відповісти
Ще раз говорю. Не порівнюй йух з пальцем. Україні тоді не до Молдови було. В нас повним ходом йшла революція. В нас своя хата горіла, а ви привикли, що хтось за вас повинен робити. Чого до своїх братів румунів не звиртаєшся? Вони ж ближче вам за духом та кров'ю. Розмовляєте однією мовою...
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22.02.2023 16:42 Відповісти
Не свисти, и не виляй) УНА УНСО в приднестровском конфликте революцией занималась? Гражданство Украины приднестровцы получали тоже в связи с революцией?) Хватит уже, а? Никто у вас помощи не просил и не просит, а уж тем более не просит что-то за нас делать. Или может назовешь хоть один случай? Чисто повеселиться)
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22.02.2023 16:55 Відповісти
Слухай, особисто мені поюху під ким ви вже 33 роки і яку державу збираєтесь будувати. Хочете сосати у ***** будьласка. Тільки якщо ваша клоака (а це ваша клоака) буде загрожувати моїй державі то в зуби ніхто дивитись не буде.
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22.02.2023 20:18 Відповісти
УНСО воювали на стороні придністровських сепаратистів проти Молдови - сам Корчинський про це розповідає. Це ганебно. Україна мала б видати його Молдові за порушення територіальної цілісності і суверенітету Молдови. Точно не лекції читати. https://www.radiosvoboda.org/a/prydnistrovya-viyna-v-sadakh/31832863.html
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22.02.2023 18:49 Відповісти
Шановний пан напевно не знає що Санду на посаді з 24.12.2020
До цього був про-руснявий Додон (зараз під слідством за корупцію). За нього і їздили русняві до Придністров'я.

Хочу нагадати шановному пану що ротація русні (в тому числі і поставки військового спорядження до Придністров'я) до 2014 року йшли через Україну. Але то таке.
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22.02.2023 14:51 Відповісти
О! Так цього ж я і добиваюсь від вас. Ну припустимо долдон ваш прокацаплений, а як ви на це дивились? Вам пох** було, шо кацапня відтяпала у вас кусок території і шляється туди сюди через ваш аеропорт? Чи хто за вас це повинен робити? А за що помирали ваші воїни на початку 90-х?
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22.02.2023 14:56 Відповісти
Наверное так же, как и вы на Януковича смотрели, нет?) Потом переизбрали. Мы далдона бескровно, вы - с кровью.
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22.02.2023 15:01 Відповісти
Так, петухович був помилкою так же як і США помилились з трампом. Але ми на петуховича дивились чуть меньше трьох років, потім зробили так шо він втік, а ви вже 35 років лайно одне терпите. Нема у вас яєць, так і скажи, а не викручуйся тут як воша на гребінці.
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22.02.2023 15:05 Відповісти
давайте не будем письками меряться) Режим Воронина у нас как был скинут? Не массовым восстанием в Кишиневе с человеческими жертвами?) На дадона мы любовались не намного дольше, чем вы на януковича. Просто взяли и переизбрали.
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22.02.2023 15:10 Відповісти
Нагадаю пану Грицьку що до 2014 Україна разом с руснею в форматі 5+2 (переговори по Придністров'ю) за 1992-2000 роки давили на Молдову (дві країни зі 45 і 140 млн населення і численними арміями - проти Молдови з 3,5 млн і армією в складі 1 бригади) політично і фінансово, а Молдова ой як була (тепер уже ні) залежна економічно від цих двох країн, щоб Молдова признала Придністров'я як республіку і створила з ними "федерацію" - ніщо пану не нагадує "геніальний план" русні по федерації України з так званими ЛДНР-и?

Про добровольців-націоналістів з України які воювали в 1992 разом з руснявими "кізяками" за ПРМ проти Молдови я мовчу, бо всі помиляються.

Фактично примусили Молдову до такого сценарію "миру".

Це зараз всі такі "круті" шашками махають.
Про аеропорт чомусь вам подобається тема - цього вже давно нема, у вас застаріла інформація.
А тахніка русні (танки і гелікоптери) поступали русні у Придністров'я і після війни 1992 желізною дорогою, мабуть через Україну, ні?
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22.02.2023 15:28 Відповісти
Ні, через Україну кацапи нічого не переправляли. В тебе є факти? Чи ти просто тролляка?
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22.02.2023 15:36 Відповісти
Шановний пан, я не троль.
Почитайте інфу за весну 2014 на українських ресурсах коли була загроза вторгнення з Придністров'я на Одесу, (у мене нема ссилок, не зберіг) - там було про найменування техніки, в тому числі і танків досить ******** модифікацій, і про гелікоптери.

Тоді пройшла інфа що русня малими групами під виглядом "туристів" через Кишинів прислала воєн спеців для цієї техніки, бо місцеві не уміли нею управляти. Зразу скажу що при владі тоді був руснявий маріонетка Додон, якщо що. Тоді вони ще провели навчання на цій техніці, але цим і закінчилось, не пішли вони в наступ.

Як вони (танки, гелікоптери) там в Придністров'ї опинились, не знаю(.
Аеєродромів для військових літаків у них нема.
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22.02.2023 15:58 Відповісти
...Аеєродромів для військових літаків у них нема... У них нема, зато у вас є...
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22.02.2023 16:02 Відповісти
В Молдові, навіть в часи самих про-руснявих президентів, була хоч-якась опозиція. І все верстви населення, включно з промитими пропогандою про-російськими громадянами, не підтримували ідеї про посилення руського контингенту в Придністров'ї. Тим більше про постачання нової зброї для русні в Придністров'ї. Всі (без виключення) підтримували зниження екскалації.

