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Газпром у лютому збільшив постачання газу через Україну на 72%

газ,газпром

У лютому 2023 року постачання російського газу через Україну зросло на 72%, якщо порівнювати з показниками наприкінці січня. При цьому для транзиту ресурсу все ще використовується одна з двох точок входу в ГТС України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

Російський "Газпром" у середу, 22 лютого, збільшив транзит "блакитного палива" через газотранспортну систему України в країни Європи, оновивши максимум із початку січня 2023 року. 

Так, Україна прийняла заявку від російської сторони на транзит газу на середу обсягом 42,2 млн кубометрів. Напередодні обсяги становили 40,3 млн кубометрів, ще за день до цього — 39,2 млн кубометрів. Як результат — у лютому постачання російського газу через Україну зросло на 72% порівняно з показником кінця січня. Так, російський газовий монополіст відновлює показники 2022 року, які фіксувалися ще в березні.

Також зазначається, що обсяги транзиту газу навіть наблизилися до технічного максимуму прокачування. Втім, для транспортування "блакитного палива", як і раніше, використовується лише одна з двох точок входу в ГТС України — станція Суджа, по якій Росія постачає газ у Китай.

"Газпром здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС Суджа, — 42,1 млн куб. м на 22 лютого. Заявку на ГТС Сохранівка відхилено", — сказано в повідомленні видання.

При цьому за чинним контрактом між "Нафтогазом" і "Газпромом" функціонує формула "качай або плати", за якою російська компанія має прокачувати через ГТС України 40 млрд кубометрів газу на рік або приблизно 109 млн кубометрів на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зменшила добовий транзит газу через Україну до історичного мінімуму, – ЗМІ

Автор: 

