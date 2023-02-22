ВАКС заочно арештував колишнього першого заступника мера Одеси Кучука

Вищий антикорупційний суд 21 лютого заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у телеграмі.

"21 лютого слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини, а саме колишньому першому заступнику міського голови Одеси", - ідеться у повідомленні.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їх взаємодію із приватним сектором ринку.

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - зазначили в САП.

Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255 (встановлення або поширення злочинного впливу ), ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, в грудні детективи НАБУ повідомили про підозру трьом заступникам міського голови Геннадія Труханова, в тому числі Михайлу Кучуку, що діяли у складі викритої злочинної організації.

Перший заступник міського голови Одеси, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь-головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті.

12 січня Кучука звільнили з посади першого заступника міського голови.