Тому, щоб не втратити підтримку цих виборців, навіть самі найсильніші про-русняві президенти були проти таких поставок озброїнь. Вони деколи навіть заявляли про те що потрібно вивезти все озброєння і русняві "миротворчі" війська.

Молдова маленька країна. Якщо-б якість поставки військової техніки йшли через Молдову в Придністров'я - про це швидко зразу-би стало відомо і опозиція зробила-би розголос. Щоб потрапити в Придністров'я з Молдови є тільки 2 чи 3 мости через Дністер - це все добре видно.
Нічого подібного не було чути.
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22.02.2023 16:19 Відповісти
На додачу скажу що в 2000-х роках коли через воєнний аеродром в Молдові зробив транзитну посадку літак торговців зброєю (щось віз з Азії в Африку чи наоборот) зразу опозиція про це зробила зголос в пресі - в Молдові ще є і була свобода слова.

Такщо про якісь танки чи гелікоптери - це була-би взагалі інформаційна "бомба".
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22.02.2023 16:27 Відповісти
Портвейн Фрага ще виробляєте? Дуже сподобався мені колись.
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22.02.2023 14:01 Відповісти
Из винограда Ноа знаю, что сладкое десертное Фрага делают, а портвейны вроде как торговая марка, нельзя это название использовать, как и "шампанское". Это кацапам насрать на право интеллектуальной собственности)
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22.02.2023 14:12 Відповісти
Портвейн Фрага був ще при союзі в середині 60-х років. Жовтуватого кольору. На етикетці білий журавель.
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22.02.2023 18:25 Відповісти
Надеюсь, у Молдовы есть договор с Румынией о взаимопомощи военной? Даже если это рф только играет мускулами и отвлекающий маневр, если что, то Молдова обратится за помощью к Румынии?
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22.02.2023 14:59 Відповісти
Румыния в НАТО. Вряд ли возможны сепаратные военные договору с отдельной страной, входящей в состав НАТО
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22.02.2023 15:03 Відповісти
Не знаю, ограничивает ли НАТО возможность действовать как индивидуальная страна, а не член НАТО. Я думала, что Румыния и Молдова культурно и исторически очень близки как, например, Турция и Азербайджан. Турция, не смотря на свое участие в НАТО, разве не поможет Азербайджану если что?
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22.02.2023 15:10 Відповісти
Молдова и Румыния это исторически одна территория, один язык, одна история) гуманитарная помощь огромная идёт. Военная вряд ли. Только в рамках НАТО
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22.02.2023 15:13 Відповісти
При такой исторической близости Молдовы и Румынии однозначно надо укреплять отношения)
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22.02.2023 15:28 Відповісти
Был момент об'единению сразу после развала совка. Был бы на тот момент не кремлёвский вылупок Илиеску президентом Румынии, об'единению бы состоялось. Все предпосылки были
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22.02.2023 16:30 Відповісти
не дуже хороша ситуація у Молдові. Там русні як гною
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22.02.2023 13:44 Відповісти
Добре що Санду змінила прем'єр міністра . Цей , нинішній , схоже - зубастий хлопець . Гайки місцевій прокацапській ваті - закрутить .
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22.02.2023 13:50 Відповісти
Молдавани, ловіть момент поки Україна затримує російську пошесть біжіть, летіть в ЕС і НАТО. І як можна швидше закінчуйте гратися з придністровям. Може тоді і вижевите як країна.
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22.02.2023 13:52 Відповісти
А Санду була вже у Київі і Бучі?
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22.02.2023 14:00 Відповісти
Аж десять разів))))
Ви ще спитайте чи була вона в Херсоні і Миколайові. Про Бахмут вже промовчимо.
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22.02.2023 14:17 Відповісти
Шановний пан мабуть не слідкує за візитами Президента Санду в Україну.
Спочатку (ще до 24.02.2022) відносини з Зе у неї не склалися, чому - взнайте самі.

Після повномаштабного вторгнення позиція змінилась - Санду повністью підпримує народ України в боротьбі.

Ось її візит в Україну 27.06.2022, якщо цікаво (там є речення -...Президент отметил, что Майя Санду посетила сегодня Киевскую область и увидела последствия полномасштабного российского вторжения....) -
https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-************-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-moldovi-76081 https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-************-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-moldovi-76081

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22.02.2023 15:03 Відповісти
Так, всі знають, що в пані Санду проєвропейські погляди і це чудово. Хотілось би сподіватися, що в Молдови є чи будується власна армія і оборона країни не бере поганий приклад з України напередодні 24.02.2022, бо здається, росіяни намагаються провести якісь паралелі. Сподіваюсь, це лише відволікаючий маневр з боку рф.
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22.02.2023 15:19 Відповісти
Так, ви праві.
Після початку повномаштабного вторгнення 24.02 і планів русні захопити і Молдову (відкрито сказали) президент Санду провела переговори з Заходом і почались рухи в сторону політики відказу від "нейтралітету" на зближення з євро-атлантичними союзами.

Зараз йде постачання німецьких бронетранспортерів і др. техніки, заказали ППО (довго чекати через першечергові потреби України), проводяться навчання з вояками НАТО на полігонах за 40 км від Придністров'я і т.д.
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22.02.2023 15:34 Відповісти
Це чудово, що йдуть поставки і навчання з європейцями. Дякую за інформацію про ситуацію з точки зору Молдови, особливо про історичний контекст і минулу (сподіваюсь це вже виключно в минулому), на превеликий жаль, негативну роль України як агента російського тиску на Молдову, корисно знати більш широкий контекст.
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22.02.2023 15:49 Відповісти
Дуда зацінив... біцепси Санду. Еге ж, зєбобіки?
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22.02.2023 16:00 Відповісти
 
 