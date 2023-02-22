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Израиль создает для Украины систему раннего оповещения, - посол Корнийчук

тривога,повітряна

Израиль работает над пилотным проектом системы раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников для Киева, впоследствии он может быть расширен на другие регионы.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что в настоящее время, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. В Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Кроме того, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии.

"Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически, во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева под наши реалии", - сказал Корнийчук.

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Он добавил, что для Украины это очень важно, поэтому украинская сторона просила, чтобы это произошло раньше.

Посол также отметил, что "это начало", и спрогнозировал, что впоследствии проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.

Напомним, во время визита в Киев 16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.

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Автор: 

Израиль (1930) Корнийчук Евгений (136)


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Топ комментарии
+11
Це для ког "локшина"й навіщо-створити враження що Ізраїль "допомагає"?! Та система,можливо,"вираховує" траекторію водопровідних труб,напханих порохом,якими "пуляють" по Ізраїлю ,але,куди летить крилата ракета ,що маневрує під час польоту,чи "Кинжал" що летить кілька хвилин-до одного місця та "система"! Ну не бажає Ізраїль допомагати-гаразд,ні,але,не потрібно пхати "скляні буси" з багатозначним видом!
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22.02.2023 18:37
+6
Дуже потрібна річ. Але тут головне, щоб який-небудь черговий дрістович з арахамією то все не пересрали.
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22.02.2023 18:29
+6
Вася, ты дебил сам по себе или за деньги?
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22.02.2023 18:30
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Для цього є Кім. Хоча якщо це сповіщає раніше Кіма....
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22.02.2023 18:34 Ответить
Шутка дня,однозначно.
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22.02.2023 18:58 Ответить
Ее Ким не поцеловал в щечку, вот она и бесится). Она тут на многих мужчин кидается....
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22.02.2023 19:04 Ответить
Це для ког "локшина"й навіщо-створити враження що Ізраїль "допомагає"?! Та система,можливо,"вираховує" траекторію водопровідних труб,напханих порохом,якими "пуляють" по Ізраїлю ,але,куди летить крилата ракета ,що маневрує під час польоту,чи "Кинжал" що летить кілька хвилин-до одного місця та "система"! Ну не бажає Ізраїль допомагати-гаразд,ні,але,не потрібно пхати "скляні буси" з багатозначним видом!
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22.02.2023 18:37 Ответить
Черговий "спеціаліст" по ракетам та ПРО)
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22.02.2023 21:27 Ответить
А в нас є оті ''потужні радари'' під оту вумну систему оповіщення? Чи це для того щоб знову гроші розтринькати, і ще й собі щось урвати!
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22.02.2023 18:39 Ответить
Раннє сповіщення це мережа радарів на великій площі(регіоні) об"єднаних в одну систему.
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22.02.2023 18:39 Ответить
щоб не вийшло, як з генераторами, майже всі забезпечені, але поки не користуються
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22.02.2023 18:41 Ответить
Умань буде друга
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22.02.2023 18:43 Ответить
Якось не смішно , до чого тут Умань ? До того ж якщо не в курсі - Умань однією із перших ракетами обстріляли ((
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22.02.2023 21:12 Ответить
Ти що проти раннього ракетного оповіщення?Я тобі навіть точний час назвати можу....
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22.02.2023 22:06 Ответить
Гопота ждвокзаловська?
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22.02.2023 22:11 Ответить
Я в твоєму колі не буваю.
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22.02.2023 22:31 Ответить
Бачу ти намагаєшся
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22.02.2023 22:56 Ответить
Ну а як же таким як ти не допомагати , собак і тих до притулків відправляють , а ти ж за зовнішніми ознаками колись на людину скидався (( так що не сци , шаріков , може іще тебе витягнемо !
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22.02.2023 23:07 Ответить
Це вже яйця по 25.
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22.02.2023 18:55 Ответить
а пращу Давида зажали...(((
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22.02.2023 19:02 Ответить
Завезуть (за гроші!) в Україну кошерну сирену,яка буде завивати мелодією "7-40"? цікаво,невже є придурки які ще вірять в допомогу Ізраїля?
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22.02.2023 19:23 Ответить
Здорово, Мудко.
Як ся маєш?
У мене таке враження, що навіть якщо ти подихатимеш від спраги і тобі піднесуть до губ пляшку ізраїльської води, ти дурним голосом закричиш - Не вірю, вони хочуть мене набути.
Тут уже справа в твоїй хворобі, яка змушує тебе бачити "єврейські підступи" під кожним кущем і не дає тобі жити та насолоджуватися життям
Гарний психіатр би тобі допоміг.
Але де зараз у вас взяти хорошого психіатра.
Тож доведеться тобі страждати недолікованого
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22.02.2023 19:42 Ответить
Этническая чистка с целью иудаизации Палестины проходит в режиме нон-стоп. Сионистская банда "Израиль" разрушает дома палестинцев, изгоняя палестинские семьи. Затем эти территории заселяются т.н. еврейскими поселенцами-це пишу не я ,а Кавказ-центр. Але це мені чимсь нагадує ситуацію на окупованих територіях України... Чомусь,мене тєрзают смутниє подозрєнія...не дивно,що головним пропагандистом знищення України на Раші є бригадний генерал (алуф) Ізраїлю Яшка Кедмі....
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22.02.2023 19:58 Ответить
Мудко, алуф, это полный генерал, а бригадный генерал это тат-алуф.
Но Яша Казаков никогда этого звания не имел, его служба проходила в гражданской организации, это он уже сам себе звания присваивает.
Но, вообще-то, из всех сайтовских дурачков ты мой самый любимый. Даже не знаю почему. Нравишься ты мне из-за твоей какой-то чистой детской глупости и наивности. Обидеть тебя, все равно что 5-летнего ребенка обидеть. Вот потому я с тобой по хорошему.
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22.02.2023 20:10 Ответить
Ай вей-вей, о велікій іудєй - пощяді! Пґадай вади страждушьчім в пустинє!

