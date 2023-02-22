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Ізраїль створює для України систему раннього оповіщення, - посол Корнійчук

тривога,повітряна

Ізраїль працює над пілотним проєктом системи раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників для Києва, згодом він може бути розширений на інші регіони.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що наразі, коли російські літаки злітають, приміром, у Білорусі, тривога включається відразу по всіх північних областях України. Натомість в Ізраїлі працюють потужні радари, які вираховують, куди саме летить ракета, і сирена включається секторально у конкретному місці. Окрім того, сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин є у населення, щоб заховатися в укритті.

"Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть. Але не так усе просто, бо це справді забере певний час. Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії", - сказав Корнійчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До України прибула ізраїльська парламентська делегація. ФОТО

Він додав, що для України це дуже важливо, тому українська сторона просила, щоб це відбулося раніше.

Посол також зазначив, що "це початок", і спрогнозував, що згодом проєкт раннього оповіщення буде розширений на інші регіони.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

Також читайте: Відмова Ізраїлю передати Україні ППО Hawk: Це не злий умисел. Системи давно перебувають у неналежному стані, - посол Корнійчук

Автор: 

Ізраїль (1648) Корнійчук (65)


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Топ коментарі
+11
Це для ког "локшина"й навіщо-створити враження що Ізраїль "допомагає"?! Та система,можливо,"вираховує" траекторію водопровідних труб,напханих порохом,якими "пуляють" по Ізраїлю ,але,куди летить крилата ракета ,що маневрує під час польоту,чи "Кинжал" що летить кілька хвилин-до одного місця та "система"! Ну не бажає Ізраїль допомагати-гаразд,ні,але,не потрібно пхати "скляні буси" з багатозначним видом!
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22.02.2023 18:37
+6
Дуже потрібна річ. Але тут головне, щоб який-небудь черговий дрістович з арахамією то все не пересрали.
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22.02.2023 18:29
+6
Вася, ты дебил сам по себе или за деньги?
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22.02.2023 18:30
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Для цього є Кім. Хоча якщо це сповіщає раніше Кіма....
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22.02.2023 18:34 Відповісти
Шутка дня,однозначно.
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22.02.2023 18:58 Відповісти
Ее Ким не поцеловал в щечку, вот она и бесится). Она тут на многих мужчин кидается....
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22.02.2023 19:04 Відповісти
Це для ког "локшина"й навіщо-створити враження що Ізраїль "допомагає"?! Та система,можливо,"вираховує" траекторію водопровідних труб,напханих порохом,якими "пуляють" по Ізраїлю ,але,куди летить крилата ракета ,що маневрує під час польоту,чи "Кинжал" що летить кілька хвилин-до одного місця та "система"! Ну не бажає Ізраїль допомагати-гаразд,ні,але,не потрібно пхати "скляні буси" з багатозначним видом!
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22.02.2023 18:37 Відповісти
Черговий "спеціаліст" по ракетам та ПРО)
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22.02.2023 21:27 Відповісти
А в нас є оті ''потужні радари'' під оту вумну систему оповіщення? Чи це для того щоб знову гроші розтринькати, і ще й собі щось урвати!
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22.02.2023 18:39 Відповісти
Раннє сповіщення це мережа радарів на великій площі(регіоні) об"єднаних в одну систему.
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22.02.2023 18:39 Відповісти
щоб не вийшло, як з генераторами, майже всі забезпечені, але поки не користуються
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22.02.2023 18:41 Відповісти
Умань буде друга
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22.02.2023 18:43 Відповісти
Якось не смішно , до чого тут Умань ? До того ж якщо не в курсі - Умань однією із перших ракетами обстріляли ((
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22.02.2023 21:12 Відповісти
Ти що проти раннього ракетного оповіщення?Я тобі навіть точний час назвати можу....
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22.02.2023 22:06 Відповісти
Гопота ждвокзаловська?
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22.02.2023 22:11 Відповісти
Я в твоєму колі не буваю.
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22.02.2023 22:31 Відповісти
Бачу ти намагаєшся
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22.02.2023 22:56 Відповісти
Ну а як же таким як ти не допомагати , собак і тих до притулків відправляють , а ти ж за зовнішніми ознаками колись на людину скидався (( так що не сци , шаріков , може іще тебе витягнемо !
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22.02.2023 23:07 Відповісти
Це вже яйця по 25.
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22.02.2023 18:55 Відповісти
а пращу Давида зажали...(((
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22.02.2023 19:02 Відповісти
Завезуть (за гроші!) в Україну кошерну сирену,яка буде завивати мелодією "7-40"? цікаво,невже є придурки які ще вірять в допомогу Ізраїля?
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22.02.2023 19:23 Відповісти
Здорово, Мудко.
Як ся маєш?
У мене таке враження, що навіть якщо ти подихатимеш від спраги і тобі піднесуть до губ пляшку ізраїльської води, ти дурним голосом закричиш - Не вірю, вони хочуть мене набути.
Тут уже справа в твоїй хворобі, яка змушує тебе бачити "єврейські підступи" під кожним кущем і не дає тобі жити та насолоджуватися життям
Гарний психіатр би тобі допоміг.
Але де зараз у вас взяти хорошого психіатра.
Тож доведеться тобі страждати недолікованого
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22.02.2023 19:42 Відповісти
Этническая чистка с целью иудаизации Палестины проходит в режиме нон-стоп. Сионистская банда "Израиль" разрушает дома палестинцев, изгоняя палестинские семьи. Затем эти территории заселяются т.н. еврейскими поселенцами-це пишу не я ,а Кавказ-центр. Але це мені чимсь нагадує ситуацію на окупованих територіях України... Чомусь,мене тєрзают смутниє подозрєнія...не дивно,що головним пропагандистом знищення України на Раші є бригадний генерал (алуф) Ізраїлю Яшка Кедмі....
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22.02.2023 19:58 Відповісти
Мудко, алуф, это полный генерал, а бригадный генерал это тат-алуф.
Но Яша Казаков никогда этого звания не имел, его служба проходила в гражданской организации, это он уже сам себе звания присваивает.
Но, вообще-то, из всех сайтовских дурачков ты мой самый любимый. Даже не знаю почему. Нравишься ты мне из-за твоей какой-то чистой детской глупости и наивности. Обидеть тебя, все равно что 5-летнего ребенка обидеть. Вот потому я с тобой по хорошему.
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22.02.2023 20:10 Відповісти
Ай вей-вей, о велікій іудєй - пощяді! Пґадай вади страждушьчім в пустинє!

