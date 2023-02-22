Газпром у лютому збільшив постачання газу через Україну на 72%

У лютому 2023 року постачання російського газу через Україну зросло на 72%, якщо порівнювати з показниками наприкінці січня. При цьому для транзиту ресурсу все ще використовується одна з двох точок входу в ГТС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

Російський "Газпром" у середу, 22 лютого, збільшив транзит "блакитного палива" через газотранспортну систему України в країни Європи, оновивши максимум із початку січня 2023 року.

Так, Україна прийняла заявку від російської сторони на транзит газу на середу обсягом 42,2 млн кубометрів. Напередодні обсяги становили 40,3 млн кубометрів, ще за день до цього — 39,2 млн кубометрів. Як результат — у лютому постачання російського газу через Україну зросло на 72% порівняно з показником кінця січня. Так, російський газовий монополіст відновлює показники 2022 року, які фіксувалися ще в березні.

Також зазначається, що обсяги транзиту газу навіть наблизилися до технічного максимуму прокачування. Втім, для транспортування "блакитного палива", як і раніше, використовується лише одна з двох точок входу в ГТС України — станція Суджа, по якій Росія постачає газ у Китай.

"Газпром здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС Суджа, — 42,1 млн куб. м на 22 лютого. Заявку на ГТС Сохранівка відхилено", — сказано в повідомленні видання.

При цьому за чинним контрактом між "Нафтогазом" і "Газпромом" функціонує формула "качай або плати", за якою російська компанія має прокачувати через ГТС України 40 млрд кубометрів газу на рік або приблизно 109 млн кубометрів на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зменшила добовий транзит газу через Україну до історичного мінімуму, – ЗМІ