Дуда і Санду зустрілись у Варшаві. Говорили про агресію РФ
Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у Варшаві з президенткою Молдови Маєю Санду.
Про це повідомили у канцелярії польського лідера, інформує Цензор.НЕТ.
Основною темою переговорів президентів стали питання безпеки.
Дуда зазначив, що Польща підтримує зусилля Молдови щодо приєднання до європейської та трансатлантичної спільноти.
Також лідери порушили питання агресії Росії.
Топ коментарі
+6 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар22.02.2023 12:58
+5 Paul Foxen #557682
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+5 Грицько Добрий
показати весь коментар22.02.2023 13:11
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До цього був про-руснявий Додон (зараз під слідством за корупцію). За нього і їздили русняві до Придністров'я.
Хочу нагадати шановному пану що ротація русні (в тому числі і поставки військового спорядження до Придністров'я) до 2014 року йшли через Україну. Але то таке.
Про добровольців-націоналістів з України які воювали в 1992 разом з руснявими "кізяками" за ПРМ проти Молдови я мовчу, бо всі помиляються.
Фактично примусили Молдову до такого сценарію "миру".
Це зараз всі такі "круті" шашками махають.
Про аеропорт чомусь вам подобається тема - цього вже давно нема, у вас застаріла інформація.
А тахніка русні (танки і гелікоптери) поступали русні у Придністров'я і після війни 1992 желізною дорогою, мабуть через Україну, ні?
Почитайте інфу за весну 2014 на українських ресурсах коли була загроза вторгнення з Придністров'я на Одесу, (у мене нема ссилок, не зберіг) - там було про найменування техніки, в тому числі і танків досить ******** модифікацій, і про гелікоптери.
Тоді пройшла інфа що русня малими групами під виглядом "туристів" через Кишинів прислала воєн спеців для цієї техніки, бо місцеві не уміли нею управляти. Зразу скажу що при владі тоді був руснявий маріонетка Додон, якщо що. Тоді вони ще провели навчання на цій техніці, але цим і закінчилось, не пішли вони в наступ.
Як вони (танки, гелікоптери) там в Придністров'ї опинились, не знаю(.
Аеєродромів для військових літаків у них нема.
Тому, щоб не втратити підтримку цих виборців, навіть самі найсильніші про-русняві президенти були проти таких поставок озброїнь. Вони деколи навіть заявляли про те що потрібно вивезти все озброєння і русняві "миротворчі" війська.
Молдова маленька країна. Якщо-б якість поставки військової техніки йшли через Молдову в Придністров'я - про це швидко зразу-би стало відомо і опозиція зробила-би розголос. Щоб потрапити в Придністров'я з Молдови є тільки 2 чи 3 мости через Дністер - це все добре видно.
Нічого подібного не було чути.
Такщо про якісь танки чи гелікоптери - це була-би взагалі інформаційна "бомба".
Ви ще спитайте чи була вона в Херсоні і Миколайові. Про Бахмут вже промовчимо.
Спочатку (ще до 24.02.2022) відносини з Зе у неї не склалися, чому - взнайте самі.
Після повномаштабного вторгнення позиція змінилась - Санду повністью підпримує народ України в боротьбі.
Ось її візит в Україну 27.06.2022, якщо цікаво (там є речення -...Президент отметил, что Майя Санду посетила сегодня Киевскую область и увидела последствия полномасштабного российского вторжения....) -
https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-************-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-moldovi-76081 https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-************-derzhavi-zustrivsya-z-prezidentom-moldovi-76081
Після початку повномаштабного вторгнення 24.02 і планів русні захопити і Молдову (відкрито сказали) президент Санду провела переговори з Заходом і почались рухи в сторону політики відказу від "нейтралітету" на зближення з євро-атлантичними союзами.
Зараз йде постачання німецьких бронетранспортерів і др. техніки, заказали ППО (довго чекати через першечергові потреби України), проводяться навчання з вояками НАТО на полігонах за 40 км від Придністров'я і т.д.