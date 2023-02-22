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ВАКС заочно арештував колишнього першого заступника мера Одеси Кучука

кучук

Вищий антикорупційний суд 21 лютого заочно арештував колишнього першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє у телеграмі.

"21 лютого слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини, а саме колишньому першому заступнику міського голови Одеси", - ідеться у повідомленні.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їх взаємодію із приватним сектором ринку.

"Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - зазначили в САП.

Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255 (встановлення або поширення злочинного впливу ), ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

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Як повідомлялося, в грудні детективи НАБУ повідомили про підозру трьом заступникам міського голови Геннадія Труханова, в тому числі Михайлу Кучуку, що діяли у складі викритої злочинної організації.

Перший заступник міського голови Одеси, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь-головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті.

12 січня Кучука звільнили з посади першого заступника міського голови.

Автор: 

арешт (2528) мер (507) Одеса (5476) Труханов Геннадій (378) САП (2225) Антикорупційний суд ВАКС (1957)


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Заочно можете его хоть расстрелять.
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22.02.2023 14:07 Відповісти
Брав участь у Вавиному великому крадівництві.
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22.02.2023 14:08 Відповісти
А де той кучук? Не вже під Бахмутом воює.
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22.02.2023 14:10 Відповісти
В Україні часто згадували досвід подолання корупції в Сингапурі під час диктатури Лі Куан Юя. Так от до сьогодні в Сингапурі існує смертна кара, нульова толерантність до наркозлочинів (за 1 грам наркотику смертна кара) і тілесні покарання. Ніхто жодного разу не згадав про те скільки корумпованих осіб було фізично знищено для того щоб припинити корупцію в Сингапурі - найкорумпованішій країні Азії. Корупціонерів потрібно допитувати і вбивати відразу. Інакше ніяк. Вони крадуть життя народу. Вони гірші за кацапських тварюк! У нас мають діяти не "антикорупійні" корумповані суди, а "трибунали" і "Суди Лінча". ...

Рєзнік(ов)а вже б спалили і смердючий прах розвіяли... а він пять заступників призначає в "козли відпущення"...
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22.02.2023 14:15 Відповісти
Важко Трухану працювати в оточенні злодіїв, ой як важко!!!
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22.02.2023 14:21 Відповісти
При мері Курвіці займався поборами з підприємств. Все робилось дуже просто - присилали "герольда" і той оголошував суму побору. А якщо хтось впирався, то викликали в кабінет на тет-а-тет. І всі платили. Я в ті часи був одним з тих, підприємство якого грабували курвіці. А ще ж були "орли" Кілі Бімби.
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22.02.2023 15:05 Відповісти
Ключове слово - заочно! А можна було сказати ще крутіше - заарештував віртуально!
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22.02.2023 16:13 Відповісти
Це такий новий тренд, або звільняти або заочно арештовувати. Ще пропоную догану в особисту справу!
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22.02.2023 16:29 Відповісти
 
 