Газпром в феврале увеличил поставки газа через Украину на 72%

В феврале 2023 года поставки российского газа через Украину выросли на 72%, если сравнивать с показателями в конце января. При этом для транзита ресурса все еще используется одна из двух точек входа в ГТС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Российский "Газпром" в среду, 22 февраля, увеличил транзит "голубого топлива" через газотранспортную систему Украины в страны Европы, обновив максимум с начала января 2023 года.

В частности, Украина приняла заявку от российской стороны на транзит газа в среду объемом 42,2 млн кубометров. Накануне объемы составляли 40,3 млн кубометров, еще за день до этого — 39,2 млн кубометров. Как результат - в феврале поставки российского газа через Украину выросли на 72% по сравнению с показателем конца января. Российский газовый монополист восстанавливает показатели 2022 года, которые фиксировались еще в марте.

Также отмечается, что объемы транзита газа даже приблизились к техническому максимуму прокачки. Впрочем, для транспортировки "голубого топлива" по-прежнему используется только одна из двух точек входа в ГТС Украины - станция "Суджа", по которой Россия поставляет газ в Китай.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 22 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказано в сообщении издания.

При этом по действующему контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" функционирует формула "качай или плати", по которой российская компания должна прокачивать через ГТС Украины 40 млрд кубометров газа в год или примерно 109 млн кубометров в сутки.

Читайте также: Россия 50 лет строила в Европе энергетический рынок, который Путин уничтожил за 50 недель, - Bloomberg