Мене завжди втішають пейсаті вилупки на зразок тебе, які чи то з-під VPN, чи то справді з ісраелю, несуть сюди, на українськтй форум, своє гіпертрофоване его. Вважаючи свою еу-рейську дупу чимось винятковою. Твої великоіудейські висери тут нікому нецікаві, рівно як дописи "великоросів", що іноді сюди прориваються через блокаду всяких там роскомнадзорів. Я не дарма провів це порівняння: між москало-рпшистами та іудеями можна ставити знак рівності.
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23.02.2023 08:43 Ответить
Ой, понти-понти... https://mnenia.zahav.ru/Articles/3557627/%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 Понт на понті сидитьі понтом поганяє...
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22.02.2023 20:51 Ответить
Для мене найнагальніше питання - ви пан чи пані.
Від цього залежатиме моя відповідь вам.
А взагалі, як і у випадку з Юрою Мудко, мене розчулює ваша дитяча наївність і дурість. Поки сьогодні, тут і зараз, ворог справжній, ворог реальний, ворог жорстокий, рве вашу країну на частини, руйнує ваші міста, вбиває ваших чоловіків, ґвалтує ваших жінок ви з якоюсь неймовірною насолодою копаєтесь у 1000-річних міфах і плітках і підносите мені це як якусь високу істину. А навіщо це мені? Для вас, я розумію, це вже не думка, а фізіологічна потреба, на рівні харчування та спорожнення. Але мені це марення для чого?
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22.02.2023 21:08 Ответить
Тільки русскій чілавєк не знає, що Ореста - це жіноче ім'я. Щодо міфів і пліток, то моєму собаці історія цивілізації пофіг.
Хе-хе... А про штати таки збрехали. Там рулили брити і німаки.
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22.02.2023 21:15 Ответить
Жіночий варіант імені Орест - Орися.
Ореста, це вже щось церковно-чернече.
Про що ви пишете, я не знаю, не читав.
Ще раз, щоб до вас дійшла моя думка. Якщо людина з країни, що воює, в якій руйнують міста і гинуть люди, пріоритетом своєї уваги має історичні міфи і плітки, то ця людина ні на увагу, ні на повагу не заслуговує. Усього вам найкращого та швидкої перемоги. Знайдіть собі іншого співрозмовника, а я з вами більше говорити не хочу, щоб не втратити поваги до самого себе
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22.02.2023 21:29 Ответить
Кому Ви розказуєте про галицькі імена? Кошерно-недообрізаному Срулю? Чи Сємьйону, який втік в ісраель з Одеси 30 років тому? Не витрачайте даремно свій час.
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23.02.2023 09:01 Ответить
Це пейсате рило не відрізнить ім'я Роман від Романа
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23.02.2023 09:02 Ответить
Это все хорошо, но без системы бомбоубежищ бесполезно абсолютно.
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22.02.2023 19:37 Ответить
99,9 процентам людям в городах некуда бежать в городах, поэтому они остаются дома и просто ждут своей участи попадёт/не попадёт. Умрёшь ты под вой сирен или без воя не важно
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22.02.2023 19:39 Ответить
Этническая чистка с целью иудаизации Палестины проходит в режиме нон-стоп. Сионистская банда "Израиль" разрушает дома палестинцев, изгоняя палестинские семьи. Затем эти территории заселяются т.н. еврейскими поселенцами-це пишу не я ,а Кавказ-центр. Але це мені чимсь нагадує ситупцію на окупованих територіях україни...
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22.02.2023 19:54 Ответить
По всему Израилю живут арабы с евреями вперемешку и нет проблем, а там где проиранская-пророссийская террористическая шваль "КАМАЗ" - есть проблемы. Действительно, напоминает. Правильно евреи в своей стране и делают, Палестина, это Израиль.
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22.02.2023 21:13 Ответить
В 1948 году, накануне принятия Декларации Независимости, до последнего дня шла дискуссия как назвать возрожденную страну - Иудея, Израиль, Палестина.
Бен Гурион настоял все же Израиль. Почему?
Израиль, это все 12 Колен.
Иудея, это одно колено Иhуды.
Палестина, это заменительное название введенное римлянами после разрушения Иерусалима и Иудеи.
А уже арабское государство Палестина и народ палестинцы возникли в недрах Международного Отдела ЦК КПСС в 60-х годах, с подачи Евгения Примакова-Киршенблата
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22.02.2023 21:21 Ответить
Тримай нас в курсі, як твою самопроголошену на землях Палестини недокраїну мали назвати.
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23.02.2023 08:17 Ответить
Угу, а що там Царство Давида? Ізраїльські науковці-археологи десятки років шукали-шукали, шукали-шукали... І ні Давида, і ні царства. Видно або лопати неправильні, або ТаНаХ не ті пацани писали.
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23.02.2023 15:55 Ответить
Шановна пані Ореста.
По-перше, я ні з ким не дискутую з тимчасовим інтервалом в 20 годин. Поговорили вчора і розійшлися. Якщо у вас в голові гальма, то проблема це ваша, а не моя.
По-друге, те саме, що я писав уже двічі, а повторю і втретє - якщо у вас у домі сьогодні, зараз, рвуться бомби, ллється кров і вбивають ваших дітей, а у вашій понівеченій голові тільки одна думка - так правив у далекій Юдеї цар Давид 3.500 років тому чи не правил, то тьху на вашу потворну голову. Ідіть до лікаря, я не лікар і нічим вашій хвороби допомогти не можу
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23.02.2023 16:21 Ответить
Хто такі палестинці?
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22.02.2023 21:17 Ответить
То місцеві пацани. Місцеві!
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23.02.2023 15:45 Ответить
Kak raz odin radar letit s Izraelia i zavtra budet Vilniuse,a potom uze v Ukrainu.Vsego Litva vam 9 ili 10 podarit
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22.02.2023 20:08 Ответить
Для кремлевских ботов, что не засекречено:

