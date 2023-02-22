Израиль создает для Украины систему раннего оповещения, - посол Корнийчук
Израиль работает над пилотным проектом системы раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников для Киева, впоследствии он может быть расширен на другие регионы.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дипломат отметил, что в настоящее время, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. В Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Кроме того, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии.
"Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически, во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева под наши реалии", - сказал Корнийчук.
Он добавил, что для Украины это очень важно, поэтому украинская сторона просила, чтобы это произошло раньше.
Посол также отметил, что "это начало", и спрогнозировал, что впоследствии проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.
Напомним, во время визита в Киев 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.
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Як ся маєш?
У мене таке враження, що навіть якщо ти подихатимеш від спраги і тобі піднесуть до губ пляшку ізраїльської води, ти дурним голосом закричиш - Не вірю, вони хочуть мене набути.
Тут уже справа в твоїй хворобі, яка змушує тебе бачити "єврейські підступи" під кожним кущем і не дає тобі жити та насолоджуватися життям
Гарний психіатр би тобі допоміг.
Але де зараз у вас взяти хорошого психіатра.
Тож доведеться тобі страждати недолікованого
Но Яша Казаков никогда этого звания не имел, его служба проходила в гражданской организации, это он уже сам себе звания присваивает.
Но, вообще-то, из всех сайтовских дурачков ты мой самый любимый. Даже не знаю почему. Нравишься ты мне из-за твоей какой-то чистой детской глупости и наивности. Обидеть тебя, все равно что 5-летнего ребенка обидеть. Вот потому я с тобой по хорошему.
Мене завжди втішають пейсаті вилупки на зразок тебе, які чи то з-під VPN, чи то справді з ісраелю, несуть сюди, на українськтй форум, своє гіпертрофоване его. Вважаючи свою еу-рейську дупу чимось винятковою. Твої великоіудейські висери тут нікому нецікаві, рівно як дописи "великоросів", що іноді сюди прориваються через блокаду всяких там роскомнадзорів. Я не дарма провів це порівняння: між москало-рпшистами та іудеями можна ставити знак рівності.
Від цього залежатиме моя відповідь вам.
А взагалі, як і у випадку з Юрою Мудко, мене розчулює ваша дитяча наївність і дурість. Поки сьогодні, тут і зараз, ворог справжній, ворог реальний, ворог жорстокий, рве вашу країну на частини, руйнує ваші міста, вбиває ваших чоловіків, ґвалтує ваших жінок ви з якоюсь неймовірною насолодою копаєтесь у 1000-річних міфах і плітках і підносите мені це як якусь високу істину. А навіщо це мені? Для вас, я розумію, це вже не думка, а фізіологічна потреба, на рівні харчування та спорожнення. Але мені це марення для чого?
Хе-хе... А про штати таки збрехали. Там рулили брити і німаки.
Ореста, це вже щось церковно-чернече.
Про що ви пишете, я не знаю, не читав.
Ще раз, щоб до вас дійшла моя думка. Якщо людина з країни, що воює, в якій руйнують міста і гинуть люди, пріоритетом своєї уваги має історичні міфи і плітки, то ця людина ні на увагу, ні на повагу не заслуговує. Усього вам найкращого та швидкої перемоги. Знайдіть собі іншого співрозмовника, а я з вами більше говорити не хочу, щоб не втратити поваги до самого себе
Бен Гурион настоял все же Израиль. Почему?
Израиль, это все 12 Колен.
Иудея, это одно колено Иhуды.
Палестина, это заменительное название введенное римлянами после разрушения Иерусалима и Иудеи.
А уже арабское государство Палестина и народ палестинцы возникли в недрах Международного Отдела ЦК КПСС в 60-х годах, с подачи Евгения Примакова-Киршенблата
По-перше, я ні з ким не дискутую з тимчасовим інтервалом в 20 годин. Поговорили вчора і розійшлися. Якщо у вас в голові гальма, то проблема це ваша, а не моя.
По-друге, те саме, що я писав уже двічі, а повторю і втретє - якщо у вас у домі сьогодні, зараз, рвуться бомби, ллється кров і вбивають ваших дітей, а у вашій понівеченій голові тільки одна думка - так правив у далекій Юдеї цар Давид 3.500 років тому чи не правил, то тьху на вашу потворну голову. Ідіть до лікаря, я не лікар і нічим вашій хвороби допомогти не можу
1. Половину из 300.000 артиллерийских снарядов из запасов США в Израиле уже отправлены в Европу, где их через Польшу доставят на Украину
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://www.nytimes.com/202...
2. Израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat%3AO5nXsJGXC3S-p7nXSk9toqzIPTA&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat ...
3. Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kurier.lt%2Fizrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine%2F%3ANztIs9MRpbiUElfcWbW_Lw_uY-8&cuid=7341479 https://www.kurier.lt/izrai...
4. Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
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https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fv-estonii-zayavili-chto-ne-zapreshhayut-peredavat-ukraine-izrailskoe-oruzhie%2F%3Am0CMxXBOzCDA-GDMt_S4Fj3p9hM&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...
5. Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fdetaly.co.il%2Fizrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato%2F%3AVpsOw5GBTaIlftSqwDbVdUzi5Us&cuid=7341479 https://detaly.co.il/izrail...
6. Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2********-novosti%2F547191-daniya-zamenit-peredannye-ukraine-sau-caesar-izrailskimi-atmos-i-rszo-puls%3AFXaCbgLgZ1mcTUZL-JEI06aYX2E&cuid=7341479 https://focus.ua/*******-no...
Кстати, ЮАР при голосовании в ООН, никогда не поддерживала Украину
А этот кремлевский тролль, из ЮАР имеет право голоса, на сайте, банить его надо!
Система анализа украинской ПВОшной информации?