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Газпром в феврале увеличил поставки газа через Украину на 72%

газ,газпром

В феврале 2023 года поставки российского газа через Украину выросли на 72%, если сравнивать с показателями в конце января. При этом для транзита ресурса все еще используется одна из двух точек входа в ГТС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Российский "Газпром" в среду, 22 февраля, увеличил транзит "голубого топлива" через газотранспортную систему Украины в страны Европы, обновив максимум с начала января 2023 года.

В частности, Украина приняла заявку от российской стороны на транзит газа в среду объемом 42,2 млн кубометров. Накануне объемы составляли 40,3 млн кубометров, еще за день до этого — 39,2 млн кубометров. Как результат - в феврале поставки российского газа через Украину выросли на 72% по сравнению с показателем конца января. Российский газовый монополист восстанавливает показатели 2022 года, которые фиксировались еще в марте.

Также отмечается, что объемы транзита газа даже приблизились к техническому максимуму прокачки. Впрочем, для транспортировки "голубого топлива" по-прежнему используется только одна из двух точек входа в ГТС Украины - станция "Суджа", по которой Россия поставляет газ в Китай.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 22 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказано в сообщении издания.

При этом по действующему контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" функционирует формула "качай или плати", по которой российская компания должна прокачивать через ГТС Украины 40 млрд кубометров газа в год или примерно 109 млн кубометров в сутки.

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Автор: 