1. Половину из 300.000 артиллерийских снарядов из запасов США в Израиле уже отправлены в Европу, где их через Польшу доставят на Украину
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2023%2F01%2F17%2Fus%2Fpolitics%2Fukraine-israel-weapons.html%3AA_rAguZ79xkAEJjxKkoFH8bjHaA&cuid=7341479 https://www.nytimes.com/202...
2. Израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине, https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat%3AO5nXsJGXC3S-p7nXSk9toqzIPTA&cuid=7341479 https://www.youtube.com/wat ...
3. Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.kurier.lt%2Fizrail-tajno-razreshil-postavlyat-vooruzhenie-ukraine%2F%3ANztIs9MRpbiUElfcWbW_Lw_uY-8&cuid=7341479 https://www.kurier.lt/izrai...
4. Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel 5.
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fizrail-razreshil-estonii-peredat-ukraine-protivokorabelnye-rakety-gabriel%2F%3AgFarOcmWzhMGoFuBDYfrM4Cobcs&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fcursorinfo.co.il%2Fisrael-news%2Fv-estonii-zayavili-chto-ne-zapreshhayut-peredavat-ukraine-izrailskoe-oruzhie%2F%3Am0CMxXBOzCDA-GDMt_S4Fj3p9hM&cuid=7341479 https://cursorinfo.co.il/is...

5. Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fdetaly.co.il%2Fizrail-tajno-peredal-ukraine-razveddanye-ob-iranskih-dronah-cherez-nato%2F%3AVpsOw5GBTaIlftSqwDbVdUzi5Us&cuid=7341479 https://detaly.co.il/izrail...
6. Дания заменит переданные Украине САУ Caesar израильскими ATMOS и РСЗО PULS
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2********-novosti%2F547191-daniya-zamenit-peredannye-ukraine-sau-caesar-izrailskimi-atmos-i-rszo-puls%3AFXaCbgLgZ1mcTUZL-JEI06aYX2E&cuid=7341479 https://focus.ua/*******-no...
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22.02.2023 21:13 Ответить
Снова эта израильская лапша....
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22.02.2023 21:13 Ответить
Для кремлевских ботов, особенно, с Южно-Африканской Республики, это лапша, а для украинцев, это сохранение их жизней.
Кстати, ЮАР при голосовании в ООН, никогда не поддерживала Украину
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22.02.2023 21:30 Ответить
10 дневные совместные военные учения, ВМС России, Китая и ЮАР, вызывают тревогу у стран Запада, т.к. совпадают с годовщиной вторжения России в Украину.
А этот кремлевский тролль, из ЮАР имеет право голоса, на сайте, банить его надо!
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23.02.2023 01:48 Ответить
А что из себя представляет эта система раннего оповещения для Киева?
Система анализа украинской ПВОшной информации?
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23.02.2023 12:48 Ответить
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