Мене завжди втішають пейсаті вилупки на зразок тебе, які чи то з-під VPN, чи то справді з ісраелю, несуть сюди, на українськтй форум, своє гіпертрофоване его. Вважаючи свою еу-рейську дупу чимось винятковою. Твої великоіудейські висери тут нікому нецікаві, рівно як дописи "великоросів", що іноді сюди прориваються через блокаду всяких там роскомнадзорів. Я не дарма провів це порівняння: між москало-рпшистами та іудеями можна ставити знак рівності.
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23.02.2023 08:43 Відповісти
Ой, понти-понти... https://mnenia.zahav.ru/Articles/3557627/%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 Понт на понті сидитьі понтом поганяє...
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22.02.2023 20:51 Відповісти
Для мене найнагальніше питання - ви пан чи пані.
Від цього залежатиме моя відповідь вам.
А взагалі, як і у випадку з Юрою Мудко, мене розчулює ваша дитяча наївність і дурість. Поки сьогодні, тут і зараз, ворог справжній, ворог реальний, ворог жорстокий, рве вашу країну на частини, руйнує ваші міста, вбиває ваших чоловіків, ґвалтує ваших жінок ви з якоюсь неймовірною насолодою копаєтесь у 1000-річних міфах і плітках і підносите мені це як якусь високу істину. А навіщо це мені? Для вас, я розумію, це вже не думка, а фізіологічна потреба, на рівні харчування та спорожнення. Але мені це марення для чого?
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22.02.2023 21:08 Відповісти
Тільки русскій чілавєк не знає, що Ореста - це жіноче ім'я. Щодо міфів і пліток, то моєму собаці історія цивілізації пофіг.
Хе-хе... А про штати таки збрехали. Там рулили брити і німаки.
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22.02.2023 21:15 Відповісти
Жіночий варіант імені Орест - Орися.
Ореста, це вже щось церковно-чернече.
Про що ви пишете, я не знаю, не читав.
Ще раз, щоб до вас дійшла моя думка. Якщо людина з країни, що воює, в якій руйнують міста і гинуть люди, пріоритетом своєї уваги має історичні міфи і плітки, то ця людина ні на увагу, ні на повагу не заслуговує. Усього вам найкращого та швидкої перемоги. Знайдіть собі іншого співрозмовника, а я з вами більше говорити не хочу, щоб не втратити поваги до самого себе
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22.02.2023 21:29 Відповісти
Кому Ви розказуєте про галицькі імена? Кошерно-недообрізаному Срулю? Чи Сємьйону, який втік в ісраель з Одеси 30 років тому? Не витрачайте даремно свій час.
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23.02.2023 09:01 Відповісти
Це пейсате рило не відрізнить ім'я Роман від Романа
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23.02.2023 09:02 Відповісти
Это все хорошо, но без системы бомбоубежищ бесполезно абсолютно.
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22.02.2023 19:37 Відповісти
99,9 процентам людям в городах некуда бежать в городах, поэтому они остаются дома и просто ждут своей участи попадёт/не попадёт. Умрёшь ты под вой сирен или без воя не важно
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22.02.2023 19:39 Відповісти
Этническая чистка с целью иудаизации Палестины проходит в режиме нон-стоп. Сионистская банда "Израиль" разрушает дома палестинцев, изгоняя палестинские семьи. Затем эти территории заселяются т.н. еврейскими поселенцами-це пишу не я ,а Кавказ-центр. Але це мені чимсь нагадує ситупцію на окупованих територіях україни...
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22.02.2023 19:54 Відповісти
По всему Израилю живут арабы с евреями вперемешку и нет проблем, а там где проиранская-пророссийская террористическая шваль "КАМАЗ" - есть проблемы. Действительно, напоминает. Правильно евреи в своей стране и делают, Палестина, это Израиль.
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22.02.2023 21:13 Відповісти
В 1948 году, накануне принятия Декларации Независимости, до последнего дня шла дискуссия как назвать возрожденную страну - Иудея, Израиль, Палестина.
Бен Гурион настоял все же Израиль. Почему?
Израиль, это все 12 Колен.
Иудея, это одно колено Иhуды.
Палестина, это заменительное название введенное римлянами после разрушения Иерусалима и Иудеи.
А уже арабское государство Палестина и народ палестинцы возникли в недрах Международного Отдела ЦК КПСС в 60-х годах, с подачи Евгения Примакова-Киршенблата
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22.02.2023 21:21 Відповісти
Тримай нас в курсі, як твою самопроголошену на землях Палестини недокраїну мали назвати.
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23.02.2023 08:17 Відповісти
Угу, а що там Царство Давида? Ізраїльські науковці-археологи десятки років шукали-шукали, шукали-шукали... І ні Давида, і ні царства. Видно або лопати неправильні, або ТаНаХ не ті пацани писали.
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23.02.2023 15:55 Відповісти
Шановна пані Ореста.
По-перше, я ні з ким не дискутую з тимчасовим інтервалом в 20 годин. Поговорили вчора і розійшлися. Якщо у вас в голові гальма, то проблема це ваша, а не моя.
По-друге, те саме, що я писав уже двічі, а повторю і втретє - якщо у вас у домі сьогодні, зараз, рвуться бомби, ллється кров і вбивають ваших дітей, а у вашій понівеченій голові тільки одна думка - так правив у далекій Юдеї цар Давид 3.500 років тому чи не правил, то тьху на вашу потворну голову. Ідіть до лікаря, я не лікар і нічим вашій хвороби допомогти не можу
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23.02.2023 16:21 Відповісти
Хто такі палестинці?
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22.02.2023 21:17 Відповісти
То місцеві пацани. Місцеві!
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23.02.2023 15:45 Відповісти
Kak raz odin radar letit s Izraelia i zavtra budet Vilniuse,a potom uze v Ukrainu.Vsego Litva vam 9 ili 10 podarit
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22.02.2023 20:08 Відповісти
Для кремлевских ботов, что не засекречено:

