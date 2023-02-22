Ізраїль створює для України систему раннього оповіщення, - посол Корнійчук

Ізраїль працює над пілотним проєктом системи раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників для Києва, згодом він може бути розширений на інші регіони.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат зазначив, що наразі, коли російські літаки злітають, приміром, у Білорусі, тривога включається відразу по всіх північних областях України. Натомість в Ізраїлі працюють потужні радари, які вираховують, куди саме летить ракета, і сирена включається секторально у конкретному місці. Окрім того, сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин є у населення, щоб заховатися в укритті.

"Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть. Але не так усе просто, бо це справді забере певний час. Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії", - сказав Корнійчук.

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Він додав, що для України це дуже важливо, тому українська сторона просила, щоб це відбулося раніше.

Посол також зазначив, що "це початок", і спрогнозував, що згодом проєкт раннього оповіщення буде розширений на інші регіони.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

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