Газ (10233) газопровод (831) Газпром (3184) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+12
До Мадьярщини йде через Україну...
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22.02.2023 19:42
+11
і як це сприймат??
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22.02.2023 19:35
+9
война войной а бабосики отдельно... дурацкая история
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22.02.2023 19:41
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Там вже Медведчук судиться за позбавлення депутатського мандату! Тобто судді живуть на наші податки, щоб займатись позовами Медведчука....у мне все(
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22.02.2023 20:51 Ответить
і як це сприймат??
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22.02.2023 19:35 Ответить
Це з русру. Не існує оплати ,яка наведена тут. Не розумію сенсу цієї публікації. А чи дійсно газ в Китай іде через Україну?
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22.02.2023 19:37 Ответить
До Мадьярщини йде через Україну...
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22.02.2023 19:42 Ответить
Так але це до 72% збільшення в обсязі при увазі теплої зими.
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22.02.2023 19:45 Ответить
Австрия, Словакию, Словения, Чехия тоже через Украину
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22.02.2023 20:20 Ответить
Да, а "российской" ракетой нельзя жахнуть по главной газовой задвижке или по насосной станции?
Чтобы было по справедливости.. )
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22.02.2023 20:41 Ответить
можно. лишимся денег и доверия союзников.
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22.02.2023 23:05 Ответить
а оккупация атомной станции и ядерный терроризм - это так, "доверию" "торговых партнеров" скажем так, не сильно навредило.
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22.02.2023 23:49 Ответить
Я там отметил: "российской шальной ракетой," и Украина здесь ни причем, зато Орбан там будет локти кусать из-за отсутствия газа.. )
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22.02.2023 23:50 Ответить
вообще-то у нас война, так что надо бы подсчитать сколько бабла получают оккупанты от "западных партнеров", за что, сколько трат(тили)ят на войну (в максимальной фазе) и сколько и чего нужно уничтожить на территории рф чтобы война стала невозможна (причем - надолго и учитывая что кацапы могут безропотно жрать условный ягель). мнение "союзников", а самом деле не союзников, поскольку официально никто с кацапами не воюет (пока), а так, сочувствующих стран, страну в которой оккупанты бессмысленно убили уже сотни тысяч людей волновать должно постольку поскольку.
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24.02.2023 15:27 Ответить
Так у нас Китай взагалі поруч, що не знали?
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22.02.2023 19:54 Ответить
Австріяки збільшили закупівлю на 75% обсяги російськооо газу, а ще угорці🤬
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22.02.2023 19:54 Ответить
Але це не на 72% в цілому. Не можна робити передрук з сумнівних ресурсів сумнівні дані.
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22.02.2023 20:12 Ответить
Цим корисно буде перекрити.
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22.02.2023 21:08 Ответить
Останній рік.
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22.02.2023 19:35 Ответить
они нам платят за транзит?
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22.02.2023 19:36 Ответить
да
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22.02.2023 19:36 Ответить
Якого х...я???
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22.02.2023 19:39 Ответить
Це фейк,бо газ до Китаю іде руслом Сила Сибіру. А ось Європа не має такого попиту,як наведено. Оплата виграна Україною в суді. Так що фейк
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22.02.2023 19:42 Ответить
Молдова, Угорщина , Австрія точно ще купують газ у Росії через Україну.
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22.02.2023 21:23 Ответить
А чого ми не підняли ціну взв'язку з постійними ремонтами
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22.02.2023 19:41 Ответить
война войной а бабосики отдельно... дурацкая история
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22.02.2023 19:41 Ответить
Если Украина остановит транзит, то будет сидять без газа, т.к. реверс только виртуальный, и в обратную сторону газ по трубе не пойдет. Если РФ остановит транзит - то останется только с Турецким потоком, т.к. северных потоков нет, с Польшей разосрались по транзиту по белорусской нитке. Получается, патовая ситуация
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22.02.2023 21:46 Ответить
у них еще есть Сила сибири в китай...
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22.02.2023 23:06 Ответить
Сила сибири идёт от отдельных месторождений в восточной сибири, и на данный момент туда невозможно перенаправить газ с месторождений западной сибири, который может идти только в Европу
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22.02.2023 23:59 Ответить
Щось мало вірится що рф плотять нам за транспортуваня ,до речі це єдиний шлях для постачання газу в Угорщину яка блокує антиросійські санкції.
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22.02.2023 19:47 Ответить
Частиною обсягу газу.
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22.02.2023 19:55 Ответить
А якого біса мі качаємо кацапський газ через свою країну вже рік війни? Коли Європа вже перешла на інших постачальників? Для Орбанів? Ці підари нас обстрілювали ракетами усю зиму? Обстрілювали. Шальна ракета, газопровід фсьо, а нє фіг було ракети запускати. Питання зняте.
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22.02.2023 19:48 Ответить
Або Китай вже в Європі, або через той московитський хаб пішла оплата Орбану за його діяльність. Почекаємо підтвердження чи спростування від української компанії.
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22.02.2023 19:51 Ответить
В Европе зима теплая была, нафига столько дерьма из ГрязьПрома если контрактов на поставки не было...😁по факту на 2023 год кроме Венгрии Болгарии и Греции..но туда газ шел через Турецкий поток...
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22.02.2023 20:03 Ответить
В Австрии рашка мае власність в газових кругах плюс хранилища , до сих пір нихто не докопувався до цього . Но якщо погуглить - багато цікавого
ось себе в свої хранилища вони і гонять газ
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22.02.2023 20:11 Ответить
Их национализировать планирую
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22.02.2023 20:21 Ответить
А самі закликаємо весь світ до санкцій проти кацапів. Правду кажуть, що своє гівно не смердить.
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22.02.2023 20:35 Ответить
це ж не купівля газу, а транзит його в Європу. згідно раніше укладених договорів. перекриємо транзит, Європа нам буде претензії виставляти, штрафи. Багато малих країн Центральної Європи, які не мають виходів до морів і не мають змоги отримувати СПГ з Катару чи з США, змушені отримувати газ з кацапії. Тому тут ніякої зради нема. плюс нам за транзит капне трошки грошей.
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22.02.2023 20:45 Ответить
Ми самі спонсоруємо ворога, надаємо йому свою ГТС, дозволяємо продавати газ, гроші за який потім підуть на ракети і снаряди, що вбивають наших захисників. Значить ми самі себе вбиваємо.
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22.02.2023 21:14 Ответить
А может ворог нас спонсирует, а?😁
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22.02.2023 22:11 Ответить
Продажа тисячі кубів газу - набагато дорожче за його транзит.
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22.02.2023 22:39 Ответить
що пропонуєш тоді? перекрити транзит газу в Європу?
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22.02.2023 23:39 Ответить
Молодець. Нарешті якесь розумне зерно.
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22.02.2023 23:49 Ответить
розумне зерно тоді, коли країни Центральної Європи будуть запитані газом з Азербайджану, Алжиру, Катару, США. це ж не за один місяць можна зробити. Зараз мадяри постійно палки вставляють в колеса в питанні посилення санкцій проти парашні.. ще не вистачало, щоб через перекриття транзиту газу в Європу австрійці, словаки доєдналися до мадярів. тут потрібно стратегічно і виважено все робити, спільно з нашими союзниками. звісно, що в ідеалі потрібно повністю ізолювати той лаптєрейх, щоб вони там ягель жерли з голоду. але лаптєрейх - це не КНДР, швидко не вдасться їх закрити.
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22.02.2023 23:59 Ответить
Да нет же. Как Вы не поймёте. Непроданный газ, рашке достанется за бесплатно. А газ это базовая основа любого произведённого товара. Они из него делают ГСМ, удобрения, пластмассы, теплицы, кабели, стройматериалы, взрывчатые вещества. Его энергия крутит станки которые делают снаряды и ракеты. От этого в россии производство товаров растёт а цена падает, а в европе наоборот. От этого в россии на высоте и продовольственная безопасность и уровень безработицы. А вот если бы экспорт газа не ограничивали, то в шоколаде были бы только российские олигархи и индустриально развитые демократические страны.
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24.02.2023 20:46 Ответить
Бізнес на крові. І мордору гроші на нові ракети!
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22.02.2023 20:50 Ответить
Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ Джерело: С чего бы это , А может быть пора начинать с себя и перекрыть ГТС , . Украина сама помогает помойке продавать газ , а потом жалуетесь , что санкций мало смешно .
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22.02.2023 21:15 Ответить
Да вы шо , а раньше не было договоров о не нападении , дружбе и сотрудничестве . Помойка на них положила , почему Украина должна, что то соблюдать . Война вообще то идет .
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22.02.2023 21:18 Ответить
Как тут тролли скрепоносные перевозбудились😂🤣😂
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22.02.2023 22:12 Ответить
Чогось Квартал95 не жартує про "баригу й бізнєс на крові"..... ніяк осліпли....
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23.02.2023 00:10 Ответить
Ну вот, что и требовалось доказать. А некоторые отбитые мне не верили, на полных щах доказывали, что янки начнут ядерную войну за Украину, случись что. Ну да, ну да. Барыги. Барыги никогда не меняются. Кому война, а кому мать родная и хруст валютных пачек.
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23.02.2023 03:13 Ответить
Оце такая вакханалія буде ще до 01.01.2024. В цей день закінчується контракт. А так війна війною, а контракт досі діє. Україна з нього має 1,2 млрд. доларів на рік. Газ іде в Угорщину, Австрію, Чехію і Словаччину.
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23.02.2023 04:37 Ответить
Кому война, кому мать родна.
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23.02.2023 05:54 Ответить
 
 