1. Половину из 300.000 артиллерийских снарядов из запасов США в Израиле уже отправлены в Европу, где их через Польшу доставят на Украину
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://www.nytimes.com/202...
2. Израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat%3AO5nXsJGXC3S-p7nXSk9toqzIPTA&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat ...
3. Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kurier.lt%2Fizrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine%2F%3ANztIs9MRpbiUElfcWbW_Lw_uY-8&cuid=7341479 https://www.kurier.lt/izrai...
4. Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fizrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel%2F%3AgFarOcmWzhMGoFuBDYfrM4Cobcs&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fv-estonii-zayavili-chto-ne-zapreshhayut-peredavat-ukraine-izrailskoe-oruzhie%2F%3Am0CMxXBOzCDA-GDMt_S4Fj3p9hM&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...

5. Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fdetaly.co.il%2Fizrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato%2F%3AVpsOw5GBTaIlftSqwDbVdUzi5Us&cuid=7341479 https://detaly.co.il/izrail...
6. Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2********-novosti%2F547191-daniya-zamenit-peredannye-ukraine-sau-caesar-izrailskimi-atmos-i-rszo-puls%3AFXaCbgLgZ1mcTUZL-JEI06aYX2E&cuid=7341479 https://focus.ua/*******-no...
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22.02.2023 21:13 Відповісти
Снова эта израильская лапша....
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22.02.2023 21:13 Відповісти
Для кремлевских ботов, особенно, с Южно-Африканской Республики, это лапша, а для украинцев, это сохранение их жизней.
Кстати, ЮАР при голосовании в ООН, никогда не поддерживала Украину
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22.02.2023 21:30 Відповісти
10 дневные совместные военные учения, ВМС России, Китая и ЮАР, вызывают тревогу у стран Запада, т.к. совпадают с годовщиной вторжения России в Украину.
А этот кремлевский тролль, из ЮАР имеет право голоса, на сайте, банить его надо!
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23.02.2023 01:48 Відповісти
А что из себя представляет эта система раннего оповещения для Киева?
Система анализа украинской ПВОшной информации?
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23.02.2023 12:48 Відповісти
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