Ізраїль створює для України систему раннього оповіщення, - посол Корнійчук
Ізраїль працює над пілотним проєктом системи раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників для Києва, згодом він може бути розширений на інші регіони.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дипломат зазначив, що наразі, коли російські літаки злітають, приміром, у Білорусі, тривога включається відразу по всіх північних областях України. Натомість в Ізраїлі працюють потужні радари, які вираховують, куди саме летить ракета, і сирена включається секторально у конкретному місці. Окрім того, сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин є у населення, щоб заховатися в укритті.
"Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть. Але не так усе просто, бо це справді забере певний час. Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії", - сказав Корнійчук.
Він додав, що для України це дуже важливо, тому українська сторона просила, щоб це відбулося раніше.
Посол також зазначив, що "це початок", і спрогнозував, що згодом проєкт раннього оповіщення буде розширений на інші регіони.
Нагадаємо, під час візиту до Києва 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.
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Як ся маєш?
У мене таке враження, що навіть якщо ти подихатимеш від спраги і тобі піднесуть до губ пляшку ізраїльської води, ти дурним голосом закричиш - Не вірю, вони хочуть мене набути.
Тут уже справа в твоїй хворобі, яка змушує тебе бачити "єврейські підступи" під кожним кущем і не дає тобі жити та насолоджуватися життям
Гарний психіатр би тобі допоміг.
Але де зараз у вас взяти хорошого психіатра.
Тож доведеться тобі страждати недолікованого
Но Яша Казаков никогда этого звания не имел, его служба проходила в гражданской организации, это он уже сам себе звания присваивает.
Но, вообще-то, из всех сайтовских дурачков ты мой самый любимый. Даже не знаю почему. Нравишься ты мне из-за твоей какой-то чистой детской глупости и наивности. Обидеть тебя, все равно что 5-летнего ребенка обидеть. Вот потому я с тобой по хорошему.
Мене завжди втішають пейсаті вилупки на зразок тебе, які чи то з-під VPN, чи то справді з ісраелю, несуть сюди, на українськтй форум, своє гіпертрофоване его. Вважаючи свою еу-рейську дупу чимось винятковою. Твої великоіудейські висери тут нікому нецікаві, рівно як дописи "великоросів", що іноді сюди прориваються через блокаду всяких там роскомнадзорів. Я не дарма провів це порівняння: між москало-рпшистами та іудеями можна ставити знак рівності.
Від цього залежатиме моя відповідь вам.
А взагалі, як і у випадку з Юрою Мудко, мене розчулює ваша дитяча наївність і дурість. Поки сьогодні, тут і зараз, ворог справжній, ворог реальний, ворог жорстокий, рве вашу країну на частини, руйнує ваші міста, вбиває ваших чоловіків, ґвалтує ваших жінок ви з якоюсь неймовірною насолодою копаєтесь у 1000-річних міфах і плітках і підносите мені це як якусь високу істину. А навіщо це мені? Для вас, я розумію, це вже не думка, а фізіологічна потреба, на рівні харчування та спорожнення. Але мені це марення для чого?
Хе-хе... А про штати таки збрехали. Там рулили брити і німаки.
Ореста, це вже щось церковно-чернече.
Про що ви пишете, я не знаю, не читав.
Ще раз, щоб до вас дійшла моя думка. Якщо людина з країни, що воює, в якій руйнують міста і гинуть люди, пріоритетом своєї уваги має історичні міфи і плітки, то ця людина ні на увагу, ні на повагу не заслуговує. Усього вам найкращого та швидкої перемоги. Знайдіть собі іншого співрозмовника, а я з вами більше говорити не хочу, щоб не втратити поваги до самого себе
Бен Гурион настоял все же Израиль. Почему?
Израиль, это все 12 Колен.
Иудея, это одно колено Иhуды.
Палестина, это заменительное название введенное римлянами после разрушения Иерусалима и Иудеи.
А уже арабское государство Палестина и народ палестинцы возникли в недрах Международного Отдела ЦК КПСС в 60-х годах, с подачи Евгения Примакова-Киршенблата
По-перше, я ні з ким не дискутую з тимчасовим інтервалом в 20 годин. Поговорили вчора і розійшлися. Якщо у вас в голові гальма, то проблема це ваша, а не моя.
По-друге, те саме, що я писав уже двічі, а повторю і втретє - якщо у вас у домі сьогодні, зараз, рвуться бомби, ллється кров і вбивають ваших дітей, а у вашій понівеченій голові тільки одна думка - так правив у далекій Юдеї цар Давид 3.500 років тому чи не правил, то тьху на вашу потворну голову. Ідіть до лікаря, я не лікар і нічим вашій хвороби допомогти не можу
1. Половину из 300.000 артиллерийских снарядов из запасов США в Израиле уже отправлены в Европу, где их через Польшу доставят на Украину
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://www.nytimes.com/202...
2. Израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat%3AO5nXsJGXC3S-p7nXSk9toqzIPTA&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat ...
3. Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kurier.lt%2Fizrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine%2F%3ANztIs9MRpbiUElfcWbW_Lw_uY-8&cuid=7341479 https://www.kurier.lt/izrai...
4. Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
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https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fv-estonii-zayavili-chto-ne-zapreshhayut-peredavat-ukraine-izrailskoe-oruzhie%2F%3Am0CMxXBOzCDA-GDMt_S4Fj3p9hM&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...
5. Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
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6. Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2********-novosti%2F547191-daniya-zamenit-peredannye-ukraine-sau-caesar-izrailskimi-atmos-i-rszo-puls%3AFXaCbgLgZ1mcTUZL-JEI06aYX2E&cuid=7341479 https://focus.ua/*******-no...
Кстати, ЮАР при голосовании в ООН, никогда не поддерживала Украину
А этот кремлевский тролль, из ЮАР имеет право голоса, на сайте, банить его надо!
Система анализа украинской ПВОшной информации?