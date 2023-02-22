Израиль создает для Украины систему раннего оповещения, - посол Корнийчук

Израиль работает над пилотным проектом системы раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников для Киева, впоследствии он может быть расширен на другие регионы.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что в настоящее время, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. В Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Кроме того, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии.

"Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически, во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева под наши реалии", - сказал Корнийчук.

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Он добавил, что для Украины это очень важно, поэтому украинская сторона просила, чтобы это произошло раньше.

Посол также отметил, что "это начало", и спрогнозировал, что впоследствии проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.

Напомним, во время визита в Киев 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.

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