газ (10460) газопровід (1548) Газпром (3389) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+12
До Мадьярщини йде через Україну...
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22.02.2023 19:42
+11
і як це сприймат??
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22.02.2023 19:35
+9
война войной а бабосики отдельно... дурацкая история
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22.02.2023 19:41
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Там вже Медведчук судиться за позбавлення депутатського мандату! Тобто судді живуть на наші податки, щоб займатись позовами Медведчука....у мне все(
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22.02.2023 20:51 Відповісти
і як це сприймат??
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22.02.2023 19:35 Відповісти
Це з русру. Не існує оплати ,яка наведена тут. Не розумію сенсу цієї публікації. А чи дійсно газ в Китай іде через Україну?
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22.02.2023 19:37 Відповісти
До Мадьярщини йде через Україну...
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22.02.2023 19:42 Відповісти
Так але це до 72% збільшення в обсязі при увазі теплої зими.
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22.02.2023 19:45 Відповісти
Австрия, Словакию, Словения, Чехия тоже через Украину
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22.02.2023 20:20 Відповісти
Да, а "российской" ракетой нельзя жахнуть по главной газовой задвижке или по насосной станции?
Чтобы было по справедливости.. )
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22.02.2023 20:41 Відповісти
можно. лишимся денег и доверия союзников.
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22.02.2023 23:05 Відповісти
а оккупация атомной станции и ядерный терроризм - это так, "доверию" "торговых партнеров" скажем так, не сильно навредило.
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22.02.2023 23:49 Відповісти
Я там отметил: "российской шальной ракетой," и Украина здесь ни причем, зато Орбан там будет локти кусать из-за отсутствия газа.. )
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22.02.2023 23:50 Відповісти
вообще-то у нас война, так что надо бы подсчитать сколько бабла получают оккупанты от "западных партнеров", за что, сколько трат(тили)ят на войну (в максимальной фазе) и сколько и чего нужно уничтожить на территории рф чтобы война стала невозможна (причем - надолго и учитывая что кацапы могут безропотно жрать условный ягель). мнение "союзников", а самом деле не союзников, поскольку официально никто с кацапами не воюет (пока), а так, сочувствующих стран, страну в которой оккупанты бессмысленно убили уже сотни тысяч людей волновать должно постольку поскольку.
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24.02.2023 15:27 Відповісти
Так у нас Китай взагалі поруч, що не знали?
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22.02.2023 19:54 Відповісти
Австріяки збільшили закупівлю на 75% обсяги російськооо газу, а ще угорці🤬
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22.02.2023 19:54 Відповісти
Але це не на 72% в цілому. Не можна робити передрук з сумнівних ресурсів сумнівні дані.
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22.02.2023 20:12 Відповісти
Цим корисно буде перекрити.
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22.02.2023 21:08 Відповісти
Останній рік.
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22.02.2023 19:35 Відповісти
они нам платят за транзит?
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22.02.2023 19:36 Відповісти
да
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22.02.2023 19:36 Відповісти
Якого х...я???
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22.02.2023 19:39 Відповісти
Це фейк,бо газ до Китаю іде руслом Сила Сибіру. А ось Європа не має такого попиту,як наведено. Оплата виграна Україною в суді. Так що фейк
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22.02.2023 19:42 Відповісти
Молдова, Угорщина , Австрія точно ще купують газ у Росії через Україну.
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22.02.2023 21:23 Відповісти
А чого ми не підняли ціну взв'язку з постійними ремонтами
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22.02.2023 19:41 Відповісти
война войной а бабосики отдельно... дурацкая история
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22.02.2023 19:41 Відповісти
Если Украина остановит транзит, то будет сидять без газа, т.к. реверс только виртуальный, и в обратную сторону газ по трубе не пойдет. Если РФ остановит транзит - то останется только с Турецким потоком, т.к. северных потоков нет, с Польшей разосрались по транзиту по белорусской нитке. Получается, патовая ситуация
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22.02.2023 21:46 Відповісти
у них еще есть Сила сибири в китай...
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22.02.2023 23:06 Відповісти
Сила сибири идёт от отдельных месторождений в восточной сибири, и на данный момент туда невозможно перенаправить газ с месторождений западной сибири, который может идти только в Европу
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22.02.2023 23:59 Відповісти
Щось мало вірится що рф плотять нам за транспортуваня ,до речі це єдиний шлях для постачання газу в Угорщину яка блокує антиросійські санкції.
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22.02.2023 19:47 Відповісти
Частиною обсягу газу.
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22.02.2023 19:55 Відповісти
А якого біса мі качаємо кацапський газ через свою країну вже рік війни? Коли Європа вже перешла на інших постачальників? Для Орбанів? Ці підари нас обстрілювали ракетами усю зиму? Обстрілювали. Шальна ракета, газопровід фсьо, а нє фіг було ракети запускати. Питання зняте.
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22.02.2023 19:48 Відповісти
Або Китай вже в Європі, або через той московитський хаб пішла оплата Орбану за його діяльність. Почекаємо підтвердження чи спростування від української компанії.
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22.02.2023 19:51 Відповісти
В Европе зима теплая была, нафига столько дерьма из ГрязьПрома если контрактов на поставки не было...😁по факту на 2023 год кроме Венгрии Болгарии и Греции..но туда газ шел через Турецкий поток...
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22.02.2023 20:03 Відповісти
В Австрии рашка мае власність в газових кругах плюс хранилища , до сих пір нихто не докопувався до цього . Но якщо погуглить - багато цікавого
ось себе в свої хранилища вони і гонять газ
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22.02.2023 20:11 Відповісти
Их национализировать планирую
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22.02.2023 20:21 Відповісти
А самі закликаємо весь світ до санкцій проти кацапів. Правду кажуть, що своє гівно не смердить.
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22.02.2023 20:35 Відповісти
це ж не купівля газу, а транзит його в Європу. згідно раніше укладених договорів. перекриємо транзит, Європа нам буде претензії виставляти, штрафи. Багато малих країн Центральної Європи, які не мають виходів до морів і не мають змоги отримувати СПГ з Катару чи з США, змушені отримувати газ з кацапії. Тому тут ніякої зради нема. плюс нам за транзит капне трошки грошей.
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22.02.2023 20:45 Відповісти
Ми самі спонсоруємо ворога, надаємо йому свою ГТС, дозволяємо продавати газ, гроші за який потім підуть на ракети і снаряди, що вбивають наших захисників. Значить ми самі себе вбиваємо.
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22.02.2023 21:14 Відповісти
А может ворог нас спонсирует, а?😁
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22.02.2023 22:11 Відповісти
Продажа тисячі кубів газу - набагато дорожче за його транзит.
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22.02.2023 22:39 Відповісти
що пропонуєш тоді? перекрити транзит газу в Європу?
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22.02.2023 23:39 Відповісти
Молодець. Нарешті якесь розумне зерно.
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22.02.2023 23:49 Відповісти
розумне зерно тоді, коли країни Центральної Європи будуть запитані газом з Азербайджану, Алжиру, Катару, США. це ж не за один місяць можна зробити. Зараз мадяри постійно палки вставляють в колеса в питанні посилення санкцій проти парашні.. ще не вистачало, щоб через перекриття транзиту газу в Європу австрійці, словаки доєдналися до мадярів. тут потрібно стратегічно і виважено все робити, спільно з нашими союзниками. звісно, що в ідеалі потрібно повністю ізолювати той лаптєрейх, щоб вони там ягель жерли з голоду. але лаптєрейх - це не КНДР, швидко не вдасться їх закрити.
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22.02.2023 23:59 Відповісти
Да нет же. Как Вы не поймёте. Непроданный газ, рашке достанется за бесплатно. А газ это базовая основа любого произведённого товара. Они из него делают ГСМ, удобрения, пластмассы, теплицы, кабели, стройматериалы, взрывчатые вещества. Его энергия крутит станки которые делают снаряды и ракеты. От этого в россии производство товаров растёт а цена падает, а в европе наоборот. От этого в россии на высоте и продовольственная безопасность и уровень безработицы. А вот если бы экспорт газа не ограничивали, то в шоколаде были бы только российские олигархи и индустриально развитые демократические страны.
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24.02.2023 20:46 Відповісти
Бізнес на крові. І мордору гроші на нові ракети!
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22.02.2023 20:50 Відповісти
Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ Джерело: С чего бы это , А может быть пора начинать с себя и перекрыть ГТС , . Украина сама помогает помойке продавать газ , а потом жалуетесь , что санкций мало смешно .
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22.02.2023 21:15 Відповісти
Да вы шо , а раньше не было договоров о не нападении , дружбе и сотрудничестве . Помойка на них положила , почему Украина должна, что то соблюдать . Война вообще то идет .
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22.02.2023 21:18 Відповісти
Как тут тролли скрепоносные перевозбудились😂🤣😂
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22.02.2023 22:12 Відповісти
Чогось Квартал95 не жартує про "баригу й бізнєс на крові"..... ніяк осліпли....
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23.02.2023 00:10 Відповісти
Ну вот, что и требовалось доказать. А некоторые отбитые мне не верили, на полных щах доказывали, что янки начнут ядерную войну за Украину, случись что. Ну да, ну да. Барыги. Барыги никогда не меняются. Кому война, а кому мать родная и хруст валютных пачек.
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23.02.2023 03:13 Відповісти
Оце такая вакханалія буде ще до 01.01.2024. В цей день закінчується контракт. А так війна війною, а контракт досі діє. Україна з нього має 1,2 млрд. доларів на рік. Газ іде в Угорщину, Австрію, Чехію і Словаччину.
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23.02.2023 04:37 Відповісти
Кому война, кому мать родна.
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23.02.2023 05:54 Відповісти
 
 